App basate sull’IA per ogni flusso di lavoro video

Le HeyGen Apps ti offrono accesso immediato a strumenti video AI specializzati. Crea clip da testo, effettua l’upscaling fino al 4K, genera annunci UGC, sostituisci volti, estrai i momenti salienti e molto altro. Ogni app funziona direttamente nel tuo browser, senza bisogno di installare alcun software.

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119,909,821Video generati
93,526,707Avatar generati
16,487,215Video tradotti
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Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Tutte le app

Seedance 2.0
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Seedance 2.0

Genera video cinematografici con l’AI grazie a Seedance 2.0. B‑roll, riprese con avatar e video completi da un unico prompt. Nessuna troupe necessaria.

Punti salienti dei video AI
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Punti salienti dei video AI

Trasforma i video lunghi in clip riassuntive pronte da condividere. L’IA individua e estrae automaticamente i momenti più coinvolgenti.

Upscaler video AI
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Upscaler video AI

Migliora qualsiasi video fino al 4K con l’AI basata sulla diffusione. Riduci il rumore, aumenta la nitidezza e porta il frame rate fino a 120 fps.

Product placement
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Product placement

Crea video pubblicitari con product placement partendo da una sola foto. Scene realistiche generate dall’IA, senza bisogno di studio.

Generatore di video UGC
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Generatore di video UGC

Genera annunci video in stile UGC autentici con oltre 1.100 avatar di creator. Scala la produzione di creatività pubblicitarie senza assumere influencer.

Creatore di video in batch
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Creatore di video in batch

Crea centinaia di video personalizzati in una volta sola partendo da un foglio di calcolo CSV. Amplia il tuo outreach e l’onboarding in pochi minuti.

Podcast video AI
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Podcast video AI

Genera podcast video con due speaker AI partendo da qualsiasi argomento. Niente attrezzatura di registrazione, niente pianificazione, niente montaggio.

Scambio di volto con IA
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Scambio di volto con IA

Rendi tuo uno qualsiasi dei oltre 1.000 avatar sostituendo il loro volto con il tuo. Contenuti video personalizzati in pochi minuti.

Generatore di Immagini AI
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Generatore di Immagini AI

Genera immagini personalizzate per i tuoi progetti video a partire da prompt di testo: sfondi, foto di prodotto e scenografie.

Scelto da milioni di creator in tutto il mondo

From global training to video ads, HeyGen empowers anyone (yes, you) to create high-quality, scalable video content for every need. Here are some of the benefits our customers love most:

10Xincrease in video production speed
5Xincrease in video creation
100%increase in video capacity
30markets localized in three months
80%reduction in video translation costs
5Xreturn on ad spend
G24.8Oltre 1.000 recensioni
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Domande frequenti

Che cosa sono le HeyGen Apps?

Le HeyGen Apps sono strumenti video AI specializzati che funzionano direttamente nel tuo browser. Ogni app gestisce un’attività specifica, come l’upscaling dei video fino al 4K, la generazione di annunci UGC, la creazione di clip video AI o l’estrazione dei momenti salienti da registrazioni lunghe. Non è richiesta alcuna installazione di software né esperienza di montaggio.

Le app HeyGen sono gratuite da usare?

HeyGen offre un piano gratuito, senza necessità di carta di credito, che ti permette di esplorare le app e generare video. I piani a pagamento, a partire da 24 $ al mese, sbloccano funzionalità aggiuntive, video più lunghi, clonazione vocale ed esportazioni a risoluzione più elevata.

Ho bisogno di esperienza nel montaggio video?

No. Ogni app è progettata per funzionare con input semplici come prompt di testo, caricamento di foto o caricamento di file. L’IA si occupa automaticamente della produzione, del rendering e della formattazione. La maggior parte degli utenti ottiene risultati professionali già al primo tentativo.

Posso usare più app insieme?

Sì. Tutte le app HeyGen funzionano all’interno della stessa piattaforma. Puoi generare una clip video, migliorarla fino al 4K, aggiungere la personalizzazione con face swap, tradurla in oltre 175 lingue ed estrarre gli highlight per i social media, il tutto senza mai uscire da HeyGen.

Quali formati e risoluzioni supportano le app?

La maggior parte delle app esporta in formato MP4 con risoluzione HD o 4K. Puoi scegliere rapporti di aspetto ottimizzati per YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn e altre piattaforme. Alcune app, come AI Video Upscaler, supportano formati di input tra cui MP4, MOV e WEBM.

In che modo le HeyGen Apps si confrontano con gli strumenti video standalone?

Gli strumenti standalone richiedono di scaricare software, imparare interfacce diverse e trasferire manualmente i file tra un’applicazione e l’altra. Le HeyGen Apps sono integrate in un’unica piattaforma, così le tue clip generate, le riprese upscalate, i video tradotti e gli highlight vivono tutti nello stesso workspace.

Posso tradurre i video creati con le HeyGen Apps?

Sì. Qualsiasi video prodotto con HeyGen Apps può essere tradotto in oltre 175 lingue con clonazione vocale naturale e sincronizzazione labiale accurata. Questo vale per le clip generate dall’IA, gli annunci UGC, i video podcast e qualsiasi altro contenuto creato sulla piattaforma.

In quanto tempo posso creare un video?

La maggior parte delle app genera i video finali in meno di cinque minuti. La creazione di video da testo, l’estrazione dei momenti salienti, il face swap e la produzione di video in batch vengono completate in pochi minuti, invece delle ore o dei giorni richiesti dalla produzione video tradizionale.

Inizia a creare con HeyGen

Accedi ad app video basate sull’IA che creano, migliorano e montano contenuti professionali in pochi minuti. Niente videocamere, nessuna competenza di montaggio, nessun software da installare.

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