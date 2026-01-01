Home Accademia Scripting Come aggiungere il tuo copione al tuo video

Come aggiungere il tuo copione al tuo video

Una sceneggiatura ben scritta è la base di ogni grande video. Fornisce struttura, mantiene chiaro il tuo messaggio e garantisce che la storia scorra in modo naturale per il tuo pubblico. In HeyGen, scrivere una sceneggiatura è semplice quanto avviare un nuovo progetto. Puoi iniziare da zero oppure applicare un modello per darti un vantaggio iniziale. Una volta che le tue parole sono nella timeline, alimentano immediatamente la narrazione e i sottotitoli, definendo il ritmo e la resa del tuo video.

Rifinire una sceneggiatura fa parte del processo creativo. Puoi modificare il testo man mano, adattando il linguaggio e la formulazione per rendere la tua storia più coinvolgente. Per rendere la narrazione più naturale, è possibile inserire pause nei momenti chiave, perfezionare la pronuncia di parole difficili o acronimi e usare la punteggiatura per controllare ritmo e tono. Anche piccoli accorgimenti, come scrivere per esteso numeri o date, migliorano la chiarezza, così la narrazione risulta precisa e professionale.

Quando il tuo copione è pronto, diventa il progetto che guida il resto del video. Dalla narrazione ai sottotitoli, fino al ritmo e allo scorrere delle scene, tutto nasce dal copione. Aggiungere avatar, elementi visivi e musica dà poi vita alle tue parole, trasformando una storia scritta in un video completo.