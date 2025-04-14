Scegli una canzone dalla libreria multimediale o aggiungi le tue clip audio, quindi imposta i titoli con il carattere che meglio si adatta alla persona. Taglia l’audio di repertorio alla durata giusta, applica dissolvenze in entrata e in uscita e mantieni ogni foto a schermo abbastanza a lungo perché il messaggio arrivi e gli spettatori abbiano il tempo di riflettere e ricordare.