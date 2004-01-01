Buat Video Pelatihan Perusahaan yang Akan Ditonton Tim Anda
Ubah PowerPoint, PDF, dan pengetahuan internal menjadi video pelatihan menarik yang dapat diskalakan di setiap tim, lokasi, dan bahasa—tanpa studio, kru film, atau harus menunggu para ahli materi.
- Tanpa kartu kredit
- Ekspor SCORM disertakan
Bottleneck Konten L&D
Bottleneck Konten L&D
Backlog pelatihan Anda terus bertambah. Karyawan baru perlu di‑onboard. Pembaruan produk butuh program enablement. Pimpinan menginginkan program pengembangan keterampilan. Namun membuat video pelatihan berarti harus mengoordinasikan SME yang selalu sibuk, memesan studio, menyewa kru produksi, dan menunggu berbulan‑bulan untuk konten yang sudah ketinggalan zaman sebelum diluncurkan. Sementara itu, tenaga kerja global Anda membutuhkan semuanya dalam berbagai bahasa—dan anggaran Anda tidak mencakup biaya dubbing untuk setiap pasar. Slide statis tidak membuat peserta belajar terlibat. Sesi live tidak bisa di‑scale. Dan tim Anda yang hanya dua orang tidak mungkin melayani organisasi dengan ribuan karyawan.
Solusi HeyGen
HeyGen mengubah materi pelatihan yang sudah Anda miliki menjadi konten video profesional yang benar-benar diselesaikan oleh para pembelajar Anda. Unggah PowerPoint, tempelkan skrip, atau biarkan AI membuat konten dari dokumentasi Anda. Pilih avatar AI—atau kloning pakar materi pelajaran Anda—dan hasilkan video pelatihan yang rapi hanya dalam hitungan menit. Perlu menjangkau tenaga kerja global Anda? Satu klik menerjemahkan video Anda ke lebih dari 175 bahasa dengan kloning suara dan sinkronisasi bibir. Pembaruan berlangsung seketika: edit skrip, buat ulang, dan LMS Anda tetap mutakhir tanpa perlu pengambilan gambar ulang.
Segala Kebutuhan Tim L&D untuk Pelatihan dalam Skala Besar
PowerPoint ke Video
Berhenti meminta peserta belajar membaca slide. Unggah deck yang sudah Anda miliki dan HeyGen akan mengubahnya menjadi modul video yang dipandu avatar lengkap dengan narasi, transisi, dan sentuhan profesional. Pustaka konten Anda akan berubah menjadi pustaka video—tanpa perlu memulai dari awal.
• Impor PowerPoint, Google Slides, atau PDF
• Pertahankan struktur dan alur yang sudah ada
• Tambahkan presenter avatar secara otomatis
Kloning Pakar Subjek
Pelatih terbaik Anda tidak bisa berada di mana-mana. Buat kembaran digital dari rekaman video singkat, lalu sebarkan keahlian mereka ke modul pelatihan tanpa batas. Penyampaian yang konsisten, tanpa benturan jadwal, dan tidak ada lagi penundaan karena “kami masih menunggu SME”.
• Kloning UKM dari rekaman singkat
• Dapat digunakan kembali di jumlah modul yang tidak terbatas
• Perbarui skrip tanpa harus merekam ulang
Lokalisasi Pelatihan Global
Satu video pelatihan, untuk setiap bahasa yang digunakan tenaga kerja Anda.Terjemahan video berbasis AIdengan kloning suara membuat materi onboarding Anda terdengar seperti penutur asli dalam bahasa Spanyol, Mandarin, Jerman, dan lebih dari 175 bahasa lainnya—bukan seperti konten dubbing. Latih semua orang dalam bahasa pilihan mereka hanya dari satu sumber.
• Kloning suara mempertahankan keaslian pembawa acara
• Sinkronisasi bibir sesuai dengan gerakan wajah
• Meluncurkan secara global dari satu video utama
Integrasi LMS
Ekspor modul pelatihan langsung ke sistem manajemen pembelajaran Anda. Paket SCORM 1.2 dan 2004 berfungsi dengan Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, dan lainnya. Lacak penyelesaian, tetapkan ambang kelulusan, dan integrasikan dengan ekosistem pembelajaran Anda yang sudah ada.
