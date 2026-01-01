OpenAI Sora 2 ora integrato in HeyGen

L’integrazione tra HeyGen e Sora 2 offre a creator, formatori, imprenditori e aziende la possibilità di generare B-roll cinematografici, scene e contenuti visivi direttamente all’interno del loro flusso di lavoro. Questa integrazione rende lo storytelling più rapido, creativo ed efficace, senza aggiungere passaggi extra.

115,822,233Video generati
89,720,239Avatar generati
15,982,222Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
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Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Creatività senza limiti

Puoi generare all’istante B-roll, scene e contenuti visivi con un semplice prompt. Questo amplia le possibilità creative di ogni progetto video e ti permette di passare dall’idea ai contenuti di supporto in pochi secondi grazie al generatore di B-roll con AI integrato in HeyGen.

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Perfettamente integrato nel flusso di lavoro

Nessun cambio di app, nessuna esportazione e nessun strumento aggiuntivo necessario. Tutto avviene all’interno di HeyGen, dove gli utenti creano già i loro contenuti. Questo mantiene i flussi di lavoro semplici, rendendo al tempo stesso ogni video più dinamico.

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Visual e layout di alta qualità

Utilizza i visual integrati oppure carica i tuoi screenshot, registrazioni o asset del brand. HeyGen mantiene layout puliti, testo ben leggibile e spaziatura uniforme, così gli spettatori restano concentrati sulle istruzioni invece che sul disordine visivo. Ogni scena è ottimizzata per la chiarezza e l’apprendimento., normal

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Three vertical screens display young people; the foreground screen features a "Brand Fonts" menu with a cursor selecting a font style.

Valore per la comunicazione

Puoi aggiungere chiarezza con elementi visivi contestuali che supportano il tuo messaggio, rendendo la comunicazione più efficace e d’impatto. Allo stesso tempo, riduci i tempi di produzione senza sacrificare la creatività.

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Tecnologia OpenAI Sora 2

OpenAI Sora 2 è il modello avanzato di generazione video e audio che alimenta le nuove funzionalità di storytelling di HeyGen. Offre realismo, fisica accurata, dialoghi naturali e un controllo preciso su sequenze multi-shot. Sora 2 eccelle nella creazione di contenuti visivi AI realistici, in stile anime e cinematografici, con effetti sonori sincronizzati.

Con HeyGen, questa potenza è ora disponibile direttamente all’interno del tuo flusso di lavoro e tramite la nuova app desktop Sora 2 per utenti avanzati.

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Come funziona

Come creare video Sora con l'IA

Creare video con l’IA è rapido e semplice. Con HeyGen trasformi le istruzioni scritte in un video tutorial completo, grazie a un flusso guidato progettato per la velocità e per aggiornamenti facili.

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Passaggio 1

Definisci il tuo obiettivo

Seleziona il tuo pubblico, la piattaforma e l’obiettivo formativo. Decidi cosa il destinatario dovrà comprendere o saper fare dopo la visione.

Passaggio 2

Aggiungi il tuo prompt o copione

Incolla i tuoi passaggi o scrivi una breve descrizione. HeyGen genera automaticamente un video tutorial completo.

Passaggio 3

Affina e personalizza

Modifica il testo, cambia lo stile della voce fuori campo, regola gli elementi visivi o traduci il video in altre lingue.

Passaggio 4

Esporta e condividi

Scarica il tuo video tutorial e pubblicalo ovunque. Aggiornalo in qualsiasi momento modificando il testo e rigenerandolo.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Domande frequenti su Sora 2

Che cos’è HeyGen con OpenAI Sora 2?

È l’integrazione del modello video Sora 2 di OpenAI con HeyGen, che consente la generazione istantanea di B-roll, scene e contenuti visivi all’interno della piattaforma. Per un periodo limitato, puoi generare un numero illimitato di video senza la filigrana Sora.

Che cos'è OpenAI Sora?

OpenAI Sora è un modello di intelligenza artificiale di nuova generazione per la generazione di video e audio. L’app Sora utilizza questa tecnologia per creare, remixare e condividere video generati dall’IA con realismo, accuratezza fisica e audio nativo.

In che modo Sora 2 è diversa dagli altri modelli di video AI?

Sora 2 offre realismo, fisica accurata, dialoghi nativi e un controllo preciso sulle sequenze multi-shot.

Ho bisogno di un’altra app per usare Sora 2 in HeyGen?

No. Tutto avviene all'interno di HeyGen, senza cambiare app o esportare file. L'app desktop Sora 2 è ideale per i creator che desiderano un potente generatore di video AI con audio sincronizzato.

Posso aggiornare i video tutorial quando il mio prodotto cambia?

Sì. Poiché il flusso di lavoro è basato su script, puoi modificare un passaggio, sostituire una scena o aggiornare la terminologia e rigenerare il video rapidamente. Questo è ideale per i team dinamici che hanno bisogno di tutorial sempre aggiornati senza dover registrare di nuovo ogni volta che cambia un’interfaccia o una policy.

I miei contenuti sono al sicuro e chi possiede ciò che creo?

Mantieni i diritti sui contenuti che crei, inclusi i tuoi script e i video esportati. La sicurezza e i controlli di accesso dipendono dal tuo piano e dalle impostazioni dello spazio di lavoro. Per attività di formazione sensibili, segui le policy interne e limita l’accesso solo ai team che hanno bisogno di utilizzare questi asset.

Ho bisogno di un’altra app per usare Sora 2 in HeyGen?

No. Tutto avviene all'interno di HeyGen, senza cambiare app o esportare file. L'app desktop Sora 2 è ideale per i creator che desiderano un potente generatore di video AI con audio sincronizzato.

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