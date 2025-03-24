Creatore di presentazioni AI per video di presentazione raffinati in pochi minuti

Converti schemi, diapositive o articoli in video presentazioni professionali con HeyGen. Il nostro creatore di presentazioni AI combina layout di diapositive puliti, voice over realistici e sottotitoli automatici così puoi pubblicare contenuti di formazione, vendita e corsi senza bisogno di riprese o montaggi complessi. Produci video coerenti con il tuo brand che informano, persuadono e si espandono.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Presentazioni di vendita trasformate in video condivisibili

Presentazioni di vendita trasformate in video condivisibili

Converti le presentazioni di vendita in brevi video che spiegano valore, caratteristiche e prossimi passi affinché i potenziali clienti possano guardarli su richiesta.

Moduli di formazione e inserimento

Moduli di formazione e inserimento

Trasforma le procedure operative standard e le slide di formazione in lezioni narrate che i nuovi assunti possono guardare e riguardare, migliorando la memorizzazione e la coerenza.

Annunci di prodotto e dimostrazioni delle funzionalità

Annunci di prodotto e dimostrazioni delle funzionalità

Pubblica rapide guide illustrative con richiami, screenshot e commenti vocali per ridurre le domande di supporto e accelerare l'adozione.

Conferenze e anteprime degli oratori

Conferenze e anteprime degli oratori

Crea video promozionali o registrazioni di presentazioni a partire da slide per coinvolgere i partecipanti prima, durante e dopo gli eventi.

Contenuto del corso e riassunti delle lezioni

Contenuto del corso e riassunti delle lezioni

Riutilizza le slide delle lezioni trasformandole in moduli video concisi ideali per piattaforme LMS, microlearning e classi capovolte.

Aggiornamenti interni e comunicazioni esecutive

Aggiornamenti interni e comunicazioni esecutive

Condividi aggiornamenti di leadership sotto forma di presentazioni narrate che risultino personali, chiare e facili da distribuire tra i team.

Perché HeyGen è il miglior creatore di presentazioni AI

HeyGen trasforma le diapositive statiche in presentazioni video coinvolgenti che mantengono l'attenzione e comunicano chiaramente. Inizia con un PPT, uno schema o un post di un blog, poi lascia che l'IA costruisca le scene, aggiunga la narrazione e applichi un'immagine coordinata in modo che il tuo messaggio arrivi ogni volta.

Produzione più veloce, qualità costante

Impiega minuti per una presentazione invece di giorni. HeyGen automatizza il timing delle scene, le transizioni e le didascalie preservando il contenuto principale.

Il presentatore ha portato chiarezza, configurazione minima

Scegli un presentatore realistico o una voce fuori campo che si adatti al tuo tono, aggiungi note per il relatore o script e genera una presentazione parlata pronta per essere condivisa.

Riutilizza e localizza su larga scala

Duplica progetti, traduci voiceover e didascalie, o sostituisci elementi visivi per creare versioni localizzate senza ricominciare da zero.

Importa diapositive, schemi o URL

Inizia da file PPTX esistenti, Google Slides, bozze scritte o persino un URL di un blog dal vivo. HeyGen estrae automaticamente titoli, struttura e punti chiave, mappandoli poi in scene visive pronte per la narrazione.

Interfaccia di apprendimento online con un uomo sorridente, caricamento di contenuti e capitoli del corso.

Generazione di script AI e suggerimenti per il timing

Trasforma il contenuto delle slide in script adatti alla narrazione con riassunti automatici e suggerimenti sul ritmo. L'intelligenza artificiale raccomanda la durata delle scene e le transizioni in modo che ogni idea abbia il tempo necessario per essere compresa. Puoi facilmente modificare le battute, aggiustare il tono o incollare le tue note per il relatore per un controllo creativo completo.

Un'app di creazione di contenuti che mostra una panoramica dei risultati del terzo trimestre con testo, un riassunto generato e una foto di un uomo.

Presentatori realistici e doppiaggi multilingue

Scegli tra avatar di presentatori dall'aspetto naturale o genera voiceover in più lingue e accenti. Il ritmo del discorso, l'enfasi e le pause sono ottimizzati per la chiarezza, rendendo più semplice seguire argomenti complessi.

Tre individui diversi con la bocca aperta in cornici video rotonde separate su uno sfondo blu.

