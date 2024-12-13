Generatore di video esplicativi AI cloud per video istantanei

Trasforma le tue idee in video esplicativi professionali istantaneamente con la nostra potente funzionalità da script a video.

522/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing dinamico di 45 secondi per agenzie creative, illustrando il potere dei video esplicativi animati per catturare il pubblico. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e ricco di dettagli, incorporando una voce narrante professionale e musica di sottofondo coinvolgente. Dimostra come sfruttare i diversi Modelli & scene di HeyGen e gli avatar AI personalizzabili per produrre campagne accattivanti senza sforzo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video ispiratore di 60 secondi per creatori di contenuti, dimostrando come HeyGen semplifica la creazione di contenuti educativi o promozionali di alta qualità. Il video dovrebbe avere un tono informativo con una narrazione chiara e immagini di alta qualità, mostrando come utilizzare efficacemente vari modelli di video. Sottolinea il vantaggio della rapida generazione di contenuti attraverso la generazione di Voiceover, permettendo ai creatori di concentrarsi sul loro messaggio.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo persuasivo di 30 secondi progettato per i team di vendita, evidenziando come un Creatore di Video Esplicativi AI possa migliorare le presentazioni di prodotto e la comunicazione con i clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e utilizzare elementi di marca, accompagnato da una voce narrante sicura e chiara. Illustra la facilità di integrare risorse personalizzate dalla libreria multimediale/supporto stock e aggiungere Sottotitoli/caption d'impatto per raggiungere il massimo pubblico.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il Generatore di Video Esplicativi AI Cloud

Trasforma senza sforzo le tue idee in video esplicativi coinvolgenti e di alta qualità con una piattaforma intuitiva potenziata dall'AI.

1
Step 1
Crea il tuo Script
Inizia inserendo il tuo testo o script. Il generatore di video esplicativi AI cloud convertirà le tue parole in scene, gettando le basi per i tuoi video esplicativi animati.
2
Step 2
Scegli i tuoi Elementi Visivi
Seleziona da una libreria diversificata di modelli video e avatar AI per rappresentare il tuo marchio o messaggio. Personalizza facilmente sfondi ed elementi per adattarli alla tua visione.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Branding
Migliora il tuo video con la generazione di Voiceover professionale, scegliendo tra varie voci AI. Applica stili e immagini personalizzati per garantire che il tuo video si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta il tuo Video Esplicativo
Rivedi la tua creazione, aggiungi sottotitoli se necessario, ed esporta il tuo video esplicativo in alta definizione. La tua creazione video potenziata dall'AI è ora pronta per essere condivisa su qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione e l'Istruzione con Video Esplicativi

.

Utilizza video esplicativi generati dall'AI per rendere i contenuti formativi più coinvolgenti e migliorare la ritenzione degli studenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi animati?

HeyGen funge da generatore intuitivo di video esplicativi AI cloud, permettendo agli utenti di creare facilmente video esplicativi animati coinvolgenti. Sfrutta avatar AI avanzati e una libreria di modelli video per ottimizzare l'intero processo creativo.

HeyGen può aiutare a produrre video di marketing di alta qualità per vendite e marketing?

Assolutamente, HeyGen consente ai team di vendite e marketing di produrre video di marketing professionali con facilità. La sua funzionalità da script a video, insieme alla generazione di voiceover robusta e sottotitoli automatici, garantisce contenuti in Risoluzione Video HD pronti per qualsiasi piattaforma.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video creati con HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, permettendo agli utenti di incorporare stili e immagini personalizzati per adattarsi alla loro identità di marca. Gli utenti possono applicare controlli di branding, integrare il loro logo e utilizzare una ricca libreria multimediale/supporto stock per creare video animati unici.

Quanto velocemente i creatori di contenuti possono generare video potenziati dall'AI usando HeyGen?

HeyGen è progettato per una rapida creazione di video potenziati dall'AI, permettendo ai creatori di contenuti di trasformare idee in video animati rapidamente. La sua interfaccia intuitiva e le capacità efficienti di testo-a-video assicurano un rapido turnaround senza compromettere la qualità.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo