Trasforma qualsiasi pagina web in un video professionale con narrazione in pochi minuti usando lo strumento da URL a video di HeyGen. Incolla il tuo link, scegli uno stile visivo e ottieni un video completo con sottotitoli, voce fuori campo e animazioni.
Perché i brand scelgono HeyGen Wedding Invitation Video Maker
Video da testo personalizzato in meno di un minuto
Salta completamente il processo di produzione. Incolla i dettagli del tuo matrimonio nell’editor, scegli un tema visivo e la piattaforma genera automaticamente un video di invito di nozze completo. Ogni dettaglio, dai vostri nomi e dalla data alla location e al dress code, viene intrecciato in un risultato cinematografico e di alta qualità. Non è richiesta alcuna esperienza di da script a video. Passi da una pagina bianca a un video pronto per essere condiviso nel tempo necessario a scrivere un messaggio.
Sfoglia oltre 1.000 modelli video personalizzabili
Sfoglia una libreria con oltre 1.000 modelli di video invito di nozze che spaziano da romantico e moderno a rustico, garden party e matrimonio in location da sogno. Ogni modello è completamente modificabile: cambia i colori, aggiorna i font, regola il ritmo e inserisci le tue foto o le riprese della location usando la funzione image to video. Scegli il modello che si adatta meglio al tema del tuo matrimonio e personalizzalo fino a renderlo davvero tuo. Che il tuo grande giorno sia una serata in black tie o una cerimonia in riva al mare, troverai uno stile che rispecchia la tua visione.
Montaggio video con drag and drop, senza bisogno di competenze
Crea un video di invito di nozze senza dover usare una timeline o imparare software complessi. L’editor drag and drop ti permette di riordinare le scene, caricare foto, sostituire le tracce audio, tagliare le clip e ritagliare le immagini con controlli semplici. Puoi vedere l’anteprima del video in qualsiasi momento e apportare modifiche all’istante senza dover rigenerare l’intero progetto. L’editor video si occupa della parte tecnica così tu puoi concentrarti su design e messaggio.
Doppiaggio naturale senza registrare nulla
Aggiungi una narrazione calda e naturale al tuo video di invito di nozze senza dover parlare davanti a un microfono. Scegli tra un’ampia gamma di voci AI naturali con decine di accenti e tonalità diverse, oppure clona la tua voce partendo da un breve campione usando voice cloning. Il voiceover si sincronizza perfettamente con il testo e le immagini sullo schermo, dando al tuo invito un tocco personale e intimo che il semplice testo scritto non potrà mai offrire.
Inviti multilingue per liste di ospiti internazionali
I matrimoni di destinazione e le famiglie multiculturali richiedono spesso inviti in più di una lingua. Traduci il tuo video di invito di nozze in oltre 175 lingue, tra cui marathi, hindi, spagnolo, arabo e francese, con una narrazione dal suono naturale e una sincronizzazione labiale accurata per tutta la durata del video, utilizzando il video translator. Crea prima la versione in inglese, quindi genera qualsiasi altra lingua in pochi minuti senza dover ricostruire il video da zero.
Casi d’uso del creatore di video per inviti di matrimonio
Traditional paper invitations do not capture tone, excitement, or personality. When guests are spread across cities and countries, a wedding video invitation lands differently. Write your important details, pair them with the right music and video clips, and send something that feels personal even when delivered to a phone screen thousands of miles away. Guests feel included from the moment the invite arrives, before they have even RSVP'd.
Announcing your engagement or sharing your save-the-date on Instagram, TikTok, or Facebook requires something more eye-catching than a photo with text overlay. A wedding invitation video created with the video generator gives you a scroll-stopping clip that showcases your date, venue, and vibe in seconds. Share your wedding invitation video to your feed, add it to your Stories, or pin it to your profile. No videographer or editing app required.
When your guest list spans two languages or two cultures, a single-language invitation leaves half the room feeling like an afterthought. Want to create a beautifully designed Marathi wedding invitation video alongside an English version? Produce one video in your primary language, then generate a fully localized version using AI dubbing for the second. Both versions carry the same warmth, pacing, and visual quality, so every guest feels the invitation was made for them.
Wedding planning platforms and email invitations are practical but rarely memorable. Embedding an online wedding invitation video into your digital invite suite changes the experience entirely. Instead of a block of text, guests receive a produced, narrated video that walks them through your important details with music and visuals. It takes the same information and makes it feel like a celebration. Use the text to video workflow to create it from the copy you have already written.
Booking venues and locking dates happens months before full invitation suites are ready. A save-the-date wedding video lets you communicate urgency and excitement early without waiting for all the details to be finalized. Write the essentials, pick a style from the selection of free templates, and generate a short, gorgeous clip that guests can save immediately. The invitation video format is flexible enough to work for save-the-dates, formal invitations, and day-of welcome messages alike.
The first thing guests see when they land on your wedding website should stun them and set the tone for your big day. A short welcome video with your names, your love story, and your wedding details creates an immediate emotional connection. Use the AI Studio to upload photos and videos, choose background music, and refine the pacing until the video feels exactly right.
Come creare un video invito di nozze
Crea un video di invito di nozze in quattro passaggi, partendo dai dettagli della lista degli invitati fino a ottenere una clip rifinita e condivisibile, pronta per ogni canale.
