Genera un video dinamico di 30 secondi per professionisti appassionati di tecnologia, con un avatar AI raffinato che fornisce approfondimenti di settore in tempo reale. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e futuristico, accompagnato da una voce narrante energica e informativa e una colonna sonora elettronica moderna, sfruttando perfettamente gli avatar AI di HeyGen per una presentazione professionale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video promozionale vibrante di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, progettato per mostrare un nuovo prodotto o servizio. Questo video dovrebbe impiegare una narrazione visiva ispiratrice con animazioni di testo dinamiche e musica orchestrale edificante, utilizzando efficacemente i modelli e le scene estensive di HeyGen per semplificare la produzione e creare facilmente un video ad alto coinvolgimento.
Prompt di Esempio 2
Realizza un video di annuncio di fidanzamento di 60 secondi per coppie desiderose di condividere la loro gioiosa notizia con familiari e amici. L'estetica dovrebbe essere calda e romantica, mescolando foto preziose con transizioni eleganti, accompagnate da musica al pianoforte dolce e sentimentale. Questo video utilizzerà la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per narrare la loro storia d'amore unica con un tocco personale.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di coinvolgimento sui social media di 15 secondi per creatori di contenuti e marketer, mirato a catturare immediatamente l'attenzione su piattaforme come TikTok o Instagram Reels. Il video dovrebbe presentare tagli rapidi, grafica audace e un effetto sonoro di tendenza, sottolineato da una generazione di voce narrante chiara e impattante da HeyGen per fornire una chiamata all'azione concisa.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Notizie Coinvolgenti

Crea facilmente video di notizie accattivanti con la nostra piattaforma potenziata dall'AI. Trasforma i tuoi script in storie visive coinvolgenti che risuonano con il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Notizie
Inizia creando o incollando il tuo script di notizie. La nostra piattaforma utilizza questo script per generare il video iniziale, gettando le basi per il tuo contenuto coinvolgente utilizzando la sua funzione di testo-a-video da script.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI
Dai vita alla tua storia di notizie selezionando e integrando avatar AI. Questi presentatori realistici narreranno il tuo contenuto, aggiungendo un tocco dinamico e professionale al tuo video.
3
Step 3
Personalizza i Sottotitoli
Assicurati la massima portata e accessibilità aggiungendo sottotitoli e didascalie al tuo video. Questo migliora la comprensione e il coinvolgimento degli spettatori tra pubblici diversi.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza la tua creazione esportando il tuo video di notizie. Scegli tra vari rapporti d'aspetto e risoluzioni, assicurandoti che sia perfettamente ottimizzato per la condivisione su tutte le piattaforme di social media.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video Esplicativi di Notizie Dinamici

Sfrutta l'AI per trasformare notizie complesse in video esplicativi coinvolgenti, migliorando rapidamente la comprensione e l'interesse degli spettatori.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video ad alto coinvolgimento?

Il creatore di video di coinvolgimento AI di HeyGen semplifica il processo fornendo un'interfaccia facile da usare con un editor drag-and-drop. Puoi sfruttare i nostri modelli di video diversificati e avatar AI realistici per creare contenuti coinvolgenti rapidamente.

Posso personalizzare i video di coinvolgimento generati con HeyGen?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per adattare i tuoi video di coinvolgimento. Puoi facilmente aggiungere sottotitoli/didascalie, scegliere tra varie opzioni di generazione di voce narrante, integrare musica e modificare gli elementi video per adattarli al tuo marchio.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video di coinvolgimento AI?

HeyGen si distingue come un efficace creatore di video di coinvolgimento AI permettendo agli utenti di creare video professionali con facilità. La nostra piattaforma utilizza AI avanzata per generare animazioni dinamiche, incorporare elementi interattivi e migliorare la narrazione per il massimo coinvolgimento del pubblico.

Quali piattaforme di social media sono supportate per le esportazioni video di HeyGen?

HeyGen supporta l'esportazione dei tuoi video ad alto coinvolgimento per una vasta gamma di piattaforme di social media, tra cui TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts. La piattaforma offre anche il ridimensionamento automatico per diverse piattaforme, garantendo che i tuoi contenuti appaiano sempre ottimali.

