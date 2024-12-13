Software Video Maker Cloud: Potenziato dall'AI e Collaborativo
Aumenta la tua produttività generando avatar AI realistici per presentazioni dinamiche e contenuti coinvolgenti, tutto nel cloud.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Sviluppa un annuncio di prodotto di 45 secondi rivolto ai responsabili marketing B2B, caratterizzato da un'estetica moderna e aziendale e uno stile audio vivace. Questo video dovrebbe mostrare come le funzioni di generazione di Voiceover e Sottotitoli/caption di HeyGen semplifichino la creazione di contenuti di marketing multilingue e raffinati utilizzando un software video maker cloud.
Crea una guida di onboarding di 90 secondi per i dipartimenti di formazione di grandi imprese, utilizzando un approccio visivo user-friendly e passo-passo con un audio coinvolgente e informativo. Illustra come l'utilizzo dei Template & scene di HeyGen e delle capacità di ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto semplifichi l'adattamento dei contenuti del software di editing video su varie piattaforme interne.
Progetta un approfondimento di 60 secondi sulle funzionalità per i creatori di contenuti interessati agli strumenti AI, utilizzando uno stile visivo dinamico che mostri diversi tipi di media e un tono audio entusiasta e informativo. Questo video esplorerà come un generatore di video AI possa sfruttare il supporto della Libreria multimediale/stock di HeyGen e la generazione di Voiceover per produrre contenuti di alta qualità e coinvolgenti senza sforzo.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione Rapida di Campagne Pubblicitarie.
Produci rapidamente annunci video ad alte prestazioni utilizzando l'AI, ottimizzando i tuoi sforzi di marketing ovunque ti trovi.
Contenuti Dinamici per i Social Media.
Genera istantaneamente video e clip accattivanti per tutte le piattaforme social, aumentando l'engagement e la presenza del brand.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video con l'AI?
HeyGen funziona come un potente software video maker cloud, sfruttando il suo avanzato generatore di video AI per trasformare il testo in video professionali. Questa piattaforma consente agli utenti di creare contenuti senza sforzo, inclusi avatar AI realistici e voiceover sintetici, direttamente dal cloud.
Quali capacità di editing video offre HeyGen per i team?
HeyGen offre un'esperienza completa di editor video online per i team, facilitando la collaborazione video senza interruzioni in un ambiente di editing video cloud. Gli utenti possono facilmente eseguire attività come unire e tagliare clip, aggiungere Trascrizioni e sottotitoli, e utilizzare vari modelli video per ottimizzare il loro flusso di lavoro.
Posso personalizzare la presenza del mio brand nei video creati con HeyGen?
Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il tuo logo specifico e i colori del brand direttamente nei tuoi progetti video. Una volta finalizzati, puoi esportare, condividere o incorporare i tuoi video brandizzati su qualsiasi piattaforma desiderata senza sforzo.
HeyGen offre funzionalità avanzate per creare video parlanti?
Sì, HeyGen è specializzato nella generazione di video parlanti coinvolgenti utilizzando strumenti AI sofisticati. Puoi utilizzare la tecnologia Testo-a-video per animare script con un generatore di voce AI, e persino incorporare diversi avatar AI per presentare il tuo messaggio in modo dinamico.