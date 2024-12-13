acceleratore creatore di video promozionali: Crea Video Straordinari Velocemente

Trasforma idee in potenti video di marketing in pochi minuti utilizzando il testo in video AI e una vasta libreria di template.

Crea un video promozionale di 30 secondi pensato per piccoli imprenditori e responsabili marketing, mostrando quanto sia facile realizzare video di marketing ad alto impatto. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, con tagli rapidi e animazioni vivaci, accompagnato da una musica di sottofondo allegra e incoraggiante. Metti in evidenza l'ampia gamma di 'Template e scene' di HeyGen per dimostrare la rapida creazione di contenuti senza bisogno di competenze avanzate di editing.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di lancio prodotto dinamico di 45 secondi rivolto a startup tecnologiche e marketer di prodotto, enfatizzando la velocità e l'innovazione portate dall'AI. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e futuristica, con transizioni fluide e grafiche sofisticate, accompagnate da una generazione di voiceover sicura e autorevole. Illustra come la funzione avanzata di 'Generazione di voiceover' di HeyGen dia vita agli script con una narrazione professionale per video di prodotto di grande impatto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video pubblicitario di 60 secondi per i social media, rivolto a creatori di contenuti sui social media e aziende di e-commerce, catturando l'attenzione con una narrazione unica. Utilizza uno stile visivo vibrante e contemporaneo con colori audaci e animazioni di testo dinamiche, accompagnato da musica energica e di tendenza. Mostra come gli 'Avatar AI' di HeyGen possano personalizzare i contenuti e aumentare l'engagement su varie piattaforme per un video promozionale davvero unico.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo informativo di 30 secondi rivolto a marketer globali e creatori di contenuti educativi, semplificando idee complesse per un pubblico più ampio. La presentazione visiva dovrebbe essere chiara e accessibile, utilizzando grafiche semplici e testo a schermo, con una colonna sonora di sottofondo calma e istruttiva. Sottolinea la funzionalità senza soluzione di continuità di 'Sottotitoli/didascalie' di HeyGen per garantire che i messaggi risuonino con un pubblico internazionale e diversificato, ampliando la portata di qualsiasi video.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona l'Acceleratore Creatore di Video Promozionali

Produci rapidamente video promozionali di alta qualità con il nostro acceleratore potenziato dall'AI, progettato per ottimizzare la tua creazione di contenuti dal concetto alla consegna.

1
Step 1
Crea il Tuo Video con l'AI
Genera il tuo video promozionale iniziale semplicemente digitando suggerimenti di testo, sfruttando il nostro creatore di video promozionali AI per trasformare il tuo script in scene dinamiche.
2
Step 2
Personalizza con Risorse Professionali
Migliora il tuo video selezionando da una vasta libreria multimediale di foto e video stock, o carica le tue risorse utilizzando l'editor drag-and-drop.
3
Step 3
Raffina e Personalizza il Tuo Contenuto
Applica controlli di branding come loghi e colori personalizzati, e aggiungi voiceover o sottotitoli per allineare perfettamente il tuo video promozionale con il messaggio del tuo brand.
4
Step 4
Esporta per Qualsiasi Piattaforma
Ottimizza il tuo video per varie piattaforme social e campagne di marketing utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto, quindi esporta i tuoi video di marketing finali di alta qualità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo dei Clienti

Produci video coinvolgenti potenziati dall'AI di storie di successo dei clienti per costruire fiducia e guidare le conversioni.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione del mio video promozionale?

HeyGen funge da avanzato creatore di video promozionali AI, permettendoti di creare facilmente video promozionali di alta qualità. Utilizza le nostre capacità di testo in video e avatar AI per trasformare i tuoi script in video di marketing coinvolgenti con facilità, rendendo il processo di creazione più veloce e creativo.

Quali opzioni creative offre HeyGen per video di marketing vari?

HeyGen offre una ricca libreria di template e scene progettati professionalmente, permettendoti di creare video di marketing diversificati, dai video di prodotto ai video esplicativi fino agli annunci video sui social media. Puoi anche applicare controlli di branding, integrare foto e video stock e ridimensionare per piattaforme come annunci Facebook, storie Instagram e annunci YouTube.

Posso personalizzare voiceover e elementi visivi all'interno di HeyGen per i miei video promozionali?

Assolutamente. La generazione di voiceover di HeyGen assicura una narrazione dal suono naturale per i tuoi video promozionali, e puoi anche incorporare testo animato e vari effetti musicali. La nostra vasta libreria multimediale supporta elementi visivi creativi, permettendoti di personalizzare ogni aspetto del tuo contenuto promozionale.

Il creatore di video AI di HeyGen semplifica la creazione di promozioni di marketing?

Sì, il creatore di video AI intuitivo di HeyGen semplifica l'intero flusso di lavoro per le promozioni di marketing, permettendoti di generare idee creative da suggerimenti di testo. Le nostre capacità AI semplificano il processo di produzione di contenuti promozionali coinvolgenti, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo tradizionalmente richiesti.

