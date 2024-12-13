Creatore di Banner Video: Progetta Video Accattivanti Istantaneamente

Crea rapidamente banner video sorprendenti. Sfrutta i nostri 'template & scene' per realizzare elementi visivi accattivanti e aumentare il coinvolgimento.

Crea un dinamico banner video creativo di 15 secondi progettato per piccoli imprenditori e marketer digitali, presentando il lancio di un nuovo prodotto con musica vivace e coinvolgenti elementi visivi professionali, sfruttando la funzione di HeyGen 'Testo in video da script' per generare rapidamente narrazioni avvincenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.



Prompt di Esempio 1
Produci un energico banner video di 20 secondi per YouTube rivolto a gamer e creatori di contenuti su YouTube, promuovendo un prossimo streaming con grafiche a tema gaming e musica epica di sottofondo, utilizzando i vari 'Template & scene' di HeyGen per dare il via al processo creativo.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un conciso banner video di 10 secondi per siti web rivolto a e-commerce e fornitori di servizi online, con una chiara Call to Action per stimolare le vendite con un design elegante e moderno e una voce narrante sicura generata tramite la capacità di generazione di Voiceover di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un sofisticato banner video di 30 secondi per i social media destinato ad agenzie di marketing e brand manager, articolando i principali asset del brand e la missione aziendale utilizzando uno stile visivo minimalista, musica strumentale soft e integrando immagini di alta qualità dalla libreria multimediale/stock di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Banner Video

Crea facilmente banner video accattivanti per il tuo sito web, social media o canale YouTube in pochi clic, aumentando il coinvolgimento e la visibilità del brand.

1
Step 1
Scegli un Template
Inizia il tuo progetto di banner video selezionando da una vasta libreria di template per banner video pre-progettati, o inizia da zero con una tela bianca.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Media
Personalizza il tuo banner aggiungendo le tue immagini e clip video ad alta risoluzione, o sfoglia la libreria multimediale integrata per risorse stock sorprendenti.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Applica i tuoi asset di brand unici, regola i colori e incorpora animazioni di testo coinvolgenti per far risaltare il tuo banner.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Una volta che il tuo banner video è perfetto, esportalo in alta definizione. Ottimizza il suo rapporto d'aspetto per un'integrazione senza soluzione di continuità su varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo

.

Crea banner video avvincenti per evidenziare storie di successo dei clienti e costruire fiducia in modo efficace.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di banner video accattivanti?

HeyGen offre strumenti intuitivi e una vasta gamma di template per banner video per aiutarti a progettare banner video creativi senza sforzo. Puoi personalizzare rapidamente questi template con i tuoi asset di brand e animazioni di testo per produrre elementi visivi coinvolgenti per il tuo pubblico.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i miei banner video in HeyGen?

Con HeyGen, hai ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi banner video, tra cui l'integrazione dei tuoi asset di brand, la selezione di sfondi video e l'utilizzo di una ricca libreria multimediale di stock. Questo ti permette di produrre banner video unici e professionali che rappresentano veramente il tuo brand.

HeyGen può aiutare a ottimizzare i banner video per diverse piattaforme social?

Sì, HeyGen ti consente di regolare facilmente il rapporto video dei tuoi banner e di esportarli in alta definizione, assicurandoti che appaiano perfetti su piattaforme come YouTube, Facebook o TikTok. Questa versatilità rende semplice ed efficace l'esperienza di creazione di un YouTube Banner Maker per canali diversi.

Come HeyGen migliora l'impatto dei miei banner video con l'AI?

HeyGen sfrutta strumenti potenziati dall'AI, tra cui 'Testo in video da script' e generazione di Voiceover, per creare banner video dinamici e coinvolgenti. Questo ti permette di realizzare rapidamente un banner video che cattura l'attenzione e trasmette efficacemente il tuo messaggio in vari spazi digitali.

