Bottleneck Konten L&D
Tantangan Pelatihan Multibahasa
Tenaga kerja Anda berbicara dalam berbagai bahasa, tetapi pelatihan keselamatan dan kepatuhan hanya disampaikan dalam bahasa Inggris. Banyak karyawan tidak sepenuhnya memahaminya, sehingga menempatkan organisasi Anda pada risiko pelanggaran bahasa OSHA dan denda hingga $15.000 per insiden. Penerjemahan pelatihan secara tradisional lambat dan mahal, sering kali menelan biaya ribuan dolar per bahasa dan menghasilkan dubbing berkualitas rendah yang menurunkan keterlibatan. Teks terjemahan (subtitle) juga tidak menyelesaikan masalah, karena mengasumsikan kemampuan membaca yang kuat dan penayangan dengan suara menyala. Akibatnya adalah pemahaman yang buruk, tingkat penyelesaian yang rendah, dan paparan hukum yang berkelanjutan, sementara organisasi yang memiliki program pelatihan multibahasa dapat beroperasi dengan aman dan patuh di semua kelompok bahasa.
Solusi HeyGen
HeyGen mengubah materi pelatihan Anda menjadi konten video multibahasa dalam lebih dari 175 bahasa. Unggah materi pelatihan berbahasa Inggris Anda dan langsung hasilkan terjemahan yang terdengar alami dengan kloning suara AI dan sinkronisasi bibir yang akurat, menghadirkan kualitas profesional tanpa dubbing yang canggung. Berbeda dengan terjemahan tradisional yang biayanya bisa mencapai ribuan dolar per bahasa, langganan tetap HeyGen mencakup video tanpa batas dalam bahasa tanpa batas, mengurangi biaya hingga 90%. Saat materi pelatihan berubah, cukup perbarui naskah sekali dan buat ulang semua versi bahasa hanya dalam beberapa menit, sehingga perpustakaan pelatihan global Anda tetap akurat, patuh regulasi, dan selalu mutakhir.
Segala Kebutuhan Tim L&D untuk Pelatihan dalam Skala Besar
175+ Bahasa dengan Kloning Suara
Terjemahkan materi pelatihan ke bahasa apa pun yang digunakan tenaga kerja Anda. Spanyol (Amerika Latin + Eropa), Mandarin, Vietnam, Tagalog, Arab, Hindi, Portugis, Polandia, Korea, Jepang, dan lebih dari 165 bahasa lainnya. Alami kloning suara AI yang menghasilkan pelatihan dengan suara autentik dalam setiap bahasa. Bukan suara robotik text-to-speech. Suara berkualitas profesional setara pengisi suara manusia yang tetap menjaga emosi dan intonasi.
Lebih dari 175 bahasa dan variasi regional
Kloning suara alami per bahasa
Kualitas setara penutur asli yang autentik
Emosi dan nada yang terjaga lintas bahasa
Teknologi Lip-Sync Profesional
Gerakan mulut selaras dengan bahasa yang diucapkan. Pelatihan bahasa Spanyol menampilkan gerakan bibir berbahasa Spanyol. Pelatihan bahasa Mandarin menampilkan artikulasi berbahasa Mandarin. Menghilangkan efek dubbing yang canggung ketika audio tidak sesuai dengan visual. Kualitas presentasi yang profesional membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata pembelajar. Karyawan akan lebih terlibat dengan konten yang terlihat dan terdengar alami.
Lip-sync dalam lebih dari 175 bahasa
Gerakan mulut alami per bahasa
Tanpa efek sulih suara yang canggung
Kualitas presentasi profesional
Kepatuhan Bahasa OSHA
OSHA mewajibkan pelatihan dalam bahasa yang dipahami karyawan. HeyGen menyediakan pelatihan keselamatan multibahasa. Komunikasi bahaya, lockout tagout, APD, prosedur darurat dalam bahasa asli karyawan. Dokumentasikan kepatuhan dengan pelacakan penyelesaian. Hindari teguran dan denda dengan pelatihan yang benar-benar dipahami karyawan.
Pelatihan bahasa yang sesuai standar OSHA
Pelatihan keselamatan dalam bahasa apa pun
Pemahaman karyawan yang terdokumentasi
Hindari pelanggaran terkait penggunaan bahasa
Pengurangan Biaya 90% Dibandingkan Terjemahan Tradisional
Agensi tradisional: $3.000–$8.000 per bahasa per video. HeyGen: langganan tetap untuk bahasa tanpa batas. Biaya sama, baik untuk satu bahasa maupun lima puluh. Beberapa video multibahasa pertama sudah menutup biaya sendiri. ROI luar biasa untuk program pelatihan global. Berhenti memilih bahasa mana yang sanggup Anda biayai. Latih semua orang dalam bahasa ibu mereka.