• Ekspor SCORM 1.2 dan SCORM 2004
• Ambang penyelesaian yang dapat disesuaikan
• Dukungan unggah langsung ke LMS
Pembaruan Konten yang Cepat
Produk berubah. Proses berkembang. Kebijakan diperbarui. Saat konten pelatihan Anda perlu disegarkan, cukup edit naskah dan buat ulang—dalam hitungan menit, bukan berbulan-bulan. Tanpa pengambilan gambar ulang, tanpa waktu di studio, tanpa antrean produksi. Pelatihan Anda tetap selaras dengan perkembangan bisnis Anda.
• Perubahan skrip diterapkan dalam hitungan menit
• Tidak perlu pengambilan gambar ulang
• Kontrol versi untuk jejak audit
Konsistensi Merek
Tetapkan identitas visual organisasi Anda dengan Brand Kit. Warna, font, logo, dan avatar yang sudah disetujui memastikan setiap video pelatihan terlihat seolah dibuat oleh tim profesional yang sama—bahkan ketika dibuat oleh orang yang berbeda.Brand Glossary memastikan nama produk dan istilah-istilah digunakan secara konsisten dan benar setiap saat.
• Terapkan standar merek di semua video
• Mengontrol pengucapan istilah-istilah kunci
• Pustaka avatar yang disetujui untuk tim Anda
Dari Kebutuhan Pelatihan hingga Kursus Terbit dalam 3 Langkah
Mulailah dengan Apa yang Kamu Miliki
Unggah PowerPoint yang sudah ada, tempelkan naskah dari dokumentasi Anda, atau biarkan pembuat naskah berbasis AI membuat konten dari tujuan pembelajaran Anda. Tidak ada lagi masalah halaman kosong—mulailah dari pengetahuan yang sudah Anda miliki.
Pilih Presenter Anda
Pilih dari lebih dari 200 avatar AI beragam atau buat kembaran digital pelatih Anda. Gunakan suara yang sesuai dengan brand Anda, atau kloning suara ahli internal (SME) Anda untuk hasil yang autentik. Sesuaikan tampilan dan nuansanya agar selaras dengan identitas organisasi Anda.
Pilih Presenter Anda
Pilih dari lebih dari 200 avatar AI yang beragam atau buat kembaran digital dari trainer Anda. Gunakan suara yang sesuai dengan brand Anda, atau kloning suara ahli internal (SME) untuk hasil yang autentik. Sesuaikan tampilan dan nuansanya agar selaras dengan identitas organisasi Anda.
Dibuat untuk Setiap Kebutuhan Latihan
Orientasi Karyawan Baru
Buat karyawan baru lebih cepat produktif dengan proses onboarding yang konsisten dan tidak bergantung pada ketersediaan trainer.Video onboardingmencakup budaya perusahaan, pelatihan sistem, dan ekspektasi peran—disampaikan dengan cara yang sama setiap saat, di setiap lokasi.
Use case: Menstandarkan orientasi karyawan baru di semua kantor dengan modul video yang menggantikan sesi tatap muka.
Pelatihan Pengembangan Keterampilan
Bangun kapabilitas di seluruh tenaga kerja Anda dengan pelatihan keterampilan yang dapat diskalakan. Pengembangan kepemimpinan, keterampilan komunikasi, pelatihan teknis—buat sekali, sampaikan ke ribuan orang.
Use case: Menyediakan pelatihan manajemen untuk setiap supervisor baru tanpa perlu menjadwalkan lokakarya tatap muka.
Pelatihan Produk dan Sistem
Pastikan tim selalu mengikuti pembaruan produk, perubahan perangkat lunak, dan alat baru. Video tutorial menunjukkan secara tepat bagaimana sistem bekerja—dan langsung diperbarui ketika antarmuka berubah.
Use case: Membuat video pelatihan CRM yang otomatis diperbarui saat fitur baru diluncurkan.
Pelatihan Tenaga Kerja Global
Latih tim internasional Anda dalam bahasa asli mereka tanpa perlu produksi terpisah untuk setiap pasar. Konten yang sama, kualitas yang sama, lebih dari 175 bahasa.
Use case: Menyelenggarakan pelatihan keselamatan gudang dalam 12 bahasa di pusat distribusi global.
Hasil terverifikasi: Würth Group menghasilkan presentasi pelatihan berdurasi 65 menit dalam 8 bahasa hanya dalam 4 hari, sehingga memangkas biaya penerjemahan hingga 80%.
