Manajer produk Anda adalah bottleneck.Klon saja mereka sebagai avatar AI. Versi digital mereka menyampaikan ringkasan produk, penjelasan fitur secara mendalam, positioning kompetitif, dan arsitektur teknis. Mereka merekam sekali, dilatih selamanya. Sales engineer terlalu sibuk untuk melatih partner? Klon saja. Top performer punya demo terbaik? Klon juga.

Rekam pakar sekali untuk pelatihan tanpa batas

Gandakan manajer produk, insinyur penjualan, dan para karyawan berprestasi terbaik

Pakar digital tersedia 24/7

Bebaskan UKM dari pelatihan berulang