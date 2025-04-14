Crea video natalizi curati e professionali partendo da un semplice copione di testo grazie all’holiday video maker integrato in HeyGen. Realizza auguri stagionali, campagne festive e contenuti celebrativi per ogni occasione, senza bisogno di videocamere, software di montaggio o esperienza di produzione.
Perché i brand scelgono HeyGen Video Maker
Crea qualsiasi video delle festività partendo dal testo
Salta completamente la videocamera e la troupe. Scrivi il tuo copione o messaggio di auguri, scegli uno stile visivo stagionale e il creatore di video per le festività genererà automaticamente un video completo. Che tu stia creando un messaggio di Natale, un augurio per il Diwali, una campagna di Capodanno o un ringraziamento per il Giorno del Ringraziamento, parti dalle parole e arrivi a un video professionale. L’intero flusso di lavoro richiede minuti, non giorni, e non è necessaria alcuna esperienza di montaggio. Usa il motore da testo a video per passare dal copione al contenuto video per le festività finito in una sola sessione.
Migliaia di modelli video per le festività
Esplora un’incredibile selezione di modelli video per le festività, pensati per ogni grande ricorrenza, cultura e stagione. Sfondi festivi, motion graphics e palette di colori stagionali sono già integrati, così il tuo video risulta curato fin dal primo fotogramma. Aggiungi sticker, icone e animazioni a tema per dare a ogni video un tocco unico, in linea con il tuo brand e con l’occasione. Il generatore di video AI gestisce automaticamente ogni livello visivo, così il tuo team può concentrarsi sul messaggio invece che sulla produzione.
Strumenti di modifica drag-and-drop
Personalizza il tuo video delle feste senza alcuna competenza tecnica. Un’interfaccia drag-and-drop ti permette di decorare il video con overlay stagionali, regolare musica di sottofondo ed effetti sonori e applicare filtri per creare la giusta atmosfera natalizia. Aggiungi foto stock, cambia gli sfondi o inserisci un albero di Natale per completare il look. Tutte le modifiche avvengono nel browser, quindi non c’è nulla da installare e nessun software complesso da imparare. Il video editor AI mantiene il flusso di lavoro semplice da usare dall’inizio alla fine.
Doppiaggi naturali in oltre 175 lingue
Aggiungi una narrazione calda e naturale a qualsiasi video delle feste senza registrare neanche una riga. Clona la tua voce partendo da un breve campione audio e applicala a tutti i messaggi stagionali che crei. Invia lo stesso augurio di buone feste a team, clienti e partner in oltre 40 paesi nella loro lingua preferita, senza dover ricostruire il video ogni volta. Il generatore di voci AI crea in pochi minuti un audio di qualità broadcast a partire dal testo, mantenendo tono e calore in ogni versione linguistica.
Personalizza i video delle festività su larga scala
Inviare un unico augurio generico di festa a tutta la tua lista contatti è facile. Inviare un video personalizzato a migliaia di destinatari è invece il punto in cui la maggior parte dei team si blocca. Con la personalizzazione in batch puoi sostituire automaticamente nomi, riferimenti aziendali e dettagli personalizzati in centinaia di versioni del tuo video delle feste. Ogni destinatario riceve un augurio che sembra fatto apposta per lui, rendendo semplicissimo creare contenuti festivi personalizzati su larga scala. Abbina il tutto a AI face swap per mostrare presentatori diversi in base a regioni o campagne, senza dover girare nuovi video.
Traduci all’istante qualsiasi video delle festività
Un unico video per le festività può raggiungere un pubblico vasto e globale quando la traduzione è integrata nel flusso di produzione. Localizza i tuoi contenuti stagionali in oltre 175 lingue con un lip-sync accurato e una qualità vocale preservata, così ogni versione risulta naturale quanto l’originale. Condividi un’unica campagna in tutti i mercati in un solo pomeriggio, invece di gestire tempistiche di produzione separate per ogni regione. Usa il traduttore video AI per localizzare i contenuti delle festività per qualsiasi mercato senza dover ricreare il video da zero.
Casi d’uso del creatore di video per le festività
Running a major campaign for Christmas, Lunar New Year, or any global holiday requires consistent, high-quality video across every channel and market. Traditional production means multiple shoots, rounds of editing, and agency fees that slow down your timeline. A holiday video is a great way to convey your brand's warmth and leave a lasting impression on customers during the festive season. With a holiday video maker, your team writes the script, selects the seasonal look, and generates campaign-ready videos the same day. Use marketing videos to build full seasonal campaigns from a single workflow.
