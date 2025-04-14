יוצר הווידאו לרשתות חברתיות של HeyGen הופך טקסט כתוב לסרטונים איכותיים ומוכנים לפרסום, בלי צילום ובלי צורך בניסיון בעריכת וידאו. צור Reels, סרטוני TikTok, Shorts ופוסטים ל-LinkedIn ממקום אחד.
היכולות של כלי יצירת סרטוני הסושיאל של HeyGen
סרטוני סושיאל מאותו תסריט אחד
הקלד רעיון באורך כיתוב או הדבק תסריט מלא, ומנוע טקסט לווידאו בונה סביבו סצנות, קריינות וקצב. ככה אתה יוצר סרטון לרשתות חברתיות בתוך דקות במקום לבזבז ערב שלם על טיימליין, וכל סצנה נשארת ניתנת לעריכה כטקסט.
גדלים מותאמים לכל פלטפורמת סושיאל
צור את אותו סרטון ביחס 9:16 ל‑TikTok ול‑Reels, 1:1 לפידים, ו‑16:9 ל‑YouTube. שנה את גודל הווידאו כך שיתאים לכל פלטפורמת סושיאל בלי חיתוך ידני, כדי שהאובייקט המרכזי יישאר במרכז והכתוביות יישארו קריאות בכל מסך טלפון.
כתוביות אוטומטיות לצפייה ללא סאונד
רוב המשתמשים ברשתות החברתיות צופים בלי סאונד, ולכן מחולל הכתוביות המובנה מוסיף אוטומטית כתוביות מדויקות ומעוצבות לכל קליפ וידאו. פוסטים עם כתוביות מחזיקים את תשומת הלב לזמן רב יותר ומקבלים יותר צפיות וידאו מצופים שגוללים עם סאונד מושתק.
מציג קבוע, בלי מצלמה
הקלט קליפ אחד של 15 שניות ו-HeyGen תבנה עבורך תאום דיגיטלי מציאותי שמגיש כל פוסט בקול ובסגנון שלך. צור סרטונים מקצועיים כל יום בלי להקים תאורה, להקליט שוב ושוב או להיות מול המצלמה בימים שפחות בא לך.
Prompt-to-Video עם Video Agent
תן למחולל סרטוני ה-AI נושא, קישור או בריף, ו-Video Agent יכתוב את התסריט, יבחר סצנות וידאו מונפשות ו-B-roll עם בינה מלאכותית במקום וידאו סטוק גנרי, וירנדר פוסט מלא. אפשר לעבור על התוכנית הקריאייטיבית לפני שהכול נרנדר, ואז ליצור כמה סרטונים ברצף אחד.
מחזורי טרנדים זזים יותר מהר מלוחות זמנים של צילומים. כותבים את ההוק, נותנים לג׳נרטור הרילס לבנות סצנות ורטיקליות מטמפלייטים של וידאו שאפשר להתאים אישית, ומייצרים סרטונים מושכים כבר באותו אחר הצהריים שבו הטרנד צץ.לחקור את הכלי
כדי להזין את האלגוריתם של TikTok צריך לפרסם כמה פעמים בשבוע. הפוך נקודות דיבור לקליפים קצרים ורטיקליים עם הוקים, כתוביות וג׳אמפ־קאטס, וצור סרטונים לפי לוח זמנים קבוע – בלי לפתוח בכלל אפליקציית מצלמה.
בתוך תסריטים ארוכים מסתתרים עשרות הוקים קצרים. אפשר למחזר פוסטים בבלוג, פודקאסטים או הערות מוובינרים ל‑YouTube Shorts עם קצב הדוק וכיתובים בולטים, ולהפוך פרויקט וידאו אחד לשבוע שלם של פעילות בערוץ.לחקור את הכלי
פוסטים כתובים נראים אותו דבר בפידים מקצועיים. העבר את נקודת המבט שלך בתור וידאו עם מציג, עם השם והתפקיד שלך על המסך, ותן ללידים שלך פנים לזכור עוד לפני השיחה הראשונה.
השקות מוצרים כבר לא צריכות לחכות לצוותי הפקה. כתוב את ההצעה, צור וריאציות של מודעות הסושיאל לכל ערוץ, ותייצר וידאו לפייסבוק, פרומו לאינסטגרם וגרסה ללינקדאין מאותו סקריפט ביום ההשקה.
עורכי טמפלייטים אחרים נעצרים בשפה אחת. HeyGen מתרגם את סרטוני הסושיאל המוכנים שלך ליותר מ־175 שפות, עם סנכרון שפתיים מדויק ושיבוט הקול שלך, כך שאותו תוכן לרשתות חברתיות מגיע לכל שוק שבו אתה מוכר.לחקור את הכלי
איך יוצר הווידאו לרשתות חברתיות עובד
צור סרטון לרשתות חברתיות אונליין בארבעה שלבים, החל מטמפלייטים חינמיים או מתסריט ריק. רוב המשתמשים יוצרים סרטונים ומפרסמים אותם בתוך חמש־עשרה דקות.
