Crea annunci video pronti per le prestazioni a partire da script, link di prodotti o brief utilizzando il creatore di annunci ai di HeyGen. Incolla il tuo testo, seleziona uno stile e un pubblico, e genera molteplici varianti dell'annuncio con voce, immagini e tempistica—senza bisogno di telecamere, studi di registrazione, né di montaggi complessi.
Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video
Trasforma gli URL dei prodotti o le voci del catalogo in annunci pubblicitari brevi e accattivanti. Il creatore di annunci IA evidenzia caratteristiche, prezzi e recensioni, poi genera più versioni dell'annuncio per i test A/B al fine di massimizzare il ROAS.
Accelerate i cicli creativi degli annunci producendo decine di varianti di concetto in una sola sessione. Gli strumenti di ottimizzazione di HeyGen aiutano a scalare i vincitori e ritirare i meno performanti senza aggiungere oneri di produzione.
Crea video accattivanti per l'installazione di app con ganci forti e clip dimostrative. Utilizza formati specifici per piattaforma e varianti rapide per migliorare le metriche di CTR e CPI su dispositivi mobili.
Producete teaser di marca cinematografici e spot principali a partire dai brief. Combinare immagini AI, musica personalizzata e narrazione per creare pezzi emotivamente risonanti pronti per campagne pubblicitarie di grande impatto.
Crea annunci pubblicitari adattati regionalmente con script tradotti, doppiaggi e sottotitoli. Il traduttore video di HeyGen garantisce che tempistica e sincronizzazione labiale rimangano naturali in tutte le lingue per un racconto globale coerente.
Riduci i tempi del ciclo creativo per i lavori dei clienti automatizzando l'ideazione, la produzione e il test delle varianti. HeyGen aiuta le agenzie a produrre più consegne con lo stesso team e a ridurre i costi.
Perché HeyGen è il miglior creatore di annunci pubblicitari AI
HeyGen combina la generazione creativa automatizzata, l'ottimizzazione basata sui dati e le esportazioni scalabili per produrre annunci pubblicitari efficaci. I team utilizzano il nostro generatore di annunci AI per semplificare il loro processo di creazione degli annunci. Generatore di video AI per abbreviare i tempi di produzione, aumentare la velocità di test e localizzare le campagne sui mercati più rapidamente rispetto ai flussi di lavoro tradizionali.
Genera più concetti pubblicitari e versioni per piattaforme in pochi minuti. HeyGen automatizza la sceneggiatura, la sequenza delle scene, la voce fuori campo e il rendering per permetterti di testare rapidamente le idee creative e iterare sui progetti vincenti.
Crea varianti di annunci strutturate per test e ottimizzazione utilizzando un creatore di annunci AI. Genera automaticamente attacchi, CTA e varianti A/B con modelli basati su intuizioni per migliorare il CTR e le conversioni.
Produci in serie centinaia di annunci pubblicitari localizzati con il traduttore video e la clonazione vocale. Automatizza la distribuzione e integra con le piattaforme pubblicitarie tramite API per campagne globali coerenti.
Generazione di creatività per link pubblicitari
HeyGen analizza le pagine dei prodotti, i testi delle landing page e gli input brevi per creare storyboard pubblicitari completi. Il creatore di annunci ai estrae i benefici chiave, le immagini e le specifiche, poi compone brevi script, abbina B-roll e ordina le scene ottimizzate per la conversione e l'attenzione. Questo flusso di lavoro da link a annuncio elimina la gestione manuale degli asset e produce più concetti varianti pronti per essere testati.
Sceneggiatore e creatore di script IA con sincronizzazione vocale
Genera automaticamente titoli, incipit e brevi script adattati ai formati delle piattaforme (15s, 30s, 60s) utilizzando l'intelligenza artificiale per garantire contenuti pubblicitari coinvolgenti. HeyGen produce doppiaggi naturali e applica un sincronismo labiale preciso quando si utilizzano avatar; il sistema inoltre programma i CTA e i tempi delle scene per massimizzare la ritenzione nelle pubblicità di successo. Usa la clonazione vocale per mantenere un tono coerente con il marchio o scegli tra un catalogo di voci di studio per i mercati regionali.
Strumenti per l'ottimizzazione e il testing creativo
Suite di test integrate automatizzano la creazione di varianti, i test A/B e l'analisi delle prestazioni. HeyGen aiuta ad identificare gli elementi più efficaci, le immagini e il ritmo generando da 5 a 20 variazioni per brief e fornendo approfondimenti strutturati per guidare il targeting del pubblico e l'allocazione del budget.
Preimpostazioni della piattaforma ed esportazioni batch
Esporta MP4 ottimizzati per feed, storie o inserzioni in-stream e scegli preset per TikTok, Reels, YouTube e social a pagamento. Utilizza la modalità batch o API per produrre centinaia di varianti pubblicitarie, personalizza in base al pubblico o alla regione e invia automaticamente gli asset finali al tuo gestore di annunci o CDN.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.
Come utilizzare il creatore di annunci AI
Crea video pronti per la pubblicità in quattro semplici passaggi, dal brief al lancio.
Fornisci l'URL di un prodotto, un breve riassunto o uno script per permettere al creatore di annunci AI di generare un testo pubblicitario efficace. HeyGen estrae i dettagli chiave e prepara una sceneggiatura pubblicitaria focalizzata su elementi di attenzione e punti di conversione.
Scegli preset di piattaforma, tono visivo e voce. Seleziona modelli orientati alle prestazioni come UGC, cinematografici o demo per personalizzare i tuoi annunci con l'AI in linea con gli obiettivi della campagna.
Regola i ganci, i CTA, le immagini e la musica. Utilizza la conversione da immagine a video o lo scambio di volti per includere scatti del prodotto o talenti. Applica sincronizzazione labiale e aggiustamenti dei tempi per migliorare la consegna.
Genera automaticamente diverse varianti di annunci pubblicitari. Utilizza esportazioni batch o l'API per consegnare file ottimizzati per la piattaforma e attivare caricamenti sul gestore di annunci o webhook per la pubblicazione automatizzata.
Un creatore di annunci pubblicitari AI trasforma i brief, gli script o gli URL dei prodotti in annunci video pronti per la produzione utilizzando la generazione automatica di script, la costruzione di scene, la voce fuori campo e il rendering. Il motore di HeyGen compone ganci, sequenze visive e sincronizza CTA per creare annunci brevi e lunghi senza le tradizionali riprese o montaggio.
HeyGen accelera i test creativi generando molteplici varianti (ganci, ritmo, elementi visivi) a partire da un unico brief e fornendo approfondimenti strutturati. Iterazioni più rapide e ottimizzazione basata sui dati aumentano la velocità dei test, rivelano gli elementi creativi vincenti e migliorano il CTR e il ROAS nel tempo.
Sì, utilizzare l'intelligenza artificiale può migliorare l'efficacia delle tue strategie di marketing. La piattaforma supporta modifiche in stile UGC e avatar realistici. Scegli un avatar dall'aspetto naturale per presentare i testi o usa estetiche UGC generate per imitare contenuti autentici di creatori che ottengono buoni risultati sui feed social.
No. HeyGen può generare annunci pubblicitari completi a partire da link o script utilizzando immagini generate dall'intelligenza artificiale e filmati stock con licenza. Puoi anche caricare i tuoi asset o foto dei prodotti per creare scatti di prodotto più autentici attraverso pipeline di conversione da immagine a video basate sull'AI.
Utilizza il traduttore video per creare versioni localizzate di annunci pubblicitari con script tradotti, voiceover e sottotitoli. HeyGen mantiene il ritmo e la sincronizzazione labiale mentre ricrea una consegna naturale attraverso le lingue di destinazione per un messaggio coerente in tutto il mondo.
Esporta MP4 ottimizzati per feed, Reels/Storie verticali, inserzioni in-stream e posizionamenti desktop. Sono disponibili preset per TikTok, Instagram, YouTube, Facebook e piattaforme programmatiche per garantire i corretti rapporti d'aspetto e codec.
Sì. HeyGen fornisce API, notifiche webhook e strumenti di generazione batch in modo che tu possa creare programmaticamente centinaia di varianti pubblicitarie, personalizzare per segmento e consegnare gli asset direttamente ai gestori di annunci o ai contenitori di archiviazione.
La maggior parte delle varianti di annunci in forma breve si generano in pochi minuti a seconda della lunghezza e della complessità. I lavori batch si adattano al volume e possono essere elaborati in parallelo; le API restituiscono aggiornamenti di stato in modo che i team possano orchestrare i flussi di lavoro di pubblicazione in modo efficiente.
Mantieni la piena proprietà di tutti gli asset generati. HeyGen non rivendica diritti sulle tue pubblicità. Assicurati di avere i diritti per qualsiasi contenuto di terze parti che includi nel materiale creativo per evitare problemi con la tua campagna pubblicitaria.
Sì. HeyGen segue pratiche di sicurezza a livello aziendale, incluse la crittografia, il controllo degli accessi basato sui ruoli e opzioni di conformità per le industrie regolamentate. Utilizza integrazioni di archiviazione private e controlli dello spazio di lavoro per gestire l'accesso alle risorse.
Puoi modificare script, sostituire elementi visivi, regolare la musica, rifinire i doppiaggi e applicare kit di marca. Lo strumento supporta modifiche a livello di scena e cambiamenti globali basati su prompt, così puoi iterare senza utilizzare un editor di timeline tradizionale, rendendolo una potente soluzione basata sull'intelligenza artificiale.
Sì. HeyGen si integra tramite API e webhook per inviare risorse generate e metadati nel tuo stack di campagne. Collega le esportazioni a CDN, piattaforme pubblicitarie o sistemi di analisi per semplificare l'avvio e la misurazione.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.