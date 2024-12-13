Creatore di Video Pubblicitari Creativi: Crea Annunci Vincenti Velocemente

Accedi alla nostra vasta libreria di modelli e scene professionali per produrre rapidamente annunci video vincenti per tutte le tue campagne sui social media.

483/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video prodotto elegante di 45 secondi rivolto ai brand di e-commerce, presentando un nuovo gadget. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e minimalista, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare le caratteristiche principali con un tono chiaro e coinvolgente, arricchito da una generazione di voce narrante personalizzata che suona autorevole ma amichevole. L'audio dovrebbe essere pulito con una musica di sottofondo sottile, enfatizzando i benefici del prodotto attraverso un approccio di creazione di video pubblicitari AI.
Prompt di Esempio 2
Produci un annuncio dinamico di 15 secondi per i social media, su misura per creatori di contenuti e marketer digitali che cercano una produzione rapida. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce, con colori vivaci e testi in grassetto, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare rapidamente contenuti coinvolgenti, ideale per un creatore di video pubblicitari online. Sottotitoli/caption nitidi e concisi sono essenziali, abbinati a una traccia audio vivace e di tendenza, per catturare l'attenzione su piattaforme come TikTok e Instagram.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di 60 secondi per agenzie di marketing focalizzato sulla trasformazione di filmati grezzi in campagne pubblicitarie UGC efficaci. Lo stile visivo dovrebbe sembrare autentico e basato su testimonianze, mescolando clip inviate dagli utenti con transizioni professionali disponibili tramite la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen. L'audio dovrebbe essere caldo e invitante, utilizzando testimonianze reali dei clienti, e dimostrando come il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto garantiscono che il creatore di video pubblicitari produca annunci perfetti su tutte le piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari Creativi

Trasforma senza sforzo le tue idee in annunci video accattivanti per i social media con gli strumenti intuitivi e le capacità AI di HeyGen, aumentando il coinvolgimento.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Scegli tra un'ampia selezione di **modelli** pronti all'uso o inizia con una tela bianca per avviare efficacemente il tuo progetto utilizzando la nostra capacità di Modelli e scene.
2
Step 2
Crea Contenuti Coinvolgenti
Crea narrazioni dinamiche sfruttando gli **avatar AI** dalla nostra vasta libreria per presentazioni coinvolgenti con la nostra funzione di avatar AI.
3
Step 3
Aggiungi il Tocco del Tuo Brand
Aggiungi il tocco unico del tuo brand con loghi e colori personalizzati utilizzando il nostro intuitivo **editor drag-and-drop** per un posizionamento preciso e una facile personalizzazione.
4
Step 4
Esporta Annunci Video Vincenti
Esporta i tuoi **annunci video** finiti in vari rapporti d'aspetto, ottimizzati per piattaforme come Meta e TikTok, per il lancio immediato della campagna con la nostra funzione di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Annunci UGC Autentici

.

Trasforma le storie di successo dei clienti in annunci video autentici e coinvolgenti alimentati dall'AI per costruire fiducia e aumentare le conversioni.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di annunci video vincenti?

HeyGen è un potente creatore di video pubblicitari AI che semplifica l'intero processo di produzione. Ti consente di generare rapidamente annunci video di alta qualità da script, rendendo più facile creare contenuti coinvolgenti e ottenere annunci video vincenti.

HeyGen può aiutarmi a produrre rapidamente creatività pubblicitarie diverse?

Assolutamente, gli avatar AI di HeyGen e i modelli estesi consentono una rapida prototipazione e iterazione dei contenuti del creatore di video pubblicitari. Ciò significa che puoi produrre efficacemente vari stili, inclusi formati di video prodotto e annunci UGC, su misura per piattaforme come Meta e TikTok.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i miei annunci video utilizzando HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di integrare il tuo logo e i tuoi colori senza soluzione di continuità nei tuoi progetti di creatore di video pubblicitari online. Insieme a un editor drag-and-drop e al ridimensionamento del rapporto d'aspetto, puoi creare annunci video professionali e coerenti.

Come migliorano la produzione di annunci video gli avatar AI e i cloni vocali di HeyGen?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e cloni vocali per dare vita ai tuoi script senza bisogno di riprese tradizionali. Questo approccio innovativo ti consente di creare annunci video dinamici e personalizzati che catturano l'attenzione e includono chiare call-to-action.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo