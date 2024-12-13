Migliora i Risultati ABM con un Creatore di Video per il Marketing Basato su Account

Trasforma i tuoi script in video ABM accattivanti con testo-a-video da script, aumentando il coinvolgimento e guidando la crescita del pipeline.

Crea un video dimostrativo tecnico di 1 minuto per decisori B2B e responsabili IT, illustrando come le capacità video ABM potenziate dall'AI di HeyGen semplificano l'outreach personalizzato. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e basato sui dati, mostrando dettagliati elementi dell'interfaccia utente e sottolineando l'efficienza, accompagnato da una voce chiara e sicura. Utilizza la funzione avatar AI di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo chiaro e sfrutta la funzionalità di testo-a-video da script per un messaggio preciso, assicurando che ogni spettatore comprenda i vantaggi tecnici di questo creatore di video per il marketing basato su account.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video promozionale coinvolgente di 45 secondi rivolto a responsabili marketing e creatori di contenuti, evidenziando la semplicità di produrre contenuti video ABM efficaci. L'estetica dovrebbe essere dinamica e moderna, con tagli rapidi e testo vibrante sullo schermo, accompagnato da una voce chiara e vivace. Dimostra il rapido processo di creazione utilizzando i modelli video intuitivi di HeyGen e sfrutta la potente generazione di voiceover per dare vita agli script senza sforzo, rendendo la piattaforma un editor video online di riferimento per campagne d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi rivolto a specialisti delle operazioni di marketing e team di abilitazione alle vendite, concentrandosi sulle integrazioni tecniche e sull'automazione del flusso di lavoro all'interno di un creatore di video per il marketing basato su account. La presentazione visiva dovrebbe essere elegante e informativa, magari con registrazioni dello schermo dei punti di integrazione e del flusso di dati, completata da una voce precisa e esplicativa. Assicurati che le informazioni critiche siano accessibili utilizzando i sottotitoli di HeyGen per chiarezza, e arricchisci il contenuto con esempi visivi pertinenti tratti dalla libreria multimediale/supporto stock, dimostrando conversioni testo-a-video senza soluzione di continuità.
Prompt di Esempio 3
Crea un video riassuntivo esecutivo convincente di 60 secondi progettato per leader delle vendite e dirigenti marketing, mostrando come i video personalizzati guidano una crescita significativa del pipeline. Adotta uno stile visivo visionario e di grande impatto con animazioni professionali che illustrano i risultati aziendali, sottolineato da un tono persuasivo e sicuro. Dimostra l'adattabilità del tuo contenuto utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per varie piattaforme, e sottolinea come la sua capacità di testo-a-video da script consenta una messaggistica rapida e personalizzata in ogni video personalizzato, elevando la tua strategia complessiva di marketing basato su account.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per il Marketing Basato su Account

Crea facilmente video ABM professionali e personalizzati con l'AI, semplificando il tuo outreach e coinvolgendo efficacemente i principali account.

1
Step 1
Crea il Tuo Messaggio Principale con l'AI
Inizia trasformando il tuo script di marketing in un video coinvolgente. La nostra capacità di "testo-a-video da script" ti consente di generare rapidamente le scene iniziali per la tua campagna.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI e Personalizza
Arricchisci il tuo messaggio scegliendo da una libreria diversificata di "avatar AI" realistici che risuonano con il tuo pubblico di riferimento, creando contenuti altamente coinvolgenti.
3
Step 3
Aggiungi Accessibilità con Sottotitoli Automatici
Migliora il coinvolgimento degli spettatori e l'accessibilità aggiungendo "sottotitoli automatici" al tuo video. Questo assicura che il tuo messaggio sia chiaro e compreso, anche senza audio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video ABM Potenziato dall'AI
Finalizza la tua creazione ed "esporta" il tuo video ABM di alta qualità "potenziato dall'AI" in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme, pronto per la distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Rapidamente Contenuti Specifici per Account

.

Crea rapidamente contenuti video brevi e coinvolgenti su misura per punti di contatto specifici degli account per mantenere un coinvolgimento costante.

background image

Domande Frequenti

Come potenzia HeyGen le campagne video ABM personalizzate?

HeyGen funziona come un generatore di video AI, sfruttando avatar AI avanzati e tecnologia testo-a-video per creare video altamente personalizzati. Questa capacità è essenziale per un outreach di marketing basato su account mirato e una crescita migliorata del pipeline.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per la personalizzazione dei video?

HeyGen fornisce un robusto editor video online con funzionalità drag-and-drop, permettendo agli utenti di implementare controlli di branding completi. Include anche funzionalità come sottotitoli automatici e modelli video diversificati per una personalizzazione in tempo reale.

HeyGen può scalare efficacemente l'outreach video personalizzato per l'ABM?

Sì, HeyGen è specificamente progettato come un creatore di video ABM potenziato dall'AI per scalare i tuoi sforzi per Video di Outreach Personalizzati. Il suo processo efficiente consente ai team di generare rapidamente numerosi messaggi video unici per account specifici, migliorando la strategia ABM.

Come può HeyGen semplificare la produzione di contenuti video ABM professionali?

HeyGen semplifica notevolmente la produzione video convertendo testo-a-video utilizzando avatar AI, eliminando la necessità di riprese complesse. Gli strumenti intuitivi della piattaforma e i controlli di branding consentono una rapida creazione di contenuti video di alta qualità e brandizzati.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo