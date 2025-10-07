Creatore di Annunci AI: Crea Video Pubblicitari ad Alte Prestazioni

Crea annunci video pronti per le prestazioni a partire da script, link di prodotti o brief utilizzando il creatore di annunci ai di HeyGen. Incolla il tuo testo, seleziona uno stile e un pubblico, e genera molteplici varianti dell'annuncio con voce, immagini e tempistica—senza bisogno di telecamere, studi di registrazione, né di montaggi complessi.

Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Annunci di prodotti per l'ecommerce

Annunci di prodotti per l'ecommerce

Trasforma gli URL dei prodotti o le voci del catalogo in annunci pubblicitari brevi e accattivanti. Il creatore di annunci IA evidenzia caratteristiche, prezzi e recensioni, poi genera più versioni dell'annuncio per i test A/B al fine di massimizzare il ROAS.

Campagne di marketing basate sulla performance

Campagne di marketing basate sulla performance

Accelerate i cicli creativi degli annunci producendo decine di varianti di concetto in una sola sessione. Gli strumenti di ottimizzazione di HeyGen aiutano a scalare i vincitori e ritirare i meno performanti senza aggiungere oneri di produzione.

Creatività per l'installazione di app

Creatività per l'installazione di app

Crea video accattivanti per l'installazione di app con ganci forti e clip dimostrative. Utilizza formati specifici per piattaforma e varianti rapide per migliorare le metriche di CTR e CPI su dispositivi mobili.

Consapevolezza del marchio e spazi principali

Consapevolezza del marchio e spazi principali

Producete teaser di marca cinematografici e spot principali a partire dai brief. Combinare immagini AI, musica personalizzata e narrazione per creare pezzi emotivamente risonanti pronti per campagne pubblicitarie di grande impatto.

Lancio localizzato di inserzioni pubblicitarie

Lancio localizzato di inserzioni pubblicitarie

Crea annunci pubblicitari adattati regionalmente con script tradotti, doppiaggi e sottotitoli. Il traduttore video di HeyGen garantisce che tempistica e sincronizzazione labiale rimangano naturali in tutte le lingue per un racconto globale coerente.

Accelerazione di agenzia e studio

Accelerazione di agenzia e studio

Riduci i tempi del ciclo creativo per i lavori dei clienti automatizzando l'ideazione, la produzione e il test delle varianti. HeyGen aiuta le agenzie a produrre più consegne con lo stesso team e a ridurre i costi.

Perché HeyGen è il miglior creatore di annunci pubblicitari AI

HeyGen combina la generazione creativa automatizzata, l'ottimizzazione basata sui dati e le esportazioni scalabili per produrre annunci pubblicitari efficaci. I team utilizzano il nostro generatore di annunci AI per semplificare il loro processo di creazione degli annunci. Generatore di video AI per abbreviare i tempi di produzione, aumentare la velocità di test e localizzare le campagne sui mercati più rapidamente rispetto ai flussi di lavoro tradizionali.

Generazione rapida di annunci

Genera più concetti pubblicitari e versioni per piattaforme in pochi minuti. HeyGen automatizza la sceneggiatura, la sequenza delle scene, la voce fuori campo e il rendering per permetterti di testare rapidamente le idee creative e iterare sui progetti vincenti.

Flusso di lavoro orientato alle prestazioni

Crea varianti di annunci strutturate per test e ottimizzazione utilizzando un creatore di annunci AI. Genera automaticamente attacchi, CTA e varianti A/B con modelli basati su intuizioni per migliorare il CTR e le conversioni.

Scalabilità aziendale e localizzazione

Produci in serie centinaia di annunci pubblicitari localizzati con il traduttore video e la clonazione vocale. Automatizza la distribuzione e integra con le piattaforme pubblicitarie tramite API per campagne globali coerenti.

