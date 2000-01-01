Buat Video Pelatihan Produk yang Meningkatkan Produktivitas Penjualan
Klon manajer produk dan insinyur penjualan Anda menjadi avatar AI yang dapat melatih anggota tim tanpa batas. Perbarui pelatihan produk seketika saat fitur berubah. Skala pengetahuan produk di tim penjualan, dukungan, dan mitra tanpa perlu menjadwalkan sesi langsung lagi.
- Tidak perlu kartu kredit
- Ekspor SCORM disertakan
Bottleneck Konten L&D
Tim produk Anda terjebak mengulang pelatihan yang sama sementara pengetahuan produk terus tertinggal. Product manager menghabiskan berjam-jam untuk menjelaskan ulang fitur, karyawan sales baru harus menunggu jadwal training, tim support dan customer success kewalahan mengikuti rilis terbaru, dan partner mendemokan produk dengan cara yang salah. Dengan puluhan update yang dikirim setiap kuartal, pelatihan live tidak bisa di-scale, perwakilan sales butuh berbulan-bulan untuk benar-benar siap, kualitas demo sangat bergantung pada individu, dan para ahli produk terbaik Anda kehilangan waktu berharga untuk membangun karena harus melatih orang lain. Dokumentasi tidak dibaca, rekaman Zoom berkualitas rendah sulit diperbarui, dan tim sales Anda kehilangan deal dari kompetitor yang perwakilannya lebih memahami produk.
Solusi HeyGen
HeyGen mengkloning pakar materi pelajaran Anda menjadi avatar AI yang memberikan pelatihan produk tanpa batas tanpa mengambil waktu mereka. Rekam manajer produk, insinyur solusi, atau tenaga penjualan terbaik Anda satu kali, dan kembaran digital mereka akan melatih setiap karyawan baru, menjelaskan setiap fitur, dan mendemonstrasikan setiap use case. Saat produk berubah, cukup perbarui skrip dan buat ulang pelatihan dalam hitungan menit sehingga tim penjualan mempelajari fitur baru di hari yang sama saat diluncurkan. Standarkan demo dengan performa terbaik Anda di seluruh tim, sehingga memastikan demo yang konsisten dan berkualitas tinggi alih-alih hasil yang berbeda-beda di tiap perwakilan.
Segala Kebutuhan Tim L&D untuk Pelatihan dalam Skala Besar
Kloning Pakar Materi
Manajer produk Anda adalah bottleneck.Klon saja mereka sebagai avatar AI. Versi digital mereka menyampaikan ringkasan produk, penjelasan fitur secara mendalam, positioning kompetitif, dan arsitektur teknis. Mereka merekam sekali, dilatih selamanya. Sales engineer terlalu sibuk untuk melatih partner? Klon saja. Top performer punya demo terbaik? Klon juga.
Rekam pakar sekali untuk pelatihan tanpa batas
Gandakan manajer produk, insinyur penjualan, dan para karyawan berprestasi terbaik
Pakar digital tersedia 24/7
Bebaskan UKM dari pelatihan berulang
Pelatihan Peluncuran Fitur Instan
Perusahaan SaaS merilis fitur setiap minggu atau setiap bulan. Buat pelatihan fitur di hari yang sama saat Anda merilis. Manajer produk Anda merekam pembaruan 10 menit. Hasilkan video. Sebarkan segera ke tim sales, support, dan customer success. Semua orang sudah tahu fitur baru sebelum pelanggan mulai bertanya. Rilis bulan depan? Perbarui naskahnya, buat ulang.
Pelatihan peluncuran fitur di hari yang sama
Perbarui pelatihan dalam hitungan menit
Mengimbangi kecepatan pengembangan produk
Tanpa perekaman ulang SME untuk pembaruan
Kualitas Demo yang Konsisten
Sales terbaik Anda menutup 3x lebih banyak deal daripada rata-rata. Demo merekalah alasannya. Jadikan demo mereka sebagai standar yang dipelajari semua orang. Rekam alur demo terbaik mereka, skrip pembicaraan, dan cara mereka menangani keberatan. Setiap karyawan baru mempelajari pendekatan yang sudah terbukti ini. Kualitas demo menjadi keunggulan kompetitif Anda.
