L’integrazione tra HeyGen e Sora 2 offre a creator, formatori, imprenditori e aziende la possibilità di generare B-roll cinematografici, scene e contenuti visivi direttamente all’interno del loro flusso di lavoro. Questa integrazione rende lo storytelling più rapido, creativo ed efficace, senza aggiungere passaggi extra.
Creatività senza limiti
Puoi generare all’istante B-roll, scene e contenuti visivi con un semplice prompt. Questo amplia le possibilità creative di ogni progetto video e ti permette di passare dall’idea ai contenuti di supporto in pochi secondi grazie al generatore di B-roll con AI integrato in HeyGen.
Perfettamente integrato nel flusso di lavoro
Nessun cambio di app, nessuna esportazione e nessun strumento aggiuntivo necessario. Tutto avviene all’interno di HeyGen, dove gli utenti creano già i loro contenuti. Questo mantiene i flussi di lavoro semplici, rendendo al tempo stesso ogni video più dinamico.
Visual e layout di alta qualità
Utilizza i visual integrati oppure carica i tuoi screenshot, registrazioni o asset del brand. HeyGen mantiene layout puliti, testo ben leggibile e spaziatura uniforme, così gli spettatori restano concentrati sulle istruzioni invece che sul disordine visivo. Ogni scena è ottimizzata per la chiarezza e l’apprendimento., normal
Valore per la comunicazione
Puoi aggiungere chiarezza con elementi visivi contestuali che supportano il tuo messaggio, rendendo la comunicazione più efficace e d’impatto. Allo stesso tempo, riduci i tempi di produzione senza sacrificare la creatività.
Tecnologia OpenAI Sora 2
OpenAI Sora 2 è il modello avanzato di generazione video e audio che alimenta le nuove funzionalità di storytelling di HeyGen. Offre realismo, fisica accurata, dialoghi naturali e un controllo preciso su sequenze multi-shot. Sora 2 eccelle nella creazione di contenuti visivi AI realistici, in stile anime e cinematografici, con effetti sonori sincronizzati.
Con HeyGen, questa potenza è ora disponibile direttamente all’interno del tuo flusso di lavoro e tramite la nuova app desktop Sora 2 per utenti avanzati.
Come creare video Sora con l'IA
Creare video con l’IA è rapido e semplice. Con HeyGen trasformi le istruzioni scritte in un video tutorial completo, grazie a un flusso guidato progettato per la velocità e per aggiornamenti facili.
Seleziona il tuo pubblico, la piattaforma e l’obiettivo formativo. Decidi cosa il destinatario dovrà comprendere o saper fare dopo la visione.
Incolla i tuoi passaggi o scrivi una breve descrizione. HeyGen genera automaticamente un video tutorial completo.
Modifica il testo, cambia lo stile della voce fuori campo, regola gli elementi visivi o traduci il video in altre lingue.
Scarica il tuo video tutorial e pubblicalo ovunque. Aggiornalo in qualsiasi momento modificando il testo e rigenerandolo.
È l’integrazione del modello video Sora 2 di OpenAI con HeyGen, che consente la generazione istantanea di B-roll, scene e contenuti visivi all’interno della piattaforma. Per un periodo limitato, puoi generare un numero illimitato di video senza la filigrana Sora.
OpenAI Sora è un modello di intelligenza artificiale di nuova generazione per la generazione di video e audio. L’app Sora utilizza questa tecnologia per creare, remixare e condividere video generati dall’IA con realismo, accuratezza fisica e audio nativo.
Sora 2 offre realismo, fisica accurata, dialoghi nativi e un controllo preciso sulle sequenze multi-shot.
No. Tutto avviene all'interno di HeyGen, senza cambiare app o esportare file. L'app desktop Sora 2 è ideale per i creator che desiderano un potente generatore di video AI con audio sincronizzato.
Sì. Poiché il flusso di lavoro è basato su script, puoi modificare un passaggio, sostituire una scena o aggiornare la terminologia e rigenerare il video rapidamente. Questo è ideale per i team dinamici che hanno bisogno di tutorial sempre aggiornati senza dover registrare di nuovo ogni volta che cambia un’interfaccia o una policy.
Mantieni i diritti sui contenuti che crei, inclusi i tuoi script e i video esportati. La sicurezza e i controlli di accesso dipendono dal tuo piano e dalle impostazioni dello spazio di lavoro. Per attività di formazione sensibili, segui le policy interne e limita l’accesso solo ai team che hanno bisogno di utilizzare questi asset.
No. Tutto avviene all'interno di HeyGen, senza cambiare app o esportare file. L'app desktop Sora 2 è ideale per i creator che desiderano un potente generatore di video AI con audio sincronizzato.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.