Generazione di creatività per link pubblicitari

HeyGen analizza le pagine dei prodotti, i testi delle landing page e gli input brevi per creare storyboard pubblicitari completi. Il creatore di annunci ai estrae i benefici chiave, le immagini e le specifiche, poi compone brevi script, abbina B-roll e ordina le scene ottimizzate per la conversione e l'attenzione. Questo flusso di lavoro da link a annuncio elimina la gestione manuale degli asset e produce più concetti varianti pronti per essere testati.

url al video

Sceneggiatore e creatore di script IA con sincronizzazione vocale

Genera automaticamente titoli, incipit e brevi script adattati ai formati delle piattaforme (15s, 30s, 60s) utilizzando l'intelligenza artificiale per garantire contenuti pubblicitari coinvolgenti. HeyGen produce doppiaggi naturali e applica un sincronismo labiale preciso quando si utilizzano avatar; il sistema inoltre programma i CTA e i tempi delle scene per massimizzare la ritenzione nelle pubblicità di successo. Usa la clonazione vocale per mantenere un tono coerente con il marchio o scegli tra un catalogo di voci di studio per i mercati regionali.

Dimostrazione del prodotto

Strumenti per l'ottimizzazione e il testing creativo

Suite di test integrate automatizzano la creazione di varianti, i test A/B e l'analisi delle prestazioni. HeyGen aiuta ad identificare gli elementi più efficaci, le immagini e il ritmo generando da 5 a 20 variazioni per brief e fornendo approfondimenti strutturati per guidare il targeting del pubblico e l'allocazione del budget.

Clonazione della voce

Preimpostazioni della piattaforma ed esportazioni batch

Esporta MP4 ottimizzati per feed, storie o inserzioni in-stream e scegli preset per TikTok, Reels, YouTube e social a pagamento. Utilizza la modalità batch o API per produrre centinaia di varianti pubblicitarie, personalizza in base al pubblico o alla regione e invia automaticamente gli asset finali al tuo gestore di annunci o CDN.

foto di grafica animata trasformate in video

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

Miro
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Supporti Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
Come funziona

Come utilizzare il creatore di annunci AI

Crea video pronti per la pubblicità in quattro semplici passaggi, dal brief al lancio.

Passo 1

Incolla le informazioni del prodotto o carica il tuo script

Fornisci l'URL di un prodotto, un breve riassunto o uno script per permettere al creatore di annunci AI di generare un testo pubblicitario efficace. HeyGen estrae i dettagli chiave e prepara una sceneggiatura pubblicitaria focalizzata su elementi di attenzione e punti di conversione.

Passo 2

Scegli formati e stili creativi

Scegli preset di piattaforma, tono visivo e voce. Seleziona modelli orientati alle prestazioni come UGC, cinematografici o demo per personalizzare i tuoi annunci con l'AI in linea con gli obiettivi della campagna.

Passaggio 3

Regola finemente scene e messaggi

Regola i ganci, i CTA, le immagini e la musica. Utilizza la conversione da immagine a video o lo scambio di volti per includere scatti del prodotto o talenti. Applica sincronizzazione labiale e aggiustamenti dei tempi per migliorare la consegna.

Passaggio 4

Genera varianti ed esporta

Genera automaticamente diverse varianti di annunci pubblicitari. Utilizza esportazioni batch o l'API per consegnare file ottimizzati per la piattaforma e attivare caricamenti sul gestore di annunci o webhook per la pubblicazione automatizzata.

Un iMac Apple mostra un cruscotto dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un creatore di annunci pubblicitari IA e come crea annunci video?

Un creatore di annunci pubblicitari AI trasforma i brief, gli script o gli URL dei prodotti in annunci video pronti per la produzione utilizzando la generazione automatica di script, la costruzione di scene, la voce fuori campo e il rendering. Il motore di HeyGen compone ganci, sequenze visive e sincronizza CTA per creare annunci brevi e lunghi senza le tradizionali riprese o montaggio.

Come aiuta HeyGen a migliorare le prestazioni degli annunci pubblicitari?

