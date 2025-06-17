Crea inviti video belli e pronti per essere condivisi a partire da script, immagini o link agli eventi utilizzando il creatore di inviti AI gratuito di HeyGen. Incolla il testo del tuo evento, scegli uno stile visivo e genera immediatamente inviti raffinati con scene animate, voiceover, sottotitoli e formati pronti per l'esportazione, senza bisogno di telecamere o di editing.
Crea inviti di nozze eleganti e animati che mettano in risalto nomi, date, dettagli del luogo e link per la conferma della partecipazione. Localizza versioni per ospiti in diverse lingue e produci sia brevi video teaser che video annunci completi.
Converti programmi, biografie dei relatori e link di registrazione in inviti video professionali per partner o team interni. Applica i template aziendali ed esporta versioni per email, intranet e campagne su LinkedIn.
Crea inviti video divertenti per compleanni, inaugurazioni della casa o festività con animazioni a tema, musica e link di condivisione immediata—ideali per chat di gruppo e post sui social.
Crea inviti video persuasivi che spieghino lo scopo, il programma e le opzioni di donazione. Produci versioni personalizzate per i segmenti di partner e traccia il coinvolgimento dopo la distribuzione utilizzando l'IA.
Invia inviti di lancio cinematografici che includano anteprime visive, programma dell'evento e inviti all'azione per la conferma della partecipazione. Aggiorna le informazioni man mano che i dettagli si evolvono senza bisogno di nuove riprese.
Utilizza variabili con i nomi degli ospiti o foto caricate per produrre inviti video personalizzati su larga scala. HeyGen aiuta a creare un tocco personale automatizzando la personalizzazione di massa per la creazione di inviti.
HeyGen converte i testi degli inviti in video di invito generati completamente dall'intelligenza artificiale con visual di qualità da produzione, tempistica intelligente e consegna multilingue. I team producono inviti brandizzati in modo coerente e velocemente, localizzano senza sforzo e scalano gli inviti per ospiti, partner e partecipanti con il minimo sforzo.
Trasforma i dettagli del tuo evento in un video finito in pochi minuti. HeyGen automatizza la sequenza delle scene, l'animazione e il timing così puoi concentrarti sul messaggio, non sulla produzione.
Applica i colori del marchio, i font, i loghi e i modelli. Modifica le scene, sostituisci gli asset o aggiusta i testi mantenendo un'identità coerente in ogni invito e formato.
Traduci il testo degli eventi e rigenera i video in altre lingue con voiceover e sottotitoli. Il traduttore video di HeyGen ricrea tempistica e ritmo per una consegna naturale nel tuo invito utilizzando l'IA.
Composizione e tempistica di scene guidate da script
Incolla il testo del tuo invito o carica un elenco di ospiti e HeyGen crea un video scena per scena che segue il tuo testo. Il motore identifica titoli, dettagli per la conferma della partecipazione e blocchi di programma per creare scene chiare e leggibili con transizioni fluide, testo animato e enfasi visiva sui dettagli chiave. Usa la conversione da immagine a video per migliorare la tua esperienza di invito online. Usa gli input per convertire le foto in sfondi animati e mantenere le scene visivamente coerenti tra le versioni.
Sistema di design animato con controlli del marchio
Scegli tra modelli curati o personalizza completamente le tavolozze dei colori, la tipografia, le curve di movimento e i terzi inferiori. Il motore di design di HeyGen applica automaticamente il tuo kit di marca a ogni invito, preserva la leggibilità su schermi piccoli e garantisce che il movimento e il ritmo corrispondano al tono dell'evento: formale, giocoso o cinematografico.
Doppiaggio naturale, musica e supporto per il sincronismo labiale
Aggiungi doppiaggio AI di qualità da studio in decine di lingue, seleziona musica di sottofondo che si adatti all'atmosfera e utilizza la clonazione vocale per messaggi personali. Quando si presenta un presentatore o un avatar sullo schermo, HeyGen applica un sincronismo labiale preciso così che gli inviti parlati corrispondano al movimento generato in modo fluido.
