Un audio spagnolo chiaro produce risultati migliori in italiano. Parti da una trascrizione pulita, così le modifiche saranno semplici e precise. Scegli una formulazione in italiano che sia in linea con il tuo pubblico e con il tipo di contenuto.

I sottotitoli migliorano l’accessibilità e aiutano le piattaforme a riconoscere i tuoi contenuti. Mantieni la terminologia coerente tra i vari video per garantire chiarezza. Prima di esportare, guarda un breve clip di anteprima per verificare sincronizzazione, sottotitoli e qualità della voce.