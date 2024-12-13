Software Video Maker Cloud: Potenziato dall'AI e Collaborativo

Aumenta la tua produttività generando avatar AI realistici per presentazioni dinamiche e contenuti coinvolgenti, tutto nel cloud.

Produci un tutorial tecnico di 1 minuto che dimostri il flusso di lavoro efficiente di un editor video online per sviluppatori software, concentrandoti su uno stile visivo pulito e professionale con una narrazione chiara. Il video dovrebbe evidenziare come la funzione Testo-a-video da script combinata con avatar AI possa generare rapidamente video esplicativi concisi e accurati.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio di prodotto di 45 secondi rivolto ai responsabili marketing B2B, caratterizzato da un'estetica moderna e aziendale e uno stile audio vivace. Questo video dovrebbe mostrare come le funzioni di generazione di Voiceover e Sottotitoli/caption di HeyGen semplifichino la creazione di contenuti di marketing multilingue e raffinati utilizzando un software video maker cloud.
Prompt di Esempio 2
Crea una guida di onboarding di 90 secondi per i dipartimenti di formazione di grandi imprese, utilizzando un approccio visivo user-friendly e passo-passo con un audio coinvolgente e informativo. Illustra come l'utilizzo dei Template & scene di HeyGen e delle capacità di ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto semplifichi l'adattamento dei contenuti del software di editing video su varie piattaforme interne.
Prompt di Esempio 3
Progetta un approfondimento di 60 secondi sulle funzionalità per i creatori di contenuti interessati agli strumenti AI, utilizzando uno stile visivo dinamico che mostri diversi tipi di media e un tono audio entusiasta e informativo. Questo video esplorerà come un generatore di video AI possa sfruttare il supporto della Libreria multimediale/stock di HeyGen e la generazione di Voiceover per produrre contenuti di alta qualità e coinvolgenti senza sforzo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Software Video Maker Cloud

Sblocca la creazione di video senza interruzioni da qualsiasi luogo con il nostro potente software cloud. Produci facilmente video professionali per qualsiasi piattaforma con strumenti guidati dall'AI.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Video
Inizia il tuo progetto selezionando tra diversi "modelli video" o utilizza l'AI di HeyGen per generare contenuti da uno script. Questo stabilisce le basi per il tuo video professionale.
2
Step 2
Carica o Genera i Tuoi Media
Dai vita alla tua storia importando i tuoi asset o sfruttando il "supporto della libreria multimediale/stock" di HeyGen. Arricchisci la tua narrazione con voiceover e "Trascrizioni e sottotitoli" automatici.
3
Step 3
Applica un Tocco Professionale
Raffina l'appeal visivo del tuo video e assicurati la coerenza del brand con i "controlli di branding (logo, colori)" di HeyGen. Incorpora "Effetti di animazione e transizioni" dinamici per coinvolgere il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta completato, esporta facilmente il tuo video in vari formati e rapporti d'aspetto. Usa la piattaforma per "esportare, condividere o incorporare" il tuo prodotto finito su più canali, raggiungendo il tuo pubblico in modo efficiente.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Formazione e Educazione Avanzate

.

Migliora l'apprendimento e la ritenzione creando video formativi coinvolgenti e potenziati dall'AI che risuonano con il tuo pubblico.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con l'AI?

HeyGen funziona come un potente software video maker cloud, sfruttando il suo avanzato generatore di video AI per trasformare il testo in video professionali. Questa piattaforma consente agli utenti di creare contenuti senza sforzo, inclusi avatar AI realistici e voiceover sintetici, direttamente dal cloud.

Quali capacità di editing video offre HeyGen per i team?

HeyGen offre un'esperienza completa di editor video online per i team, facilitando la collaborazione video senza interruzioni in un ambiente di editing video cloud. Gli utenti possono facilmente eseguire attività come unire e tagliare clip, aggiungere Trascrizioni e sottotitoli, e utilizzare vari modelli video per ottimizzare il loro flusso di lavoro.

Posso personalizzare la presenza del mio brand nei video creati con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il tuo logo specifico e i colori del brand direttamente nei tuoi progetti video. Una volta finalizzati, puoi esportare, condividere o incorporare i tuoi video brandizzati su qualsiasi piattaforma desiderata senza sforzo.

HeyGen offre funzionalità avanzate per creare video parlanti?

Sì, HeyGen è specializzato nella generazione di video parlanti coinvolgenti utilizzando strumenti AI sofisticati. Puoi utilizzare la tecnologia Testo-a-video per animare script con un generatore di voce AI, e persino incorporare diversi avatar AI per presentare il tuo messaggio in modo dinamico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo