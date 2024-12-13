Creatore di Video Accessori: Crea Video di Prodotti con AI

Aumenta le tue vendite e crea video promozionali straordinari senza sforzo utilizzando modelli e scene personalizzabili.

È necessario un video promozionale dinamico di 30 secondi per i proprietari di piccole imprese, destinato a mettere in luce il lancio di un nuovo prodotto o servizio. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e moderno, utilizzando colori vivaci e tagli rapidi, mentre l'audio presenta una traccia contemporanea e vivace con voiceover chiari ed entusiasti. Sfrutta i modelli e le scene estensive di HeyGen per avviare la creazione, assicurandoti che il video sia altamente personalizzabile per riflettere identità di marca uniche.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video esplicativo di 45 secondi rivolto agli appassionati di tecnologia e ai fondatori di startup, che spiega una funzionalità software complessa o un nuovo concetto di AI. Questo video dovrebbe adottare un'estetica pulita e professionale con animazioni minimaliste e un voiceover calmo e autorevole, magari incorporando una musica di sottofondo sottile. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni in modo chiaro e affidabile, migliorando la credibilità e il coinvolgimento come potente Generatore di Video AI.
Prompt di Esempio 2
Per i creatori di contenuti, progetta un video coinvolgente di 60 secondi che funzioni come una guida 'how-to' per una tecnica creativa popolare o un trucco software. Lo stile visivo deve essere vivace e dinamico, con transizioni fluide e sovrapposizioni grafiche illustrative, accompagnato da una narrazione in stile tutorial vivace, dimostrando effetti di animazione efficaci. Sfrutta la funzionalità di testo in video di HeyGen per semplificare la generazione di contenuti, rendendo il video una risorsa completa per qualsiasi creatore di video.
Prompt di Esempio 3
Deve essere sviluppato un video conciso di 30 secondi per i marketer dei social media, annunciando una vendita lampo o un'offerta a tempo limitato. Questo video richiede uno stile alla moda e visivamente accattivante, incorporando una tipografia audace, montaggi veloci e una traccia audio accattivante e senza diritti d'autore, spesso sfruttando modelli video efficienti per un rapido lancio. Assicurati la massima accessibilità generando automaticamente sottotitoli, rendendo i video promozionali immediatamente chiari anche senza audio.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Accessori

Crea facilmente video coinvolgenti per mettere in risalto i tuoi accessori, da immagini straordinarie a narrazioni avvincenti, in pochi semplici passaggi.

1
Step 1
Crea il Tuo Video con un Modello
Inizia rapidamente il tuo progetto video accessori selezionando dalla nostra vasta gamma di Modelli e scene, progettati per dare vita alla tua visione.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto e Voce
Popola il modello scelto con le riprese del tuo prodotto e genera senza sforzo voice over AI professionali per descrivere efficacemente i tuoi accessori.
3
Step 3
Applica Funzionalità di Editing Intelligente
Utilizza funzionalità di editing intelligenti per perfezionare il tuo video, migliorare le immagini e assicurarti che il tuo accessorio si distingua con effetti raffinati.
4
Step 4
Esporta per i Social Media
Finalizza il tuo video accessori e utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per prepararlo alla condivisione senza problemi su tutte le tue piattaforme social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra le Esperienze degli Utenti degli Accessori

.

Crea video AI coinvolgenti che mettono in evidenza le esperienze reali dei clienti e la loro soddisfazione con i tuoi accessori.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei progetti video creativi?

HeyGen è un avanzato Generatore di Video AI che ti consente di creare video promozionali e video esplicativi straordinari con facilità. Sfrutta modelli video personalizzabili e avatar AI per dare vita alla tua visione creativa rapidamente.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video AI?

HeyGen trasforma il testo in video utilizzando un sofisticato editing basato su AI, permettendoti di generare contenuti video professionali senza sforzo. La nostra piattaforma include funzionalità di editing intelligenti e voice over AI per semplificare il tuo processo di creazione.

HeyGen offre una personalizzazione robusta per i miei video?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, agendo come un potente editor video dove puoi regolare il branding, generare sottotitoli e persino utilizzare funzionalità per rimuovere sfondi. Puoi anche ridimensionare i rapporti d'aspetto per diverse piattaforme social.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione video?

HeyGen semplifica il processo di creazione video offrendo una vasta libreria di modelli video e abilitando la conversione da Testo a Video AI. Questo consente agli utenti di produrre rapidamente video di alta qualità completi di voice over AI da un copione.

