Terjemahkan materi pelatihan ke bahasa apa pun yang digunakan tenaga kerja Anda. Spanyol (Amerika Latin + Eropa), Mandarin, Vietnam, Tagalog, Arab, Hindi, Portugis, Polandia, Korea, Jepang, dan lebih dari 165 bahasa lainnya. Alami kloning suara AI yang menghasilkan pelatihan dengan suara autentik dalam setiap bahasa. Bukan suara robotik text-to-speech. Suara berkualitas profesional setara pengisi suara manusia yang tetap menjaga emosi dan intonasi.

Lebih dari 175 bahasa dan variasi regional

Kloning suara alami per bahasa

Kualitas setara penutur asli yang autentik

Emosi dan nada yang terjaga lintas bahasa