Recording a personal holiday message from a CEO or department head usually means scheduling time, finding a quiet space, and editing the footage afterward. That process takes days for one video and falls apart at scale when you need different messages for different regions or teams. With the holiday video maker, leadership writes their message, approves the script, and gets a finished video without stepping in front of a camera. The result looks polished and personal. The faceless video workflow means no camera is ever required.
Sometimes the most impactful holiday message is the personal one. Sending a heartwarming video to loved ones, close friends, or a small team captures the joy of the season in a way a text message never can. A heartfelt holiday video is a great way to build stronger connections and show people they matter. Produce a professional-looking video in minutes, add a personal voiceover, and share it across any social media platform or messaging app. Use the invitation video tool to create moments people will cherish long after the holidays.
Social feeds fill up with generic holiday posts every year. Standing out requires video content that is on-trend, on-brand, and published at the right moment. Most teams do not have the bandwidth to produce fresh holiday videos for TikTok, Instagram Reels, and YouTube Shorts simultaneously. With the holiday video maker, you generate platform-optimized seasonal clips in minutes and schedule them before the rush. The reel generator and tiktok video tools produce vertical, short-form holiday content built for each platform.
Internal holiday communications break down when your workforce spans multiple countries and languages. A single English-language video leaves non-native speakers feeling excluded and reduces the impact of the message. Produce one holiday greeting and localize it into every language your teams speak, with natural narration and accurate timing in each version. Würth Group cut translation costs by 80% and delivered a 65-minute presentation across 8 languages in four days using this approach. Use AI dubbing to make every internal holiday message feel local.
Time-sensitive holiday promotions need to go live fast. Waiting on a production team or agency to deliver a finished video ad means missing peak buying windows. With the holiday video maker, your marketing team writes the offer, selects a seasonal style, and publishes a finished promo video the same day. Making holiday videos for limited-time offers is something any team can do without video editing experience. Pair with the AI ad maker to turn holiday promos into ready-to-run video ads.
Come funziona un creatore di video per le festività
Passa da una sceneggiatura per le feste a un video finito e condivisibile in quattro passaggi che richiedono solo pochi minuti, dalla creazione alla pubblicazione.
Sfoglia i template stagionali e i temi visivi per qualsiasi tipo di celebrazione. Seleziona sfondi, palette di colori e formati di layout che si adattino all’occasione e al tuo brand. Il sistema prepara tutti gli elementi visivi, le transizioni e le impostazioni della narrazione prima ancora che tu scriva una sola parola.
Inserisci direttamente il tuo copione per le festività o incolla un testo esistente. Regola tono, lunghezza e ritmo per adattarli all’occasione. La piattaforma analizza il testo per definirne la struttura delle scene e la tempistica, così da prepararlo al rendering video.
Aggiungi il tuo logo, regola lo stile della voce fuori campo, applica i sottotitoli o sostituisci il presentatore. Per le campagne in batch, carica l’elenco dei destinatari e il sistema personalizza automaticamente ogni versione del video. Tutte le modifiche avvengono in un’interfaccia basata su testo, senza bisogno di competenze di video editing.
Genera il video finale e scaricalo oppure pubblicalo direttamente sul tuo canale preferito. I video per le festività sono pronti in pochi minuti, già formattati per i social media, le email o le piattaforme interne, senza bisogno di post-produzione.
Un creatore di video per le festività è uno strumento che trasforma uno script o un messaggio scritto in un video stagionale finito, completo di elementi visivi, narrazione e motion graphics. Con HeyGen puoi realizzare auguri di Natale, campagne per il Capodanno, messaggi per il Diwali, ringraziamenti per il Giorno del Ringraziamento, biglietti per Hanukkah, promo per il Capodanno Lunare e contenuti celebrativi per qualsiasi occasione. Il flusso di lavoro da script a videogestisce automaticamente la produzione visiva, così puoi passare dal testo a un video rifinito e condivisibile senza alcuna ripresa o montaggio.
Sì. La personalizzazione è integrata nel flusso di produzione. Puoi clonare la tua voce in modo che la narrazione suoni come te, e la personalizzazione in batch ti permette di sostituire nomi, saluti e riferimenti in centinaia di versioni video partendo da un unico template. Ogni destinatario riceve un video generato appositamente per lui. Il calore si percepisce perché l’esecuzione è su misura, non generica. La funzione di clonazione vocale AI preserva il tuo tono naturale in ogni versione.
La maggior parte dei video delle festività è pronta in meno di cinque minuti dopo l’invio del tuo script. Il motore di rendering elabora contemporaneamente narrazione, selezione delle scene e sincronizzazione visiva, quindi non esiste una coda di montaggio manuale. Se stai producendo un lotto di video personalizzati per le festività per un ampio elenco di contatti, il sistema genera tutte le versioni in parallelo, il che significa che non dovrai aspettare più a lungo per 500 video che per cinque.
