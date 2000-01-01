Buat Video Microlearning yang Benar-Benar Diselesaikan Karyawan
Kursus pelatihan 60 menit Anda hanya diselesaikan 35% peserta. Karyawan bilang mereka tidak punya waktu. Toh, dalam seminggu mereka sudah lupa semuanya. Pecah pelatihan menjadi video-video fokus berdurasi 3–5 menit. Tingkat penyelesaian naik menjadi 90%. Pengetahuan benar-benar melekat.
Karyawan tidak menyelesaikan program pelatihan yang panjang. Kursus kepatuhan dan pelatihan produk berdurasi satu jam memiliki tingkat penyelesaian serendah 35%, dengan sebagian besar peserta berhenti dalam 10–15 menit pertama. Bukan karena kurang motivasi, tetapi karena kurang waktu atau hari kerja yang sibuk sehingga hanya tersisa jeda singkat untuk belajar. Bahkan ketika kursus panjang diselesaikan, kelebihan informasi justru menurunkan pemahaman dan daya ingat. Rentang perhatian memuncak sekitar 8–10 menit, sehingga pelatihan maraton menjadi tidak efektif. Akibatnya, keterlibatan menurun, keterampilan penting terlewat, dan pelatihan gagal mendorong kinerja. Riset menunjukkan bahwa karyawan belajar lebih baik melalui pelatihan singkat dan terfokus yang diberikan secara bertahap dan tepat saat dibutuhkan.
Microlearning menyajikan pelatihan dalam video fokus berdurasi 2–10 menit, dengan satu topik, keterampilan, atau proses per modul. Alih-alih kursus panjang, tim mempelajari tepat apa yang mereka butuhkan, saat mereka membutuhkannya. Tenaga penjualan dapat meninjau video penanganan keberatan berdurasi 3–5 menit sebelum melakukan panggilan dan langsung menerapkan tekniknya, sehingga meningkatkan retensi melalui penggunaan secara real-time. Microlearning menyatu secara alami dengan hari kerja yang sibuk, memungkinkan karyawan belajar di sela-sela rapat, saat istirahat, atau saat bepergian. HeyGen memudahkan microlearning dengan mengubah konten yang sudah ada menjadi video pendek profesional yang dioptimalkan untuk tampilan seluler, dengan pelacakan penyelesaian bawaan dan keterlibatan yang lebih tinggi.
Banyak tim menggunakan microlearning untuk melengkapi video orientasi karyawan yang terstruktur, dengan memperkuat konsep-konsep utama dari waktu ke waktu alih-alih membebani karyawan baru pada minggu pertama.
Segala Kebutuhan Tim L&D untuk Pelatihan dalam Skala Besar
Sempurna untuk Video Fokus Berdurasi 2–10 Menit
HeyGen secara alami menghasilkan durasi microlearning yang ideal. Avatar AI menyampaikan konten secara ringkas tanpa basa-basi. Tiga menit tentang teknik mendengarkan aktif. Lima menit tentang cara mengajukan laporan biaya. Tujuh menit untuk ikhtisar fitur baru. Terfokus, lengkap, dan dapat langsung diterapkan. Pilih dari beragam template dan gaya profesional yang selaras dengan brand Anda.
Tanpa basa-basi. Tanpa pengisi. Hanya inti materi yang bisa langsung dipahami dan diterapkan karyawan. Format yang sempurna untuk rentang perhatian modern dan tampilan di perangkat mobile.
Panjang ideal secara alami adalah 2–10 menit
Konten fokus, tanpa basa-basi
Kejelasan satu topik per video
Selesaikan konsep dalam hitungan menit
Templat profesional yang dapat disesuaikan
Buat Modul Lebih Cepat daripada Karyawan Dapat Menontonnya
Membangun perpustakaan microlearning itu cepat. Buat video 5 menit hanya dalam 10 menit. Sepuluh modul terfokus dalam satu sore. Kursus panjang yang butuh berminggu-minggu untuk dibuat? Pecah menjadi 15 mikro-modul. Selesaikan semuanya dalam satu hari. Kecepatan itu penting saat Anda membangun perpustakaan berisi puluhan atau ratusan video yang terfokus.
