Crea un video coinvolgente di 45 secondi che metta in luce un'iniziativa locale di protezione ambientale, mirato a ispirare i giovani adulti e gli utenti dei social media a partecipare. Questo video dovrebbe presentare un'estetica visiva in stile documentario con musica di sottofondo incoraggiante, mostrando gli sforzi della comunità e il loro impatto positivo. Sfrutta i modelli personalizzabili di HeyGen per assemblare rapidamente scene dinamiche e presentare il tuo messaggio in modo efficace come creatore di video di attivismo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un potente video narrativo di 60 secondi che promuova un miglior supporto per la salute mentale nelle scuole, rivolto ai membri della comunità locale e ai potenziali donatori. Adotta un approccio visivo empatico in stile intervista con musica di sottofondo soft per trasmettere le storie personali e l'urgenza della causa. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per rappresentare in modo sicuro e potente le diverse esperienze degli studenti, rendendo i tuoi sforzi di creazione di video di advocacy più impattanti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 30 secondi che spieghi l'importanza dell'alfabetizzazione digitale per gli anziani, progettato per genitori, educatori e responsabili politici. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito con grafica chiara e accompagnato da una narrazione concisa e autorevole. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per trasmettere un messaggio professionale e coinvolgente, rendendo questo un creatore di video online accessibile per contenuti educativi critici.
Prompt di Esempio 3
Progetta un annuncio di servizio pubblico dinamico di 50 secondi sui diritti alla privacy su Internet, destinato a individui esperti di tecnologia e utenti online generali. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo audace e moderno con animazioni di testo dinamiche e musica elettronica di sottofondo per catturare l'attenzione. Crea il tuo script e lascia che la capacità di testo-a-video di HeyGen lo trasformi in un cortometraggio impattante, dimostrando il potere di un creatore di video AI per campagne cruciali.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Attivismo

Crea video di advocacy impattanti senza sforzo con il nostro intuitivo creatore di video online, progettato per amplificare il tuo messaggio e coinvolgere il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo script di video di attivismo nell'editor di testo-a-video. La nostra piattaforma trasforma le tue parole in una narrazione visiva per la tua campagna.
2
Step 2
Aggiungi un Presentatore AI
Seleziona un avatar AI per rappresentare il tuo messaggio sullo schermo, aggiungendo un tocco umano coinvolgente ai tuoi contenuti di advocacy e connettendoti con gli spettatori.
3
Step 3
Integra Immagini e Audio
Migliora il tuo video con immagini potenti e audio coinvolgente. Utilizza la nostra vasta libreria di media stock per trovare immagini e musica di sottofondo impattanti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Messaggio
Finalizza il tuo video di attivismo, aggiungi didascalie AI per l'accessibilità, e poi esportalo nel formato desiderato per condividerlo su varie piattaforme social media.

Domande Frequenti

Cosa rende HeyGen un eccellente creatore di video AI per progetti creativi?

HeyGen consente agli individui creativi di produrre contenuti coinvolgenti con facilità, utilizzando le sue potenti capacità di testo-a-video e avatar AI realistici. Gli utenti possono dare vita alla loro visione rapidamente attraverso modelli personalizzabili e un editing intuitivo drag-and-drop.

HeyGen può essere utilizzato efficacemente come creatore di video di advocacy per cause sociali?

Assolutamente. HeyGen fornisce gli strumenti necessari per creare potenti video di advocacy, sfruttando avatar AI e una ricca generazione di voiceover per trasmettere messaggi impattanti. I suoi controlli di branding permettono un'identità visiva coerente, rendendolo ideale per video di attivismo e narrativi.

Che tipo di video professionali posso produrre utilizzando la piattaforma di creazione video online di HeyGen?

Il versatile creatore di video online di HeyGen supporta la produzione di una vasta gamma di contenuti, inclusi video coinvolgenti per i social media, video di marketing impattanti e contenuti educativi informativi. Gli utenti possono migliorare i loro progetti con una vasta libreria di media stock e didascalie AI generate automaticamente.

Come semplifica HeyGen il processo di produzione video per aziende e creatori?

La piattaforma di creazione video di HeyGen semplifica notevolmente la produzione convertendo testo-a-video con avatar AI e generando automaticamente sottotitoli. Questa efficienza, combinata con funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, consente agli utenti di creare e distribuire rapidamente contenuti di alta qualità.

