Creatore di inviti AI per inviti video istantanei

Crea inviti video belli e pronti per essere condivisi a partire da script, immagini o link agli eventi utilizzando il creatore di inviti AI gratuito di HeyGen. Incolla il testo del tuo evento, scegli uno stile visivo e genera immediatamente inviti raffinati con scene animate, voiceover, sottotitoli e formati pronti per l'esportazione, senza bisogno di telecamere o di editing.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

0/200 characters
Inviti per matrimoni e eventi importanti

Inviti per matrimoni e eventi importanti

Crea inviti di nozze eleganti e animati che mettano in risalto nomi, date, dettagli del luogo e link per la conferma della partecipazione. Localizza versioni per ospiti in diverse lingue e produci sia brevi video teaser che video annunci completi.

Eventi aziendali e webinar

Eventi aziendali e webinar

Converti programmi, biografie dei relatori e link di registrazione in inviti video professionali per partner o team interni. Applica i template aziendali ed esporta versioni per email, intranet e campagne su LinkedIn.

Feste e raduni privati

Feste e raduni privati

Crea inviti video divertenti per compleanni, inaugurazioni della casa o festività con animazioni a tema, musica e link di condivisione immediata—ideali per chat di gruppo e post sui social.

Raccolta fondi e sensibilizzazione per enti non profit

Raccolta fondi e sensibilizzazione per enti non profit

Crea inviti video persuasivi che spieghino lo scopo, il programma e le opzioni di donazione. Produci versioni personalizzate per i segmenti di partner e traccia il coinvolgimento dopo la distribuzione utilizzando l'IA.

Lanci di prodotti e inviti stampa

Lanci di prodotti e inviti stampa

Invia inviti di lancio cinematografici che includano anteprime visive, programma dell'evento e inviti all'azione per la conferma della partecipazione. Aggiorna le informazioni man mano che i dettagli si evolvono senza bisogno di nuove riprese.

Esperienze personalizzate per gli ospiti

Esperienze personalizzate per gli ospiti

Utilizza variabili con i nomi degli ospiti o foto caricate per produrre inviti video personalizzati su larga scala. HeyGen aiuta a creare un tocco personale automatizzando la personalizzazione di massa per la creazione di inviti.

Perché HeyGen è il miglior creatore di inviti AI

HeyGen converte i testi degli inviti in video di invito generati completamente dall'intelligenza artificiale con visual di qualità da produzione, tempistica intelligente e consegna multilingue. I team producono inviti brandizzati in modo coerente e velocemente, localizzano senza sforzo e scalano gli inviti per ospiti, partner e partecipanti con il minimo sforzo.

Video di invito immediato

Trasforma i dettagli del tuo evento in un video finito in pochi minuti. HeyGen automatizza la sequenza delle scene, l'animazione e il timing così puoi concentrarti sul messaggio, non sulla produzione.

Marchiato e modificabile

Applica i colori del marchio, i font, i loghi e i modelli. Modifica le scene, sostituisci gli asset o aggiusta i testi mantenendo un'identità coerente in ogni invito e formato.

Inviti pronti per un pubblico globale

Traduci il testo degli eventi e rigenera i video in altre lingue con voiceover e sottotitoli. Il traduttore video di HeyGen ricrea tempistica e ritmo per una consegna naturale nel tuo invito utilizzando l'IA.

Composizione e tempistica di scene guidate da script

Incolla il testo del tuo invito o carica un elenco di ospiti e HeyGen crea un video scena per scena che segue il tuo testo. Il motore identifica titoli, dettagli per la conferma della partecipazione e blocchi di programma per creare scene chiare e leggibili con transizioni fluide, testo animato e enfasi visiva sui dettagli chiave. Usa la conversione da immagine a video per migliorare la tua esperienza di invito online. Usa gli input per convertire le foto in sfondi animati e mantenere le scene visivamente coerenti tra le versioni.

sceneggiatura per video

Sistema di design animato con controlli del marchio

Scegli tra modelli curati o personalizza completamente le tavolozze dei colori, la tipografia, le curve di movimento e i terzi inferiori. Il motore di design di HeyGen applica automaticamente il tuo kit di marca a ogni invito, preserva la leggibilità su schermi piccoli e garantisce che il movimento e il ritmo corrispondano al tono dell'evento: formale, giocoso o cinematografico.

controllo del marchio

Doppiaggio naturale, musica e supporto per il sincronismo labiale

Aggiungi doppiaggio AI di qualità da studio in decine di lingue, seleziona musica di sottofondo che si adatti all'atmosfera e utilizza la clonazione vocale per messaggi personali. Quando si presenta un presentatore o un avatar sullo schermo, HeyGen applica un sincronismo labiale preciso così che gli inviti parlati corrispondano al movimento generato in modo fluido.