Video 5 menit dibuat dalam 10 menit
Bangun seluruh pustaka modul dengan cepat
Tidak perlu keahlian produksi video
Kualitas profesional dalam skala besar
Penyebaran cepat kepada para pembelajar
Dioptimalkan untuk Pembelajaran Saat Bepergian
Tim penjualan Anda menonton pelatihan di antara pertemuan dengan klien lewat ponsel mereka. Teknisi layanan belajar di lokasi kerja melalui tablet. Pekerja ritel menyelesaikan modul saat istirahat di perangkat mereka. Microlearning adalah pembelajaran mobile. Video singkat dimuat dengan cepat. Ukuran file ramah kuota data. Jeda dan lanjutkan tanpa hambatan. Belajar di mana saja, kapan saja, di perangkat apa pun.
Format video yang mengutamakan perangkat seluler
Muat cepat, hemat data
Tonton di perangkat apa pun
Jeda dan lanjutkan di mana saja
Sempurna untuk pekerja lapangan
Bangun Perpustakaan Microlearning yang Dapat Dicari
Alih-alih mencari jawaban di dalam video berdurasi 90 menit, karyawan langsung menemukan modul 4 menit yang tepat yang mereka butuhkan. Perpustakaan konten terfokus yang tertata rapi. Dikategorikan berdasarkan topik. Dapat dicari dengan kata kunci. Akses tepat waktu ke apa pun yang mereka perlukan. Butuh penyegaran tentang cara menangani pelanggan yang marah? Cari. Temukan video 3 menit. Tonton. Terapkan.
Konten yang terorganisir dan terfokus
Dapat dicari berdasarkan topik
Pustaka referensi cepat
Akses just-in-time
Temukan jawaban dalam hitungan menit
Perbarui Modul Secara Terpisah Tanpa Harus Mengulang Semuanya
Kursus panjang perlu diperbarui? Ulangi seluruh 60 menitnya. Modul microlearning perlu diperbarui? Buat ulang satu video berdurasi 4 menit. Pendekatan modular berarti pembaruan yang sangat terarah. Proses berubah? Perbarui satu video yang membahas proses tersebut. Fitur produk diperbarui? Segarkan hanya modul 5 menit untuk fitur itu.
Perbarui modul secara terpisah
Tidak ada pengembangan ulang kursus secara besar-besaran
Penyegaran cepat yang terarah
Pemeliharaan modular
Pustaka konten yang selalu terbaru
Spaced Repetition untuk Daya Ingat yang Lebih Baik
Microlearning secara alami memungkinkan pengulangan berkala (spaced repetition). Alih-alih satu sesi selama 60 menit, karyawan menonton video-video terkait berdurasi 5 menit selama beberapa hari atau minggu. Jeda waktu ini meningkatkan retensi hingga 200–300%. Minggu 1: Pengantar negosiasi (5 menit). Minggu 2: Taktik persiapan (4 menit). Minggu 3: Langkah pembukaan (6 menit). Pembelajaran berjeda yang benar-benar melekat, dibandingkan satu sesi yang berlebihan dan mudah terlupakan.
Pengulangan berspasi alami
Daya ingat lebih baik melalui pengaturan jarak belajar
Hindari kelebihan informasi
Perkuat pembelajaran dari waktu ke waktu
Pengetahuan yang melekat
Dari Kebutuhan Pelatihan hingga Kursus Terbit dalam 3 Langkah
Bagi Konten Menjadi Topik-Topik Terfokus
Gunakan materi pelatihan yang sudah ada. Identifikasi topik-topik yang terpisah. Satu sesi pelatihan produk berdurasi satu jam? Pecah menjadi 12 fitur produk yang berbeda. Masing-masing menjadi video 5 menit. Terfokus. Mudah diselesaikan. Mudah ditemukan. Atau mulai dari awal. Buat daftar keterampilan yang dibutuhkan karyawan. Buat satu video terfokus untuk setiap keterampilan. Bangun perpustakaan Anda topik demi topik.
