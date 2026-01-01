Descrivi qualsiasi elemento visivo di cui hai bisogno e generarlo all’istante. L’ai image generator di HeyGen trasforma prompt testuali in immagini di alta qualità pensate per l’uso video, inclusi ambienti, foto di prodotto, sfondi astratti e scene illustrate. A differenza degli strumenti di grafica standalone, ogni risultato è già dimensionato, formattato e pronto per essere inserito direttamente nella timeline del tuo video. Abbina le immagini generate alla narrazione di un generatore di voci AI e a transizioni di scena per creare video completi senza dover cercare stock fotografici o assumere un designer.