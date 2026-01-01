App di generazione di immagini AI per la creazione di video
Crea risorse visive personalizzate per i tuoi progetti video utilizzando il generatore di immagini AI integrato di HeyGen. Descrivi l’immagine di cui hai bisogno e genera in pochi secondi sfondi, foto di prodotto, illustrazioni di scene e contenuti visivi con il tuo brand. Ogni immagine entra direttamente nel flusso di lavoro di creazione video di HeyGen, così puoi passare dal prompt al video finito senza cambiare strumento o caricare file.
Funzionalità del generatore di immagini AI
Generazione di immagini da testo per le scene video
Descrivi qualsiasi elemento visivo di cui hai bisogno e generarlo all’istante. L’ai image generator di HeyGen trasforma prompt testuali in immagini di alta qualità pensate per l’uso video, inclusi ambienti, foto di prodotto, sfondi astratti e scene illustrate. A differenza degli strumenti di grafica standalone, ogni risultato è già dimensionato, formattato e pronto per essere inserito direttamente nella timeline del tuo video. Abbina le immagini generate alla narrazione di un generatore di voci AI e a transizioni di scena per creare video completi senza dover cercare stock fotografici o assumere un designer.
Sfondi ed ambienti personalizzati
Genera sfondi specifici per una determinata location o in linea con il tuo brand senza bisogno di una libreria di foto. Descrivi una sala conferenze, uno skyline cittadino, un set da studio o un ambiente retail e crea uno sfondo personalizzato che si adatti al tono del tuo video. Usa questi sfondi dietro il tuo presentatore in un progetto text to video, oppure inseriscili in video esplicativi multi‑scene e contenuti di product demo video. Ogni sfondo generato mantiene illuminazione e stile coerenti tra i vari frame, dando al tuo risultato finale un aspetto uniforme e professionale senza bisogno di compositing in post‑produzione.
Generazione di immagini prodotto e asset
Crea visual accattivanti dei tuoi prodotti partendo solo da una descrizione. Genera hero shot, ambientazioni lifestyle e scene contestuali con il tuo prodotto o concept, senza dover organizzare un servizio fotografico fisico. Queste immagini si integrano con le funzionalità di AI product placement di HeyGen, permettendoti di creare intere campagne di product video che combinano immagini generate, narrazione e presentatori sullo schermo in un unico flusso di lavoro. Scala facilmente da una singola visual a centinaia di contenuti per campagne e canali diversi.
Integrazione fluida nel flusso di lavoro video
Ogni immagine generata all’interno di HeyGen è immediatamente disponibile nel tuo editor video. Non servono esportazioni, nuovi upload o conversioni di file. Seleziona un’immagine generata, assegnala a una scena e continua a costruire il tuo video insieme a AI lip Sync, voiceover e sottotitoli. Questa integrazione stretta fa sì che i tuoi asset visivi e la produzione video condividano la stessa timeline, mantenendo il processo creativo rapido. I team che realizzano marketing videos o training video possono generare e inserire elementi visivi senza uscire dall’editor.
Creazione di immagini in batch per campagne scalabili
Genera più varianti di immagini a partire da un unico prompt per supportare test A/B, campagne locali o pubblicazioni su più piattaforme. Crea in serie sfondi stagionali, immagini di prodotto localizzate o scene tematiche, quindi abbina ogni variazione a una narrazione tradotta usando il video translator per creare asset video localizzati. Questo flusso di lavoro trasforma un unico brief creativo in decine di varianti video uniche, ciascuna con elementi visivi personalizzati e audio multilingue, il tutto prodotto dallo stesso editor che utilizzi per i tuoi progetti di AI video generator.
Casi d'uso
Visual per campagne marketing
Need unique visuals for every ad variation without a photoshoot? Sourcing and licensing stock images across campaigns is slow and repetitive. With an ai image generator built into your video editor, describe the scene and produce on-brand visuals instantly for promo video and AI ad maker projects.
Vetrine di prodotti e-commerce
Need lifestyle product shots without a studio? Traditional product photography requires staging, lighting, and editing for every angle. With AI-generated images inside HeyGen, describe the setting and generate contextual product visuals that feed directly into shoppable video content.
Materiale per formazione e onboarding
Need scenario illustrations for compliance or process training? Hiring illustrators or searching stock libraries delays course production. With an ai image generator, produce custom diagrams, environment visuals, and step-by-step scene images that drop into educational video projects.
Contenuti per i social media su larga scala
Need fresh visuals for daily posts across platforms? Recycling the same assets leads to audience fatigue and lower engagement. With AI-generated images, produce unique scene visuals for every reel generator or tiktok video project without repeating backgrounds.
Contatti commerciali e presentazioni
Need personalized visuals for prospect-specific pitches? Generic slides fail to capture attention in competitive deals. With AI-generated product shots and scenario images, create targeted visual narratives that integrate into script to video outreach for higher engagement.
Comunicazioni interne e aggiornamenti
Need custom visuals for company announcements without design resources? Waiting for the creative team to produce supporting graphics slows executive messaging. With an ai image generator, produce relevant scene images and branded backgrounds that enrich intro video and update content instantly.
Come funziona
Genera immagini personalizzate e usale nei tuoi video in quattro passaggi, dal prompt al contenuto pubblicato.
Apri il Generatore di Immagini
Vai all’app Generate Images all’interno di HeyGen. Accedila direttamente dall’editor video o dal menu delle app per iniziare a creare risorse visive per il tuo progetto.
Descrivi la tua immagine
Scrivi un prompt testuale che descriva il contenuto visivo di cui hai bisogno. Specifica stile, ambientazione, colori e composizione per guidare l’IA verso l’esatto risultato richiesto dal tuo video.
Genera e seleziona
Esamina le immagini generate e scegli il risultato migliore. Rigenera con prompt modificati, se necessario, finché il visual non rispecchia la tua direzione creativa.
Aggiungi al tuo progetto video
Inserisci l’immagine selezionata direttamente nella timeline del video come sfondo, elemento visivo della scena o overlay. Continua a modificare insieme alla narrazione, ai sottotitoli e alle transizioni.
Domande frequenti
Che cos’è un generatore di immagini AI per i video e come funziona all’interno di HeyGen?
Un generatore di immagini AI per video crea contenuti visivi personalizzati a partire da descrizioni testuali, pensati per essere utilizzati direttamente all’interno del flusso di lavoro di produzione video. In HeyGen, inserisci un prompt che descrive l’immagine di cui hai bisogno, l’AI la genera e il risultato è subito disponibile nel tuo editor video. Non è necessario scaricare o ricaricare alcun file. Lo strumento è progettato appositamente per creare sfondi, elementi visivi di scena e immagini di prodotto che valorizzano i tuoi contenuti video.
Le immagini generate dall’AI avranno un aspetto abbastanza professionale per i contenuti video del mio brand?
Sì. Il generatore di immagini AI produce visual ad alta risoluzione, adatti a output video in HD e 4K. Puoi controllare stile, composizione e colori tramite il prompt di testo, così che i risultati siano sempre in linea con gli standard del tuo brand. Team di aziende come PepsiCo e Samsung utilizzano la pipeline di produzione di HeyGen per contenuti brandizzati, e le immagini generate mantengono lo stesso livello di qualità del resto dei video prodotti dalla piattaforma.
Posso creare foto di prodotto senza un servizio fotografico fisico?
Puoi descrivere il tuo prodotto, il contesto in cui si trova e lo stile visivo che desideri, e l’AI genera un’immagine del prodotto contestualizzata. Queste immagini funzionano molto bene per le inserzioni video AI per campagne pubblicitarie, vetrine e-commerce e contenuti AI per i social media in cui ti servono più angolazioni o ambientazioni senza dover organizzare un servizio fotografico in studio.
