Karyawan tidak menyelesaikan program pelatihan yang panjang. Kursus kepatuhan dan pelatihan produk berdurasi satu jam memiliki tingkat penyelesaian serendah 35%, dengan sebagian besar peserta berhenti dalam 10–15 menit pertama. Bukan karena kurang motivasi, tetapi karena kurang waktu atau hari kerja yang sibuk sehingga hanya tersisa jeda singkat untuk belajar. Bahkan ketika kursus panjang diselesaikan, kelebihan informasi justru menurunkan pemahaman dan daya ingat. Rentang perhatian memuncak sekitar 8–10 menit, sehingga pelatihan maraton menjadi tidak efektif. Akibatnya, keterlibatan menurun, keterampilan penting terlewat, dan pelatihan gagal mendorong kinerja. Riset menunjukkan bahwa karyawan belajar lebih baik melalui pelatihan singkat dan terfokus yang diberikan secara bertahap dan tepat saat dibutuhkan.

Microlearning menyajikan pelatihan dalam video fokus berdurasi 2–10 menit, dengan satu topik, keterampilan, atau proses per modul. Alih-alih kursus panjang, tim mempelajari tepat apa yang mereka butuhkan, saat mereka membutuhkannya. Tenaga penjualan dapat meninjau video penanganan keberatan berdurasi 3–5 menit sebelum melakukan panggilan dan langsung menerapkan tekniknya, sehingga meningkatkan retensi melalui penggunaan secara real-time. Microlearning menyatu secara alami dengan hari kerja yang sibuk, memungkinkan karyawan belajar di sela-sela rapat, saat istirahat, atau saat bepergian. HeyGen memudahkan microlearning dengan mengubah konten yang sudah ada menjadi video pendek profesional yang dioptimalkan untuk tampilan seluler, dengan pelacakan penyelesaian bawaan dan keterlibatan yang lebih tinggi.

Banyak tim menggunakan microlearning untuk melengkapi video orientasi karyawan yang terstruktur, dengan memperkuat konsep-konsep utama dari waktu ke waktu alih-alih membebani karyawan baru pada minggu pertama.