Rekam demo terbaik sebagai pelatihan standar
Kualitas demo yang konsisten di seluruh tim
Pola percakapan yang terbukti efektif untuk semua sales
Pertanyaan penemuan yang terstandarisasi
Waktu Peningkatan Penjualan yang Cepat
Karyawan baru biasanya butuh enam bulan sampai benar-benar produktif. Percepat masa adaptasi dengan pelatihan produk yang komprehensif, yang bisa mereka selesaikan sesuai jadwal mereka sendiri. Di hari pertama, mereka sudah mulai menonton materi pelatihan dari para ahli terbaik yang Anda kloning. Di minggu kedua, mereka sudah memahami fitur-fitur inti. Di bulan pertama, mereka sudah bisa melakukan demo dengan percaya diri. Rata-rata waktu hingga penutupan deal pertama turun dari enam bulan menjadi tiga.
Kurangi waktu pemulaan sebesar 40–60%
Pembelajaran mandiri untuk karyawan baru
Pengetahuan produk sesuai permintaan
Waktu lebih cepat untuk mendapatkan kesepakatan pertama
Tim Global Multibahasa
Tim penjualan, dukungan, dan mitra internasional membutuhkan pelatihan produk dalam bahasa mereka sendiri. Buat pelatihan satu kali dalam bahasa Inggris. Terjemahkan ke bahasa Jerman, Portugis, Jepang, dan Mandarin. Kloning suara menghadirkan pelatihan dengan bahasa yang terdengar alami, bukan sulih suara yang kaku. Tim global dapat memahami produk sedalam tim di kantor pusat.
175+ bahasa dari satu sumber
Kloning suara natural per bahasa
Pemberdayaan tim global
Pelatihan internasional di hari yang sama
Berkembang Tanpa Harus Merekrut
Tim enablement Anda yang beranggotakan dua orang saat ini melayani 200 orang dan akan bertumbuh menjadi 400. Gandakan para SME Anda. Avatar mereka menangani volume pelatihan tanpa batas. Kelas karyawan baru berisi 50 orang? Bukan masalah. Kapasitas pelatihan Anda menjadi tak terbatas tanpa perlu menambah jumlah karyawan.
Kapasitas pelatihan tanpa batas
Tidak perlu penambahan jumlah karyawan
Melayani organisasi yang sedang berkembang
Berkembang lebih cepat daripada merekrut karyawan
Dari Kebutuhan Pelatihan hingga Kursus Terbit dalam 3 Langkah
Tangkap Pengetahuan Produk
Mulailah dari para ahli produk Anda: product manager, solutions engineer, dan tenaga penjualan terbaik. Rekam mereka saat menjelaskan produk Anda, mendemonstrasikan fitur, memberikan demo. Atau unggah presentasi yang sudah ada. Keahliannya sudah ada — HeyGen membuatnya dapat digunakan kembali.
Buat Avatar UKM
Ubah rekaman menjadi avatar AI. Manajer produk Anda menjadi presenter digital yang menyampaikan pelatihan sesuai permintaan. Pilih avatar profesional atau buat klon kustom dari video. Keahlian SME Anda dapat diskalakan tanpa menghabiskan waktu mereka.
Menerapkan dan Memperbarui Secara Berkelanjutan
Sebarkan ke tim penjualan, customer success, dukungan, dan mitra. Tampilkan di LMS Anda, sematkan di basis pengetahuan, bagikan lewat tautan. Saat produk berubah, perbarui skrip dan buat ulang hanya dalam beberapa menit. Pelatihan Anda berkembang seiring dengan produk Anda.
Dibuat untuk Setiap Kebutuhan Latihan
Pelatihan Produk untuk Tim Penjualan
Bekali tenaga penjualan dengan pengetahuan produk yang mendalam. Sertakan ringkasan fitur, posisi kompetitif, kasus penggunaan per industri, harga, persyaratan teknis, serta cara menangani keberatan. Karyawan baru harus menyelesaikan pelatihan komprehensif sebelum melakukan panggilan prospek pertama mereka.
