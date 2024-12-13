Creatore di Video B2B: Crea Video Aziendali Professionali

Crea facilmente video di marketing e vendita professionali con avatar AI, trasformando idee complesse in contenuti coinvolgenti.

Crea un video prodotto accattivante di 30 secondi rivolto ai team di marketing B2B, mostrando una nuova funzionalità software. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, utilizzando grafiche in movimento vivaci e un Avatar AI che presenta i benefici chiave con una voce narrante professionale e vivace generata direttamente da un copione. Questo breve video di marketing dovrebbe evidenziare come il prodotto risolve efficacemente un comune problema B2B.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di vendita persuasivo di 45 secondi progettato per i professionisti delle vendite B2B, con l'obiettivo di convertire i potenziali clienti. L'estetica dovrebbe essere dinamica e affidabile, incorporando modelli progettati professionalmente con transizioni fluide e una narrazione sicura e ispiratrice. Utilizza la funzione Testo-a-video da copione per garantire un messaggio coerente e video di vendita visivamente accattivanti che risuonano con i decisori.
Prompt di Esempio 2
Produci un video formativo informativo di 60 secondi per i dipartimenti di formazione interni B2B, spiegando una procedura operativa complessa. Adotta uno stile visivo chiaro e istruttivo, utilizzando un mix di registrazioni dello schermo e media di stock pertinenti dalla libreria multimediale, completati da una voce narrante calma e autorevole. Fondamentale, includi sottotitoli/caption accurati per garantire accessibilità e comprensione a tutti gli spettatori all'interno dell'organizzazione.
Prompt di Esempio 3
Immagina un breve video esplicativo di 20 secondi sulla creazione di video AI rivolto a piccoli imprenditori e startup B2B in cerca di soluzioni di contenuto efficienti. Il tono visivo dovrebbe essere energico e ispiratore, con tagli rapidi, grafiche moderne e una voce narrante veloce e motivazionale, assicurando che il video mantenga un alto coinvolgimento. Utilizza la capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per adattare senza problemi l'output finale del creatore di video B2B per varie piattaforme social media.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video B2B

Trasforma senza sforzo le tue comunicazioni B2B in video coinvolgenti e professionali con la piattaforma AI di HeyGen, semplificando il tuo processo di creazione di contenuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia scrivendo o incollando il tuo copione video in HeyGen. La nostra capacità di testo-a-video da copione trasforma istantaneamente il tuo testo in contenuti video dinamici, ponendo le basi per il tuo messaggio.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Visual e Avatar
Seleziona da una libreria di modelli progettati professionalmente e personalizza le scene per adattarle al tuo brand. Integra Avatar AI realistici per presentare il tuo messaggio, dando vita ai tuoi video B2B senza bisogno di una telecamera.
3
Step 3
Aggiungi Voci Narranti Professionali
Migliora il tuo video con voci narranti dal suono naturale, generate direttamente dal tuo copione. Scegli tra voci e lingue diverse per trasmettere perfettamente il tuo messaggio, garantendo chiarezza e coinvolgimento per il tuo pubblico aziendale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta che il tuo video è rifinito, esportalo facilmente in vari formati e rapporti d'aspetto adatti a qualsiasi piattaforma. Condividi i tuoi video di marketing di alta qualità con il tuo pubblico, potenziando i tuoi sforzi di comunicazione B2B.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Presenta Storie di Successo dei Clienti

.

Sviluppa video di successo dei clienti coinvolgenti con Avatar AI per costruire fiducia e dimostrare il valore comprovato ai potenziali clienti B2B.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video B2B?

HeyGen è un potente "creatore di video B2B" che semplifica l'intero processo di "creazione di video AI", permettendo alle aziende di generare rapidamente contenuti di alta qualità. La nostra piattaforma sfrutta avanzati "Avatar AI" e la tecnologia testo-a-video per trasformare i copioni in visuali coinvolgenti con facilità.

Che tipo di video creativi posso produrre con HeyGen?

Con HeyGen, puoi produrre contenuti diversi come "video di marketing" accattivanti, "video di vendita" efficaci e "video formativi" informativi. La nostra piattaforma offre una vasta selezione di "modelli progettati professionalmente" per avviare i tuoi progetti e garantire risultati impeccabili.

HeyGen può personalizzare i video con branding e voci personalizzate?

Assolutamente. HeyGen offre robuste capacità di "personalizzazione AI", permettendoti di integrare facilmente i tuoi elementi di brand specifici, inclusi loghi e colori, utilizzando i nostri "controlli di branding". Puoi anche migliorare i video con una "generazione di voce narrante" realistica, assicurando che il tuo messaggio risuoni in modo autentico.

Oltre alla creazione, quale supporto offre HeyGen per i team?

HeyGen facilita la "collaborazione" del team durante l'intero processo di produzione video, migliorando l'efficienza del flusso di lavoro. Offriamo anche soluzioni integrate di "hosting video", rendendo semplice gestire e condividere i tuoi contenuti finiti in modo sicuro.

