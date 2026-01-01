App di Face Swap AI per Avatar Video
Trasforma uno qualsiasi dei oltre 1.000 avatar di HeyGen in un presentatore personalizzato con l’AI face swap. Carica una sola tua foto e applica all’istante i tuoi tratti a avatar professionali, creando video che sembrano e suonano come te senza mai metterti davanti alla telecamera. Realizza in pochi minuti video di formazione, contenuti per i social e comunicazioni interne con il tuo volto come protagonista.
Funzionalità di AI Face Swap
Mappatura istantanea del viso da una singola foto
Carica una foto nitida e il motore di ai face swap di HeyGen mapperà i tuoi tratti somatici su qualsiasi avatar presente nella libreria. Il sistema analizza la struttura ossea, il tono della pelle e le proporzioni per creare una fusione uniforme che preserva la tua identità in ogni singolo frame. Nessuna sessione in studio, nessuna ripresa da più angolazioni e nessuna regolazione manuale necessaria. Il tuo volto si integra in modo naturale con il corpo, gli abiti e i gesti dell’avatar, generando un risultato che sembra autenticamente tuo fin dal primo render. Il risultato funziona con qualsiasi text to video workflow tu voglia creare.
Conservazione naturale di espressioni e gesti
Il volto sostituito mantiene l’intera gamma di movimenti originali dell’avatar, inclusi il sollevamento delle sopracciglia, i sorrisi più sottili, le inclinazioni della testa e i gesti conversazionali. Il motore di rendering di HeyGen sincronizza la tua identità facciale con ogni micro-espressione, così il video finale sembra una performance registrata in modo naturale. Questo significa che i tuoi video personalizzati conservano la stessa intensità emotiva e la stessa credibilità visiva dei contenuti girati dal vivo. Combinato con la tecnologia di AI lip sync, ogni parola si allinea con precisione ai movimenti della tua bocca, per una resa fluida e realistica che mantiene alta l’attenzione dello spettatore.
Accesso a oltre 1.000 avatar professionali
Scegli tra oltre 1.000 avatar stock che coprono un’ampia varietà di etnie, età, stili professionali e look casual. Applica il tuo volto a un dirigente in giacca e cravatta, a un creator informale o a un testimonial in linea con il tuo brand e passa liberamente da uno all’altro. Ogni avatar include gesti preimpostati, opzioni di guardaroba e un posizionamento pronto per la scena che si abbina direttamente al tuo volto sostituito. Esplora l’intera libreria di generatori di avatar AI per trovare il look giusto per il tuo brand, la tua campagna o le tue comunicazioni interne, senza dover ingaggiare talenti o organizzare sessioni di ripresa.
Consegna multilingue con abbinamento vocale
Abbina il tuo avatar con face swap a una narrazione in oltre 175 lingue e dialetti. Scrivi il tuo script in inglese, poi genera versioni localizzate con pronuncia e sincronizzazione precise per qualsiasi mercato. HeyGen AI voice cloning ti permette di clonare la tua voce e applicarla in più lingue, così il tuo avatar personalizzato parla con il tuo tono indipendentemente dall’area geografica di destinazione. Questo elimina la necessità di registrazioni separate, sessioni di doppiaggio o fornitori esterni di traduzione per ogni output del video translator che produci.
Produzione batch scalabile tramite API
Genera centinaia di video personalizzati con face swap a partire da un singolo template utilizzando l’API di HeyGen e gli strumenti di workflow in batch. Inserisci un elenco di nomi, script o variabili personalizzate e produci grandi volumi di video unici senza rendering manuale. Ogni output mantiene la stessa qualità, coerenza del volto e cura produttiva di un singolo video realizzato a mano. Questo rende l’ai face swap un motore ideale per attività di outreach personalizzate, sequenze di onboarding e video di marketing per campagne che devono raggiungere migliaia di destinatari in modo individuale.
