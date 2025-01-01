Dibuat untuk perusahaan, dirancang untuk skalabilitas
HeyGen untuk Bisnis dikembangkan khusus untuk organisasi. Baik perusahaan Anda memiliki 100 atau 100.000 karyawan, HeyGen menyediakan cara bersama, teratur, dan dapat ditingkatkan untuk tim dalam membuat dan menemukan video dengan cepat, menjadikannya generator video AI terbaik untuk bisnis.
Dipercaya oleh lebih dari 1.000.000 pengembang dan perusahaan terkemuka.
Produk yang paling cepat berkembang di G2 karena sebuah alasan
Dari pelatihan global hingga iklan video, HeyGen memberdayakan siapa saja (ya, Anda) untuk membuat konten video berkualitas tinggi dan dapat diperluas untuk segala kebutuhan. Berikut adalah beberapa keuntungan yang paling disukai oleh pelanggan kami:
Apa itu HeyGen untuk Perusahaan?
Rencana HeyGen satu-satunya yang dirancang khusus untuk tim. Dapatkan kolaborasi di ruang kerja, kapasitas generasi yang 5 kali lebih besar, dan akses eksklusif ke model video AI yang paling canggih, semuanya dengan penagihan terpusat.
5 kali lebih banyak penggunaan generasi untuk gambar AI, audio, dan lainnya.
Buat video hingga 60 menit durasi
Buatlah 5 avatar kustom dan beli aksesori untuk avatar.
Tambahkan Anggota Tim untuk berkolaborasi di ruang kerja
"HeyGen memungkinkan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam proses seperti yang saya miliki ketika menyangkut cara bercerita secara visual."
Steve Sowrey
Desainer Media Pembelajaran di Miro
Membuat video baru saja menjadi kekuatan super Anda
Berikan tim Anda seluruh kekuatan HeyGen, dengan privasi, tata kelola, dan keamanan yang terintegrasi. Perluas ruang kerja Anda dengan mudah menggunakan kursi fleksibel, kredit, dan kontrol administratif.
Ciptakan secara instan dengan hasil kualitas studio
Ubah skrip, PDF, dan presentasi slide menjadi video realistis dengan avatar dalam hitungan menit. Tanpa kamera, timeline pengeditan, atau beban produksi yang berlebihan. Hanya konten cepat dan profesional yang dapat dihasilkan oleh seluruh tim.
Lokalisasi secara global dalam bahasa apa pun, di mana pun
Raih semua pasar dengan terjemahan berkualitas tinggi, sinkronisasi bibir yang akurat, dan revisi teks terintegrasi dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek. HeyGen membantu tim global untuk menjangkau audiens baru dalam hitungan menit, bukan bulan.
Personalisasi video secara masif dengan sentuhan manusia
Buat setiap penonton merasa diperhatikan. Buat video otentik dan personal yang membantu tim penjualan, pemasaran, dan pelatihan untuk membangun koneksi yang lebih kuat di setiap titik kontak, tanpa perlu perekaman manual.
Integrasi sempurna dengan alur kerja yang sudah ada
HeyGen terhubung secara terintegrasi dengan aplikasi populer seperti Zapier, HubSpot, Make, dan n8n untuk membawa keunggulan video AI langsung ke dalam alur kerja Anda. Manfaatkan kemudahan membuat video berkualitas tinggi tanpa repot beralih antar alat
Login tunggal (SSO) dan tata kelola yang siap untuk perusahaan
Pertahankan identitas merek dan kontrol dengan ruang kerja tim, peran khusus, otentikasi tunggal (SSO), penggunaan bersama, dan alat administrasi terpusat. Berkembang dengan aman dengan SOC 2 Tipe II, GDPR, dan tata kelola AI yang terintegrasi sejak hari pertama.
Akses ke model video terbaru
Berada di garis depan generasi video AI dengan akses eksklusif ke Avatar IV, Sora, dan Veo 3.
Avatar IV
Kemampuan pembuatan video yang diperluas dengan teknologi avatar paling canggih.
Sora 2
Nikmati model revolusioner Sora dari OpenAI untuk pembuatan video generasi terbaru.
Saya melihat 3
Gunakan Veo 3 dari Google untuk mendapatkan konten video berkualitas tinggi yang dihasilkan oleh AI.
"Kami memulai dengan sebuah video. Itu saja yang diperlukan untuk melihat dampaknya. Setelah Anda mengalaminya, menjadi jelas apa yang bisa ini buka"
Mustafa Furniturewala
CTO Coursera
Harga sederhana yang dirancang untuk perusahaan
Bisnis
Sempurna untuk organisasi yang membutuhkan cara aman dan dapat diskalakan agar tim dapat dengan cepat membuat, menyesuaikan, dan melokalisasi video berkualitas tinggi dengan kecerdasan buatan.
5 kali lebih banyak penggunaan generasi
5 avatar khusus
SAML/SSO
Kolaborasi di ruang kerja
Komentar dan penyuntingan draf video
Penagihan terpusat
Pembelian kredit fleksibel tambahan
Opsi pengisian ulang otomatis
Undangan dan manajemen tim
Pembuatan video diperluas dengan Avatar IV
Hak penggunaan komersial untuk video
Akses ke model video terbaru (Avatar IV, Sora 2, Veo 3)
Video hingga 60 menit
Pemrosesan prioritas
Terintegrasi dengan Zapier, HubSpot, Make, n8n, dan lainnya
Skalakan merek Anda dengan aset terpusat
Putar video di semua departemen
Lihat bagaimana perusahaan seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan video dan mendorong pertumbuhan dengan platform video AI yang paling inovatif.
Ubah blog, PDF, dan kampanye menjadi video kustom sesuai permintaan. Hasilkan lebih banyak konten dalam waktu yang lebih singkat, sambil tetap menjaga kualitas tinggi.
Sumber daya tingkat perusahaan
Perkuat perusahaan Anda dengan alat-alat yang aman, kolaboratif, dan konsisten dengan merek, yang dirancang untuk mengoptimalkan setiap tahap pembuatan video.
SAML/SSO
Aktifkan akses yang aman dan tanpa hambatan untuk tim dengan single sign-on (SSO) dan manajemen identitas tingkat perusahaan.
Pendapatan terpusat
Kelola semua kursi, kredit, dan faktur dari satu pusat penagihan yang terorganisir untuk seluruh perusahaan.
Hak penggunaan komersial
Ciptakan dan publikasikan video dengan percaya diri, dengan semua hak komersial termasuk untuk penggunaan bisnis.
Siap untuk integrasi
Hubungkan HeyGen secara terintegrasi dengan alat dan alur kerja yang sudah ada, seperti Zapier, HubSpot, Make, dan n8n.
Manajemen tim
Kontrol peran, izin, dan aset bersama untuk menjaga semua tim tetap sejalan dan sesuai dengan merek.
Pemrosesan prioritas
Hasilkan video lebih cepat dengan antrian render yang dipercepat dan dikhususkan untuk pengguna bisnis.
5 kali lebih banyak penggunaan generasi
Dapatkan kapasitas produksi bulanan yang signifikan lebih besar agar tim dapat mencipta secara massal tanpa gangguan.
Video hingga 60 menit
Hasilkan konten panjang dan berdampak tinggi dengan dukungan untuk video hingga durasi 60 menit.
Kemampuan utama yang disukai oleh perusahaan
Lihat bagaimana perusahaan seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan video dan mendorong pertumbuhan dengan platform video AI yang paling inovatif.
Kembar Digital
Buat versi realistis dari diri Anda atau presenter yang siap tampil di depan kamera. Tambahkan sentuhan manusia ke video apa pun dengan gerakan dan ekspresi yang alami.
Kloning suara
Gabungkan suara asli Anda dengan kualitas tinggi. Edit sebuah kalimat atau perbarui sebuah paragraf tanpa perlu merekam ulang untuk menjaga konsistensi nada dan energi di semua video.
Pembaruan Mudah
Edit skenario, ganti layar, dan aktifkan pembuatan. Tanpa pengambilan gambar baru, tanpa menunggu. Pertahankan konten yang terbaru untuk selalu memiliki video terbaik yang tersedia.
Kolaborasi
Bekerjalah bersama dalam ruang kerja bersama di mana tim dapat meninjau, memberikan komentar, dan meningkatkan video. Buat lebih cepat dan tetap sejalan tanpa siklus umpan balik yang panjang.
Legenda dan subjudul
Tambahkan teks dan subjudul yang akurat secara otomatis untuk tampilan yang jelas dan dapat diakses. Sempurna untuk konten global, tanpa suara, atau multi-kanal.
Paket Merek
Unggah elemen-elemen merek Anda untuk memastikan konsistensi di semua video. Pertahankan warna, font, dan logo yang seragam di seluruh perpustakaan Anda untuk setiap pengguna.
