Trasforma senza sforzo i tuoi copioni in video accattivanti di notizie sulle celebrità utilizzando la tecnologia avanzata di trasformazione del testo in video dal copione.

Crea un segmento dinamico di 30 secondi per un video maker di notizie sulle celebrità, rivolto agli appassionati di intrattenimento, che analizza le ultime tendenze della moda sul red carpet. Lo stile visivo dovrebbe essere lucido e ad alta energia con una colonna sonora moderna, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare le notizie con stile.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video accattivante di 45 secondi trasformando un semplice copione in un aggiornamento di gossip sulle celebrità, rivolto ai creatori di contenuti sui social media in cerca di contenuti virali. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo a taglio rapido, musica di sottofondo popolare e dimostrare la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video dal copione per dare vita alla storia istantaneamente.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un'esposizione approfondita di 60 secondi sulle celebrità, progettata per aspiranti creatori di contenuti virali, esplorando i recenti sforzi filantropici di una star. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere ispiratore e edificante, incorporando una varietà di clip e immagini provenienti dalla vasta libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per illustrare i punti chiave.
Prompt di Esempio 3
Genera un avviso conciso di 25 secondi sulle ultime notizie di intrattenimento, perfetto per gli editori di notizie digitali, riportando un importante annuncio di casting cinematografico. Il tono dovrebbe essere autorevole ma entusiasmante, con una narrazione chiara e dal suono umano prodotta utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen, insieme a un ticker di notizie nitido.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Video Maker di Notizie sulle Celebrità

Crea rapidamente e facilmente video accattivanti di notizie sulle celebrità con l'AI, trasformando il tuo copione in storie visive coinvolgenti con avatar AI realistici ed effetti dinamici.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copione
Inizia incollando il tuo copione di notizie sulle celebrità nell'editor. Il nostro generatore di video di notizie AI analizzerà il tuo testo, preparandolo per una presentazione visiva coinvolgente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI parlanti realistici per essere il tuo presentatore di notizie. Ogni avatar dà vita al tuo copione con espressioni e movimenti naturali.
3
Step 3
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi
Arricchisci il tuo video con elementi dalla nostra vasta libreria multimediale. Aggiungi musica di sottofondo, sovrapposizioni e animazioni di testo dinamiche per creare contenuti virali accattivanti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Una volta soddisfatto, esporta il tuo video di notizie sulle celebrità finito in vari formati di aspetto per una condivisione senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme social.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Contenuti Promozionali

Sviluppa annunci video ad alto impatto e promozioni in pochi minuti per attrarre nuovi spettatori e far crescere il tuo pubblico di notizie sulle celebrità.

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come video maker di notizie sulle celebrità con AI?

HeyGen ti consente di creare video coinvolgenti di notizie sulle celebrità senza sforzo. Utilizza il nostro avanzato generatore di video AI per trasformare il testo in video dal tuo copione, incorporando avatar AI parlanti realistici e modelli personalizzabili per contenuti di livello professionale.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per gli avatar AI e i contenuti video con HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i tuoi video e avatar AI. Puoi personalizzare i tuoi contenuti video con controlli di branding, sfruttare una vasta libreria multimediale e utilizzare strumenti avanzati per la generazione di video end-to-end, garantendo che il tuo messaggio sia presentato in modo unico.

HeyGen può creare video di notizie professionali con AI per varie piattaforme?

Assolutamente, HeyGen eccelle come generatore di video di notizie con AI, permettendoti di trasformare il testo in video di notizie con facilità. Genera contenuti accattivanti con presentatori di notizie AI e voci AI diverse, perfetti per i social media o qualsiasi copertura di notizie dell'ultima ora.

Quali funzionalità offre HeyGen per una produzione video efficiente?

HeyGen offre funzionalità robuste per una produzione video efficiente, inclusa la creazione di video nativi ai prompt e la funzionalità di trasformazione del testo in video dal copione senza soluzione di continuità. Questa piattaforma di generazione di video end-to-end ti aiuta a produrre rapidamente contenuti professionali.

