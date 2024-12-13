Generatore di Formazione per l'Adozione dell'AI per Esperienze di Apprendimento Coinvolgenti

Crea corsi online interattivi e moduli di micro-learning più velocemente. Usa avatar AI per contenuti video accattivanti.

Prompt di Esempio 1
Per i responsabili del successo dei clienti che hanno difficoltà con l'onboarding, crea un video istruttivo di 60 secondi utilizzando un 'avatar AI' per mostrare HeyGen come un 'generatore di formazione per l'adozione dell'AI'. Adotta un'estetica visiva raffinata e rassicurante, con passaggi facili da seguire e grafica professionale sullo schermo, accompagnata da una voce narrante calma e informativa. Questo video illustrerà come le aziende possano offrire 'esperienze di apprendimento' superiori senza sforzo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video vivace di 30 secondi per creatori di contenuti e formatori impegnati, enfatizzando la produzione rapida di moduli di 'micro-learning' per 'corsi online'. Utilizza i diversi 'Template & scene' di HeyGen per creare rapidamente contenuti accattivanti, mostrando uno stile visivo ricco e veloce con transizioni energiche e una voce narrante rapida e articolata. Illustra come HeyGen semplifica la 'generazione di interi corsi, immagini e quiz'.
Prompt di Esempio 3
Potenzia i team di marketing e gli esperti del settore con un video elegante di 45 secondi che dimostra come la 'generazione di voiceover' di HeyGen combinata con il suo 'generatore di video AI' semplifica lo sviluppo di 'mini-corsi' coinvolgenti. Adotta uno stile visivo moderno e potenziante con animazioni fluide e sovrapposizioni di testo dinamiche, accompagnato da una voce sicura e persuasiva. Evidenzia la semplicità di accelerare la 'creazione di corsi' dai materiali esistenti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Formazione per l'Adozione dell'AI

Trasforma concetti complessi di AI in esperienze di apprendimento chiare e incisive con il nostro intuitivo generatore di formazione per l'adozione dell'AI, semplificando la creazione di corsi dall'idea alla distribuzione.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Focus Formativo
Definisci l'argomento e gli obiettivi di apprendimento chiave per la tua formazione sull'adozione dell'AI. Il Creatore di Corsi AI utilizza quindi il tuo input per delineare la struttura e i contenuti fondamentali.
2
Step 2
Genera Contenuti Coinvolgenti
Sfrutta l'AI per produrre istantaneamente materiali di corso completi, inclusi testi ricchi, immagini pertinenti e quiz interattivi, generando interi corsi, immagini e quiz.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Corso
Adatta i contenuti generati al tuo marchio e al tuo pubblico. Usa diversi Template & scene per regolare i visual, aggiungere esempi specifici e migliorare l'interattività per un coinvolgimento ottimale.
4
Step 4
Pubblica e Monitora i Progressi
Distribuisci i tuoi corsi online interattivi al tuo team o ai tuoi clienti. Utilizza l'esportazione SCORM per un'integrazione senza soluzione di continuità con il tuo sistema di gestione dell'apprendimento esistente, monitora i progressi degli studenti e garantisci un'adozione dell'AI di successo.

Casi d'Uso

Genera Video e Clip Coinvolgenti per i Social Media

Produci rapidamente video e clip brevi e accattivanti, ideali per promuovere la formazione per l'adozione dell'AI o creare contenuti di apprendimento a piccoli bocconi.

Domande Frequenti

Come semplifica lo sviluppo dei corsi online il Creatore di Corsi AI di HeyGen?

HeyGen rivoluziona la creazione di corsi sfruttando la sua avanzata tecnologia AI per generare esperienze di apprendimento basate su video coinvolgenti. Questo consente agli educatori di produrre rapidamente corsi online di alta qualità e formazione per l'adozione dell'AI utilizzando avatar AI e funzionalità di text-to-video, trasformando efficacemente i loro materiali didattici.

Posso personalizzare il branding visivo delle mie esperienze di apprendimento con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre un'ampia flessibilità di personalizzazione per garantire che le tue esperienze di apprendimento si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio. Puoi facilmente applicare controlli di branding, inclusi loghi e colori personalizzati, e accedere a una ricca libreria multimediale per creare contenuti di corso visivamente coerenti e professionali.

Quali caratteristiche interattive può incorporare HeyGen nei contenuti educativi?

HeyGen migliora i contenuti educativi consentendo la creazione di corsi interattivi, rendendo l'apprendimento più coinvolgente. Il suo generatore di video AI facilita le capacità di generazione di contenuti dinamici, permettendo l'inclusione di elementi come la generazione di voiceover, sottotitoli/didascalie e persino strutture di base per quiz, migliorando complessivamente le esperienze di apprendimento.

HeyGen è in grado di generare formati di corsi diversi, come micro-learning o mini-corsi?

Sì, HeyGen è altamente versatile e in grado di generare interi corsi, comprese immagini e quiz, per supportare una gamma di formati come micro-learning o mini-corsi. La flessibilità della piattaforma include anche il ridimensionamento del rapporto d'aspetto, garantendo che i tuoi materiali educativi siano ottimizzati per varie piattaforme e esigenze dei discenti.