Biaya tetap, bahasa tanpa batas
Hemat 90% dibandingkan terjemahan tradisional
Tanpa harga terpisah per bahasa
ROI pada beberapa video pertama
Perbarui Semua Bahasa Secara Bersamaan
Butuh pembaruan materi pelatihan? Cukup edit naskah bahasa Inggris. Regenerasi semua bahasa dalam hitungan menit. Tanpa perlu mengoordinasikan delapan proyek terjemahan terpisah. Tanpa menunggu berbulan-bulan untuk pembaruan. Semua versi bahasa tetap tersinkron dan selalu terbaru secara otomatis. Ada perubahan proses yang memengaruhi pelatihan keselamatan? Perbarui semua bahasa di hari yang sama.
Edit sekali, perbarui semua bahasa
Pembaruan multibahasa secara simultan
Tidak perlu koordinasi penerjemahan
Pelatihan global yang selalu mutakhir
Penerapan Global di Hari yang Sama
Buat pelatihan bahasa Inggris pada hari Senin. Luncurkan dalam 12 bahasa pada hari Selasa. Terjemahan tradisional memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. HeyGen menghadirkan peluncuran multibahasa di hari yang sama. Rilis pelatihan secara global tanpa penundaan karena proses terjemahan. Tanggapi perubahan regulasi secara langsung di semua kelompok bahasa karyawan.
Penerapan multibahasa di hari yang sama
Tanpa waktu tunggu untuk terjemahan
Peluncuran global instan
Ketersediaan bahasa secara langsung
Dari Pelatihan Bahasa Inggris ke 175+ Bahasa dalam 3 Langkah
Buat dalam Bahasa Utama Anda
Kembangkan pelatihan dalam bahasa Inggris atau bahasa utama Anda. Unggah PowerPoint yang sudah ada, rekam para ahli materi, atau buat konten baru. Ini akan menjadi sumber untuk semua versi terjemahan.materi pelatihanberfungsi dengan sangat baik. Tidak perlu membuat ulang konten dari awal.
Pilih Bahasa Target
Pilih bahasa apa saja yang dibutuhkan tenaga kerja Anda. Bahasa Spanyol untuk fasilitas di Texas. Bahasa Vietnam untuk gudang di California. Bahasa Mandarin untuk kantor di Shanghai. Bahasa Portugis untuk Brasil. Pilih satu bahasa atau lima puluh. HeyGen secara otomatis menghasilkan kloning suara alami dan sinkronisasi bibir untuk setiap bahasa yang dipilih.
Menerapkan ke Tim Global
Sebarkan pelatihan multibahasa ke lokasi yang sesuai. Versi bahasa Spanyol untuk penutur bahasa Spanyol. Versi bahasa Vietnam untuk penutur bahasa Vietnam. Lacak penyelesaian berdasarkan bahasa. Pastikan dokumentasi kepatuhan mencakup semua kelompok bahasa karyawan. LMS Anda menangani konten multibahasa sama seperti pelatihan berbahasa Inggris.
Dibuat untuk Setiap Kebutuhan Latihan
Kepatuhan Pelatihan Keselamatan OSHA
Penuhi persyaratan bahasa OSHA dengan memberikan pelatihan keselamatan yang benar-benar dipahami karyawan. Buat pelatihan komunikasi bahaya, lockout tagout, dan APD dalam bahasa Inggris, Spanyol, Vietnam, Mandarin, dan lainnya. Banyak organisasi melaporkan tidak lagi menerima teguran terkait bahasa setelah menerapkan pelatihan multibahasa.
Pelatihan Korporat Global
Terapkan program kepemimpinan, kepatuhan, dan orientasi karyawan secara konsisten di seluruh kantor internasional. Terjemahkan program inti ke dalam bahasa lokal tanpa perlu produksi terpisah menggunakan video orientasi karyawan, sehingga memastikan konsistensi global dan peluncuran yang lebih cepat.
Pelatihan Keberagaman Tenaga Kerja AS
Dukung tenaga kerja multibahasa di ritel, perhotelan, dan layanan dengan pelatihan keamanan pangan, pencegahan pelecehan, dan layanan pelanggan dalam berbagai bahasa. Penyampaian pelatihan secara multibahasa meningkatkan tingkat penyelesaian dari sekitar 50% menjadi lebih dari 90% dan memenuhi persyaratan bahasa di tingkat negara bagian.
Staf Layanan Kesehatan Multibahasa
Sampaikan pelatihan keselamatan pasien, HIPAA, dan pengendalian infeksi dalam bahasa asli para staf. Pemahaman yang jelas mengurangi insiden salah komunikasi dan meningkatkan hasil keselamatan pasien.
Keselamatan di Area Konstruksi
Sediakan pelatihan keselamatan khusus lokasi dalam bahasa yang digunakan kru untuk perlindungan jatuh, pengoperasian peralatan, dan keselamatan penggalian. Pelatihan yang sesuai bahasa membantu mengurangi insiden dan memungkinkan lolos inspeksi OSHA tanpa temuan pelanggaran.
