Generatore di Video Promozionali AI per Concessionarie per Annunci Auto Straordinari

Genera video promozionali per auto professionali istantaneamente e semplifica la tua narrazione di marketing con il testo in video da uno script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un breve video di 15 secondi per i social media, rivolto a concessionarie d'auto di piccole e medie dimensioni che cercano di aumentare l'engagement online. Lo stile visivo dovrebbe essere alla moda e accattivante, con musica di sottofondo contemporanea, dimostrando quanto sia facile ottenere la personalizzazione del marchio con un avatar AI che presenta le caratteristiche principali.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video informativo di 45 secondi per i responsabili delle vendite delle concessionarie, presentando le caratteristiche di un nuovo veicolo con immagini pulite e professionali e una voce narrante chiara e autorevole. Illustra la potenza di un generatore di video promozionali per concessionarie AI utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per aggiungere una narrazione raffinata istantaneamente.
Prompt di Esempio 3
Produci un video cinematografico di 60 secondi per i responsabili delle strategie di marketing delle concessionarie, raccontando una narrazione di marketing aspirazionale sulla proprietà del veicolo. Lo stile visivo dovrebbe essere emotivamente coinvolgente con musica drammatica ma edificante, mostrando la versatilità dei modelli e delle scene di HeyGen per la creazione di contenuti diversificati.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Promozionali AI per Concessionarie

Crea facilmente video promozionali per auto professionali per la tua concessionaria utilizzando l'AI di HeyGen, dal testo a immagini straordinarie, in pochi clic.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona un modello video pertinente o inserisci il tuo script promozionale per generare istantaneamente una bozza iniziale del video con "Testo in video da uno script".
2
Step 2
Personalizza i Tuoi Contenuti Visivi
Personalizza i tuoi contenuti visivi aggiungendo "avatar AI" coinvolgenti per presentare il tuo messaggio e applica il branding della tua concessionaria come loghi e colori.
3
Step 3
Raffina il Tuo Contenuto
Utilizza gli "strumenti di editing" integrati per perfezionare le tue scene, regolare i voiceover e generare automaticamente sottotitoli accurati per l'accessibilità.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta il tuo video promozionale rifinito, utilizzando "ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni" per una condivisione senza problemi su tutte le tue "piattaforme social".

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra le Caratteristiche dei Veicoli e le Testimonianze dei Clienti

Produci video AI coinvolgenti per mostrare le nuove caratteristiche dei veicoli e condividere le testimonianze dei clienti, migliorando la credibilità e l'attrattiva della tua concessionaria.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video promozionali per auto coinvolgenti?

HeyGen offre un potente editor video AI con modelli video diversificati e risorse creative specificamente progettate per video promozionali accattivanti. Puoi facilmente personalizzarli per video promozionali di auto, assicurando che la tua narrazione di marketing si allinei perfettamente con la personalizzazione del tuo marchio.

Qual è il processo per generare video con gli strumenti AI di HeyGen?

HeyGen semplifica la generazione video end-to-end permettendo agli utenti di trasformare il testo in video da uno script utilizzando strumenti avanzati basati su AI. Basta inserire il tuo script, scegliere tra una varietà di avatar AI, e l'editor video AI di HeyGen produrrà contenuti di qualità professionale rapidamente.

HeyGen può ottimizzare i video promozionali per varie piattaforme social?

Sì, i robusti strumenti di editing di HeyGen ti permettono di ottimizzare i video promozionali per una condivisione senza problemi su tutte le principali piattaforme social. Con il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e una ricca libreria multimediale, hai tutte le risorse creative necessarie per un marketing video efficace.

Come supporta HeyGen la personalizzazione del marchio per aziende come le concessionarie d'auto?

HeyGen offre ampie funzionalità di personalizzazione del marchio, permettendo alle aziende, comprese le concessionarie d'auto, di integrare i loro loghi e colori del marchio nei contenuti del generatore di video promozionali per concessionarie AI. Questo assicura che ogni prodotto metta in mostra la tua narrazione di marketing unica e rafforzi l'identità del marchio.

