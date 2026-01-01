Home Accademia Voci Medico della voce

Medico della voce

Puoi accedere a Voice Doctor da due posizioni: all’interno di AI Studio quando lavori a un progetto oppure dalla pagina Avatars quando gestisci le impostazioni vocali di un avatar. In entrambi i casi, Voice Doctor ti permette di perfezionare una voce esistente senza doverla ricreare da zero.

Per questa procedura guidata, inizieremo da AI Studio.

Apri Voice Doctor in AI Studio

Apri un progetto esistente o creane uno nuovo in AI Studio. Seleziona il tuo avatar, quindi apri la scheda Voce. Dall’elenco delle voci disponibili, scegli la voce che desideri migliorare. Le voci che supportano Voice Doctor sono contrassegnate con l’icona Migliora voce.

Voice Doctor funziona sia con voci caricate sia con voci generate dall’IA.

Migliora e affina la tua voce

Dopo aver selezionato Enhance Voice, si apre l’interfaccia di Voice Doctor. Nel pannello di sinistra puoi regolare le impostazioni tecniche, come l’accento, oppure passare da un motore vocale all’altro per esplorare diverse caratteristiche vocali.

Nel pannello di destra, descrivi come vuoi che la voce cambi. Ad esempio, puoi chiedere una pronuncia più chiara, un tono più morbido o un ritmo più naturale. Questa descrizione aiuta a guidare il modo in cui la voce viene perfezionata.

In base ai tuoi input, HeyGen genera diverse opzioni di voce migliorate. Puoi visualizzare in anteprima ogni versione e confrontare i risultati.

Rivedi e salva le tue modifiche

Se trovi un’opzione che funziona, puoi salvarla come nuova voce oppure applicarla per sostituire quella esistente. Se i risultati non sono del tutto soddisfacenti, seleziona Prova a correggere in un altro modo per generare ulteriori varianti e continuare a perfezionare.

Voice Doctor è pensato per miglioramenti rapidi e mirati. Con solo pochi aggiustamenti, puoi rendere una voce più naturale, curata e in linea con lo stile che desideri, prima di passare alla creazione del tuo video.