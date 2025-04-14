Creatore di video tributo per onorare una persona cara

Il creatore gratuito di video tributo di HeyGen trasforma le tue foto, clip e musica in un video tributo completo in pochi minuti. Aggiungi foto e brevi filmati, inserisci narrazione e sottotitoli, quindi condividi un video commemorativo per onorare una persona cara con la famiglia, ovunque si trovi.

HeyGen tribute video maker interface with a memorial slideshow on screen.
147.869.990Video generati
122.997.148Avatar generati
20.458.451Video tradotti
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.
Icona di un’auto stilizzata bianca su sfondo blu.Key Features

Funzionalità del creatore di video tributo

Anima le foto più care e falle prendere vita

Le immagini statiche possono comunicare solo fino a un certo punto. Lo strumento image to video aggiunge un movimento delicato e realistico a un ritratto preferito, così una foto di una persona cara scomparsa prende vita, respira, si gira e guarda indietro verso la stanza durante la cerimonia o sullo schermo di casa.

Inizia gratis →
A treasured framed portrait gently animating into subtle motion on a laptop screen.

Elegant Memorial Video Templates

Sfoglia modelli personalizzabili pensati per funerali, celebrazioni della vita, compleanni o pensionamenti. Seleziona un modello e il layout organizzerà per te scene, tempi e titoli. Trascina e rilascia le tue foto e i tuoi clip, quindi personalizza un bellissimo tributo senza bisogno di alcuna competenza di design.

Get Started For Free →
A gallery of elegant memorial and celebration video templates in soft, tasteful colors.

Narrazione AI con la voce che scegli tu

Scrivi il tuo elogio o un breve prompt e lascia che il generatore di voci AI trasformi le tue parole in una narrazione calda e naturale. Scegli un tono che rispecchi la persona, poi aggiungi il testo sullo schermo e applica il voiceover alle foto, così la storia verrà ascoltata, non solo mostrata.

Get Started For Free →
A eulogy being turned into warm AI narration with a voice selection panel and waveform.

Set the Mood With Music and Titles

Scegli una canzone dalla libreria multimediale o aggiungi le tue clip audio, quindi imposta i titoli con il carattere che meglio si adatta alla persona. Taglia l’audio di repertorio alla durata giusta, applica dissolvenze in entrata e in uscita e mantieni ogni foto a schermo abbastanza a lungo perché il messaggio arrivi e gli spettatori abbiano il tempo di riflettere e ricordare.

Get Started For Free →
A music library and title-card editor setting a gentle mood for a tribute video.

Captions and Subtitles in Any Language

Personalizza i sottotitoli a schermo con il generatore di sottotitoli, regolando il carattere in modo che citazioni, poesie e parole pronunciate siano facili da seguire. L’editor è semplice da usare e i sottotitoli rendono l’omaggio accessibile ai parenti più anziani e a chiunque guardi con l’audio disattivato durante una cerimonia commemorativa.

Inizia gratis →
On-screen captions and subtitle options in multiple languages over a tribute clip.
Icona di una scatola regalo verde.Casi d’uso

Casi d’uso

Una raffinata presentazione commemorativa funebre con delicate fotografie proiettate durante la cerimonia.

Presentazioni per funerali e commemorazioni

Un tempo le famiglie avevano bisogno di un software di montaggio video o di un montatore per creare un video commemorativo. Ora puoi realizzarlo da solo con il creatore di slideshow: raccogli le foto in ordine, aggiungi la musica e avrai il video pronto da mostrare durante la cerimonia.

Esplora lo strumento
Ospiti a un caloroso ricevimento in memoria che guardano un gioioso montaggio tributo.

Celebration of Life Tribute Videos

Una celebrazione della vita ha un tono caldo, non cupo. Raccogli foto gioiose, filmati di momenti in casa e videomessaggi degli amici in un tributo che faccia sorridere e commuovere, poi mostralo al ricevimento per commemorare la persona cara scomparsa.

Un allegro montaggio celebrativo di un traguardo di compleanno proiettato sullo schermo durante una festa.

Tributi per compleanni e traguardi speciali

I grandi compleanni e i traguardi importanti meritano più di un semplice biglietto. Raccogli foto e messaggi sentiti da amici e familiari in uno dei regali di gruppo più personali sotto forma di video, poi sorprendi il festeggiato con un tributo personalizzato che diventa il regalo perfetto.

Colleagues at an office send-off watching a warm retirement farewell video.

Video di pensionamento e saluto

When a colleague retires or moves on, creating a tribute captures years of memories in minutes. Collect messages, photos, and inside jokes from the team, then play the send-off at the goodbye gathering.

Una raffinata sequenza cronologica di foto di matrimonio e anniversario disposta in un editor video.

Wedding and Anniversary Tributes

Anniversari e matrimoni meritano uno sguardo alla storia della coppia. Carica le foto nell’editor video con AI, usa gli strumenti di montaggio per riordinare le scene in una sequenza temporale, aggiungi la canzone del primo ballo, guarda l’anteprima e riproduci il video tributo durante il brindisi.

Esplora lo strumento
Un dolce montaggio commemorativo per animali domestici, con una luce soffusa che onora un amato compagno animale.

Pet Memorial and Remembrance Videos

Losing a pet is a real loss that deserves its own tribute. Turn photos and short clips of your companion into a touching tribute video set to gentle music, add an in memoriam title, and keep it as a lasting reminder of the joy they brought.

