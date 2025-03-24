Creatore di Presentazioni Video AI: Crea Presentazioni in Minuti

Converti diapositive statiche e lunghi documenti in presentazioni video chiare e guidate dal presentatore in pochi minuti. Con HeyGen, puoi creare video esplicativi, formazioni e aggiornamenti che risultano umani e coinvolgenti, senza doverti registrare o prenotare tempo in studio.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Formazione per l'inserimento dei dipendenti e addestramento delle risorse umane

Formazione per l'inserimento dei dipendenti e addestramento delle risorse umane

Accogliete i nuovi assunti con video di orientamento coerenti e amichevoli riguardo le politiche, gli strumenti e la cultura aziendale. Aggiornate uno script e distribuite nuove versioni immediatamente non appena ci sono cambiamenti.

Dimostrazioni di prodotto e panoramica delle funzionalità

Dimostrazioni di prodotto e panoramica delle funzionalità

Trasforma i mazzi di prodotti in presentazioni video che mostrano come funzionano le caratteristiche e perché sono importanti. Utilizza segmenti del presentatore, visualizzazioni dello schermo e sovrapposizioni per rendere il valore perfettamente chiaro.

Presentazioni commerciali e proposte

Presentazioni commerciali e proposte

Invia presentazioni video personalizzate che guidano i potenziali clienti attraverso proposte e prezzi. Gli agenti possono riutilizzare i contenuti principali personalizzando rapidamente sezioni specifiche con l'aiuto di un generatore AI.

Educazione dei clienti e tutorial

Educazione dei clienti e tutorial

Insegna ai clienti come ottenere più valore dal tuo prodotto con tutorial video passo dopo passo. Una narrazione chiara e visivi accattivanti, arricchiti da animazioni, aiutano a ridurre i ticket di assistenza e la confusione.

Aggiornamenti della leadership e riunioni generali

Aggiornamenti della leadership e riunioni generali

Condividi notizie aziendali, aggiornamenti strategici e obiettivi con formati video chiari e ripetibili utilizzando il nostro creatore di presentazioni AI. Le persone possono guardare nel loro tempo libero ascoltando direttamente dalla leadership.

Presentazioni accademiche e di corsi online

Presentazioni accademiche e di corsi online

Converti le slide delle lezioni in video lezioni strutturate con una narrazione chiara. Gli studenti beneficiano di spiegazioni visive e di una qualità didattica coerente su larga scala.

Perché HeyGen è il miglior creatore di presentazioni video AI

HeyGen rende semplice trasformare il tuo messaggio in una presentazione video raffinata che le persone guardano fino alla fine. Inizia da uno script, un abbozzo, un URL o una presentazione esistente e lascia che l'IA generi segmenti del presentatore, visual e voiceover. Tu rimani concentrato sulla storia mentre HeyGen si occupa della produzione dietro le quinte.

Trasforma le presentazioni statiche in video narrativi

Invece di condividere presentazioni complesse, trasforma i punti chiave in scene che combinano segmenti del presentatore, elementi visivi e didascalie. Il pubblico ottiene contesto, chiarezza e un tocco umano che le sole diapositive non possono fornire.

Mantieni ogni presentazione in linea con il brand

Applica i tuoi loghi, caratteri e colori in tutte le presentazioni create con il nostro creatore di presentazioni AI affinché tutto risulti coerente. Riutilizza layout e stili per i futuri video, il che aiuta i team a lavorare più velocemente senza sacrificare la qualità.

Scala le presentazioni tra team e mercati

Genera più versioni della stessa presentazione per diversi pubblici, ruoli o lingue. HeyGen ti permette di aggiornare rapidamente gli script in modo che le informazioni rimangano attuali e pertinenti ovunque.

Generazione di video da script e presentazioni

Inizia con uno script scritto, un elenco puntato o delle slide importate e genera una completa presentazione video. HeyGen mappa i contenuti in scene con segmenti del presentatore e testo a schermo in modo che tu non debba mai partire da una tela vuota.

Uno schermo digitale mostra una persona che guarda un telefono con un messaggio "Hey Mina!" accanto a una presentazione di "Lancio del Prodotto Genesis" con uno script per un corso di produttività.

Presentatori IA e voiceover multilingue

Scegli presentatori e voci AI realistici per trasmettere il tuo messaggio in molte lingue. Questo ti aiuta a raggiungere un pubblico globale senza attrezzature di registrazione aggiuntive o riprese dal vivo ripetute.

Donna sorridente accanto a un'interfaccia di tono vocale con l'opzione 'Calmo' selezionata, che trasmette un messaggio rilassante.

Layout visivi, media e didascalie

Combina contenuti di slide, catture di schermo e supporti visivi in layout flessibili per creare presentazioni che coinvolgano il tuo pubblico. Aggiungi didascalie automatiche per l'accessibilità e una migliore comprensione in ambienti senza audio.

