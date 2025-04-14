Salta completamente la videocamera e la troupe. Scrivi il tuo copione o messaggio di auguri, scegli uno stile visivo stagionale e il creatore di video per le festività genererà automaticamente un video completo. Che tu stia creando un messaggio di Natale, un augurio per il Diwali, una campagna di Capodanno o un ringraziamento per il Giorno del Ringraziamento, parti dalle parole e arrivi a un video professionale. L’intero flusso di lavoro richiede minuti, non giorni, e non è necessaria alcuna esperienza di montaggio. Usa il motore da testo a video per passare dal copione al contenuto video per le festività finito in una sola sessione.