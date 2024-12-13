Sblocca la Creatività con il Nostro Creatore di Video Bundle Deal

Potenzia la tua creazione di video con il nostro motore creativo, rendendo semplici i video di marketing professionali e i contenuti social utilizzando potenti avatar AI.

Crea un video esplicativo dinamico di 30 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e aspiranti creatori di contenuti, mostrando come il "creatore di video bundle deal" li abiliti a produrre video di marketing straordinari senza sforzo. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce, con grafiche moderne e luminose e transizioni rapide, accompagnato da una voce narrante energica e professionale. Evidenzia la semplicità di iniziare con "modelli e scene" pre-progettati per avviare il loro motore creativo senza bisogno di strumenti di editing complessi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di marketing elegante di 45 secondi rivolto a marketer impegnati e manager dei social media, dimostrando il potere di un "creatore di video AI" per generare contenuti personalizzati su larga scala. Il video dovrebbe adottare un'estetica pulita e professionale con animazioni fluide e un design sonoro sottile, concentrandosi sull'integrazione senza soluzione di continuità di "avatar AI" personalizzati per trasmettere messaggi chiave. Sottolinea come questo strumento funzioni come un motore creativo, semplificando la produzione video dal concetto alla realizzazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo informativo di 60 secondi per educatori e professionisti dell'e-learning, illustrando il valore completo di un nuovo "bundle deal" focalizzato sulla creazione di contenuti educativi. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, con infografiche animate e testo su schermo che rafforzano i punti chiave, completato da una voce narrante amichevole e chiara. Mostra come la funzione integrata di "Generazione di voiceover" permetta opzioni di narrazione diversificate, rendendo accessibili e coinvolgenti argomenti complessi per vari stili di apprendimento.
Prompt di Esempio 3
Crea un contenuto energetico di 30 secondi per i social media rivolto a influencer e piccole imprese che cercano di massimizzare la loro portata su diverse piattaforme, evidenziando la versatilità di una soluzione "creatore di video". Il video dovrebbe presentare tagli rapidi, testi in sovrimpressione audaci e musica di tendenza, illustrando quanto sia facile adattare i contenuti. Dimostra la funzione di "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per mostrare come un singolo video possa essere ottimizzato istantaneamente per Instagram Stories, TikTok e YouTube Shorts, aumentando la produzione di contenuti sui social media.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Bundle Deal

Sblocca il pieno potenziale della tua visione creativa con il nostro creatore di video bundle deal, trasformando le tue idee in video di marketing professionali e contenuti social coinvolgenti rapidamente ed efficientemente.

1
Step 1
Seleziona la Base del Tuo Progetto
Scegli tra una vasta gamma di modelli e scene professionali per impostare immediatamente il palcoscenico per il tuo video, iniziando in pochi istanti.
2
Step 2
Genera Elementi Dinamici
Sfrutta la potenza del tuo creatore di video AI per generare avatar AI personalizzati che si adattano perfettamente al tuo brand e messaggio.
3
Step 3
Raffina la Tua Creazione
Usa l'editor drag-and-drop intuitivo per organizzare senza sforzo le scene, aggiungere effetti e perfezionare ogni dettaglio fino a quando il tuo video non è perfetto.
4
Step 4
Esporta il Tuo Capolavoro
Con il tuo creatore di video bundle deal, esporta il tuo video rifinito in più rapporti d'aspetto, assicurandoti che sia perfettamente ottimizzato per qualsiasi piattaforma o schermo.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Costruisci fiducia e credibilità per le tue offerte bundle presentando testimonianze autentiche e storie di successo dei clienti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la produzione creativa di video?

HeyGen agisce come il tuo creatore di video AI e motore creativo, permettendoti di generare senza sforzo video di marketing di alta qualità e contenuti per i social media. La nostra piattaforma integra avatar AI e capacità intuitive di testo-a-video da script per semplificare il tuo processo creativo.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per l'editing video?

HeyGen fornisce una suite completa di strumenti creativi, inclusi un editor drag-and-drop con una vasta libreria di modelli e scene. Puoi facilmente personalizzare i tuoi video con vari effetti e strumenti di editing avanzati per dare vita alla tua visione creativa.

HeyGen può aiutare a generare voiceover e rendere i video accessibili?

Assolutamente. HeyGen offre una generazione avanzata di voiceover per dare vita al tuo script con una narrazione dal suono naturale. Inoltre, i sottotitoli/caption automatici assicurano che i tuoi contenuti, inclusi video esplicativi e di marketing, siano coinvolgenti e accessibili a un pubblico più ampio.

Quali caratteristiche creative uniche possono sfruttare i creatori di contenuti con HeyGen?

HeyGen potenzia i creatori di contenuti con caratteristiche uniche come avatar AI e funzionalità di testo-a-video da script. Questo ti permette di trasformare contenuti scritti in narrazioni video dinamiche, producendo in modo efficiente contenuti social media coinvolgenti e diversificati.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo