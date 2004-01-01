Buat Video Orientasi Karyawan yang Benar-Benar Ditonton Karyawan Baru
Ubah deck PowerPoint dan dokumen onboarding menjadi video pelatihan menarik yang dapat diskalakan untuk setiap karyawan, di setiap lokasi, dan dalam setiap bahasa. Tanpa perlu menjadwalkan sesi live, tanpa proses syuting, dan tanpa penundaan saat kebijakan berubah.
- Tidak perlu kartu kredit
- Ekspor SCORM disertakan
Bottleneck Konten L&D
Hambatan dalam Proses Onboarding
Tim Anda merekrut dengan sangat cepat, tetapi onboarding langsung tidak bisa di-scale. Mengatur sesi membuat manajer teralihkan dari pekerjaan, karyawan jarak jauh harus duduk berjam-jam di panggilan Zoom lintas zona waktu, dan informasi berubah-ubah tergantung siapa yang menyampaikan. Deck onboarding sudah ketinggalan zaman, pelatihan yang hanya tersedia dalam bahasa Inggris membuat karyawan global tertinggal, dan HR menghabiskan banyak waktu hanya untuk mengurus logistik. Akibatnya, karyawan baru tetap kebingungan, tidak terlibat, dan butuh berbulan-bulan untuk mencapai produktivitas penuh, sementara slide statis dan sesi live gagal mengikuti laju pertumbuhan perusahaan Anda.
Solusi HeyGen
HeyGen mengubah materi onboarding yang sudah Anda miliki menjadi pelatihan video profesional yang benar-benar diselesaikan karyawan baru. Unggah deck PowerPoint, tempelkan konten dari buku panduan karyawan Anda, atau buat skrip dengan AI, lalu pilih avatar presenter dan buat video onboarding yang rapi hanya dalam beberapa menit. Karyawan baru dapat belajar sesuai jadwal mereka sendiri dengan kemampuan untuk menjeda dan memutar ulang, sehingga meningkatkan retensi. Saat kebijakan berubah, cukup edit skrip dan buat ulang videonya seketika. Merekrut secara global? Terjemahkan seluruh program onboarding Anda ke dalam lebih dari 175 bahasa dengan kloning suara natural dan sinkronisasi bibir. Tim HR Anda membuat sekali, memperbarui seketika, dan menskalakan onboarding secepat laju perekrutan.
Segala yang Dibutuhkan Tim L&D untuk Pelatihan dalam Skala Besar
PowerPoint ke Video Onboarding
Berhenti meminta karyawan baru membaca dek berisi 80 slide. Unggah presentasi yang sudah Anda miliki dan HeyGen akan mengubahnya menjadi video pelatihan yang dipandu avatar, lengkap dengan narasi, transisi, dan sentuhan profesional. Perpustakaan slide Anda langsung menjadi konten video tanpa perlu mulai dari nol.
Impor PowerPoint, Google Slides, atau PDF
Avatar menelusuri konten secara profesional
Tambahkan logo dan warna merek Anda secara otomatis
Kloning Pakar Materi
Kepala penjualan Anda memberikan pelatihan produk terbaik. Manajer engineering Anda menjelaskan onboarding teknis dengan sangat sempurna. Buat versi digital dari mereka dari rekaman video singkat. Mereka merekam sekali, onboarding selamanya. Penyampaian yang konsisten, tanpa benturan jadwal, dan tidak perlu lagi menunggu SME yang sibuk.
Klon anggota tim asli dari rekaman singkat
Terapkan keahlian mereka pada jumlah karyawan baru tanpa batas
Perbarui naskah pelatihan tanpa perlu merekam ulang
Lokalisasi Onboarding Global
Satu video onboarding, dalam setiap bahasa yang digunakan tim Anda.Terjemahan video berbasis AIdengan peniruan suara membuat materi pelatihan terdengar seperti penutur asli dalam bahasa Spanyol, Portugis, Mandarin, dan lebih dari 175 bahasa lainnya, bukan seperti dubbing yang canggung. Onboard semua orang dalam bahasa pilihan mereka dari satu sumber saja.
Kloning suara mempertahankan keaslian pembawa acara
Sinkronisasi bibir menyesuaikan gerakan wajah untuk setiap bahasa
Luncurkan secara global dari satu video master
Integrasi LMS
Ekspor video onboarding langsung ke sistem manajemen pembelajaran Anda. Paket SCORM 1.2 dan 2004 berfungsi dengan Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, BambooHR, dan lainnya. Lacak penyelesaian, tetapkan persyaratan kelulusan, dan integrasikan dengan tumpukan teknologi HR Anda yang sudah ada.
Ekspor SCORM 1.2 dan SCORM 2004
Ambang penyelesaian yang dapat disesuaikan
Dukungan unggah langsung ke LMS
Pembaruan Konten Instan
Kebijakan berubah. Proses berkembang. Alat diganti. Saat konten onboarding Anda perlu diperbarui, cukup edit naskahnya dan buat ulang dalam hitungan menit, bukan berbulan-bulan. Tanpa pengambilan gambar ulang, tanpa penundaan produksi, tanpa materi pelatihan yang sudah ketinggalan zaman. Onboarding Anda selalu selaras dengan kondisi perusahaan Anda yang sebenarnya.
Perubahan skrip diterapkan dalam hitungan menit
Tidak perlu pengambilan gambar ulang
Kontrol versi untuk pelacakan kepatuhan
Belajar Mandiri untuk Tim Jarak Jauh
Karyawan jarak jauh di berbagai zona waktu bisa menonton kapan pun cocok bagi mereka. Tidak perlu lagi menyelaraskan jadwal untuk pelatihan langsung. Mereka bisa menjeda, memutar ulang, dan menonton kembali bagian yang mereka butuhkan. Proses onboarding berlangsung sesuai jadwal mereka, bukan jadwal Anda.
Berfungsi di semua zona waktu
Akses sesuai permintaan kapan saja
Ramah seluler untuk fleksibilitas
Dari Kebutuhan Pelatihan hingga Kursus Terbit dalam 3 Langkah
Gunakan Apa yang Sudah Anda Miliki
Unggah deck PowerPoint yang sudah ada, tempelkan skrip dari buku panduan karyawan Anda, atau biarkan AI membuat konten dari dokumentasi onboarding Anda. Tidak ada lagi masalah halaman kosong. Anda sudah tahu apa yang perlu dipelajari karyawan baru. HeyGen hanya membuatnya enak ditonton.
Pilih Presenter Anda
Pilih dari lebih dari 120 avatar AI profesional atau buat klon digital CEO, CHRO, atau manajer rekrutmen Anda. Pilih suara yang sesuai dengan budaya perusahaan Anda. Sesuaikan tampilan dan nuansanya agar selaras dengan organisasi Anda. Proses onboarding Anda akan terlihat seperti diproduksi secara profesional tanpa perlu memesan jasa videografer.
Hasilkan, Terjemahkan, Terapkan
Klik generate. Dalam hitungan menit, Anda sudah memiliki video onboarding profesional. Ekspor sebagai file SCORM untuk LMS Anda, unduh MP4 untuk portal onboarding Anda, atau sematkan di intranet. Butuh bahasa lain? Hasilkan lebih dari 175 bahasa dari satu sumber yang sama hanya dengan satu klik. Karyawan baru dapat mengaksesnya dari laptop, tablet, atau ponsel.
Dibuat untuk Setiap Kebutuhan Latihan
Orientasi Perusahaan
Berikan setiap karyawan baru pengenalan berkualitas tinggi yang sama tentang perusahaan Anda. Pesan sambutan dari pimpinan, sejarah dan misi perusahaan, budaya dan nilai-nilai, struktur organisasi, gambaran manfaat, serta kebijakan tempat kerja. Fondasi yang dibutuhkan semua orang, apa pun perannya.
Use case: Perusahaan SaaS yang sedang berkembang membuat seri onboarding inti berisi 8 video yang mencakup hal-hal penting tentang perusahaan. Setiap karyawan baru, dari karyawan ke-50 hingga ke-500, menonton pengenalan profesional yang sama.
Pelatihan Khusus Peran
Metodologi penjualan untuk account executive, standar rekayasa untuk developer, alur kerja customer success untuk tim support, persyaratan kepatuhan untuk tim keuangan. Pelatihan yang ditargetkan untuk berbagai departemen tanpa perlu menjalankan sesi live terpisah untuk setiap peran.
