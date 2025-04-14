Il creatore gratuito di video tributo di HeyGen trasforma le tue foto, clip e musica in un video tributo completo in pochi minuti. Aggiungi foto e brevi filmati, inserisci narrazione e sottotitoli, quindi condividi un video commemorativo per onorare una persona cara con la famiglia, ovunque si trovi.
Funzionalità del creatore di video tributo
Anima le foto più care e falle prendere vita
Le immagini statiche possono comunicare solo fino a un certo punto. Lo strumento image to video aggiunge un movimento delicato e realistico a un ritratto preferito, così una foto di una persona cara scomparsa prende vita, respira, si gira e guarda indietro verso la stanza durante la cerimonia o sullo schermo di casa.
Elegant Memorial Video Templates
Sfoglia modelli personalizzabili pensati per funerali, celebrazioni della vita, compleanni o pensionamenti. Seleziona un modello e il layout organizzerà per te scene, tempi e titoli. Trascina e rilascia le tue foto e i tuoi clip, quindi personalizza un bellissimo tributo senza bisogno di alcuna competenza di design.
Narrazione AI con la voce che scegli tu
Scrivi il tuo elogio o un breve prompt e lascia che il generatore di voci AI trasformi le tue parole in una narrazione calda e naturale. Scegli un tono che rispecchi la persona, poi aggiungi il testo sullo schermo e applica il voiceover alle foto, così la storia verrà ascoltata, non solo mostrata.
Set the Mood With Music and Titles
Scegli una canzone dalla libreria multimediale o aggiungi le tue clip audio, quindi imposta i titoli con il carattere che meglio si adatta alla persona. Taglia l’audio di repertorio alla durata giusta, applica dissolvenze in entrata e in uscita e mantieni ogni foto a schermo abbastanza a lungo perché il messaggio arrivi e gli spettatori abbiano il tempo di riflettere e ricordare.
Captions and Subtitles in Any Language
Personalizza i sottotitoli a schermo con il generatore di sottotitoli, regolando il carattere in modo che citazioni, poesie e parole pronunciate siano facili da seguire. L’editor è semplice da usare e i sottotitoli rendono l’omaggio accessibile ai parenti più anziani e a chiunque guardi con l’audio disattivato durante una cerimonia commemorativa.
Un tempo le famiglie avevano bisogno di un software di montaggio video o di un montatore per creare un video commemorativo. Ora puoi realizzarlo da solo con il creatore di slideshow: raccogli le foto in ordine, aggiungi la musica e avrai il video pronto da mostrare durante la cerimonia.Esplora lo strumento
Una celebrazione della vita ha un tono caldo, non cupo. Raccogli foto gioiose, filmati di momenti in casa e videomessaggi degli amici in un tributo che faccia sorridere e commuovere, poi mostralo al ricevimento per commemorare la persona cara scomparsa.
I grandi compleanni e i traguardi importanti meritano più di un semplice biglietto. Raccogli foto e messaggi sentiti da amici e familiari in uno dei regali di gruppo più personali sotto forma di video, poi sorprendi il festeggiato con un tributo personalizzato che diventa il regalo perfetto.
When a colleague retires or moves on, creating a tribute captures years of memories in minutes. Collect messages, photos, and inside jokes from the team, then play the send-off at the goodbye gathering.
Anniversari e matrimoni meritano uno sguardo alla storia della coppia. Carica le foto nell’editor video con AI, usa gli strumenti di montaggio per riordinare le scene in una sequenza temporale, aggiungi la canzone del primo ballo, guarda l’anteprima e riproduci il video tributo durante il brindisi.Esplora lo strumento
Losing a pet is a real loss that deserves its own tribute. Turn photos and short clips of your companion into a touching tribute video set to gentle music, add an in memoriam title, and keep it as a lasting reminder of the joy they brought.
Come funziona il creatore di video tributo
Crea un video tributo online in quattro passaggi. Questo creatore di video tributo funziona direttamente nel tuo browser, quindi non è necessario scaricare alcun software sul computer.
Aggiungi le tue foto e le tue clip video, oppure registra un nuovo messaggio con il registratore integrato.
Scegli un template per il memoriale o la celebrazione, oppure parti da una timeline vuota e organizza ogni scena.
Taglia una canzone, poi aggiungi narrazione parlata, sottotitoli, date e citazioni per raccontare l’intera storia.
Guarda l’anteprima del video finale, esporta un MP4 o MOV nel formato di cui hai bisogno e condividi il tuo tributo come link video online con i familiari ovunque si trovino.
Un video tributo è un breve filmato che rende omaggio a una persona utilizzando le sue foto, clip video, musica e parole. Un creatore di video tributo ti permette di realizzare video commemorativi toccanti caricando quei ricordi, inserendoli in un modello, aggiungendo narrazione e sottotitoli, quindi esportando un video finito da condividere.
Raccogli da 25 a 40 foto preferite e qualche breve clip, quindi caricale nell’ordine che desideri. Scegli un template, aggiungi una canzone e delle schermate con nomi e date, registra o genera la narrazione ed esporta il video per la cerimonia o per condividerlo online. Non hai bisogno di esperienza nel montaggio video per riuscire a completarlo in un pomeriggio.
Per un funerale o una cerimonia commemorativa, punta a una durata tra i cinque e i dieci minuti, così chi guarda ha il tempo di riflettere senza perdere la concentrazione. Per i social media o una chat di gruppo, una durata più vicina a uno-tre minuti tende a mantenere meglio l’attenzione.
Con il consenso e un campione audio pulito, la clonazione vocale con IA può ricreare una voce per leggere un messaggio o una poesia nel tributo. Usala con sensibilità e solo quando la famiglia concorda che sia appropriato e rispettoso.
Sì. Avatar IV anima un ritratto statico con movimenti sottili e realistici, così una singola foto preziosa può muoversi delicatamente sullo schermo. Funziona molto bene come inquadratura finale o come immagine di apertura che cattura l’attenzione dell’intera sala.
Molti strumenti si limitano a montare le foto in una presentazione. HeyGen invece anima le foto statiche, aggiunge una narrazione naturale con la voce che scegli tu e può ricreare l’intero tributo in un’altra lingua, così i parenti ovunque si trovino possono guardarlo nella loro lingua. La stessa qualità si mantiene in ogni video che realizzi.
Sì. Il traduttore video AI può ricreare il tuo tributo in oltre 175 lingue con sottotitoli e voce tradotti, così i nonni e i parenti all’estero possono guardarlo nella loro lingua senza bisogno di un montaggio separato.
Puoi caricare una canzone significativa oppure scegliere dalla libreria musicale integrata. Se prevedi di pubblicare il video sui social, assicurati di avere i diritti sul brano, perché le tracce coperte da copyright possono essere silenziate o bloccate su alcune piattaforme.
Sì, e a una frazione del costo di uno studio. L’educatore Anton Voroniuk ha riportato una produzione fino a 40 volte più economica e un risparmio di 15,5 ore a settimana utilizzando HeyGen, dimostrando quanto possa ottenere una singola persona senza un intero team dedicato alla creazione di contenuti.
Sì, iniziare è gratuito, quindi puoi creare un video tributo senza alcun costo iniziale. I piani a pagamento, a partire da circa 24 $ al mese, offrono esportazioni più lunghe, download in 4K e opzioni creative aggiuntive, ideali per un ricordo che desideri proiettare o conservare.
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