Trasforma la tua formazione con un generatore di video di corsi digitali AI, creando lezioni professionali in pochi minuti utilizzando il testo-a-video intuitivo da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video istruttivo professionale di 45 secondi rivolto a formatori aziendali e proprietari di piccole imprese, illustrando la facilità di trasformare contenuti testuali esistenti in video formativi raffinati per una creazione efficiente di corsi online. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e aziendale, utilizzando transizioni semplici e testo sullo schermo, accompagnato da una voce AI chiara e sicura. Sottolinea la potenza della funzione di testo-a-video da script di HeyGen per una rapida generazione di contenuti.
Prompt di Esempio 2
Crea un video tutorial conciso di 60 secondi che dimostri un concetto di e-learning rapido, su misura per studenti e professionisti in cerca di moduli di apprendimento digeribili. Il video dovrebbe avere uno stile visivo veloce e informativo, incorporando grafiche luminose e amichevoli e informazioni chiare e concise fornite da una voce AI energica. Illustra l'efficienza dell'uso dei modelli e delle scene di HeyGen per assemblare rapidamente tutorial coinvolgenti.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video promozionale persuasivo di 30 secondi progettato per i team di marketing delle piattaforme educative, evidenziando le capacità di un generatore di video di corsi digitali AI per produrre contenuti video di alta qualità. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e moderna, impiegando filmati di stock in alta definizione e animazioni sottili, sottolineati da una voce AI ispiratrice e professionale. Mostra la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per creare narrazioni d'impatto senza registrazione in studio.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Corsi Digitali AI

Trasforma i tuoi contenuti educativi in lezioni video coinvolgenti in modo efficiente. Genera video formativi professionali con avatar AI e funzionalità dinamiche in pochi semplici passaggi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script del Corso
Inizia delineando il contenuto della tua lezione. Inserisci il tuo testo e il generatore di video di corsi digitali AI trasformerà le tue parole in uno script video di base, accelerando il processo di creazione del corso online.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Voce
Personalizza la tua presentazione scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI. Abbina l'avatar scelto con un voiceover AI naturale che si adatta perfettamente al materiale del tuo corso, garantendo una consegna coerente e professionale.
3
Step 3
Arricchisci con Elementi Visivi e Branding
Utilizza modelli e scene professionali per strutturare il tuo corso. Incorpora media rilevanti dalla libreria e applica gli elementi unici del tuo brand come loghi e colori per arricchire il tuo contenuto video, rendendo i tuoi video formativi visivamente coinvolgenti.
4
Step 4
Esporta i Tuoi Video Formativi
Una volta finalizzati, esporta i tuoi video formativi di alta qualità in vari formati e rapporti d'aspetto. Integra senza problemi le tue lezioni video generate dall'AI nel tuo LMS o condividile su diverse piattaforme per raggiungere efficacemente il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi per un'Educazione Efficace

.

Trasforma argomenti complessi in contenuti video facili da comprendere, rendendo la creazione di corsi online e l'e-learning più accessibili per tutti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo creativo per lo sviluppo di corsi online?

HeyGen agisce come un potente creatore di corsi AI, trasformando le tue idee in contenuti video professionali. Con script potenziati dall'AI e una vasta gamma di modelli, HeyGen semplifica la produzione di materiali di apprendimento online coinvolgenti.

Quali capacità rendono HeyGen un leader nel generare video di corsi digitali AI?

HeyGen si distingue come un avanzato generatore di video di corsi digitali AI sfruttando avatar AI realistici e voiceover AI di alta qualità. Questo consente la rapida creazione di video formativi coinvolgenti senza bisogno di telecamere o editing estensivo.

Quali opzioni di branding sono disponibili per personalizzare i video formativi in HeyGen?

HeyGen offre ampi controlli di branding per personalizzare i tuoi video formativi con il tuo logo, i colori del brand e stili visivi coerenti. Sfrutta i nostri modelli professionali per garantire che ogni contenuto video sia in linea con l'identità del tuo brand senza sforzo.

È possibile generare voiceover AI professionali e sottotitoli con HeyGen?

Assolutamente. La funzione avanzata di testo-a-video di HeyGen include la generazione sofisticata di voiceover AI in più lingue. Puoi anche aggiungere facilmente sottotitoli e didascalie accurate, garantendo che il tuo contenuto video sia accessibile e d'impatto.