Casi d'uso
Contatti di vendita personalizzati su larga scala
Sending generic emails with text-only introductions fails to capture attention. Recording individual videos for every prospect is impossible at volume. With ai face swap, apply your face to a professional avatar, write a custom script per prospect, and generate personalized AI video ad messages that feel one-to-one without filming a single take.
Video per la formazione e l’onboarding dei dipendenti
Producing instructor-led training content requires scheduling, filming, and re-recording for every update. That slows rollout and inflates costs. With ai face swap, your L&D team applies the instructor's face to an avatar, types the lesson script, and produces updated training video modules instantly in any language.
Comunicazioni esecutive senza riprese
Leadership messages need a personal touch, but executives rarely have time for repeated filming sessions. Coordinating schedules and studios creates delays. With ai face swap, executives upload one photo, and the team generates polished announcements, quarterly updates, and town hall recaps using their likeness and an AI spokesperson avatar.
Contenuti dei creator in più formati
Content creators need to publish across TikTok, YouTube, Instagram, and LinkedIn with consistent branding. Filming for each platform is time-consuming and repetitive. With ai face swap, creators apply their face to different avatar styles, generate platform-specific clips using a reel generator, and maintain a personal presence everywhere.
Marketing localizzato per campagne globali
Expanding campaigns into new markets traditionally means reshooting with local talent or producing separate assets per region. That multiplies cost and production time. With ai face swap, your branded presenter appears in every language using one face, one photo, and HeyGen's AI dubbing to deliver localized versions in an afternoon.
Video dimostrativi di prodotto con un presentatore in linea con il brand
Producing product demo video content requires a consistent on-camera host who may not always be available. Scheduling conflicts and reshoots slow the release cycle. With ai face swap, your product team applies the designated presenter's face to an avatar, writes the demo script, and ships polished walkthroughs on demand.
Come funziona
Crea video personalizzati con face swap in quattro passaggi, partendo da una singola foto fino a ottenere un video rifinito e pronto da condividere con il tuo volto.
Carica la tua foto
Fornisci una foto chiara del tuo volto, scattata frontalmente. L’IA di HeyGen mappa i tuoi tratti facciali e li prepara per un’integrazione fluida nel tuo avatar.
Scegli un avatar
Sfoglia oltre 1.000 avatar professionali e seleziona quello più adatto ai tuoi contenuti. Il tuo volto verrà applicato automaticamente all’aspetto dell’avatar.
Scrivi il tuo copione
Digita o incolla il tuo copione nell’editor. Seleziona una voce, regola il ritmo e scegli la lingua per la narrazione del tuo video.
Genera e condividi
Renderizza il tuo video in pochi minuti. Scarica il file finale in HD, condividilo direttamente oppure esportalo per pubblicarlo su qualsiasi piattaforma.
Domande frequenti
Che cos’è l’AI face swap e in cosa si differenzia dai comuni strumenti di scambio facciale?
Il face swap con AI su HeyGen ti permette di applicare il tuo volto a uno qualsiasi dei oltre 1.000 avatar professionali per creare contenuti video personalizzati. A differenza delle app di face swap pensate per il divertimento, che generano immagini statiche o brevi clip, questo strumento produce video completi basati su script, con sincronizzazione labiale, espressioni naturali e una qualità di produzione professionale adatta all’uso aziendale.
Il video con il volto sostituito sarà abbastanza realistico per un uso professionale?
Sì. Il motore di rendering di HeyGen preserva la struttura del tuo viso, il tono della pelle e le proporzioni, mentre abbina i gesti e le espressioni dell’avatar fotogramma per fotogramma. Il risultato è pensato per comunicazioni aziendali, attività di vendita e contenuti di brand in cui la credibilità visiva è fondamentale. In combinazione con una naturale sincronizzazione labiale e con l’abbinamento della voce, il risultato è indistinguibile da un video di presentazione girato in modo tradizionale.
Posso usare la mia voce con un avatar con il volto sostituito?