Hasil Terverifikasi
Organisasi melihat peningkatan pemahaman lebih dari 85% ketika pelatihan disampaikan dalam bahasa asli karyawan dibandingkan hanya dalam bahasa Inggris atau hanya dengan teks terjemahan.
Produk dengan pertumbuhan tercepat di G2, dan itu bukan tanpa alasan
Dari pelatihan global hingga iklan video, HeyGen memberdayakan siapa saja (ya, termasuk Anda) untuk membuat konten video berkualitas tinggi dan mudah diskalakan untuk setiap kebutuhan. Berikut beberapa manfaat yang paling disukai pelanggan kami:
Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar-ke-video paling inovatif di pasar.
Punya pertanyaan? Kami punya jawabannya
Bahasa apa saja yang tersedia?
Lebih dari 175 bahasa termasuk Spanyol (Amerika Latin + Eropa), Mandarin, Vietnam, Tagalog, Prancis, Jerman, Portugis (Brasil + Eropa), Arab, Hindi, Korea, Jepang, Polandia, Rusia, Italia, Thai, dan lebih dari 160 bahasa lainnya. Varian regional tersedia untuk bahasa-bahasa utama guna memastikan kesesuaian budaya dan bahasa.
Apakah ini memenuhi persyaratan bahasa OSHA?
Ya. OSHA mewajibkan pelatihan dalam bahasa yang dipahami karyawan. HeyGen menyediakan pelatihan dengan suara alami dan pencatatan penyelesaian, sehingga mendukung audit kepatuhan. Banyak tim menggabungkan ini dengan video pelatihan internal untuk memperkuat keselamatan dan prosedur dari waktu ke waktu.
Berapa biaya pelatihan multibahasa?
Terjemahan tradisional: $3.000–$8.000 per bahasa per video. Langganan tetap HeyGen mencakup video tanpa batas dalam bahasa tanpa batas. Biayanya sama untuk satu bahasa maupun lima puluh. Penghematan rata-rata: 90% dibandingkan layanan terjemahan tradisional. Beberapa video pertama biasanya sudah menutup biaya langganan tahunan.
Bagaimana perbandingan cloning suara dengan dubbing?
Kloning suara menghasilkan suara yang alami dan berkualitas seperti manusia dalam setiap bahasa. Dubbing tradisional sering terdengar kaku dan robotik, dengan audio yang canggung dan tidak selaras dengan visual. HeyGen menyertakan lip-sync sehingga gerakan mulut selaras secara profesional dengan bahasa yang diucapkan. Karyawan menjadi lebih terlibat dengan materi pelatihan yang terdengar alami, alih-alih tertawa karena dubbing yang jelas-jelas dibuat-buat.
Bisakah Anda memperbarui pelatihan dalam semua bahasa?
Ya. Edit sekali saja naskah dalam bahasa sumber Anda. Hasilkan ulang semua versi bahasa dalam hitungan menit. Semua bahasa diperbarui secara bersamaan. Tidak perlu mengoordinasikan proyek terjemahan terpisah atau menunggu berminggu-minggu. Proses berubah? Perbarui semua bahasa di hari yang sama.
Berapa lama proses penerjemahan berlangsung?
Di hari yang sama. Pilih bahasa target, buat terjemahan dengan peniruan suara dan sinkronisasi bibir. Langsung gunakan. Terjemahan tradisional memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan per bahasa. HeyGen memungkinkan peluncuran global secara instan.
Bagaimana dengan variasi bahasa daerah?
Tersedia untuk berbagai bahasa utama. Bahasa Spanyol Amerika Latin vs Spanyol Eropa. Bahasa Portugis Brasil vs Portugis Eropa. Bahasa Mandarin Sederhana vs Mandarin Tradisional. Pilih varian yang tepat untuk tenaga kerja Anda agar pelatihan terasa alami dan sesuai dengan budaya.
Apakah ini berfungsi untuk konten teknis?
Ya. Unggah glosarium terminologi. HeyGen memastikan istilah teknis, nama produk, dan istilah keselamatan diterjemahkan dengan akurat. Menjaga konsistensi di berbagai bahasa untuk konten spesialis. Kualitas pelatihan teknis tetap tinggi di semua bahasa.
Bagaimana HeyGen dibandingkan dengan produksi video tradisional?
Produksi video pelatihan tradisional memerlukan penjadwalan pembicara, pemesanan studio, koordinasi kru, dan penyuntingan pascaproduksi—biasanya memakan waktu 2–3 bulan dan biaya $5.000–$15.000+ per video jadi. HeyGen menghasilkan kualitas setara hanya dalam hitungan menit hingga jam, dengan revisi tanpa batas. Advantive melaporkan pengurangan waktu pembuatan konten sebesar 50%. Würth Group memangkas waktu produksi hingga 50% dan biaya penerjemahan hingga 80%.