Bekali para sales dengan pengetahuan produk yang mendalam bahkan sebelum panggilan prospek pertama mereka. Banyak tim menggabungkan ini dengan video orientasi karyawan yang terstruktur untuk mempercepat masa adaptasi awal.
Pemberdayaan Customer Success
Latih CSM tentang kapabilitas produk, praktik terbaik penggunaan fitur, strategi adopsi, dan peluang ekspansi. CSM memahami produk secara mendalam sehingga mampu mendorong nilai bagi pelanggan dan mengidentifikasi peluang upsell.
Use case: Tim CSM beranggotakan 40 orang mengelola 2.000 akun. Produk dirilis setiap bulan. Manajer CSM membuat pelatihan fitur di hari yang sama dengan rilis. Adopsi fitur oleh pelanggan meningkat 60%.
Pelatihan Dukungan Teknis
Dukung tim support dengan pengetahuan teknis produk. Jelaskan fungsi fitur, panduan pemecahan masalah, isu yang sudah diketahui, detail integrasi, dan cara mengatasi error. Agen support dapat menyelesaikan tiket lebih cepat dengan pemahaman produk yang menyeluruh.
Use case: Tim dukungan global di tiga zona waktu. Manajer produk yang diklon sebagai avatar memberikan pelatihan teknis. Waktu penyelesaian tiket dukungan berkurang 35%.
Pemberdayaan Mitra dan Saluran
Latih reseller dan mitra implementasi mengenai portofolio produk Anda. Buat pelatihan mitra yang dapat diskalakan di banyak organisasi mitra tanpa memerlukan tim khusus untuk pemberdayaan mitra.
Use case: Vendor perangkat lunak dengan 200 mitra channel. Manajer mitra membuat pelatihan produk. Mitra menyelesaikan sertifikasi. Pendapatan yang bersumber dari mitra meningkat 45%.
Hasil terverifikasi: Organisasi melaporkan penurunan 50% dalam waktu ramp-up penjualan dengan pelatihan produk berbasis video dibandingkan pendekatan yang hanya mengandalkan dokumentasi.
Pelatihan Rilis Fitur
Latih tim tentang fitur baru di hari yang sama saat diluncurkan. Manajer produk membuat pelatihan rilis singkat. Tim sales, customer success, dan support tetap mengikuti perkembangan berkelanjutan produk.
Use case: Platform SaaS yang merilis fitur setiap minggu. Tim pemasaran produk membuat pelatihan rilis berdurasi 5–10 menit. Tim revenue dapat merujuk ke fitur-fitur baru dalam hitungan hari, bukan minggu.
Produk dengan pertumbuhan tercepat di G2, dan itu bukan tanpa alasan
Dari pelatihan global hingga iklan video, HeyGen memberdayakan siapa saja (ya, termasuk Anda) untuk membuat konten video berkualitas tinggi dan mudah diskalakan untuk setiap kebutuhan. Berikut beberapa manfaat yang paling disukai pelanggan kami:
Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar-ke-video paling inovatif di pasar.
Punya pertanyaan? Kami punya jawabannya
Apa itu kloning SME untuk pelatihan produk?
Kloning SME menciptakan avatar AI dari pakar produk Anda yang memberikan pelatihan dengan suara dan gaya mereka sendiri. Banyak tim memperluas ini melampaui edukasi produk menjadi video pelatihan internal berkelanjutan untuk pemberdayaan terus-menerus di berbagai peran.
Bagaimana Anda menjaga pelatihan tetap relevan ketika fitur terus berubah?
Edit skrip dengan informasi terbaru dan buat ulang hanya dalam beberapa menit. Avatar SME Anda menjelaskan fitur-fitur baru tanpa perlu merekam ulang orang aslinya. Pelatihan tetap selaras dengan rilis produk. Perbarui materi pelatihan secepat Anda mengirimkan kode.
Apakah ini bisa sepenuhnya menggantikan pelatihan produk secara langsung?
Untuk transfer pengetahuan dan pelatihan demo, ya. Video sangat efektif untuk menjelaskan fitur dan mengajarkan pesan. Untuk role play interaktif, kombinasikan video untuk pengetahuan dengan sesi langsung untuk latihan. Sebagian besar organisasi menggunakan video untuk sekitar 80% pelatihan produk.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat pelatihan produk yang komprehensif?