In che modo il generatore di immagini si collega agli strumenti di creazione video di HeyGen?
Le immagini generate vivono all’interno dello stesso editor in cui crei i video. Dopo aver generato un’immagine, la assegni a una scena come sfondo o elemento visivo, quindi aggiungi la narrazione, il generatore di sottotitoli , e le riprese del presentatore. In questo modo l’intero video, dai contenuti visivi al voiceover, viene prodotto su un’unica piattaforma senza dover passare da uno strumento di immagini a uno di video.
Posso creare più varianti di immagini per fare A/B test tra diverse campagne?
Sì. Esegui lo stesso prompt con piccole modifiche per generare più opzioni visive, quindi abbinale a script diversi o a narrazioni tradotte per creare varianti distinte della campagna. Questo supporta un rapido image to video testing su pubblici, aree geografiche e piattaforme diverse, senza moltiplicare i tempi di produzione.
In che modo il generatore di immagini di HeyGen è diverso dagli strumenti standalone come Midjourney o DALL-E?
I generator autonomi producono immagini che devi poi scaricare, ridimensionare e importare in un editor video separato. L’ai image generator di HeyGen crea i visual direttamente all’interno del flusso di lavoro video, così le immagini generate finiscono subito nella tua timeline insieme ad avatar, voiceover e transizioni. Il risultato è un ciclo di produzione più rapido e meno passaggi tra strumenti, un aspetto fondamentale quando realizzi contenuti video su larga scala.
Il generatore di immagini AI è incluso nel piano gratuito di HeyGen?
HeyGen offre un piano gratuito senza necessità di carta di credito che dà accesso alle funzionalità principali della piattaforma, inclusa la generazione di immagini. Puoi esplorare lo strumento, generare immagini e creare video per valutare il flusso di lavoro. I piani a pagamento, a partire da 24 $ al mese, sbloccano output a risoluzione più alta, crediti aggiuntivi per la generazione e l’accesso all’intera suite di strumenti per la creazione di video.
Che tipi di immagini funzionano meglio per la produzione video con questo strumento?
Il generatore è particolarmente efficace nella creazione di sfondi, scene ambientali, contesti per prodotti, texture astratte e concept illustrati. Questi sono i mattoni visivi più comunemente utilizzati nella produzione video. Per i contenuti con persona che parla in camera, abbina gli sfondi generati al AI face swap o a riprese di presentatori. Per i video esplicativi, genera scene visive passo dopo passo e mettile in sequenza con la narrazione utilizzando il workflow AI video explainer.
Posso usare immagini generate dall’IA in video che verranno tradotti in altre lingue?
Sì. Poiché l’immagine generata è una risorsa visiva indipendente dalla lingua, funziona in tutte le versioni localizzate del tuo video. Genera un unico set di elementi visivi per la scena, quindi usa il doppiaggio AI per produrre la narrazione in oltre 175 lingue mantenendo le stesse immagini. Questo rende le campagne globali più efficienti, perché i contenuti visivi devono essere creati una sola volta.
Quanto velocemente posso passare da un prompt di testo a un video finito utilizzando immagini generate?
La maggior parte degli utenti genera un’immagine in meno di un minuto e completa un video completo con narrazione, sottotitoli e transizioni in meno di dieci minuti. La velocità deriva dal fatto che tutto avviene all’interno di un unico editor. Non ci sono problemi di gestione dei file, nessuna conversione di formato e nessun passaggio tra applicazioni. I team che producono contenuticon generatori di clipo video social quotidiani possono mantenere un ritmo di pubblicazione costante senza colli di bottiglia.
Inizia a creare con HeyGen
Genera immagini personalizzate per i tuoi progetti video a partire da prompt di testo. Sfondi, foto di prodotto e scenari visivi, tutto direttamente in HeyGen.