Pelatihan Kepatuhan dan Keselamatan
Penuhi persyaratan regulasi dengan pelatihan kepatuhan yang konsisten dan dapat dilacak. Ekspor SCORM memastikan LMS Anda mencatat penyelesaian pelatihan untuk dokumentasi audit.
Use case: Mendistribusikan sertifikasi kepatuhan tahunan dengan pelacakan penyelesaian di seluruh departemen.
Pemberdayaan Mitra dan Saluran
Perluas pelatihan tidak hanya untuk karyawan, tetapi juga ke mitra, distributor, dan tim kanal. Sampaikan pesan yang konsisten dalam skala besar tanpa harus menerbangkan pelatih ke setiap lokasi.
Use case: Membekali tim penjualan distributor untuk peluncuran produk baru dengan pelatihan video yang dapat mereka selesaikan di waktu mereka sendiri.
Produk dengan pertumbuhan tercepat di G2, dan itu bukan tanpa alasan
Dari pelatihan global hingga iklan video, HeyGen memberdayakan siapa saja (ya, termasuk Anda) untuk membuat konten video berkualitas tinggi dan mudah diskalakan untuk setiap kebutuhan. Berikut beberapa manfaat yang paling disukai pelanggan kami:
Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar-ke-video paling inovatif di pasar.
Punya pertanyaan? Kami punya jawabannya
Apa itu perangkat lunak video pelatihan?
Perangkat lunak video pelatihan membantu tim L&D membuat, mengelola, dan mendistribusikan konten pembelajaran berbasis video. HeyGen menggunakan avatar AI dan sintesis suara untuk menghasilkan video pelatihan profesional dari naskah, slide, atau dokumen—tanpa kamera, studio, atau kru produksi. Hasilnya adalah pelatihan video yang dapat diskalakan, mudah diperbarui, dan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa apa pun.
Bagaimana cara membuat video pelatihan perusahaan tanpa studio?
Unggah PowerPoint atau naskah pelatihan yang sudah Anda miliki ke HeyGen. Pilih avatar AI sebagai presenter di layar, pilih suara, dan buat video Anda. Seluruh proses hanya memakan waktu beberapa menit, bukan berbulan-bulan. Untuk sentuhan yang lebih personal, kloning pakar materi pelatihan Anda sehingga kembaran digital mereka yang menyampaikan pelatihannya.
Bisakah saya mengubah PowerPoint yang sudah ada menjadi video pelatihan?
Ya—ini adalah salah satu alur kerja L&D paling populer di HeyGen. Unggah deck PowerPoint atau Google Slides Anda, dan HeyGen akan mengubah setiap slide menjadi satu adegan video dengan narasi avatar. Struktur, konten, dan alur yang sudah Anda miliki akan tetap dipertahankan. Anda dapat mengedit skrip, menyesuaikan durasi, dan menambahkan transisi sebelum menghasilkan video final.
Bagaimana cara kerja pelatihan multibahasa?
Buat video pelatihan Anda sekali saja dalam bahasa utama Anda. Lalu gunakan fitur terjemahan HeyGen untuk menghasilkan versi dalam salah satu dari lebih dari 175 bahasa yang didukung. Terjemahan mencakup kloning suara (sehingga pengisi suara terdengar alami di setiap bahasa) dan sinkronisasi bibir (sehingga gerakan mulut sesuai dengan audio yang diterjemahkan). Satu video sumber, jangkauan global.
Apakah HeyGen terintegrasi dengan LMS kami?
Ya. HeyGen mengekspor paket SCORM 1.2 dan SCORM 2004 yang berfungsi dengan berbagai sistem manajemen pembelajaran utama termasuk Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo, Absorb, dan lainnya. Tetapkan ambang batas penyelesaian, lacak kemajuan pembelajar, dan integrasikan dengan ekosistem pembelajaran Anda yang sudah ada.
Bagaimana cara membuat klon digital dari pakar materi pelajaran kami?
Fitur AI clone HeyGen membuat kembaran digital dari rekaman video singkat. Subject matter expert (SME) Anda cukup merekam satu kali—mengikuti panduan sederhana untuk pencahayaan dan framing—dan avatar mereka kemudian dapat menyampaikan konten pelatihan tanpa batas. Saat mereka tidak tersedia atau meninggalkan organisasi, keahlian mereka tetap terekam dalam bentuk video.
