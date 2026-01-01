Sì. Il motore di rendering di HeyGen preserva la struttura del tuo viso, il tono della pelle e le proporzioni, mentre abbina i gesti e le espressioni dell’avatar fotogramma per fotogramma. Il risultato è pensato per comunicazioni aziendali, attività di vendita e contenuti di brand in cui la credibilità visiva è fondamentale. In combinazione con una naturale sincronizzazione labiale e con l’abbinamento della voce, il risultato è indistinguibile da un video di presentazione girato in modo tradizionale.