Buat Video Berdurasi 2–10 Menit
Pilih avatar profesional. Tempelkan naskah terfokus Anda. Tiga menit tentang teknik manajemen waktu. Lima menit tentang navigasi CRM. Tujuh menit tentang taktik de-eskalasi. Hasilkan microlearning profesional yang menghargai rentang perhatian. Batasi setiap video pada satu tujuan pembelajaran yang jelas. Karyawan harus selesai dengan berpikir, "Saya mempelajari hal spesifik ini."
Menerapkan Pustaka Ramah Seluler
Susun modul berdasarkan kategori: keterampilan, proses, produk, dan sistem. Karyawan mencari berdasarkan kebutuhan. Temukan video 4 menit yang tepat yang mereka butuhkan saat itu juga. Tonton di ponsel. Langsung terapkan. Pembelajaran menjadi tepat waktu (just-in-time), bukan sekadar berjaga-jaga (just-in-case). Lacak modul mana yang paling sering ditonton. Identifikasi kesenjangan pengetahuan. Buat micro-content yang terarah untuk mengisinya.
Dibuat untuk Setiap Kebutuhan Latihan
Penerapan Keterampilan Tepat Waktu
Karyawan mempelajari tepat apa yang mereka butuhkan, tepat sebelum mereka membutuhkannya. Tenaga penjualan menonton video penanganan keberatan berdurasi 3–4 menit sebelum melakukan panggilan dan langsung menerapkannya, sehingga meningkatkan tingkat kemenangan hingga 28%.
Pelatihan Tenaga Kerja Mobile
Video pemecahan masalah singkat sangat cocok diselipkan di antara pekerjaan. Teknisi lapangan menonton modul berdurasi 3–5 menit di perangkat mereka saat berada di lokasi kerja, sehingga meningkatkan tingkat perbaikan pada kunjungan pertama sebesar 35% dan mengurangi kunjungan ulang.
Pengulangan Bersela untuk Daya Ingat
Ganti lokakarya panjang dengan video pendek yang dikirimkan secara berkala. Memecah pelatihan menjadi modul 5–7 menit yang diberikan setiap minggu meningkatkan retensi jangka panjang lebih dari 2× dibandingkan sesi maraton.
Pembaruan Proses dan Sistem
Microlearning memungkinkan pembaruan cepat ketika fitur, proses, atau kebijakan berubah. Tim menerima video pembaruan berdurasi 3–6 menit pada hari yang sama saat perubahan dirilis, sehingga mendorong adopsi yang lebih cepat.
Penguatan Onboarding
Perpanjang proses onboarding melampaui minggu pertama dengan modul microlearning mingguan yang selaras dengan kebutuhan nyata pekerjaan. Pendekatan bertahap ini mengurangi rasa kewalahan dan memangkas waktu hingga produktif dari 87 hari menjadi 52 hari.
Produk dengan pertumbuhan tercepat di G2, dan itu bukan tanpa alasan
Dari pelatihan global hingga iklan video, HeyGen memberdayakan siapa saja (ya, termasuk Anda) untuk membuat konten video berkualitas tinggi dan mudah diskalakan untuk setiap kebutuhan. Berikut beberapa manfaat yang paling disukai pelanggan kami:
Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar-ke-video paling inovatif di pasar.
Punya pertanyaan? Kami punya jawabannya
Berapa lama durasi yang ideal untuk video microlearning?
