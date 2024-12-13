Crea Video Esplicativi che Coinvolgono e Convertono

Trasforma le tue idee in video esplicativi animati coinvolgenti senza sforzo. La funzione di testo in video da script di HeyGen rende la creazione semplice.

Immagina di creare un video esplicativo animato di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese per mostrare i vantaggi di un nuovo servizio. Il video dovrebbe presentare animazioni vivaci ed energiche con una voce fuori campo amichevole e professionale, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per semplificare la creazione di contenuti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un tutorial video dinamico di 45 secondi rivolto a imprenditori non tecnici, dimostrando come creare facilmente video esplicativi. Questo video dovrebbe impiegare un design moderno e pulito con una varietà di immagini di stock, musica di sottofondo vivace e una narrazione chiara e concisa, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen e il supporto esteso della libreria multimediale/stock.
Prompt di Esempio 2
Produci un sofisticato video esplicativo di 60 secondi per il branding aziendale, destinato ai team di comunicazione aziendale, dettagliando una complessa strategia di marketing. Questo pezzo dovrebbe presentare immagini raffinate e professionali con avatar AI realistici e una voce fuori campo persuasiva, utilizzando le funzionalità di generazione di avatar e voce fuori campo di HeyGen per trasmettere un messaggio di forte impatto.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo educativo conciso di 30 secondi per i product manager, spiegando un nuovo aggiornamento delle funzionalità. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere informativo e diretto, enfatizzando sovrapposizioni di testo chiare e sottotitoli per rafforzare i messaggi chiave, supportato dalle capacità di sottotitoli/didascalie di HeyGen e di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto per una distribuzione versatile.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video Esplicativi

Trasforma facilmente le tue idee in video esplicativi professionali e coinvolgenti con i nostri strumenti intuitivi e risorse diversificate, progettati per semplificare la tua strategia di marketing.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona tra una varietà di modelli di video esplicativi o incolla il tuo script per generare automaticamente le scene iniziali, impostando la base per la tua narrazione.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi
Incorpora elementi visivi accattivanti utilizzando la nostra vasta libreria di video e immagini di stock per ogni scena.
3
Step 3
Crea la Tua Voce Fuori Campo
Sfrutta la nostra generazione di voce fuori campo alimentata da AI per aggiungere una narrazione chiara e professionale, assicurando che il tuo messaggio venga ascoltato forte e chiaro.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo progetto e utilizza le nostre opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazione per ottenere il tuo video esplicativo in alta definizione, ottimizzato per varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Video Esplicativi Coinvolgenti per i Social Media

.

Crea video esplicativi concisi e accattivanti per le piattaforme di social media per informare rapidamente e catturare l'attenzione del pubblico.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video esplicativi animati coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare facilmente video esplicativi utilizzando avatar AI e la funzione di testo in video da script. La nostra piattaforma offre una libreria visiva diversificata e modelli di video esplicativi, semplificando il processo creativo per contenuti di impatto.

HeyGen è un creatore di video esplicativi facile da usare per i principianti?

Assolutamente. HeyGen dispone di un editor drag-and-drop intuitivo e modelli pre-progettati, rendendo semplice per chiunque creare video esplicativi professionali senza esperienza di editing precedente. È progettato per essere un creatore di video esplicativi facile da usare.

Posso incorporare l'identità del mio marchio nei video esplicativi realizzati con HeyGen?

Sì, HeyGen consente un branding del marchio robusto. Puoi personalizzare i tuoi video con loghi, colori del marchio e aggiungere testo e didascalie per garantire che ogni video esplicativo si allinei perfettamente con la tua strategia di marketing.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per la produzione di video esplicativi?

HeyGen fornisce strumenti video AI avanzati, inclusa la generazione di voce fuori campo realistica direttamente dal tuo script e la possibilità di aggiungere musica e video di stock. Puoi anche produrre esportazioni HD di alta qualità, garantendo che i tuoi video esplicativi appaiano raffinati e professionali.