Un'interfaccia di creazione di contenuti digitali con opzioni di menu, che mostra una diapositiva rossa con la scritta "La scena del biliardo di New York", un avatar di donna sorridente e un pulsante "Benvenuto".

Opzioni di modifica e esportazione semplici

Aggiorna testo, scene e tempistiche all'interno di un semplice editor, poi esporta file video di alta qualità. Utilizzali su piattaforme LMS, strumenti di vendita, intranet e canali pubblici senza passaggi aggiuntivi.

Un uomo sorridente accanto a un'interfaccia utente che mostra "Esporta come SCORM" attivato con "SCORM 1.2" selezionato.

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo realizzato un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Come funziona

Come utilizzare il creatore di presentazioni video AI

HeyGen offre un flusso di lavoro semplice che permette a chiunque di creare presentazioni video AI, anche senza esperienza pregressa di montaggio. Tu porti il contenuto, la piattaforma lo trasforma in un video coinvolgente.

Passo 1

Inizia da uno script, delle slide o un URL

Incolla il tuo script, carica una presentazione creata con il nostro generatore di video AI, oppure condividi un URL importante. HeyGen analizza il contenuto e prepara una struttura iniziale per la tua presentazione video utilizzando la tecnologia AI.

Passaggio 2

Scegli il tuo presentatore e lo stile

Seleziona un presentatore AI, una voce e uno stile visivo che corrispondano al tuo marchio e al tuo pubblico. Decidi quanto spazio dello schermo dedicare al presentatore, alle diapositive e agli elementi visivi di supporto.

Passaggio 3

Perfeziona scene e supporti visivi

Rivedi ogni scena e aggiusta il testo, il ritmo e la composizione. Aggiungi immagini, grafici o registrazioni dello schermo affinché il messaggio rimanga chiaro e memorabile dall'inizio alla fine.

Passaggio 4

Genera e condividi

Crea il video finale ed esportalo per il canale desiderato. Condividilo tramite email, LMS, portali interni o inviti a riunioni in modo che tutti possano guardarlo quando preferiscono.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un creatore di presentazioni video AI?

Un creatore di presentazioni video AI trasforma automaticamente script, diapositive o idee in presentazioni video. Combina presentatori AI, voiceover e immagini visive così non hai bisogno di telecamere, studi o strumenti di montaggio complessi.

Ho bisogno di competenze di design o video per usare HeyGen?

No. HeyGen è stato creato per utenti aziendali, educatori e professionisti del marketing. Modelli e flussi di lavoro guidati ti aiutano a creare presentazioni raffinate senza precedenti esperienze nella produzione video.

Posso utilizzare le mie slide esistenti all'interno di HeyGen?

Sì, puoi anche creare contenuti video. Puoi importare slide o ricreare i punti chiave all'interno di HeyGen. Poi aggiungi un presentatore, una narrazione e supporti visivi per trasformare il mazzo in una presentazione video coerente.

HeyGen supporta più lingue per le presentazioni?

Sì. Puoi generare voiceover e segmenti presentatori in molte lingue e accenti utilizzando un creatore di presentazioni AI gratuito. Questo rende facile riutilizzare la stessa struttura di presentazione per diverse regioni e pubblici.

Quanto tempo ci vuole per creare una presentazione video?

La maggior parte delle presentazioni di lunghezza standard possono essere create in pochi minuti una volta che il contenuto è pronto. Puoi apportare modifiche e rigenerare le sezioni rapidamente quando le informazioni cambiano o quando arriva un feedback.

Posso mantenere le presentazioni coerenti con il mio marchio?

Sì. Puoi applicare i tuoi loghi, caratteri e palette di colori su tutti i video. La coerenza del marchio è preservata pur permettendo la personalizzazione da parte del team o del progetto.

Dove posso utilizzare i video delle presentazioni esportati?

Puoi utilizzare i video esportati creati con il nostro generatore di video AI nelle piattaforme di apprendimento, strumenti di vendita, hub di comunicazione interna, siti web e canali social. I file sono compatibili con i comuni sistemi di hosting e riproduzione.

Possono più persone collaborare alla stessa presentazione?

Sì. I team possono condividere l'accesso ai progetti, suggerire modifiche e gestire diverse versioni. Questo aiuta gli esperti di materia, i formatori e i team di comunicazione a lavorare insieme in modo fluido.

Le presentazioni video con intelligenza artificiale sono adatte per contenuti riservati?

Sì, purché tu segua le politiche e le pratiche relative ai dati della tua organizzazione quando utilizzi il generatore di intelligenza artificiale. HeyGen è progettato per supportare flussi di lavoro sicuri in modo che gli aggiornamenti interni e la formazione rimangano protetti.

Posso aggiornare una presentazione senza ricominciare da zero?

Sì. Puoi aprire un progetto esistente, modificare lo script o le diapositive e rigenerare le scene interessate. Questo fa risparmiare tempo e mantiene aggiornati i corsi di formazione e le presentazioni ricorrenti con contenuti personalizzati.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background