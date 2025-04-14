יוצר סרטוני סושיאל לוידאוים שעוצרים את הגלילה

יוצר הווידאו לרשתות חברתיות של HeyGen הופך טקסט כתוב לסרטונים איכותיים ומוכנים לפרסום, בלי צילום ובלי צורך בניסיון בעריכת וידאו. צור Reels, סרטוני TikTok, Shorts ופוסטים ל-LinkedIn ממקום אחד.

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
147,851,399סרטונים נוצרו
122,995,284אווטארים נוצרו
20,456,587סרטונים תורגמו
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מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.
אייקון של רכב לבן מעוצב על רקע כחול.תכונות עיקריות

היכולות של כלי יצירת סרטוני הסושיאל של HeyGen

סרטוני סושיאל מאותו תסריט אחד

הקלד רעיון באורך כיתוב או הדבק תסריט מלא, ומנוע טקסט לווידאו בונה סביבו סצנות, קריינות וקצב. ככה אתה יוצר סרטון לרשתות חברתיות בתוך דקות במקום לבזבז ערב שלם על טיימליין, וכל סצנה נשארת ניתנת לעריכה כטקסט.

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A short script on the left turning into a vertical social video with scenes, narration, and pacing on the right.

גדלים מותאמים לכל פלטפורמת סושיאל

צור את אותו סרטון ביחס 9:16 ל‑TikTok ול‑Reels, 1:1 לפידים, ו‑16:9 ל‑YouTube. שנה את גודל הווידאו כך שיתאים לכל פלטפורמת סושיאל בלי חיתוך ידני, כדי שהאובייקט המרכזי יישאר במרכז והכתוביות יישארו קריאות בכל מסך טלפון.

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The same clip shown in 9:16, 1:1, and 16:9 frames side by side with the subject centered and captions readable in each.

כתוביות אוטומטיות לצפייה ללא סאונד

רוב המשתמשים ברשתות החברתיות צופים בלי סאונד, ולכן מחולל הכתוביות המובנה מוסיף אוטומטית כתוביות מדויקות ומעוצבות לכל קליפ וידאו. פוסטים עם כתוביות מחזיקים את תשומת הלב לזמן רב יותר ומקבלים יותר צפיות וידאו מצופים שגוללים עם סאונד מושתק.

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A vertical video with bold styled auto-captions burned in, next to a toggle showing sound off and caption styling controls.

מציג קבוע, בלי מצלמה

הקלט קליפ אחד של 15 שניות ו-HeyGen תבנה עבורך תאום דיגיטלי מציאותי שמגיש כל פוסט בקול ובסגנון שלך. צור סרטונים מקצועיים כל יום בלי להקים תאורה, להקליט שוב ושוב או להיות מול המצלמה בימים שפחות בא לך.

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A 15-second source clip on one side and a lifelike digital-twin presenter delivering a social post on the other.

Prompt-to-Video עם Video Agent

תן למחולל סרטוני ה-AI נושא, קישור או בריף, ו-Video Agent יכתוב את התסריט, יבחר סצנות וידאו מונפשות ו-B-roll עם בינה מלאכותית במקום וידאו סטוק גנרי, וירנדר פוסט מלא. אפשר לעבור על התוכנית הקריאייטיבית לפני שהכול נרנדר, ואז ליצור כמה סרטונים ברצף אחד.

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A Video Agent panel taking a topic prompt and showing a creative blueprint of scenes and AI B-roll before rendering a finished post.
אייקון של קופסת מתנה ירוקה.שימושים אפשריים

שימושים לכלי יצירת סרטוני רשתות חברתיות

Reel באינסטגרם שנבנה מהוק מוקלד לסצנות ורטיקליות באמצעות טמפלייטים מותאמים אישית לוידאו.

סרטוני Instagram Reels וסטוריז

מחזורי טרנדים זזים יותר מהר מלוחות זמנים של צילומים. כותבים את ההוק, נותנים לג׳נרטור הרילס לבנות סצנות ורטיקליות מטמפלייטים של וידאו שאפשר להתאים אישית, ומייצרים סרטונים מושכים כבר באותו אחר הצהריים שבו הטרנד צץ.

לחקור את הכלי
שורה של קליפים קצרים ורטיקליים בסגנון TikTok עם הוקים, כתוביות וג׳אמפ קאטים, מתוזמנים לכל השבוע – בלי מצלמה בכלל.

סרטוני TikTok בלי לצלם כל יום

כדי להזין את האלגוריתם של TikTok צריך לפרסם כמה פעמים בשבוע. הפוך נקודות דיבור לקליפים קצרים ורטיקליים עם הוקים, כתוביות וג׳אמפ־קאטס, וצור סרטונים לפי לוח זמנים קבוע – בלי לפתוח בכלל אפליקציית מצלמה.

פוסט בלוג ארוך בצד אחד שמתפצל לכמה סרטוני YouTube Shorts עם קצב מהיר וכיתובים מודגשים בצד השני.

סרטוני YouTube Shorts מרעיונות לתוכן ארוך

בתוך תסריטים ארוכים מסתתרים עשרות הוקים קצרים. אפשר למחזר פוסטים בבלוג, פודקאסטים או הערות מוובינרים ל‑YouTube Shorts עם קצב הדוק וכיתובים בולטים, ולהפוך פרויקט וידאו אחד לשבוע שלם של פעילות בערוץ.

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סרטון LinkedIn בהובלת מציג, עם שם הדובר והתפקיד שלו על שכבת לואר-ת׳רד בפיד מקצועי.

סרטוני LinkedIn שבונים סמכות מקצועית

פוסטים כתובים נראים אותו דבר בפידים מקצועיים. העבר את נקודת המבט שלך בתור וידאו עם מציג, עם השם והתפקיד שלך על המסך, ותן ללידים שלך פנים לזכור עוד לפני השיחה הראשונה.

תסריט פרומו אחד שיוצר וידאו לפייסבוק, פרומו לאינסטגרם וגרסה מקוצרת ללינקדאין – כולם מוכנים כווריאציות מודעות ליום ההשקה.

מודעות וידאו ופוסטים לקידום

השקות מוצרים כבר לא צריכות לחכות לצוותי הפקה. כתוב את ההצעה, צור וריאציות של מודעות הסושיאל לכל ערוץ, ותייצר וידאו לפייסבוק, פרומו לאינסטגרם וגרסה ללינקדאין מאותו סקריפט ביום ההשקה.

פוסט סושיאל גמור משוכפל לגרסאות מרובות שפות עם סנכרון שפתיים מדויק, ודגלים שמסמנים יותר מ־175 שפות.

פוסט אחד, יותר מ־175 גרסאות שפה

עורכי טמפלייטים אחרים נעצרים בשפה אחת. HeyGen מתרגם את סרטוני הסושיאל המוכנים שלך ליותר מ־175 שפות, עם סנכרון שפתיים מדויק ושיבוט הקול שלך, כך שאותו תוכן לרשתות חברתיות מגיע לכל שוק שבו אתה מוכר.

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אייקון מסמך לבן מטושטש עם כפתור פליי על רקע כחול בהיר.איך זה עובד

איך יוצר הווידאו לרשתות חברתיות עובד

צור סרטון לרשתות חברתיות אונליין בארבעה שלבים, החל מטמפלייטים חינמיים או מתסריט ריק. רוב המשתמשים יוצרים סרטונים ומפרסמים אותם בתוך חמש־עשרה דקות.

להתחיל ליצור →
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Step 1: Pick your template

דפדף בטמפלייטים של סרטוני סושיאל, ואז בחר את הגודל שמתאים לפלטפורמת הסושיאל הספציפית שלך.

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שלב 2: להדביק את הסקריפט

Describe the video you want to create, or paste your hook and talking points and let AI draft the rest.

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שלב 3: עיצוב הווידאו שלך

Add captions, music, brand colors, and a presenter. The editor is easy to use: edit your video by editing the text.

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שלב 4: לייצא ולפרסם

להוריד כקובץ MP4 באיכות עד 4K, או קודם להתאים את אותו הווידאו לכל ערוץ אחר.

שאלות נפוצות על כלי יצירת סרטוני סושיאל

מה זה יוצר סרטוני רשת חברתית עם בינה מלאכותית ואיך זה עובד?

An AI social media video maker is a video creation tool that turns text into a finished video for social media. You type a script, the online video maker builds the scenes, narration, and captions, and you export platform-ready clips for Reels, Shorts, and LinkedIn, plus explainer videos and educational videos, with no video editing tools to learn.

Will AI-generated videos look too generic on my feed?