דפדף בטמפלייטים של סרטוני סושיאל, ואז בחר את הגודל שמתאים לפלטפורמת הסושיאל הספציפית שלך.
Describe the video you want to create, or paste your hook and talking points and let AI draft the rest.
Add captions, music, brand colors, and a presenter. The editor is easy to use: edit your video by editing the text.
להוריד כקובץ MP4 באיכות עד 4K, או קודם להתאים את אותו הווידאו לכל ערוץ אחר.
An AI social media video maker is a video creation tool that turns text into a finished video for social media. You type a script, the online video maker builds the scenes, narration, and captions, and you export platform-ready clips for Reels, Shorts, and LinkedIn, plus explainer videos and educational videos, with no video editing tools to learn.
לא אם הם מייצגים את הזהות שלך. HeyGen Avatar V בונה תאום דיגיטלי שלך מקליפ של 15 שניות ושומר על הפנים, הקול וההגשה שלך עקביים בכל פוסט. לפי G2 זה האווטאר הריאליסטי ביותר בשוק, כדי שתפרסם סרטוני סושיאל עוצמתיים שנראים בדיוק כמוך.
Generate the video once, then resize it inside the editor. HeyGen re-frames the same clip into 9:16, 1:1, and 16:9 with captions repositioned and the right social media video format applied per platform, so one script becomes native posts everywhere you publish.
תוכנית יוצרי הווידאו לרשתות חברתיות בחינם של HeyGen כוללת שלושה ייצואי וידאו בחודש עם סימן מים – מספיק כדי לבדוק את האיכות על פוסטים אמיתיים. התוכנית החינמית כוללת את כל העורך, כך שהיא גם משמשת כעורך וידאו חינמי בזמן שאתה בוחן את המוצר. בתוכניות בתשלום סימן המים מוסר, המגבלה שכל היוצרים מזכירים בכל שרשור קהילה אונליין, ואתה מייצא קבצי MP4 נקיים ב‑HD או 4K.
Use 9:16 vertical for TikTok, Reels, and Shorts. Square 1:1 works well for videos for Facebook and LinkedIn feeds. Keep your videos short, under 60 seconds, with the hook in the first three seconds, since that is roughly how long you have before a viewer scrolls past. HeyGen exports every ratio from one project, so you create video content once and publish everywhere.
Batch your video creation. Write five scripts in one sitting, create social media videos with the same digital presenter and branded video template, and schedule the exports across your social media channels. Nothing depends on filming, so you make your social media calendar independent of camera days.
לצוותים שמפרסמים כל יום בלי לצלם – HeyGen. עורך וידאו לרשתות חברתיות עדיין צריך חומר גלם שצילמת, וכך גם הרבה כלי וידאו שמבוססים על קליפים מסטוק שנראים כמו סטוק. HeyGen יוצר את הווידאו עצמו מטקסט, מציג אותו עם תאום דיגיטלי מציאותי, ומתרגם ומותאם לוקלית ליותר מ‑175 שפות, ועדיין אפשר לערוך את הווידאו סצנה‑אחר‑סצנה בלי תוכנת עריכת וידאו.
כן, ובהיקף שרוב הצוותים לעולם לא מגיעים אליו ידנית. סוכנות Vision Creative Labs השתמשה ב‑HeyGen בתור יוצר סרטוני הסושיאל שלה, והעבירה לקוחות מווידאו אחד או שניים בשנה ל‑50–60 סרטונים מעולים ביום, ומילאה ערוצים שהיו ריקים קודם. קרא את סיפור Vision Creative Labs כדי לראות את תהליך העבודה המדויק שהם מפעילים.
התוכניות מתחילות בחינם כדי שתוכל לבדוק את איכות התוצרים לפני תשלום. תוכניות Creator בתשלום מתחילות מ־$24 לחודש ומסירות את סימן המים – פחות מעלות של שעת עבודה של יוצר וידאו מקצועי – והן מכסות כל פורמט וכל רשת חברתית שבה אתה מפרסם.
כן. אפשר להעביר כל פוסט גמור דרך מתרגם הווידאו עם בינה מלאכותית והוא ייצור גרסאות מותאמות לוקאלית ביותר מ־175 שפות, עם סנכרון שפתיים מדויק והקול המשובט שלך, כך שצוותים גלובליים יכולים לפרסם סרטוני סושיאל מקומיים מתוך וידאו מאסטר אחד במקום לצלם מחדש.
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