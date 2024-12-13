Elearning Video Maker: Crea Corsi Coinvolgenti Velocemente

Trasforma la tua formazione con avatar AI e costruisci corsi interattivi che catturano l'attenzione degli studenti.

Crea un video introduttivo di 60 secondi per professionisti aziendali impegnati, spiegando le basi della gestione dei progetti utilizzando un AI eLearning Video Maker. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI professionale che fornisce informazioni chiare e concise con un tono amichevole, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per una generazione di contenuti efficiente e uno stile visivo pulito e aziendale.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Come possono educatori e formatori presentare efficacemente corsi di formazione interattivi e coinvolgenti? Progetta un video esplicativo animato di 45 secondi che risponda a questa domanda, caratterizzato da uno stile visivo dinamico e moderno che sfrutta i Template e le scene di HeyGen, supportato da audio nitido e sottotitoli/caption automatici per massima accessibilità e impatto.
Prompt di Esempio 2
Immagina la sfida di introdurre rapidamente studenti online esperti di tecnologia a una nuova funzionalità di una piattaforma di e-learning. È necessario un tutorial rapido di 30 secondi, che impieghi un'estetica visiva vivace e veloce con tagli rapidi e testo sullo schermo, supportato dalla vasta libreria multimediale/stock di HeyGen e dalla generazione di Voiceover chiara, per garantire una comprensione immediata e l'adozione da parte degli utenti.
Prompt di Esempio 3
Per gli imprenditori desiderosi di vendere corsi, un creatore di corsi AI offre efficienza e portata senza pari. Produci un video promozionale convincente di 50 secondi che catturi questo vantaggio con un linguaggio visivo ispiratore e moderno, mostrando diversi avatar AI in azione, e ottimizzato per varie piattaforme social media utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni in formato di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona l'Elearning Video Maker

Trasforma senza sforzo i tuoi contenuti educativi in corsi video coinvolgenti e professionali con strumenti potenziati dall'AI, semplificando la produzione dal testo alla consegna finale.

1
Step 1
Crea il Tuo Testo
Redigi i tuoi contenuti educativi e incollali nell'editor per generare automaticamente scene video utilizzando l'AI dal tuo testo.
2
Step 2
Seleziona Avatar e Voce AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI e abbinali a una narrazione realistica potenziata dall'AI per trasmettere efficacemente la tua lezione.
3
Step 3
Aggiungi Visuali e Branding
Arricchisci il tuo video con visuali pertinenti dalla libreria multimediale, utilizza template educativi professionali e applica i tuoi controlli di branding per un aspetto raffinato.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video del Corso
Rivedi il tuo video, genera automaticamente i sottotitoli per migliorare l'accessibilità ed esporta il tuo video eLearning di alta qualità nel formato desiderato, pronto per il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Materiali di Apprendimento Complessi

.

Trasforma argomenti educativi complessi in video chiari, concisi e visivamente accattivanti, migliorando la comprensione in vari soggetti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video eLearning coinvolgenti?

L'AI eLearning Video Maker di HeyGen semplifica il processo di creazione di lezioni video coinvolgenti trasformando i testi in video professionali utilizzando una vasta libreria di template e scene educative. Questo consente agli utenti di personalizzare facilmente i contenuti dei loro corsi per diverse esigenze formative.

HeyGen può aiutare a incorporare avatar AI nei corsi di formazione interattivi?

Assolutamente! HeyGen ti permette di incorporare avatar AI realistici nei tuoi corsi di formazione interattivi, abbinati a una narrazione di alta qualità generata dall'AI a partire dal tuo testo. Questo aggiunge un elemento dinamico e coinvolgente ai tuoi contenuti educativi e video.

Quali funzionalità offre HeyGen per un'integrazione senza problemi nei Sistemi di Gestione dell'Apprendimento?

HeyGen supporta la creazione di contenuti e-learning professionali che possono essere facilmente integrati in qualsiasi Sistema di Gestione dell'Apprendimento (LMS). Questo include funzionalità come la generazione automatica di sottotitoli per l'accessibilità e varie opzioni di esportazione, incluso l'export SCORM, per garantire la compatibilità con le tue piattaforme esistenti.

Come posso personalizzare i miei video eLearning per mantenere la coerenza del marchio con HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di personalizzare facilmente i video dei tuoi corsi con il tuo logo, i colori del marchio e visuali educative uniche. Utilizza i nostri strumenti di creazione video e la vasta libreria multimediale per garantire che ogni video eLearning si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo