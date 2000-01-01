Crea una dimostrazione professionale del prodotto direttamente dal testo utilizzando il generatore di video AI di HeyGen. Trasforma gli script in dimostrazioni chiare e coerenti con il marchio, con voce, immagini, sottotitoli e traduzioni senza l'uso di telecamere, riprese aggiuntive o editing manuale.
Le dimostrazioni dal vivo sono difficili da scalare e inconsistenti tra i rappresentanti. Con la creazione di video dimostrativi del prodotto, i team di vendita inviano dimostrazioni chiare, su richiesta, che spiegano in modo coerente le funzionalità, i flussi di lavoro e le proposte di valore e accelerano i cicli di trattativa.
Lanciare nuove funzionalità di solito richiede molteplici registrazioni e modifiche per produrre la migliore dimostrazione del prodotto. La generazione di video AI trasforma gli script di lancio in video dimostrativi del prodotto rapidamente, aiutando i team di marketing a pubblicare aggiornamenti più velocemente su siti web, email e canali social.
I nuovi utenti spesso faticano a comprendere i flussi di lavoro del prodotto. I video dimostrativi del prodotto trasformano la documentazione di onboarding in percorsi visivi che guidano gli utenti passo dopo passo e migliorano l'attivazione senza programmare sessioni dal vivo.
I team di supporto trascorrono tempo a ripetere le stesse spiegazioni. Creare video dimostrativi del prodotto a partire dagli script di supporto per mostrare visivamente le soluzioni, ridurre il volume di ticket e fornire ai clienti una guida chiara per l'autoassistenza.
I team di formazione necessitano di un'educazione al prodotto ripetibile per dimostrare efficacemente il prodotto in azione. La creazione di video dimostrativi trasforma le guide interne in video esplicativi strutturati per l'onboarding, gli aggiornamenti e l'abilitazione senza dipendere da presentatori o sessioni di registrazione.
Espandere le dimostrazioni in diverse regioni è costoso con i video tradizionali. I flussi di lavoro dei generatori di video AI consentono ai team di localizzare un video dimostrativo di un prodotto in più lingue mantenendo allineati i visual e il messaggio, garantendo così una dimostrazione efficace del prodotto per il pubblico di destinazione.
Perché HeyGen è il miglior generatore di video dimostrativi di prodotto
HeyGen aiuta i team a creare contenuti video dimostrativi di prodotto di alta qualità più rapidamente automatizzando la creazione dei video da principio a fine. Dalle sceneggiature alle immagini, dalla voce alla localizzazione, tutto viene generato con precisione e pronto per essere scalato tra team e mercati.
Crea un video dimostrativo del prodotto completo in pochi minuti anziché giorni. L'intelligenza artificiale gestisce la narrazione, le immagini, i sottotitoli e il timing, così i team possono passare dall'idea al demo finito senza ritardi di produzione, ottenendo così la migliore esperienza di dimostrazione del prodotto.
Trasforma i flussi di prodotto scritti in video dimostrativi strutturati che spiegano le funzionalità passo dopo passo. Gli script diventano narrazioni visive che evidenziano chiaramente il valore senza necessità di registrazioni dal vivo o walkthrough complessi.
Genera video dimostrativi in più lingue con voce naturale e sincronizzazione labiale precisa. Localizza le demo dei prodotti istantaneamente mantenendo inalterati la grafica, il ritmo e la coerenza del marchio.
Generazione di demo video da script
Scrivi o incolla il tuo script del prodotto e HeyGen genera automaticamente un video dimostrativo completo del prodotto. Il generatore di video AI costruisce scene, visualizzazioni, narrazione, didascalie e transizioni così puoi spiegare le caratteristiche chiaramente senza registrazione dello schermo o editing delle timeline.
Sincronizzazione professionale di voce e labbra AI
Scegli voci AI naturali o utilizza la clonazione vocale per adattarsi al tuo marchio. Ogni video dimostrativo del prodotto include una consegna realistica e un sincronismo labiale preciso, creando un risultato raffinato che appare professionale in ambiti quali vendite, inserimento e marketing.
Personalizzazione visiva e controllo del marchio
Applica i colori del marchio, i loghi, i layout e gli stili a ogni video dimostrativo del prodotto. Regola gli sfondi, il ritmo, le didascalie e la struttura delle scene in modo che corrispondano alla storia del tuo prodotto, mantenendo al contempo una coerenza nelle dimostrazioni tra i vari team e regioni.
Localizzazione di video dimostrativi multilingue
Traduci i video dimostrativi dei prodotti in oltre 175 lingue con la traduzione vocale e video basata sull'IA. HeyGen preserva tono e tempistica in modo che il pubblico globale riceva la stessa chiara esperienza del prodotto senza dover ricreare i contenuti.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Come utilizzare il generatore di video dimostrativi di prodotti AI
Crea contenuti video dimostrativi di prodotti eccellenti attraverso un semplice flusso di lavoro in quattro passaggi che trasforma il testo in un video finito e pronto per essere condiviso.
Seleziona un layout, uno stile e un rapporto d'aspetto per il tuo video dimostrativo del prodotto. Configura elementi visivi, branding e preferenze linguistiche per adattarli al tuo pubblico e al caso d'uso.
Incolla il testo di spiegazione o di walkthrough del tuo prodotto. HeyGen analizza la struttura, il ritmo e l'enfasi per preparare scene che dimostrino chiaramente le funzionalità e i flussi di lavoro.
Regola sfondi, didascalie, stile vocale e branding. Aggiungi immagini agli elementi video, sottotitoli o traduzioni per garantire chiarezza e accessibilità in diverse regioni.
HeyGen rende il video dimostrativo del prodotto completo con visual sincronizzate e narrazione. Scarica, incorpora o distribuisci il video attraverso i canali di vendita, marketing e assistenza.
Un generatore di video dimostrativi di prodotti utilizza la generazione video AI per trasformare script scritti in video dimostrativi completi. Crea automaticamente visual, voce, sottotitoli e tempistica, eliminando la necessità di registrazione dello schermo dal vivo, riprese o montaggio video manuale.
HeyGen produce video di qualità professionale con consegna vocale naturale, sincronizzazione labiale accurata e ritmo fluido. Il risultato appare rifinito e coerente, rendendolo adatto per dimostrazioni rivolte ai clienti, onboarding e abilitazione interna.
Sì. HeyGen supporta la creazione di video multilingue e la traduzione di video in oltre 175 lingue con il traduttore video. Puoi localizzare un singolo video di un prodotto mantenendo le stesse immagini, struttura e presentazione del marchio.
No. La piattaforma è progettata per non editor. Si lavora in un'interfaccia basata su script mentre l'IA gestisce automaticamente la composizione delle scene, le transizioni, i sottotitoli e la sincronizzazione audio.
Sì. Puoi applicare loghi, colori, caratteri, layout e modelli riutilizzabili per mantenere la coerenza del marchio in ogni video dimostrativo del prodotto generato dal tuo team.
I video dimostrativi del prodotto possono essere esportati come file MP4 standard adatti per siti web, attività di vendita, piattaforme di apprendimento e canali social. I video sono pronti per essere condivisi senza bisogno di ulteriori elaborazioni.
Aggiornare è semplice. Modifica lo script, le immagini o la voce e rigenera il video. Non c'è bisogno di registrare nuovamente o ricostruire le scene, il che mantiene le demo aggiornate man mano che i prodotti cambiano.
HeyGen è sviluppato con pratiche di sicurezza di livello aziendale per proteggere i contenuti video del tuo prodotto. I tuoi script, i media e i video generati rimangono privati e sotto il tuo controllo, con diritti d'uso chiari per la creazione di contenuti aziendali, inclusi i demo video.
Mantieni gli script concentrati sul valore per l'utente, evidenzia i flussi di lavoro principali e usa una struttura chiara. Le dimostrazioni brevi e ben ritmate sono le più efficaci. La generazione di video con l'AI rende facile testare, aggiornare e ottimizzare le dimostrazioni nel tempo.
