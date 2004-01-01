Orientasi Perusahaan Berikan setiap karyawan baru pengenalan berkualitas tinggi yang sama tentang perusahaan Anda. Pesan sambutan dari pimpinan, sejarah dan misi perusahaan, budaya dan nilai-nilai, struktur organisasi, gambaran manfaat, serta kebijakan tempat kerja. Fondasi yang dibutuhkan semua orang, apa pun perannya. Use case: Perusahaan SaaS yang sedang berkembang membuat seri onboarding inti berisi 8 video yang mencakup hal-hal penting tentang perusahaan. Setiap karyawan baru, dari karyawan ke-50 hingga ke-500, menonton pengenalan profesional yang sama.



Pelatihan Khusus Peran Metodologi penjualan untuk account executive, standar rekayasa untuk developer, alur kerja customer success untuk tim support, persyaratan kepatuhan untuk tim keuangan. Pelatihan yang ditargetkan untuk berbagai departemen tanpa perlu menjalankan sesi live terpisah untuk setiap peran. Use case: Perusahaan teknologi mengelola jalur onboarding untuk Engineering, Sales, Marketing, dan Customer Success. Karyawan baru menyelesaikan rangkaian pelatihan tingkat perusahaan serta modul-modul khusus untuk departemen mereka.



Onboarding Karyawan Jarak Jauh Pedoman untuk tim terdistribusi, alat komunikasi dan praktik terbaik, membangun koneksi secara virtual, ekspektasi pengaturan kantor di rumah, serta kebijakan kerja jarak jauh. Bantu karyawan jarak jauh yang baru bergabung merasa terintegrasi sejak hari pertama tanpa mengharuskan mereka mengikuti panggilan dengan kantor pusat pada pukul 6 pagi. Use case: Perusahaan sepenuhnya remote mengonboarding lebih dari 40 karyawan per kuartal di 15 negara. Pelatihan video memberikan pengalaman yang konsisten, terlepas dari lokasi atau zona waktu.



Orientasi Tim Global Terapkan proses onboarding yang konsisten di seluruh dunia dengan video pelatihan multibahasa yang memastikan setiap karyawan belajar dalam bahasa yang mereka sukai.. Use case: Perusahaan multinasional membuat materi onboarding inti satu kali, lalu menerapkannya dalam 8 bahasa. Proses rekrutmen internasional dipercepat tanpa perlu anggaran produksi terpisah untuk tiap pasar.



Kepatuhan dan Pelatihan Wajib Penuhi persyaratan regulasi dengan pelatihan wajib yang konsisten dan dapat dilacak. Pencegahan pelecehan, keselamatan kerja, keamanan data, kode etik. Pastikan karyawan baru menyelesaikan kebijakan wajib, pelatihan keselamatan, dan edukasi regulasi menggunakan video pelatihan kepatuhan dengan pelacakan berbasis SCORM dan pelaporan yang siap diaudit. Use case: Perusahaan layanan kesehatan memastikan 100% karyawan baru menyelesaikan pelatihan HIPAA sebelum mendapatkan akses ke sistem. Format video ditambah pelacakan SCORM menyediakan dokumentasi untuk keperluan audit regulasi.