Use case: Perusahaan teknologi mengelola jalur onboarding untuk Engineering, Sales, Marketing, dan Customer Success. Karyawan baru menyelesaikan rangkaian pelatihan tingkat perusahaan serta modul-modul khusus untuk departemen mereka.
Onboarding Karyawan Jarak Jauh
Pedoman untuk tim terdistribusi, alat komunikasi dan praktik terbaik, membangun koneksi secara virtual, ekspektasi pengaturan kantor di rumah, serta kebijakan kerja jarak jauh. Bantu karyawan jarak jauh yang baru bergabung merasa terintegrasi sejak hari pertama tanpa mengharuskan mereka mengikuti panggilan dengan kantor pusat pada pukul 6 pagi.
Use case: Perusahaan sepenuhnya remote mengonboarding lebih dari 40 karyawan per kuartal di 15 negara. Pelatihan video memberikan pengalaman yang konsisten, terlepas dari lokasi atau zona waktu.
Orientasi Tim Global
Terapkan proses onboarding yang konsisten di seluruh dunia dengan video pelatihan multibahasa yang memastikan setiap karyawan belajar dalam bahasa yang mereka sukai..
Use case: Perusahaan multinasional membuat materi onboarding inti satu kali, lalu menerapkannya dalam 8 bahasa. Proses rekrutmen internasional dipercepat tanpa perlu anggaran produksi terpisah untuk tiap pasar.
Kepatuhan dan Pelatihan Wajib
Penuhi persyaratan regulasi dengan pelatihan wajib yang konsisten dan dapat dilacak. Pencegahan pelecehan, keselamatan kerja, keamanan data, kode etik. Pastikan karyawan baru menyelesaikan kebijakan wajib, pelatihan keselamatan, dan edukasi regulasi menggunakan video pelatihan kepatuhan dengan pelacakan berbasis SCORM dan pelaporan yang siap diaudit.
Use case: Perusahaan layanan kesehatan memastikan 100% karyawan baru menyelesaikan pelatihan HIPAA sebelum mendapatkan akses ke sistem. Format video ditambah pelacakan SCORM menyediakan dokumentasi untuk keperluan audit regulasi.
Orientasi Manajer
Ekspektasi kepemimpinan, dasar-dasar manajemen orang, proses penilaian kinerja, praktik terbaik one-on-one, tanggung jawab dalam perekrutan dan wawancara. Mempersiapkan kontributor individual yang dipromosikan ke peran manajerial untuk menjalankan tanggung jawab baru mereka.
Use case: Perusahaan mempromosikan 20 orang ke posisi manajerial setiap tahun. Program onboarding manajer memastikan mereka memahami ekspektasi sebelum memimpin tim.
Produk dengan pertumbuhan tercepat di G2, dan itu bukan tanpa alasan
Dari pelatihan global hingga iklan video, HeyGen memberdayakan siapa saja (ya, termasuk Anda) untuk membuat konten video berkualitas tinggi dan mudah diskalakan untuk setiap kebutuhan. Berikut beberapa manfaat yang paling disukai pelanggan kami:
Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar-ke-video paling inovatif di pasar.
Punya pertanyaan? Kami punya jawabannya
Jenis konten onboarding apa saja yang cocok dibuat dalam bentuk video?
Sebagian besar materi onboarding sangat efektif disajikan dalam bentuk video, termasuk orientasi perusahaan, budaya, tunjangan, pelatihan sistem, kebijakan, dan ekspektasi peran. Banyak tim juga memperluas proses onboarding menjadi program berkelanjutan melalui video pelatihan internal untuk pembelajaran terus-menerus dan peningkatan keterampilan.
Berapa lama sebaiknya durasi video onboarding?
Usahakan setiap video berdurasi 5–15 menit. Pecah topik yang lebih panjang menjadi beberapa bab. Program onboarding secara keseluruhan bisa berlangsung beberapa jam yang dibagi ke dalam banyak modul pendek. Perhatian menurun drastis setelah 15 menit, sehingga video singkat yang fokus cenderung menghasilkan tingkat penyelesaian yang lebih tinggi dibandingkan sesi panjang seperti maraton.
