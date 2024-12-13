Creatore di Video di Marca: Crea Video Coerenti con il Marchio Istantaneamente

Assicura un messaggio del marchio e un'identità visiva coerenti su tutti i tuoi contenuti con controlli di branding intuitivi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo conciso di 60 secondi progettato per team di vendita e product manager, illustrando una nuova funzionalità del prodotto con chiarezza e coinvolgimento; questo video dovrebbe presentare grafiche luminose e pulite e una traccia audio vivace, utilizzando la capacità di HeyGen di convertire il testo in video da script per trasformare informazioni complesse in un formato facilmente digeribile.
Prompt di Esempio 2
Produci un video energico di 30 secondi rivolto a social media manager e creatori di contenuti, dimostrando come generare rapidamente contenuti dinamici e coerenti con il marchio per varie piattaforme; lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce e visivamente accattivante con musica di sottofondo moderna, facendo uso efficiente dei Template e scene di HeyGen per una produzione rapida.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video di comunicazione aziendale raffinato di 50 secondi rivolto ai responsabili del marchio, sottolineando l'importanza di un messaggio del marchio coerente su tutti i punti di contatto digitali; impiega un'estetica visiva sofisticata con uno stile audio autorevole e rassicurante, potenziato dalla generazione di Voiceover di HeyGen per garantire l'uniformità della voce del marchio su tutti i contenuti video.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Comprensione del Marchio

Crea video di marca coinvolgenti con facilità. Sfrutta l'AI per trasformare le tue idee in contenuti professionali e coerenti con il marchio che risuonano con il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Seleziona un Modello
Inizia inserendo il tuo testo o scegliendo tra una vasta gamma di modelli di video progettati professionalmente per dare il via al tuo progetto. Questo sfrutta la capacità di HeyGen di convertire il testo in video da script.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar e Voce
Dai vita alla storia del tuo marchio selezionando tra diversi avatar AI e generando voiceover dal suono naturale che si abbinano al tuo messaggio e tono.
3
Step 3
Personalizza con gli Elementi del Tuo Marchio
Assicura la coerenza del marchio applicando il logo, i colori e i caratteri della tua azienda utilizzando i controlli di branding intuitivi. Puoi anche aggiungere sottotitoli dinamici per maggiore chiarezza.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta che il tuo video di marca è perfetto, utilizza la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per scaricare la tua creazione, pronta per essere condivisa sui tuoi social media o altri canali di distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Storytelling di Successo del Cliente

Mostra efficacemente le storie di successo dei clienti con video AI coinvolgenti per costruire fiducia e convalidare il valore del marchio.

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come creatore di video AI per contenuti di marca?

HeyGen è un avanzato creatore di video AI progettato per semplificare la creazione di video di marca. Ti consente di generare video di alta qualità utilizzando avatar AI e di convertire il testo in video senza sforzo, assicurando che il tuo messaggio di marca venga trasmesso efficacemente.

Quali opzioni di personalizzazione creativa sono disponibili per i video in HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione creativa, inclusi un editor drag-and-drop facile da usare e una varietà di modelli di video. Puoi personalizzare i tuoi video con voiceover personalizzati, loghi del marchio e schemi di colori specifici per mantenere la conformità al marchio e migliorare lo storytelling del tuo marchio.

HeyGen può creare efficientemente video esplicativi animati da testo?

Sì, HeyGen è altamente efficace per creare video animati professionali e video esplicativi. Le sue capacità di conversione del testo in video, combinate con avatar AI, trasformano rapidamente il tuo script in contenuti visivi coinvolgenti, perfetti per il marketing e l'educazione.

Come può HeyGen aiutare le aziende a produrre video coerenti con il marchio per i social media?

HeyGen consente alle aziende di produrre video coerenti con il marchio per le piattaforme social media con facilità. Utilizza i suoi controlli di branding, una vasta libreria multimediale e la creazione rapida di video da testo per fornire costantemente contenuti coinvolgenti che si allineano con l'identità del tuo marchio.

