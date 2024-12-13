Creatore di Video per Cyber Monday: Aumenta le Vendite con Video Straordinari

Genera rapidamente video promozionali straordinari per aumentare le vendite, potenziati da avatar AI avanzati.

Crea un annuncio Cyber Monday vivace di 30 secondi con immagini di offerte irresistibili che saltano fuori dallo schermo. Questo video dovrebbe rivolgersi agli acquirenti online desiderosi di sconti, utilizzando uno stile visivo veloce ed energico con una colonna sonora elettronica vivace. Utilizza i 'Modelli e scene' di HeyGen per assemblare rapidamente layout dinamici e mettere in evidenza varie categorie di prodotti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina una presentazione di prodotto raffinata di 45 secondi in cui un avatar AI, agendo come portavoce potenziato dall'AI, introduce un prodotto di punta con riprese dettagliate. Destinato ai consumatori interessati a gadget tecnologici o moda, lo stile visivo e audio dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando gli 'Avatar AI' e la 'Generazione di voiceover' di HeyGen per fornire informazioni sul prodotto chiare e coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video conto alla rovescia ad alta energia di 15 secondi per una vendita lampo di Cyber Monday, creando suspense per gli acquirenti in cerca di occasioni dell'ultimo minuto. Lo stile visivo dovrebbe presentare timer digitali audaci e offerte a tempo limitato lampeggianti, accompagnati da una traccia synth incalzante e urgente. Assicurati che i messaggi chiave siano rinforzati con i 'Sottotitoli/didascalie' di HeyGen per il massimo impatto sui social media.
Prompt di Esempio 3
Produci un video coinvolgente di 60 secondi che dimostri come le aziende possano facilmente creare i propri video promozionali per Cyber Monday. Questo suggerimento è rivolto a piccoli imprenditori e marketer, mostrando uno stile visivo pulito e istruttivo con una colonna sonora di sottofondo utile e ispiratrice. Evidenzia l'efficienza della funzione 'Testo a video da script' di HeyGen, dimostrando come gli script si traducano in contenuti dall'aspetto professionale con supporto integrato 'Libreria multimediale/stock'.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Cyber Monday

Crea rapidamente video professionali per Cyber Monday che catturano l'attenzione e stimolano l'engagement per le tue promozioni stagionali, tutto all'interno di una piattaforma online intuitiva.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Modello
Inizia il tuo progetto video per Cyber Monday scegliendo tra una varietà di modelli video pre-progettati o inizia con una tela bianca per una completa libertà creativa.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Messaggio
Aggiungi facilmente il tuo testo promozionale e genera voiceover dal suono naturale per i tuoi video di Cyber Monday utilizzando la funzione di testo a video da script di HeyGen.
3
Step 3
Migliora con Elementi Visivi
Eleva il tuo video di Cyber Monday incorporando avatar AI coinvolgenti per trasmettere il tuo messaggio promozionale e catturare efficacemente l'attenzione degli spettatori.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza la tua creazione utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme social, quindi pubblica i tuoi video promozionali di alta qualità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo dei Clienti per le Vendite

.

Sfrutta video AI coinvolgenti per condividere storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e incoraggiando gli acquisti durante il Cyber Monday.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare rapidamente video coinvolgenti per Cyber Monday?

HeyGen semplifica la creazione di video coinvolgenti per Cyber Monday con una gamma di modelli professionali e una potente funzione di testo a video, permettendoti di generare video promozionali di alta qualità in modo efficiente.

Posso personalizzare gli annunci di Cyber Monday con avatar AI utilizzando HeyGen?

Assolutamente! HeyGen ti consente di migliorare i tuoi annunci di Cyber Monday incorporando avatar AI personalizzabili e portavoce potenziati dall'AI, insieme a controlli di branding personalizzati, per far risaltare i tuoi video promozionali.

Quali funzionalità offre HeyGen per un marketing efficiente sui social media per Cyber Monday?

HeyGen offre una libreria multimediale stock completa e opzioni flessibili di ridimensionamento del rapporto d'aspetto, rendendo facile adattare i tuoi video di Cyber Monday per varie piattaforme social e massimizzare l'impatto del tuo marketing online.

HeyGen supporta il testo a voce e il branding per le offerte di Cyber Monday?

Sì, HeyGen offre avanzate capacità di testo a voce AI per voiceover dinamici, insieme a robusti controlli di branding per garantire che i tuoi video promozionali di Cyber Monday e le immagini delle offerte riflettano costantemente l'identità del tuo marchio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo