Crea un video promozionale vivace di 30 secondi rivolto a genitori e futuri studenti, mostrando le attività dinamiche e i benefici del tuo programma doposcuola. Utilizza la funzione di HeyGen 'Testo-a-video da script' per generare rapidamente contenuti coinvolgenti, combinati con uno stile visivo energico e audio vivace per aumentare le iscrizioni.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 45 secondi rivolto a insegnanti e coordinatori di programmi, evidenziando il valore educativo e le opportunità di apprendimento basate su progetti all'interno del tuo programma. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo professionale con una narrazione chiara generata utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen, sfruttando i suoi Modelli e scene per un aspetto raffinato.
Prompt di Esempio 2
Produci un video coinvolgente di 60 secondi per i social media rivolto ai membri della comunità e ai potenziali partner, illustrando l'impatto positivo e le esperienze uniche offerte dal tuo programma doposcuola. Adotta uno stile visivo commovente con musica di sottofondo ispiratrice, garantendo l'accessibilità tramite Sottotitoli/didascalie e migliorando i visuali con il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per aiutare a condividere i video online.
Prompt di Esempio 3
Crea un video riassuntivo divertente di 30 secondi per gli studenti esistenti e le loro famiglie, riassumendo le attività recenti e celebrando i successi all'interno del programma. Adotta uno stile visivo giocoso e dinamico con musica allegra e personalizza gli elementi del video, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per personaggi coinvolgenti e garantendo un'ampia portata con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per Programmi Doposcuola

Crea facilmente video coinvolgenti per mostrare i tuoi programmi doposcuola, attrarre studenti e connetterti con i genitori, il tutto senza bisogno di competenze di montaggio video.

1
Step 1
Scegli un Modello
Seleziona da una vasta gamma di "Modelli di Video per Programmi Doposcuola" professionali progettati per adattarsi a varie attività ed esigenze di marketing. Questi "modelli e scene" predefiniti offrono un punto di partenza perfetto, garantendo un aspetto raffinato istantaneamente.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto
Personalizza facilmente il modello scelto aggiungendo foto, video e testo specifici del tuo programma. Utilizza la "libreria multimediale/stock support" integrata o carica i tuoi asset per "personalizzare il video" in modo che rappresenti veramente le tue offerte.
3
Step 3
Applica Tocchi Professionali
Migliora il tuo progetto di "creatore di video educativi" con funzionalità avanzate. Genera narrazioni dal suono naturale utilizzando i nostri strumenti di "generazione di voiceover", assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e coinvolgente per studenti e genitori.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video e preparalo per la distribuzione. Usa il "ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni" per ottimizzare il tuo video per diverse piattaforme, quindi "condividi facilmente i video online" per aumentare le iscrizioni e promuovere i tuoi programmi doposcuola.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora il Coinvolgimento nel Programma Educativo

Aumenta il coinvolgimento e la fidelizzazione degli studenti nei programmi doposcuola creando contenuti educativi dinamici e interattivi senza sforzo.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri sforzi di marketing video per il programma doposcuola?

HeyGen ti consente di creare video accattivanti per il programma doposcuola senza sforzo. Utilizza avatar AI e modelli personalizzabili per aumentare le iscrizioni e raggiungere efficacemente studenti ed educatori potenziali.

HeyGen offre modelli specifici per contenuti educativi o doposcuola?

Sì, HeyGen fornisce una vasta gamma di Modelli di Video per Programmi Doposcuola. Questi permettono a insegnanti ed educatori di personalizzare rapidamente i contenuti video per varie attività e apprendimento basato su progetti.

Cosa rende HeyGen un creatore di video educativi accessibile per tutti i livelli di competenza?

HeyGen è progettato per l'efficienza, non richiede competenze per creare video educativi di alta qualità. La sua interfaccia intuitiva e le capacità di testo-a-video rendono la creazione di video semplice per studenti ed educatori.

HeyGen può aiutare a produrre video di marketing scolastico per le piattaforme social?

Assolutamente, HeyGen è ideale per generare video di marketing scolastico dinamici ottimizzati per i social media. Crea e condividi facilmente video online per espandere la tua portata e coinvolgere la tua comunità.

