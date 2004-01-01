Dibuat untuk Setiap Kebutuhan Latihan

Orientasi Karyawan Baru Buat karyawan baru lebih cepat produktif dengan proses onboarding yang konsisten dan tidak bergantung pada ketersediaan trainer.Video onboardingmencakup budaya perusahaan, pelatihan sistem, dan ekspektasi peran—disampaikan dengan cara yang sama setiap saat, di setiap lokasi. Use case: Menstandarkan orientasi karyawan baru di semua kantor dengan modul video yang menggantikan sesi tatap muka.

Pelatihan Pengembangan Keterampilan Bangun kapabilitas di seluruh tenaga kerja Anda dengan pelatihan keterampilan yang dapat diskalakan. Pengembangan kepemimpinan, keterampilan komunikasi, pelatihan teknis—buat sekali, sampaikan ke ribuan orang. Use case: Menyediakan pelatihan manajemen untuk setiap supervisor baru tanpa perlu menjadwalkan lokakarya tatap muka.

Pelatihan Produk dan Sistem Pastikan tim selalu mengikuti pembaruan produk, perubahan perangkat lunak, dan alat baru. Video tutorial menunjukkan secara tepat bagaimana sistem bekerja—dan langsung diperbarui ketika antarmuka berubah. Use case: Membuat video pelatihan CRM yang otomatis diperbarui saat fitur baru diluncurkan.

Pelatihan Tenaga Kerja Global Latih tim internasional Anda dalam bahasa asli mereka tanpa perlu produksi terpisah untuk setiap pasar. Konten yang sama, kualitas yang sama, lebih dari 175 bahasa. Use case: Menyelenggarakan pelatihan keselamatan gudang dalam 12 bahasa di pusat distribusi global. Hasil terverifikasi: Würth Group menghasilkan presentasi pelatihan berdurasi 65 menit dalam 8 bahasa hanya dalam 4 hari, sehingga memangkas biaya penerjemahan hingga 80%.

Pelatihan Kepatuhan dan Keselamatan Penuhi persyaratan regulasi dengan pelatihan kepatuhan yang konsisten dan dapat dilacak. Ekspor SCORM memastikan LMS Anda mencatat penyelesaian pelatihan untuk dokumentasi audit. Use case: Mendistribusikan sertifikasi kepatuhan tahunan dengan pelacakan penyelesaian di seluruh departemen.