Clonazione della voce

Esportazioni ottimizzate per la piattaforma e automazione

Crea inviti in formato MP4, Shorts verticali o GIF pronti per messaggistica, social, email o pagine di eventi utilizzando un design personalizzabile. Usa la generazione in massa o l'API per creare centinaia di inviti personalizzati da un foglio di calcolo e automatizza la consegna con webhook e integrazioni di archiviazione cloud.

foto di grafica animata trasformate in video

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Quello che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
Come funziona

Come utilizzare il creatore di inviti AI

Crea video di inviti generati dall'IA in quattro semplici passaggi: dalla copia al video pronto per la condivisione.

Passo 1

Inserisci i dettagli dell'evento o incolla il tuo script

Aggiungi nomi, data, ora, luogo, link per la conferma di partecipazione e eventuali note. HeyGen analizza il testo, identifica gli elementi prioritari e prepara un pr

Passo 2

Scegli un tema visivo e una voce

Seleziona un modello personalizzabile, uno schema di colori e una musica di sottofondo per i tuoi inviti. Scegli una voce per gli annunci o carica un breve clip per creare un clone vocale personalizzato.

Passaggio 3

Regola finemente scene e personalizzazione

Modifica il testo, sostituisci le immagini o aggiungi variabili per gli ospiti per versioni personalizzate. Regola il timing, l'intensità del movimento o gli stili dei sottotitoli con semplici controlli.

Passaggio 4

Genera, esporta e distribuisci

Ottimizza i file per i social, le email e le pagine degli eventi utilizzando un creatore di inviti gratuito. Usa la modalità batch o API per creare migliaia di inviti personalizzati e innesca la consegna tramite webhook o integrazioni.

Un iMac Apple mostra un cruscotto dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un creatore di inviti AI e in cosa differisce da un editor di modelli?

Un creatore di inviti AI trasforma il testo del tuo evento, immagini o link in un video completamente prodotto utilizzando visualizzazioni generative, motion design, voiceover e automazione dei tempi. A differenza degli editor di template statici, HeyGen costruisce scene animate, applica ritmi automatizzati e produce formati video pronti per la condivisione senza keyframe manuali o editing complesso.

Posso personalizzare i design degli inviti e mantenerli coerenti con il brand?

Sì. HeyGen supporta i kit di marca che applicano automaticamente colori, font, loghi e regole di layout su ogni invito. Puoi regolare con precisione le curve di movimento, gli stili dei sottotitoli e la composizione delle scene per assicurarti che ogni versione rispetti gli standard del tuo marchio.

Come funzionano la personalizzazione e gli inviti specifici per gli ospiti?

Carica un foglio di calcolo con le variabili degli ospiti—nomi, link delle foto o saluti—e HeyGen genera inviti personalizzati in serie. Ogni file può includere una linea vocale personalizzata o un'immagine, permettendo un contatto personale scalabile senza editing manuale.

Le inviti multilingue sono supportate?

Sì. Utilizza il generatore di inviti AI gratuito integrato per semplificare il tuo processo di progettazione. traduttore video per creare versioni localizzate. HeyGen traduce il testo degli script, genera doppiaggi dall'aspetto naturale e sincronizza sottotitoli e movimenti labiali con l'audio tradotto in modo che i messaggi arrivino in modo naturale agli ospiti internazionali.

Posso usare la mia musica o scegliere brani senza diritti d'autore?

Puoi caricare tracce con licenza o scegliere dalla libreria di musica autorizzata di HeyGen. Il motore abbina la musica al ritmo e può regolare automaticamente i tagli per sincronizzarsi con i segnali musicali per un risultato raffinato.

Quali formati di esportazione e preimpostazioni di piattaforma sono disponibili?

Esporta file MP4 ottimizzati per email, social o pagine di eventi, reel verticali per Instagram e TikTok, o GIF animate per messaggistica rapida. I preset assicurano rapporti di aspetto, bitrate e incorporamento dei sottotitoli corretti per ogni destinazione.

Quanto tempo ci vuole per generare un video d'invito?

La maggior parte dei video di invito si generano in pochi minuti a seconda della lunghezza e della complessità. I tempi di generazione in batch aumentano con il volume; API e webhook supportano la consegna asincrona per ampi cataloghi.

Chi possiede i video e sono al sicuro?

Mantieni la piena proprietà di tutti gli inviti generati. HeyGen memorizza e trasmette i dati in modo sicuro con controlli di livello aziendale. Per eventi sensibili, utilizza integrazioni di archiviazione private e accesso basato sui ruoli per gestire la distribuzione.

Posso aggiornare un invito dopo che è stato creato?

Sì. Modifica il tuo script, scambia elementi visivi o cambia le impostazioni vocali e rigenera. HeyGen aggiorna solo le scene modificate, rendendo le modifiche iterative rapide ed efficienti senza dover ricostruire l'intero video.

HeyGen si integra con sistemi di RSVP o di posta elettronica?

HeyGen supporta link condivisibili esportabili e download di file per qualsiasi piattaforma di email o RSVP, e può connettersi tramite API per automatizzare la consegna in CRM, strumenti di email marketing o di gestione eventi.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