Sumber Daya
Lihat bagaimana perusahaan seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan video dan mendorong pertumbuhan dengan platform video AI yang paling inovatif.
Mulai membuat video dengan HeyGen Academy
Baca panduannya
Baca panduannya
Bagaimana perusahaan memberikan kehidupan pada cerita dengan HeyGen
Baca panduannya
Baca panduannya
Persepsi terhadap laporan tren AI tahun 2026
Baca panduannya
Baca panduannya
Digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk meningkatkan skala produksi video
Berikan tim Anda seluruh kekuatan HeyGen, dengan privasi, tata kelola, dan keamanan yang terintegrasi. Perluas ruang kerja Anda dengan mudah menggunakan kursi fleksibel, kredit, dan kontrol administratif.
Miro
"It has empowered our writers to have the same level of creativity in the process that I do when it comes to visual storytelling mediums."
Steve Sowrey, Learning Media Designer
Punya pertanyaan? Kami punya jawabannya
Apa itu HeyGen untuk Perusahaan?
HeyGen for Business adalah platform video AI yang dirancang untuk tim, dibuat untuk organisasi yang membutuhkan kolaborasi aman, berbagi penggunaan, dan pembuatan video yang dapat ditingkatkan. Termasuk kredit yang terakumulasi, kontrol administratif, SSO, dan fitur tata kelola yang tidak tersedia dalam paket individu. Juga menyediakan kekuatan generator video AI untuk keperluan bisnis yang khusus dibangun untuk tim global.
Bagaimana rencana Bisnis berbeda dari rencana lainnya?
Rencana individu dirancang untuk pembuatan video pribadi. Rencana Bisnis ditujukan untuk tim, menawarkan ruang kerja bersama, kredit yang terakumulasi, kursi dengan biaya lebih rendah, penagihan terpusat, fungsi khusus, serta otentikasi dan keamanan yang siap untuk perusahaan.
Bagaimana cara kerja kredit yang terakumulasi?
Setiap ruang kerja bisnis menerima sejumlah kredit generatif setiap bulan yang dibagi rata di antara semua pengguna. Jumlah kursi tidak meningkatkan jumlah kredit, namun para administrator dapat menambah penggunaan melalui pengisian ulang otomatis atau paket tambahan untuk skalabilitas yang dapat diprediksi.
Apakah tim saya bisa berkolaborasi di dalam HeyGen?
Ya. Tim dapat bekerja bersama dalam ruang kerja bersama untuk mengulas, memberikan komentar, dan meningkatkan video secara kolaboratif. Aset bersama, template, avatar, dan kit merek membantu semua orang untuk tetap selaras.
Apakah HeyGen menyediakan dukungan untuk terjemahan dan lokalisasi?
Tentu saja. Anda dapat menerjemahkan video apa pun ke lebih dari 175 bahasa dan dialek dengan sinkronisasi bibir yang alami dan penyuntingan teks terintegrasi. Ini memungkinkan komunikasi dan pelatihan global menjadi cepat, konsisten, dan hemat biaya.
Apakah HeyGen untuk Bisnis itu aman?
Ya. HeyGen untuk Bisnis mencakup SSO, akses berbasis peran, dan keamanan tingkat perusahaan. HeyGen telah sesuai dengan SOC 2 Tipe II, GDPR, CCPA, dan Kerangka Kerja Privasi Data, dengan kontrol ketat untuk melindungi data Anda.
Apakah HeyGen cocok untuk organisasi besar?
Ya. Paket Bisnis dirancang untuk perusahaan dengan 100 hingga 100.000 karyawan. Ini membantu tim untuk cepat mengadopsi video AI dengan konfigurasi yang sederhana, pengelolaan tempat duduk yang fleksibel, dan opsi untuk beralih ke paket Enterprise ketika mereka siap.
Jenis video apa yang bisa dibuat oleh tim saya?
Tim dapat membuat berbagai jenis video, seperti pelatihan, orientasi, penjelasan produk, komunikasi internal, konten pemasaran, pencarian penjualan, tutorial dukungan pelanggan, dan lainnya. Anda dapat menghasilkan, memperbarui, dan menyesuaikan video dalam hitungan menit menggunakan generator video AI terbaik untuk bisnis.
Mulai membuat video dengan AI
Lihat bagaimana perusahaan seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan video AI yang paling inovatif.