Apakah Anda membutuhkan keterampilan produksi video?
Tidak. Jika Anda bisa membuat PowerPoint atau menulis sebuah naskah, Anda bisa membuat video onboarding profesional. HeyGen menangani semua urusan teknis produksi. Sebagian besar tim HR membuat video pertama mereka dalam waktu kurang dari 30 menit tanpa pengalaman membuat video.
Bagaimana cara kerja ekspor SCORM?
Ekspor video onboarding Anda sebagai paket SCORM (format 1.2 atau 2004). Unggah ke LMS Anda seperti modul pelatihan lainnya. Atur persyaratan penyelesaian. LMS Anda akan melacak siapa yang menonton, progres, dan status penyelesaian. Berfungsi dengan Workday, Cornerstone, SAP SuccessFactors, dan semua platform pembelajaran utama.
Bisakah Anda memperbarui video tanpa memulai dari awal?
Ya. Edit saja naskah Anda dengan informasi yang sudah diperbarui dan buat ulang videonya. Hanya butuh 5–10 menit. Tanpa rekaman ulang, tanpa pembaruan LMS yang rumit, tanpa kebingungan versi. Sangat penting ketika kebijakan berubah atau ketika Anda menyadari ada hal yang perlu diperjelas berdasarkan pertanyaan karyawan baru.
Bagaimana dengan bahasa yang berbeda?
Buat materi onboarding Anda dalam bahasa utama Anda. Klik terjemahkan. Pilih Spanyol, Prancis, Portugis, Mandarin, Hindi, atau kombinasi dari lebih dari 175 bahasa. HeyGen menghasilkan versi lokal dengan peniruan suara alami dan sinkronisasi gerak bibir. Avatar yang sama dapat berbicara fasih dalam bahasa Spanyol, Prancis, atau Jepang.
Apakah ini berlaku untuk karyawan jarak jauh?
Sangat cocok terutama untuk karyawan jarak jauh. Mereka menonton sesuai jadwal mereka sendiri di berbagai zona waktu. Bisa dijeda saat makan siang, diputar ulang bagian yang perlu diperjelas, ditonton lewat laptop atau ponsel. Tidak perlu lagi memaksa tim di Tokyo ikut panggilan dengan kantor pusat pada jam 3 pagi.
Berapa biaya ini dibandingkan dengan pelatihan langsung?
Onboarding langsung memiliki biaya tersembunyi dalam bentuk waktu koordinator HR, waktu manajer, fasilitas, dan perjalanan untuk perusahaan dengan banyak kantor. Perusahaan pada umumnya menghabiskan 15–25 jam waktu orang per setiap kelompok karyawan baru. Onboarding melalui video menghilangkan sebagian besar biaya tambahan tersebut. Upaya pembuatan dilakukan sekali, dapat digunakan kembali tanpa batas. Sebagian besar tim HR melihat ROI positif dalam kuartal pertama.
Jelajahi Solusi Lainnya
Kasus Penggunaan
Alat
Kisah Pelanggan
- Advantive: Pembuatan Konten 50% Lebih Cepat
- Würth Group: Pengurangan Biaya Penerjemahan 80%
- Workday: Lokalisasi dalam Hitungan Menit
- Sibelco: Produksi Pelatihan dalam Skala Besar
- Stratasys: Penerapan Pelatihan Global
- HubSpot: Video AI dalam Skala Besar
- Coursera: Lokalisasi Video
- Lattice: Onboarding dalam Skala Besar
Mulai Membuat Video Pelatihan Hari Ini
Berhenti menunggu berbulan-bulan untuk konten yang sudah ketinggalan zaman bahkan sebelum diluncurkan. Buat video pelatihan profesional dalam hitungan menit, terjemahkan ke bahasa apa pun seketika, dan perbarui kapan pun bisnis Anda berubah—tanpa perlu syuting ulang. Bergabunglah dengan tim L&D di Workday, Advantive, dan Würth Group yang telah mengubah cara mereka melakukan pelatihan.
- Tidak perlu kartu kredit
- Ekspor SCORM disertakan
- Batalkan kapan saja