Esportazioni ottimizzate per la piattaforma e automazione
Crea inviti in formato MP4, Shorts verticali o GIF pronti per messaggistica, social, email o pagine di eventi utilizzando un design personalizzabile. Usa la generazione in massa o l'API per creare centinaia di inviti personalizzati da un foglio di calcolo e automatizza la consegna con webhook e integrazioni di archiviazione cloud.
Aggiungi nomi, data, ora, luogo, link per la conferma di partecipazione e eventuali note. HeyGen analizza il testo, identifica gli elementi prioritari e prepara un pr
Seleziona un modello personalizzabile, uno schema di colori e una musica di sottofondo per i tuoi inviti. Scegli una voce per gli annunci o carica un breve clip per creare un clone vocale personalizzato.
Modifica il testo, sostituisci le immagini o aggiungi variabili per gli ospiti per versioni personalizzate. Regola il timing, l'intensità del movimento o gli stili dei sottotitoli con semplici controlli.
Ottimizza i file per i social, le email e le pagine degli eventi utilizzando un creatore di inviti gratuito. Usa la modalità batch o API per creare migliaia di inviti personalizzati e innesca la consegna tramite webhook o integrazioni.
Un creatore di inviti AI trasforma il testo del tuo evento, immagini o link in un video completamente prodotto utilizzando visualizzazioni generative, motion design, voiceover e automazione dei tempi. A differenza degli editor di template statici, HeyGen costruisce scene animate, applica ritmi automatizzati e produce formati video pronti per la condivisione senza keyframe manuali o editing complesso.
Sì. HeyGen supporta i kit di marca che applicano automaticamente colori, font, loghi e regole di layout su ogni invito. Puoi regolare con precisione le curve di movimento, gli stili dei sottotitoli e la composizione delle scene per assicurarti che ogni versione rispetti gli standard del tuo marchio.
Carica un foglio di calcolo con le variabili degli ospiti—nomi, link delle foto o saluti—e HeyGen genera inviti personalizzati in serie. Ogni file può includere una linea vocale personalizzata o un'immagine, permettendo un contatto personale scalabile senza editing manuale.
Sì. Utilizza il generatore di inviti AI gratuito integrato per semplificare il tuo processo di progettazione. traduttore video per creare versioni localizzate. HeyGen traduce il testo degli script, genera doppiaggi dall'aspetto naturale e sincronizza sottotitoli e movimenti labiali con l'audio tradotto in modo che i messaggi arrivino in modo naturale agli ospiti internazionali.
Puoi caricare tracce con licenza o scegliere dalla libreria di musica autorizzata di HeyGen. Il motore abbina la musica al ritmo e può regolare automaticamente i tagli per sincronizzarsi con i segnali musicali per un risultato raffinato.
Esporta file MP4 ottimizzati per email, social o pagine di eventi, reel verticali per Instagram e TikTok, o GIF animate per messaggistica rapida. I preset assicurano rapporti di aspetto, bitrate e incorporamento dei sottotitoli corretti per ogni destinazione.
La maggior parte dei video di invito si generano in pochi minuti a seconda della lunghezza e della complessità. I tempi di generazione in batch aumentano con il volume; API e webhook supportano la consegna asincrona per ampi cataloghi.
Mantieni la piena proprietà di tutti gli inviti generati. HeyGen memorizza e trasmette i dati in modo sicuro con controlli di livello aziendale. Per eventi sensibili, utilizza integrazioni di archiviazione private e accesso basato sui ruoli per gestire la distribuzione.
Sì. Modifica il tuo script, scambia elementi visivi o cambia le impostazioni vocali e rigenera. HeyGen aggiorna solo le scene modificate, rendendo le modifiche iterative rapide ed efficienti senza dover ricostruire l'intero video.
HeyGen supporta link condivisibili esportabili e download di file per qualsiasi piattaforma di email o RSVP, e può connettersi tramite API per automatizzare la consegna in CRM, strumenti di email marketing o di gestione eventi.