Berapa lama durasi video pelatihan bisa dibuat?
HeyGen mendukung video dengan berbagai durasi. Pelatihan yang paling efektif biasanya mengikuti prinsip microlearning—modul 3–10 menit yang berfokus pada tujuan pembelajaran tertentu. Namun, Anda tetap dapat membuat konten yang lebih panjang untuk topik yang bersifat komprehensif. Untuk pelatihan berdurasi panjang (20+ menit), pertimbangkan untuk membagi konten menjadi beberapa bab agar keterlibatan dan tingkat penyelesaian peserta belajar menjadi lebih baik.
Bisakah beberapa orang di tim L&D saya menggunakan HeyGen?
Ya. HeyGen untuk Bisnis mencakup ruang kerja tim tempat desainer instruksional, manajer pelatihan, dan pembuat konten dapat berkolaborasi. Pustaka aset bersama menyimpan avatar yang disetujui, elemen merek, dan template yang dapat diakses oleh seluruh tim Anda. Kontrol admin memungkinkan Anda mengelola izin dan memantau penggunaan.
Bagaimana HeyGen dibandingkan dengan produksi video tradisional?
Produksi video pelatihan tradisional memerlukan penjadwalan pembicara, pemesanan studio, koordinasi kru, dan penyuntingan pascaproduksi—biasanya memakan waktu 2–3 bulan dan biaya $5.000–$15.000+ per video jadi. HeyGen menghasilkan kualitas setara dalam hitungan menit hingga jam, dengan revisi tanpa batas. Advantive melaporkan pengurangan waktu pembuatan konten sebesar 50%. Würth Group memangkas waktu produksi sebesar 50% dan biaya penerjemahan hingga 80%.
Bisakah saya menambahkan kuis atau interaktivitas ke video pelatihan saya?
HeyGen mendukung elemen interaktif termasuk kuis, pemeriksaan pengetahuan, dan jalur bercabang. Tambahkan pertanyaan pilihan ganda, sematkan tautan, dan buat titik pengambilan keputusan yang mempersonalisasi pengalaman belajar. Fitur interaktif diekspor bersama paket SCORM Anda untuk pelacakan di LMS.
Apakah konten pelatihan saya aman?
HeyGen telah tersertifikasi SOC 2 Tipe II dan mematuhi GDPR. Konten Anda dienkripsi saat dikirim maupun saat disimpan. Untuk tim L&D perusahaan yang menangani materi pelatihan sensitif, HeyGen menyediakan ruang kerja khusus dengan integrasi SSO dan manajemen pengguna terpusat. Kami tidak melatih model AI kami menggunakan konten Anda.
Format dan tingkat kualitas video apa saja yang didukung?
HeyGen mengekspor dalam format MP4 hingga resolusi 4K. Sebagian besar tim L&D menggunakan 1080p (Full HD) karena memberikan keseimbangan antara kualitas dan ukuran file untuk pengiriman melalui LMS serta pertimbangan bandwidth. Anda juga dapat mengekspor dalam 720p untuk kebutuhan mobile-first atau lingkungan dengan keterbatasan bandwidth.
Jelajahi Solusi Lainnya
Kasus Penggunaan
Alat
Kisah Pelanggan
- Advantive: Pembuatan Konten 50% Lebih Cepat
- Grup Würth: Pengurangan Biaya Penerjemahan hingga 80%
- Workday: Lokalisasi dalam Hitungan Menit
- Sibelco: Produksi Pelatihan Berskala Besar
- Stratasys: Penerapan Pelatihan Global
- HubSpot: Video AI dalam Skala Besar
- Coursera: Lokalisasi Video
- Lattice: Onboarding dalam Skala Besar
Mulai Membuat Video Pelatihan Hari Ini
Berhenti menunggu berbulan-bulan untuk konten yang sudah ketinggalan zaman bahkan sebelum diluncurkan. Buat video pelatihan profesional dalam hitungan menit, terjemahkan ke bahasa apa pun seketika, dan perbarui kapan pun bisnis Anda berubah—tanpa perlu pengambilan gambar ulang. Bergabunglah dengan tim L&D di Workday, Advantive, dan Würth Group yang telah mengubah cara mereka melakukan pelatihan.
- Tidak perlu kartu kredit
- Ekspor SCORM disertakan
- Batalkan kapan saja