Untuk produk SaaS pada umumnya, 2–4 jam konten rekaman sudah cukup untuk mencakup fitur inti, use case, dan positioning. Rekam SME Anda saat menjelaskan topik-topik tersebut. Hasilkan video dari rekaman itu. Sebagian besar organisasi dapat membangun materi pelatihan inti dalam satu minggu.
Apakah pelatihan video benar-benar dapat mempercepat waktu peningkatan kinerja penjualan?
Ya. Organisasi melaporkan pengurangan 40–60% dalam waktu yang dibutuhkan hingga karyawan baru menjadi produktif. Video belajar mandiri memungkinkan karyawan baru belajar secepat mereka mampu menyerap informasi, alih-alih menunggu jadwal pelatihan. Pengetahuan produk yang komprehensif di bulan pertama mempercepat jalan mereka menuju penutupan transaksi pertama.
Bagaimana cara kerja ini untuk pemberdayaan mitra?
Buat pelatihan sertifikasi mitra. Mitra dapat menyelesaikannya sesuai jadwal mereka. Lacak penyelesaian untuk memverifikasi pengetahuan. Banyak vendor perangkat lunak mewajibkan sertifikasi mitra sebelum menyetujui pendaftaran transaksi.
Berapa lama durasi video pelatihan bisa dibuat?
HeyGen mendukung video dengan berbagai durasi. Pelatihan yang paling efektif biasanya mengikuti prinsip microlearning—modul 3–10 menit yang berfokus pada tujuan pembelajaran tertentu. Namun, Anda tetap dapat membuat konten yang lebih panjang untuk topik yang bersifat komprehensif. Untuk pelatihan berdurasi panjang (20+ menit), pertimbangkan untuk membagi konten menjadi beberapa bab agar keterlibatan peserta dan tingkat penyelesaian pelatihan menjadi lebih baik.
Bisakah beberapa orang di tim L&D saya menggunakan HeyGen?
Ya. HeyGen untuk Bisnis mencakup ruang kerja tim tempat desainer instruksional, manajer pelatihan, dan pembuat konten dapat berkolaborasi. Pustaka aset bersama menyimpan avatar yang disetujui, elemen merek, dan template yang dapat diakses oleh seluruh tim Anda. Kontrol admin memungkinkan Anda mengelola izin dan memantau penggunaan.
Bagaimana HeyGen dibandingkan dengan produksi video tradisional?
Produksi video pelatihan tradisional memerlukan penjadwalan pembicara, pemesanan studio, koordinasi kru, dan penyuntingan pascaproduksi—biasanya memakan waktu 2–3 bulan dan biaya $5.000–$15.000+ per video jadi. HeyGen menghasilkan kualitas setara hanya dalam hitungan menit hingga jam, dengan revisi tanpa batas. Advantive melaporkan pengurangan waktu pembuatan konten sebesar 50%. Würth Group memangkas waktu produksi hingga 50% dan biaya penerjemahan hingga 80%.
Bagaimana jika manajer produk kami tidak ingin direkam?
Gunakan avatar AI profesional alih-alih kloning. Pengetahuan produk Anda disampaikan oleh presenter profesional. Keahlian konten jauh lebih penting daripada siapa yang menyampaikannya.
Jelajahi Solusi Lainnya
Kasus Penggunaan
Alat
Kisah Pelanggan
Mulai Membuat Video Pelatihan Hari Ini
Berhenti menunggu berbulan-bulan untuk konten yang sudah ketinggalan zaman bahkan sebelum diluncurkan. Buat video pelatihan profesional dalam hitungan menit, terjemahkan ke bahasa apa pun seketika, dan perbarui kapan pun bisnis Anda berubah—tanpa perlu pengambilan gambar ulang. Bergabunglah dengan tim L&D di Workday, Advantive, dan Würth Group yang telah mengubah cara mereka melakukan pelatihan.
- Tidak perlu kartu kredit
- Ekspor SCORM disertakan
- Batalkan kapan saja