Icona di documento bianco sfocato con un pulsante di riproduzione su uno sfondo azzurro chiaro.Come funziona

Come funziona il creatore di video tributo

Crea un video tributo online in quattro passaggi. Questo creatore di video tributo funziona direttamente nel tuo browser, quindi non è necessario scaricare alcun software sul computer.

step icon

Passaggio 1: Carica le tue foto

Aggiungi le tue foto e le tue clip video, oppure registra un nuovo messaggio con il registratore integrato.

step icon

Step 2: Pick a template

Scegli un template per il memoriale o la celebrazione, oppure parti da una timeline vuota e organizza ogni scena.

step icon

Passaggio 3: Aggiungi musica e testo

Taglia una canzone, poi aggiungi narrazione parlata, sottotitoli, date e citazioni per raccontare l’intera storia.

step icon

Passaggio 4: Esporta e condividi

Guarda l’anteprima del video finale, esporta un MP4 o MOV nel formato di cui hai bisogno e condividi il tuo tributo come link video online con i familiari ovunque si trovino.

Domande frequenti sul creatore di video tributo (FAQ)

Che cos’è un video tributo e come funziona un creatore di video tributo?

Un video tributo è un breve filmato che rende omaggio a una persona utilizzando le sue foto, clip video, musica e parole. Un creatore di video tributo ti permette di realizzare video commemorativi toccanti caricando quei ricordi, inserendoli in un modello, aggiungendo narrazione e sottotitoli, quindi esportando un video finito da condividere.

Come posso creare un video tributo usando foto e musica?

Raccogli da 25 a 40 foto preferite e qualche breve clip, quindi caricale nell’ordine che desideri. Scegli un template, aggiungi una canzone e delle schermate con nomi e date, registra o genera la narrazione ed esporta il video per la cerimonia o per condividerlo online. Non hai bisogno di esperienza nel montaggio video per riuscire a completarlo in un pomeriggio.

Quanto dovrebbe durare un video commemorativo per un funerale?

Per un funerale o una cerimonia commemorativa, punta a una durata tra i cinque e i dieci minuti, così chi guarda ha il tempo di riflettere senza perdere la concentrazione. Per i social media o una chat di gruppo, una durata più vicina a uno-tre minuti tende a mantenere meglio l’attenzione.

Posso ricreare la voce di una persona cara per la narrazione?

Con il consenso e un campione audio pulito, la clonazione vocale con IA può ricreare una voce per leggere un messaggio o una poesia nel tributo. Usala con sensibilità e solo quando la famiglia concorda che sia appropriato e rispettoso.

Posso far muovere una vecchia foto o farla prendere vita sullo schermo?

Sì. Avatar IV anima un ritratto statico con movimenti sottili e realistici, così una singola foto preziosa può muoversi delicatamente sullo schermo. Funziona molto bene come inquadratura finale o come immagine di apertura che cattura l’attenzione dell’intera sala.

Perché scegliere HeyGen rispetto ad altri creatori di video tributo?

Molti strumenti si limitano a montare le foto in una presentazione. HeyGen invece anima le foto statiche, aggiunge una narrazione naturale con la voce che scegli tu e può ricreare l’intero tributo in un’altra lingua, così i parenti ovunque si trovino possono guardarlo nella loro lingua. La stessa qualità si mantiene in ogni video che realizzi.

Posso condividere il video tributo con familiari che parlano altre lingue?

Sì. Il traduttore video AI può ricreare il tuo tributo in oltre 175 lingue con sottotitoli e voce tradotti, così i nonni e i parenti all’estero possono guardarlo nella loro lingua senza bisogno di un montaggio separato.

Posso aggiungere la mia musica o una canzone preferita al video tributo?

Puoi caricare una canzone significativa oppure scegliere dalla libreria musicale integrata. Se prevedi di pubblicare il video sui social, assicurati di avere i diritti sul brano, perché le tracce coperte da copyright possono essere silenziate o bloccate su alcune piattaforme.

Una sola persona può creare un video tributo professionale senza un montatore?

Sì, e a una frazione del costo di uno studio. L’educatore Anton Voroniuk ha riportato una produzione fino a 40 volte più economica e un risparmio di 15,5 ore a settimana utilizzando HeyGen, dimostrando quanto possa ottenere una singola persona senza un intero team dedicato alla creazione di contenuti.

Il creatore di video tributo è gratuito e cosa offrono in più i piani a pagamento?

Sì, iniziare è gratuito, quindi puoi creare un video tributo senza alcun costo iniziale. I piani a pagamento, a partire da circa 24 $ al mese, offrono esportazioni più lunghe, download in 4K e opzioni creative aggiuntive, ideali per un ricordo che desideri proiettare o conservare.

Esplora altri strumenti basati sull'IA

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimenti iper‑realistici grazie ad Avatar IV.

Generatore di video con IATraduttore videoTesto in Video con IADa audio a video con IASincronizzazione labiale con IAFaceswap AIGeneratore di voci AIAnnunci UGC con IAURL del videoDa script a videoGeneratore di Reel con IAGeneratore di Avatar AIDa immagine a video con IAClonazione vocaleTraduttore di video YouTubeAvatar videoCreatore di video YouTube con IAGeneratore di video TikTok con IAGeneratore di didascalie con IAAggiungi testo al videoGeneratore di sottotitoli con IAGeneratore di script videoAvatar di sintesi vocaleAggiungi foto al videoCompressore video AI

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l’AI.

Inizia gratis →
CTA background