HeyGen accelera i test creativi generando molteplici varianti (ganci, ritmo, elementi visivi) a partire da un unico brief e fornendo approfondimenti strutturati. Iterazioni più rapide e ottimizzazione basata sui dati aumentano la velocità dei test, rivelano gli elementi creativi vincenti e migliorano il CTR e il ROAS nel tempo.

HeyGen può creare annunci in stile UGC o guidati da avatar?

Sì, utilizzare l'intelligenza artificiale può migliorare l'efficacia delle tue strategie di marketing. La piattaforma supporta modifiche in stile UGC e avatar realistici. Scegli un avatar dall'aspetto naturale per presentare i testi o usa estetiche UGC generate per imitare contenuti autentici di creatori che ottengono buoni risultati sui feed social.

Devo girare o fornire filmati per creare annunci pubblicitari?

No. HeyGen può generare annunci pubblicitari completi a partire da link o script utilizzando immagini generate dall'intelligenza artificiale e filmati stock con licenza. Puoi anche caricare i tuoi asset o foto dei prodotti per creare scatti di prodotto più autentici attraverso pipeline di conversione da immagine a video basate sull'AI.

Come funziona la localizzazione per gli annunci pubblicitari?

Utilizza il traduttore video per creare versioni localizzate di annunci pubblicitari con script tradotti, voiceover e sottotitoli. HeyGen mantiene il ritmo e la sincronizzazione labiale mentre ricrea una consegna naturale attraverso le lingue di destinazione per un messaggio coerente in tutto il mondo.

Quali formati di annunci e piattaforme sono supportati?

Esporta MP4 ottimizzati per feed, Reels/Storie verticali, inserzioni in-stream e posizionamenti desktop. Sono disponibili preset per TikTok, Instagram, YouTube, Facebook e piattaforme programmatiche per garantire i corretti rapporti d'aspetto e codec.

Posso eseguire campagne batch e automatizzare la creazione di annunci?

Sì. HeyGen fornisce API, notifiche webhook e strumenti di generazione batch in modo che tu possa creare programmaticamente centinaia di varianti pubblicitarie, personalizzare per segmento e consegnare gli asset direttamente ai gestori di annunci o ai contenitori di archiviazione.

Quanto tempo ci vuole per generare annunci e varianti?

La maggior parte delle varianti di annunci in forma breve si generano in pochi minuti a seconda della lunghezza e della complessità. I lavori batch si adattano al volume e possono essere elaborati in parallelo; le API restituiscono aggiornamenti di stato in modo che i team possano orchestrare i flussi di lavoro di pubblicazione in modo efficiente.

Di chi sono le pubblicità che creo con HeyGen?

Mantieni la piena proprietà di tutti gli asset generati. HeyGen non rivendica diritti sulle tue pubblicità. Assicurati di avere i diritti per qualsiasi contenuto di terze parti che includi nel materiale creativo per evitare problemi con la tua campagna pubblicitaria.

HeyGen è sicuro per gli asset di marca e campagne pubblicitarie?

Sì. HeyGen segue pratiche di sicurezza a livello aziendale, incluse la crittografia, il controllo degli accessi basato sui ruoli e opzioni di conformità per le industrie regolamentate. Utilizza integrazioni di archiviazione private e controlli dello spazio di lavoro per gestire l'accesso alle risorse.

Quali controlli creativi ho sugli annunci generati?

Puoi modificare script, sostituire elementi visivi, regolare la musica, rifinire i doppiaggi e applicare kit di marca. Lo strumento supporta modifiche a livello di scena e cambiamenti globali basati su prompt, così puoi iterare senza utilizzare un editor di timeline tradizionale, rendendolo una potente soluzione basata sull'intelligenza artificiale.

HeyGen può integrarsi con i miei strumenti di analisi pubblicitaria o di gestione delle campagne?

Sì. HeyGen si integra tramite API e webhook per inviare risorse generate e metadati nel tuo stack di campagne. Collega le esportazioni a CDN, piattaforme pubblicitarie o sistemi di analisi per semplificare l'avvio e la misurazione.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

