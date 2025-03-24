Converti schemi, diapositive o articoli in video presentazioni professionali con HeyGen. Il nostro creatore di presentazioni AI combina layout di diapositive puliti, voice over realistici e sottotitoli automatici così puoi pubblicare contenuti di formazione, vendita e corsi senza bisogno di riprese o montaggi complessi. Produci video coerenti con il tuo brand che informano, persuadono e si espandono.
Converti le presentazioni di vendita in brevi video che spiegano valore, caratteristiche e prossimi passi affinché i potenziali clienti possano guardarli su richiesta.
Trasforma le procedure operative standard e le slide di formazione in lezioni narrate che i nuovi assunti possono guardare e riguardare, migliorando la memorizzazione e la coerenza.
Pubblica rapide guide illustrative con richiami, screenshot e commenti vocali per ridurre le domande di supporto e accelerare l'adozione.
Crea video promozionali o registrazioni di presentazioni a partire da slide per coinvolgere i partecipanti prima, durante e dopo gli eventi.
Riutilizza le slide delle lezioni trasformandole in moduli video concisi ideali per piattaforme LMS, microlearning e classi capovolte.
Condividi aggiornamenti di leadership sotto forma di presentazioni narrate che risultino personali, chiare e facili da distribuire tra i team.
Perché HeyGen è il miglior creatore di presentazioni AI
HeyGen trasforma le diapositive statiche in presentazioni video coinvolgenti che mantengono l'attenzione e comunicano chiaramente. Inizia con un PPT, uno schema o un post di un blog, poi lascia che l'IA costruisca le scene, aggiunga la narrazione e applichi un'immagine coordinata in modo che il tuo messaggio arrivi ogni volta.
Impiega minuti per una presentazione invece di giorni. HeyGen automatizza il timing delle scene, le transizioni e le didascalie preservando il contenuto principale.
Scegli un presentatore realistico o una voce fuori campo che si adatti al tuo tono, aggiungi note per il relatore o script e genera una presentazione parlata pronta per essere condivisa.
Duplica progetti, traduci voiceover e didascalie, o sostituisci elementi visivi per creare versioni localizzate senza ricominciare da zero.
Importa diapositive, schemi o URL
Inizia da file PPTX esistenti, Google Slides, bozze scritte o persino un URL di un blog dal vivo. HeyGen estrae automaticamente titoli, struttura e punti chiave, mappandoli poi in scene visive pronte per la narrazione.
Generazione di script AI e suggerimenti per il timing
Trasforma il contenuto delle slide in script adatti alla narrazione con riassunti automatici e suggerimenti sul ritmo. L'intelligenza artificiale raccomanda la durata delle scene e le transizioni in modo che ogni idea abbia il tempo necessario per essere compresa. Puoi facilmente modificare le battute, aggiustare il tono o incollare le tue note per il relatore per un controllo creativo completo.
Presentatori realistici e doppiaggi multilingue
Scegli tra avatar di presentatori dall'aspetto naturale o genera voiceover in più lingue e accenti. Il ritmo del discorso, l'enfasi e le pause sono ottimizzati per la chiarezza, rendendo più semplice seguire argomenti complessi.
Modelli personalizzati, didascalie e richiami visivi
Applica i colori del marchio, i font, i loghi e gli stili di layout per mantenere ogni presentazione coerente e professionale. Aggiungi didascalie, terzi inferiori e callout animati per evidenziare punti chiave o dati. Questi indizi visivi guidano l'attenzione e rendono le informazioni più facili da assimilare.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Come utilizzare il creatore di presentazioni AI
Crea un video presentazione completo in quattro semplici passaggi, con comandi che rendono il processo veloce e prevedibile.
Importa una presentazione, carica un documento o incolla l'URL di un blog o un sommario per iniziare la conversione.
HeyGen propone uno script breve e durate delle scene, modifica battute o appunti per l'oratore per adattarli alla tua voce e al tuo pubblico.
Scegli un presentatore o una voce, applica il tuo kit di branding e aggiungi screenshot, icone o immagini di archivio dove necessario.
Crea il tuo video di presentazione, scarica file pronti per le piattaforme o crea versioni localizzate con voiceover e sottotitoli tradotti.
Un creatore di presentazioni AI è un generatore di video AI che converte mazzi di diapositive, schemi o articoli in presentazioni video narrate, combinando script parlato, elementi visivi e didascalie in un unico video esportabile.
No. HeyGen automatizza il layout, la tempistica e la narrazione. Puoi caricare un PPTX esistente o incollare del testo e lasciare che l'IA crei una presentazione strutturata.
Sì. Applica il tuo logo, i colori, i caratteri e i modelli in modo che tutti i video generati rispettino le linee guida del tuo marchio.
Tra gli input comuni si includono PPTX, Google Slides, DOCX, PDF, e testo semplice o URL. È possibile anche caricare immagini e screenshot come supporto visivo.
Sì. HeyGen fornisce script modificabili e schede di scena in modo che tu possa rifinire la formulazione, l'enfasi e le chiamate all'azione prima della renderizzazione.
HeyGen supporta molte lingue per la narrazione e i sottotitoli. Puoi creare versioni localizzate cambiando le impostazioni della lingua e rigenerando le voci fuori campo utilizzando la funzionalità di video translator.
Sì. I sottotitoli vengono creati automaticamente dallo script e sincronizzati con i tempi di parlato, e puoi esportare file SRT per altri strumenti.
Sì. Scegli un avatar del presentatore o carica un breve video del presentatore per apparire accanto al contenuto delle diapositive per un'esperienza ibrida tra un'intervista e una presentazione.
La maggior parte dei video di presentazioni ottiene le migliori prestazioni tra 1 e 10 minuti a seconda della profondità dell'argomento. HeyGen ti aiuta a suddividere i contenuti più lunghi in moduli più brevi.
Sì. Riapri il progetto, modifica lo script o le diapositive e genera un nuovo video. Mantieni le versioni in modo che gli aggiornamenti siano rapidi e controllati.
Esporta file MP4 ottimizzati per il web e i social, con proporzioni verticali o orizzontali, e file di sottotitoli come SRT per l'accessibilità e la distribuzione.
Sì. I file caricati, gli script generati e i video renderizzati vengono elaborati in modo sicuro e mantieni il controllo sulla condivisione e l'archiviazione.