Sì. Non è mai necessaria una videocamera, uno studio o un presentatore reale. Puoi usare un presentatore digitale dalla libreria con oltre 1.000 opzioni stock, creare un presentatore personalizzato partendo da una singola foto usando la tecnologia AI Photo Avatar, oppure realizzare un video delle festività completamente senza volto, solo con voiceover e contenuti visivi stagionali. Ogni approccio garantisce un risultato professionale senza che tu o qualcuno del tuo team dobbiate mettervi davanti all’obiettivo.
Scrivi il tuo script una sola volta e utilizza il motore di traduzione per localizzarlo in una qualsiasi delle oltre 175 lingue. Ogni versione tradotta preserva il tono di voce originale e mantiene preciso il timing della narrazione, così il video risulta naturale in ogni lingua. Puoi distribuire la stessa campagna stagionale a team o clienti in più di 40 paesi in un solo pomeriggio utilizzando doppiaggio AI, senza dover creare una timeline di produzione separata per ogni mercato.
Sì. Modifica il tuo script, regola il voiceover, sostituisci il visual o cambia qualsiasi elemento tramite l’editor basato su testo, quindi rigenera il video. Il video aggiornato sarà pronto in pochi minuti, senza bisogno di ricominciare da zero o rigirare nulla. Questo rende il creatore di video per le festività ideale per promozioni sensibili al fattore tempo, in cui i dettagli dell’offerta cambiano durante i periodi di punta. Usa l’editor video AI per apportare modifiche rapidamente senza interrompere il resto del tuo flusso di lavoro di produzione.
HeyGen offre un creatore di video per le festività gratuito, senza bisogno di carta di credito, così puoi iniziare subito a creare ed esplorare le funzionalità principali. I piani a pagamento, a partire da 24 $ al mese, sbloccano il voice cloning, durate video più lunghe, personalizzazione in batch e l’accesso all’intera libreria di template stagionali. I piani per team e aziende includono strumenti di collaborazione, accesso API e supporto dedicato per campagne festive ad alto volume.
Assumere un videomaker per un servizio stagionale richiede in genere pianificazione, spostamenti, attrezzatura e tempo di post‑produzione, arrivando spesso a diversi giorni di lavoro e a migliaia di dollari per ogni video. Le riprese di stock limitano la possibilità di personalizzare o dare un’identità al contenuto. Un creatore di video per le festività consente al tuo team di realizzare video dall’aspetto professionale per qualsiasi occasione a una frazione del costo e in una frazione del tempo. I clienti riportano fino al 70% di riduzione dei costi di produzione rispetto ai metodi tradizionali. I flussi di lavoro per il video dimostrativo del prodotto e per i video promozionali applicano lo stesso modello ai contenuti delle campagne per le festività.
Sì. I sottotitoli vengono generati automaticamente dalla tua sceneggiatura e possono essere personalizzati nello stile, riposizionati ed esportati in formato SRT o VTT. L’aggiunta dei sottotitoli migliora l’accessibilità e aumenta il tempo di visualizzazione sulle piattaforme social in cui i video partono in autoplay senza audio. Usa il generatore di sottotitoli per applicare e personalizzare i sottotitoli in qualsiasi video delle festività senza dover passare da una fase di montaggio separata.
Puoi esportare i video delle festività in orizzontale per YouTube e email, in formato quadrato per Instagram e LinkedIn e in verticale per TikTok e Instagram Reels. Tutti i formati vengono generati dallo stesso script e dallo stesso template senza dover ricostruire il video. Lo strumento di social media basati sull’IA genera automaticamente versioni ottimizzate per ogni piattaforma, così non devi riformattare manualmente lo stesso video per ogni canale.
Sì. Carica le tue foto e i tuoi video e la piattaforma li integra nel risultato finale insieme a contenuti generati, sfondi stagionali e narrazione prodotta dall’IA. Questo è utile quando vuoi mostrare prodotti reali, membri del team o momenti del brand all’interno di un video a tema festivo. Lo strumento da immagine a video rende semplicissimo integrare i tuoi contenuti visivi in qualsiasi flusso di lavoro per la creazione di video delle festività.
La piattaforma include un set completo di strumenti di intelligenza artificiale progettati per la creazione di video: generazione di script, clonazione vocale, sincronizzazione labiale, creazione automatizzata delle scene, traduzione e personalizzazione in batch. Non è necessario collegare più app tra loro o gestire un flusso di lavoro separato per ogni attività. Tutto ciò di cui hai bisogno per creare un video di auguri per le feste curato e d’impatto è disponibile in un unico posto, accessibile direttamente dal browser senza bisogno di scaricare alcun software.
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