Converti diapositive statiche e lunghi documenti in presentazioni video chiare e guidate dal presentatore in pochi minuti. Con HeyGen, puoi creare video esplicativi, formazioni e aggiornamenti che risultano umani e coinvolgenti, senza doverti registrare o prenotare tempo in studio.
Accogliete i nuovi assunti con video di orientamento coerenti e amichevoli riguardo le politiche, gli strumenti e la cultura aziendale. Aggiornate uno script e distribuite nuove versioni immediatamente non appena ci sono cambiamenti.
Trasforma i mazzi di prodotti in presentazioni video che mostrano come funzionano le caratteristiche e perché sono importanti. Utilizza segmenti del presentatore, visualizzazioni dello schermo e sovrapposizioni per rendere il valore perfettamente chiaro.
Invia presentazioni video personalizzate che guidano i potenziali clienti attraverso proposte e prezzi. Gli agenti possono riutilizzare i contenuti principali personalizzando rapidamente sezioni specifiche con l'aiuto di un generatore AI.
Insegna ai clienti come ottenere più valore dal tuo prodotto con tutorial video passo dopo passo. Una narrazione chiara e visivi accattivanti, arricchiti da animazioni, aiutano a ridurre i ticket di assistenza e la confusione.
Condividi notizie aziendali, aggiornamenti strategici e obiettivi con formati video chiari e ripetibili utilizzando il nostro creatore di presentazioni AI. Le persone possono guardare nel loro tempo libero ascoltando direttamente dalla leadership.
Converti le slide delle lezioni in video lezioni strutturate con una narrazione chiara. Gli studenti beneficiano di spiegazioni visive e di una qualità didattica coerente su larga scala.
Perché HeyGen è il miglior creatore di presentazioni video AI
HeyGen rende semplice trasformare il tuo messaggio in una presentazione video raffinata che le persone guardano fino alla fine. Inizia da uno script, un abbozzo, un URL o una presentazione esistente e lascia che l'IA generi segmenti del presentatore, visual e voiceover. Tu rimani concentrato sulla storia mentre HeyGen si occupa della produzione dietro le quinte.
Invece di condividere presentazioni complesse, trasforma i punti chiave in scene che combinano segmenti del presentatore, elementi visivi e didascalie. Il pubblico ottiene contesto, chiarezza e un tocco umano che le sole diapositive non possono fornire.
Applica i tuoi loghi, caratteri e colori in tutte le presentazioni create con il nostro creatore di presentazioni AI affinché tutto risulti coerente. Riutilizza layout e stili per i futuri video, il che aiuta i team a lavorare più velocemente senza sacrificare la qualità.
Genera più versioni della stessa presentazione per diversi pubblici, ruoli o lingue. HeyGen ti permette di aggiornare rapidamente gli script in modo che le informazioni rimangano attuali e pertinenti ovunque.
Generazione di video da script e presentazioni
Inizia con uno script scritto, un elenco puntato o delle slide importate e genera una completa presentazione video. HeyGen mappa i contenuti in scene con segmenti del presentatore e testo a schermo in modo che tu non debba mai partire da una tela vuota.
Presentatori IA e voiceover multilingue
Scegli presentatori e voci AI realistici per trasmettere il tuo messaggio in molte lingue. Questo ti aiuta a raggiungere un pubblico globale senza attrezzature di registrazione aggiuntive o riprese dal vivo ripetute.
Layout visivi, media e didascalie
Combina contenuti di slide, catture di schermo e supporti visivi in layout flessibili per creare presentazioni che coinvolgano il tuo pubblico. Aggiungi didascalie automatiche per l'accessibilità e una migliore comprensione in ambienti senza audio.
Opzioni di modifica e esportazione semplici
Aggiorna testo, scene e tempistiche all'interno di un semplice editor, poi esporta file video di alta qualità. Utilizzali su piattaforme LMS, strumenti di vendita, intranet e canali pubblici senza passaggi aggiuntivi.
Come utilizzare il creatore di presentazioni video AI
HeyGen offre un flusso di lavoro semplice che permette a chiunque di creare presentazioni video AI, anche senza esperienza pregressa di montaggio. Tu porti il contenuto, la piattaforma lo trasforma in un video coinvolgente.
Incolla il tuo script, carica una presentazione creata con il nostro generatore di video AI, oppure condividi un URL importante. HeyGen analizza il contenuto e prepara una struttura iniziale per la tua presentazione video utilizzando la tecnologia AI.
Seleziona un presentatore AI, una voce e uno stile visivo che corrispondano al tuo marchio e al tuo pubblico. Decidi quanto spazio dello schermo dedicare al presentatore, alle diapositive e agli elementi visivi di supporto.
Rivedi ogni scena e aggiusta il testo, il ritmo e la composizione. Aggiungi immagini, grafici o registrazioni dello schermo affinché il messaggio rimanga chiaro e memorabile dall'inizio alla fine.
Crea il video finale ed esportalo per il canale desiderato. Condividilo tramite email, LMS, portali interni o inviti a riunioni in modo che tutti possano guardarlo quando preferiscono.
Un creatore di presentazioni video AI trasforma automaticamente script, diapositive o idee in presentazioni video. Combina presentatori AI, voiceover e immagini visive così non hai bisogno di telecamere, studi o strumenti di montaggio complessi.
No. HeyGen è stato creato per utenti aziendali, educatori e professionisti del marketing. Modelli e flussi di lavoro guidati ti aiutano a creare presentazioni raffinate senza precedenti esperienze nella produzione video.
Sì, puoi anche creare contenuti video. Puoi importare slide o ricreare i punti chiave all'interno di HeyGen. Poi aggiungi un presentatore, una narrazione e supporti visivi per trasformare il mazzo in una presentazione video coerente.
Sì. Puoi generare voiceover e segmenti presentatori in molte lingue e accenti utilizzando un creatore di presentazioni AI gratuito. Questo rende facile riutilizzare la stessa struttura di presentazione per diverse regioni e pubblici.
La maggior parte delle presentazioni di lunghezza standard possono essere create in pochi minuti una volta che il contenuto è pronto. Puoi apportare modifiche e rigenerare le sezioni rapidamente quando le informazioni cambiano o quando arriva un feedback.
Sì. Puoi applicare i tuoi loghi, caratteri e palette di colori su tutti i video. La coerenza del marchio è preservata pur permettendo la personalizzazione da parte del team o del progetto.
Puoi utilizzare i video esportati creati con il nostro generatore di video AI nelle piattaforme di apprendimento, strumenti di vendita, hub di comunicazione interna, siti web e canali social. I file sono compatibili con i comuni sistemi di hosting e riproduzione.
Sì. I team possono condividere l'accesso ai progetti, suggerire modifiche e gestire diverse versioni. Questo aiuta gli esperti di materia, i formatori e i team di comunicazione a lavorare insieme in modo fluido.
Sì, purché tu segua le politiche e le pratiche relative ai dati della tua organizzazione quando utilizzi il generatore di intelligenza artificiale. HeyGen è progettato per supportare flussi di lavoro sicuri in modo che gli aggiornamenti interni e la formazione rimangano protetti.
Sì. Puoi aprire un progetto esistente, modificare lo script o le diapositive e rigenerare le scene interessate. Questo fa risparmiare tempo e mantiene aggiornati i corsi di formazione e le presentazioni ricorrenti con contenuti personalizzati.
Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.