Modelli personalizzati, didascalie e richiami visivi

Applica i colori del marchio, i font, i loghi e gli stili di layout per mantenere ogni presentazione coerente e professionale. Aggiungi didascalie, terzi inferiori e callout animati per evidenziare punti chiave o dati. Questi indizi visivi guidano l'attenzione e rendono le informazioni più facili da assimilare.

Un uomo nero sorridente con sovrapposizioni grafiche per i font del marchio, i colori e un riquadro di testo interattivo che mostra "Hey Maya! Abbiamo un'offerta speciale solo per te!"

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, semplicità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. All'improvviso, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
Come funziona

Come utilizzare il creatore di presentazioni AI

Crea un video presentazione completo in quattro semplici passaggi, con comandi che rendono il processo veloce e prevedibile.

Passo 1

Carica o incolla il tuo contenuto

Importa una presentazione, carica un documento o incolla l'URL di un blog o un sommario per iniziare la conversione.

Passaggio 2

Rivedi la sceneggiatura e il ritmo

HeyGen propone uno script breve e durate delle scene, modifica battute o appunti per l'oratore per adattarli alla tua voce e al tuo pubblico.

Passaggio 3

Scegli il presentatore, le immagini e il marchio

Scegli un presentatore o una voce, applica il tuo kit di branding e aggiungi screenshot, icone o immagini di archivio dove necessario.

Passaggio 4

Genera ed esporta

Crea il tuo video di presentazione, scarica file pronti per le piattaforme o crea versioni localizzate con voiceover e sottotitoli tradotti.

Un iMac Apple mostra un cruscotto dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un creatore di presentazioni AI?

Un creatore di presentazioni AI è un generatore di video AI che converte mazzi di diapositive, schemi o articoli in presentazioni video narrate, combinando script parlato, elementi visivi e didascalie in un unico video esportabile.

Ho bisogno di conoscere PowerPoint o avere competenze di design per utilizzare questo?

No. HeyGen automatizza il layout, la tempistica e la narrazione. Puoi caricare un PPTX esistente o incollare del testo e lasciare che l'IA crei una presentazione strutturata.

Posso utilizzare i miei attuali asset del brand?

Sì. Applica il tuo logo, i colori, i caratteri e i modelli in modo che tutti i video generati rispettino le linee guida del tuo marchio.

Quali formati di input sono supportati?

Tra gli input comuni si includono PPTX, Google Slides, DOCX, PDF, e testo semplice o URL. È possibile anche caricare immagini e screenshot come supporto visivo.

Posso modificare lo script generato dall'IA prima di creare il video?

Sì. HeyGen fornisce script modificabili e schede di scena in modo che tu possa rifinire la formulazione, l'enfasi e le chiamate all'azione prima della renderizzazione.

Quali lingue sono disponibili per i doppiaggi?

HeyGen supporta molte lingue per la narrazione e i sottotitoli. Puoi creare versioni localizzate cambiando le impostazioni della lingua e rigenerando le voci fuori campo utilizzando la funzionalità di video translator.

I sottotitoli vengono generati automaticamente?

Sì. I sottotitoli vengono creati automaticamente dallo script e sincronizzati con i tempi di parlato, e puoi esportare file SRT per altri strumenti.

Posso includere il video del presentatore insieme alle diapositive?

Sì. Scegli un avatar del presentatore o carica un breve video del presentatore per apparire accanto al contenuto delle diapositive per un'esperienza ibrida tra un'intervista e una presentazione.

Quanto dovrebbe durare un video di presentazione?

La maggior parte dei video di presentazioni ottiene le migliori prestazioni tra 1 e 10 minuti a seconda della profondità dell'argomento. HeyGen ti aiuta a suddividere i contenuti più lunghi in moduli più brevi.

Posso aggiornare un video dopo averlo pubblicato?

Sì. Riapri il progetto, modifica lo script o le diapositive e genera un nuovo video. Mantieni le versioni in modo che gli aggiornamenti siano rapidi e controllati.

Quali formati di esportazione sono disponibili?

Esporta file MP4 ottimizzati per il web e i social, con proporzioni verticali o orizzontali, e file di sottotitoli come SRT per l'accessibilità e la distribuzione.

Il mio contenuto è sicuro durante l'elaborazione?

Sì. I file caricati, gli script generati e i video renderizzati vengono elaborati in modo sicuro e mantieni il controllo sulla condivisione e l'archiviazione.

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