Assolutamente. Puoi clonare la tua voce da un breve campione audio e applicarla a ogni video che produci. Questo significa che il tuo avatar con face swap non solo ti somiglia, ma ha anche la tua stessa voce. La voce clonata funziona in tutte le oltre 175 lingue supportate, così puoi offrire contenuti localizzati con il tuo tono senza dover registrare di nuovo.
A quante avatar posso applicare il mio volto?
Puoi applicare il tuo volto a qualsiasi avatar nella libreria di HeyGen, che include oltre 1.000 opzioni stock. Non ci sono limiti al numero di avatar diversi che puoi utilizzare e puoi passare liberamente da uno all’altro nei vari progetti. Ogni avatar offre opzioni specifiche di abbigliamento, postura e stile, dandoti la massima flessibilità creativa per adattarti a diversi formati di contenuto e tipi di pubblico.
Posso creare video con scambio di volto in più lingue?
Sì. Dopo aver generato il tuo video iniziale, puoi tradurlo in oltre 175 lingue utilizzando il video translator di HeyGen, con sincronizzazione labiale accurata e tono di voce preservato. Il tuo volto rimane coerente in ogni versione localizzata e la narrazione si adatta automaticamente al ritmo e alla pronuncia di ciascuna lingua.
Quanto tempo ci vuole per generare un video con face swap?
La maggior parte dei video viene renderizzata in meno di cinque minuti dopo che hai finalizzato lo script e la selezione dell’avatar. HeyGen elabora in parallelo il face mapping, la sintesi vocale, la sincronizzazione labiale e il rendering visivo. I video più lunghi con più scene possono richiedere un po’ più di tempo, ma l’intero flusso di lavoro, dal caricamento della foto al video finale, di solito si completa in un’unica sessione.
Il face swap con IA è adatto a campagne su larga scala con centinaia di video?
Sì. HeyGen supporta la produzione in batch tramite la sua API, permettendoti di generare centinaia o migliaia di video con face swap unici partendo da un singolo template. Ogni output mantiene una qualità del volto coerente e un livello di produzione professionale. I team che gestiscono campagne di outreach personalizzate, sequenze di onboarding o campagne locali lo utilizzano per scalare senza aumentare il carico di lavoro di produzione.
Che tipo di foto devo caricare per ottenere il risultato migliore?
La soluzione migliore è una singola foto frontale, con buona illuminazione, espressione neutra e senza elementi che coprano il viso, come occhiali da sole o ombre marcate. L’immagine deve essere recente e ad alta risoluzione. L’IA di HeyGen si occupa del resto, inclusa la corrispondenza del tuo volto con i movimenti e la gamma di espressioni dell’avatar, quindi non sono necessari ulteriori angoli di ripresa o video.
HeyGen è gratuito da usare per il face swap con l’IA?
HeyGen offre un piano gratuito, senza necessità di carta di credito, che ti permette di esplorare la piattaforma e generare video. La funzionalità di face swap è disponibile in tutti i piani; con i piani a pagamento, a partire da 24 $ al mese, si sbloccano video più lunghi, clonazione vocale e accesso all’intera libreria di avatar. I piani Enterprise includono accesso alle API per la produzione in batch e la collaborazione in team.
In cosa differisce l’AI face swap dall’ingaggiare un presentatore in video?
Assumere un presentatore comporta casting, pianificazione, affitto dello studio, riprese, montaggio e nuove sessioni di registrazione per ogni aggiornamento o nuova lingua. Questo processo richiede in genere giorni e migliaia di dollari per ogni video. Con l’ai face swap, carichi una foto, scrivi il tuo copione e produci un video finito in pochi minuti a una frazione del costo. Gli aggiornamenti richiedono solo di modificare il testo e rigenerare il video, senza bisogno di nuove riprese.
Inizia a creare con HeyGen
Rendi tuo uno qualsiasi dei oltre 1.000 avatar di HeyGen con l’AI face swap. Carica una foto e crea contenuti video personalizzati in pochi minuti.