Inserite i vostri nomi, la data del matrimonio, la location, il dress code e qualsiasi altra informazione desideriate includere. Aggiungete un breve messaggio personale oppure lasciate che sia la narrazione a occuparsene.
Sfoglia la libreria di template e scegli lo stile visivo che meglio si adatta al tuo matrimonio. Regola colori, musica, ritmo e layout per abbinarli al tuo tema.
Seleziona una voce narrante, aggiungi le tue foto e perfeziona il timing. Ogni elemento può essere modificato direttamente nell’editor, senza alcuna competenza tecnica.
Scarica il tuo video di invito di nozze finito in formato MP4 o in versione verticale e condividilo su WhatsApp, Instagram, via email o sul sito web del tuo matrimonio.
Un video di invito di nozze è una breve clip realizzata ad hoc che comunica i dettagli del matrimonio, la data, la location e l’atmosfera dell’evento attraverso immagini, narrazione e musica, invece che con semplice testo statico. Tu inserisci le informazioni sul matrimonio, scegli uno stile visivo e la piattaforma genera automaticamente il video finito. Non servono riprese, software di montaggio o competenze di design. Il risultato è un video curato e facile da condividere, che trasmette le emozioni del tuo evento in un modo che un invito cartaceo non può eguagliare.
Sì. Il livello di personalizzazione disponibile va ben oltre quello offerto dalla maggior parte degli inviti stampati. Puoi aggiungere le tue foto, includere una voce che sembra la tua utilizzando la tecnologia di generatore vocale AI, caricare le riprese del tuo servizio di fidanzamento e scrivere esattamente il messaggio che desideri venga comunicato. Il video finale riflette i vostri nomi, la vostra storia e la vostra estetica.
La maggior parte dei video di invito di nozze dura tra i 30 e i 90 secondi. È un tempo sufficiente per comunicare tutte le informazioni essenziali, definire il tono e lasciare gli invitati entusiasti senza risultare eccessivo. Le versioni brevi (15–30 secondi) funzionano bene per le Instagram Stories e WhatsApp, mentre le versioni leggermente più lunghe sono ideali per i siti web di matrimonio e le email.
Sì. Carica le tue foto di fidanzamento o qualsiasi immagine personale direttamente nell’editor e la piattaforma le integra nel video insieme a motion graphics, overlay ed effetti sonori. Usa la funzione da immagine a video per trasformare le foto statiche in scene animate con transizioni fluide.
Creare un video di invito di matrimonio in marathi segue lo stesso flusso di lavoro di qualsiasi altra lingua. Scrivi il tuo copione o i dettagli del matrimonio in inglese, genera il video, quindi usa il traduttore video per produrre una versione in marathi con una narrazione naturale e il labiale sincronizzato. Puoi anche digitare o incollare direttamente il tuo testo in marathi e la piattaforma genererà il video in pochi minuti. Questo funziona per tutte le lingue regionali indiane, tra cui hindi, tamil, telugu e gujarati, risultando particolarmente utile per le famiglie che festeggiano in comunità che parlano lingue diverse.
Sì. Una volta completato il tuo video principale di invito di nozze, puoi generarne versioni tradotte in oltre 175 lingue utilizzando il video translator. La narrazione viene doppiata nuovamente nella lingua di destinazione con una voce dal suono naturale e con il timing originale preservato. Non è necessario ricreare il video o scrivere un nuovo copione. Questo è particolarmente utile per famiglie multiculturali, matrimoni all’estero e liste di invitati che includono persone in diversi Paesi.
Puoi creare gratuitamente un video di invito di nozze senza scaricare alcun software. Apri nel browser il creatore online di video per inviti di matrimonio, scegli tra i modelli gratuiti disponibili, aggiungi i dettagli del tuo matrimonio e fai clic per generare il video. Il piano gratuito non richiede carta di credito e ti permette di esportare e condividere il tuo invito finito. I piani a pagamento, a partire da 24 $ al mese, sbloccano ulteriori modelli di video per inviti di nozze, durate video più lunghe e il voice cloning.
Un videomaker per realizzare un video di invito richiede in genere una giornata di riprese, tempo per il montaggio e un budget che va da qualche centinaio a diverse migliaia di dollari, con tempi di consegna di giorni o settimane. Questa piattaforma produce un risultato paragonabile partendo solo da testo e foto in meno di un’ora. Mantieni il pieno controllo su ogni elemento, puoi effettuare modifiche illimitate e generare più versioni per canali diversi senza costi aggiuntivi.Il flusso di lavoro per video senza voltosignifica niente videocamera, niente pianificazione e nessuna attesa.
Sì. Una volta esportato il tuo video di invito di nozze, puoi scaricarlo in formato MP4 nel rapporto d’aspetto più adatto alla tua piattaforma, inclusi i formati verticali ottimizzati per Instagram Stories, Reels e lo stato di WhatsApp. Usa le impostazioni del generatore di reel per l’output verticale in formato breve e l’esportazione standard 16:9 per i siti web di matrimonio e gli embed nelle email.
Sì. Torna all’editor, aggiorna i dettagli rilevanti nel tuo script o negli elementi visivi e rigenera il video. Il video aggiornato sarà pronto in pochi minuti. Questo è uno dei vantaggi più pratici rispetto agli inviti stampati: se cambia la location, l’orario di inizio slitta o vuoi aggiungere un dettaglio, puoi generare una nuova versione senza dover ristampare o ridisegnare nulla.
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