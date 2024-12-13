Generatore di Video di Onboarding Clienti AI per Esperienze Veloci e Coinvolgenti

Ottimizza le esperienze dei nuovi utenti con video professionali e avatar AI che garantiscono una rapida comprensione e aumentano il coinvolgimento.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo dinamico di 90 secondi per aziende SaaS che puntano al supporto multilingue nel loro processo di generazione video di onboarding clienti AI. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e dinamico, mostrando interfacce utente diverse, mentre avatar AI professionali articolano il messaggio, utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen e il ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto per raggiungere efficacemente un pubblico globale.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di formazione completo di 2 minuti per i dipartimenti di formazione interna, focalizzato sulla creazione di SOP dettagliate per i video di formazione dei nuovi dipendenti. Questo video dovrebbe presentare una voce AI stabile e informativa che accompagna registrazioni dettagliate dello schermo e grafiche ricche, utilizzando i Template & scene di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per migliorare la chiarezza visiva e fornire contenuti coinvolgenti, potenzialmente guidati da script generati automaticamente dall'AI.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale coinvolgente di 45 secondi per i product manager, mostrando come personalizzare facilmente i video per diversi segmenti di clienti utilizzando un generatore di video di onboarding clienti AI. Impiega uno stile visivo moderno e vivace con messaggi concisi consegnati da un avatar AI amichevole, utilizzando gli avatar AI di HeyGen e i Template & scene per produrre video di onboarding clienti personalizzati e di impatto che risuonano con utenti diversi.
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video di Onboarding Clienti AI

Crea video di onboarding clienti coinvolgenti e personalizzati senza sforzo con l'AI, assicurando che i tuoi nuovi utenti comprendano e adottino rapidamente il tuo prodotto. Ottimizza il tuo processo e migliora l'esperienza utente.

1
Step 1
Scrivi il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo contenuto di onboarding. La nostra piattaforma sfrutta la tecnologia avanzata di Text-to-video da script per generare automaticamente la bozza iniziale del video, risparmiandoti tempo prezioso.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per fungere da tuo presentatore virtuale, portando un tocco umano e una rappresentazione coerente del marchio ai tuoi video di onboarding.
3
Step 3
Aggiungi la Tua Identità di Marca
Integra l'aspetto e il feeling unici della tua azienda utilizzando controlli di Branding completi, assicurando che ogni video di onboarding sia perfettamente allineato con le linee guida del tuo marchio.
4
Step 4
Genera e Consegna
Arricchisci il tuo video con la generazione di Voiceover in più lingue, quindi esporta facilmente il tuo video di onboarding finale di alta qualità, pronto per i tuoi clienti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Costruisci Fiducia con Video di Successo Clienti

Integra storie di successo clienti generate dall'AI nel tuo onboarding per costruire fiducia e illustrare il valore.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding clienti AI?

HeyGen sfrutta una piattaforma video AI avanzata per trasformare script in video di onboarding clienti professionali e coinvolgenti. Gli utenti possono facilmente generare contenuti da testo a video da script, utilizzare avatar AI e aggiungere voiceover AI di alta qualità, semplificando l'intero processo di produzione.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video creati con HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi controlli di branding per incorporare il tuo logo e i colori del marchio. Gli utenti possono selezionare tra vari modelli di video, aggiungere media personalizzati dalla libreria e perfezionare i loro contenuti con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per diverse piattaforme.

HeyGen può produrre video di onboarding e formazione multilingue?

Sì, HeyGen supporta capacità multilingue sia per i video di onboarding clienti che per quelli di formazione dei dipendenti. Questo include la generazione di voiceover in varie lingue e l'aggiunta automatica di sottotitoli/caption, garantendo che i tuoi contenuti siano accessibili e risuonino a livello globale.

HeyGen facilita la collaborazione efficiente del team e la produzione video?

HeyGen è progettato per una collaborazione senza soluzione di continuità, permettendo ai team di lavorare insieme efficacemente su progetti video dallo script all'esportazione finale. Le capacità di generazione video end-to-end della piattaforma risparmiano significativamente tempo, consentendo la creazione e distribuzione rapida di video coinvolgenti.