לא אם הם מייצגים את הזהות שלך. HeyGen Avatar V בונה תאום דיגיטלי שלך מקליפ של 15 שניות ושומר על הפנים, הקול וההגשה שלך עקביים בכל פוסט. לפי G2 זה האווטאר הריאליסטי ביותר בשוק, כדי שתפרסם סרטוני סושיאל עוצמתיים שנראים בדיוק כמוך.

איך להפוך תסריט אחד לסרטונים ל‑TikTok, Reels ו‑Shorts?

Generate the video once, then resize it inside the editor. HeyGen re-frames the same clip into 9:16, 1:1, and 16:9 with captions repositioned and the right social media video format applied per platform, so one script becomes native posts everywhere you publish.

האם יש כלי אונליין חינמי ליצירת סרטוני רשתות חברתיות בלי סימן מים?

תוכנית יוצרי הווידאו לרשתות חברתיות בחינם של HeyGen כוללת שלושה ייצואי וידאו בחודש עם סימן מים – מספיק כדי לבדוק את האיכות על פוסטים אמיתיים. התוכנית החינמית כוללת את כל העורך, כך שהיא גם משמשת כעורך וידאו חינמי בזמן שאתה בוחן את המוצר. בתוכניות בתשלום סימן המים מוסר, המגבלה שכל היוצרים מזכירים בכל שרשור קהילה אונליין, ואתה מייצא קבצי MP4 נקיים ב‑HD או 4K.

What video dimensions and length work best on each social media platform?

Use 9:16 vertical for TikTok, Reels, and Shorts. Square 1:1 works well for videos for Facebook and LinkedIn feeds. Keep your videos short, under 60 seconds, with the hook in the first three seconds, since that is roughly how long you have before a viewer scrolls past. HeyGen exports every ratio from one project, so you create video content once and publish everywhere.

איך ליצור באופן עקבי סרטוני סושיאל מדיה מעניינים בלי לצלם בכלל?

Batch your video creation. Write five scripts in one sitting, create social media videos with the same digital presenter and branded video template, and schedule the exports across your social media channels. Nothing depends on filming, so you make your social media calendar independent of camera days.

מהו יוצר הווידאו הטוב ביותר לתוכן לרשתות חברתיות?

לצוותים שמפרסמים כל יום בלי לצלם – HeyGen. עורך וידאו לרשתות חברתיות עדיין צריך חומר גלם שצילמת, וכך גם הרבה כלי וידאו שמבוססים על קליפים מסטוק שנראים כמו סטוק. HeyGen יוצר את הווידאו עצמו מטקסט, מציג אותו עם תאום דיגיטלי מציאותי, ומתרגם ומותאם לוקלית ליותר מ‑175 שפות, ועדיין אפשר לערוך את הווידאו סצנה‑אחר‑סצנה בלי תוכנת עריכת וידאו.

האם סרטוני AI יכולים לעמוד בקצב של לוח פרסום אמיתי ברשתות חברתיות?

כן, ובהיקף שרוב הצוותים לעולם לא מגיעים אליו ידנית. סוכנות Vision Creative Labs השתמשה ב‑HeyGen בתור יוצר סרטוני הסושיאל שלה, והעבירה לקוחות מווידאו אחד או שניים בשנה ל‑50–60 סרטונים מעולים ביום, ומילאה ערוצים שהיו ריקים קודם. קרא את סיפור Vision Creative Labs כדי לראות את תהליך העבודה המדויק שהם מפעילים.

כמה עולה HeyGen ליוצרי רשתות חברתיות?

התוכניות מתחילות בחינם כדי שתוכל לבדוק את איכות התוצרים לפני תשלום. תוכניות Creator בתשלום מתחילות מ־$24 לחודש ומסירות את סימן המים – פחות מעלות של שעת עבודה של יוצר וידאו מקצועי – והן מכסות כל פורמט וכל רשת חברתית שבה אתה מפרסם.

Can I publish the same social video in multiple languages?

כן. אפשר להעביר כל פוסט גמור דרך מתרגם הווידאו עם בינה מלאכותית והוא ייצור גרסאות מותאמות לוקאלית ביותר מ־175 שפות, עם סנכרון שפתיים מדויק והקול המשובט שלך, כך שצוותים גלובליים יכולים לפרסם סרטוני סושיאל מקומיים מתוך וידאו מאסטר אחד במקום לצלם מחדש.

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