2–10 menit adalah durasi ideal. 3–5 menit untuk konsep sederhana atau pembaruan singkat. 5–7 menit untuk prosedur atau keterampilan. 7–10 menit untuk topik kompleks yang benar-benar membutuhkan waktu lebih lama. Lebih dari 10 menit sudah bukan microlearning lagi. Jika suatu topik membutuhkan lebih dari 10 menit, pecah menjadi beberapa modul terfokus.
Apakah microlearning benar-benar meningkatkan tingkat penyelesaian?
Ya. Data industri menunjukkan tingkat penyelesaian lebih dari 90% untuk microlearning dibandingkan 30–40% untuk e-learning tradisional berdurasi panjang. Karyawan menyelesaikan video pendek karena mudah diselipkan ke dalam jadwal mereka. Mereka meninggalkan kursus panjang karena hampir mustahil menemukan 60 menit tanpa gangguan.
Topik apa yang paling cocok untuk microlearning?
Keterampilan, proses, fitur produk, penjelasan sistem, dan pembaruan kebijakan semuanya cocok untuk format ini. Untuk pengetahuan produk yang lebih mendalam, tim sering memadukan microlearning denganvideo pelatihan produk.
Bagaimana cara Anda mengatur banyak video pendek?
Bangun pustaka yang dapat dicari dan diorganisasi berdasarkan kategori: keterampilan, proses, produk, kepatuhan, sistem. Beri tag pada video dengan kata kunci. Buat playlist untuk jalur pembelajaran. Karyawan dapat mencari apa yang mereka butuhkan atau mengikuti rangkaian materi yang sudah dikurasi.
Bisakah Anda menggunakan microlearning untuk pelatihan yang kompleks?
Ya, tapi rancanglah sebagai sebuah rangkaian. Topik kompleks yang butuh 60 menit? Buat 12 video berdurasi 5 menit. Karyawan bisa menyelesaikannya dalam beberapa hari atau minggu, bukan sekali duduk. Pengulangan yang tersebar justru meningkatkan daya ingat untuk topik-topik kompleks.
Apakah pelatihan singkat berarti pembelajaran yang lebih sedikit?
Tidak. Fokus lebih baik daripada cakupan yang terlalu luas. Karyawan akan lebih banyak menyerap dari lima video fokus berdurasi 5 menit dibandingkan satu video 25 menit yang membahas lima topik sekaligus. Lebih sedikit justru lebih baik ketika menyangkut beban kognitif dan perhatian.
Bagaimana microlearning bekerja bersama LMS tradisional?
Sama seperti pelatihan video pada umumnya. Unggah ke LMS, beri tag untuk memudahkan pencarian, dan lacak penyelesaiannya. Video standar yang sesuai SCORM dapat digunakan di LMS mana pun. Video pendek lebih mudah diatur dan dicari dibandingkan video yang panjang.
Bagaimana dengan pelatihan praktik langsung yang membutuhkan latihan?
Microlearning sangat efektif untuk pengetahuan dan demonstrasi. Untuk latihan praktik langsung, gabungkan beberapa pendekatan: video microlearning menunjukkan caranya (5 menit), lalu sesi praktik menerapkannya. Video mengajarkan keterampilannya. Latihan mengembangkan kemahirannya.
Bagaimana cara kerja microlearning dengan LMS?
Video microlearning terintegrasi dengan mulus dengan LMS apa pun dan mudah dilacak serta diorganisir. Banyak organisasi juga memperluas microlearning ke dalam program berkelanjutan berupa video pelatihan internal untuk mendukung pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan keterampilan.
Mulai Membuat Video Pelatihan Hari Ini
Berhenti menunggu berbulan-bulan untuk konten yang sudah ketinggalan zaman bahkan sebelum diluncurkan. Buat video pelatihan profesional dalam hitungan menit, terjemahkan ke bahasa apa pun seketika, dan perbarui kapan pun bisnis Anda berubah—tanpa perlu pengambilan gambar ulang. Bergabunglah dengan tim L&D di Workday, Advantive, dan Würth Group yang telah mengubah cara mereka melakukan pelatihan.
