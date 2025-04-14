לא אם הם מייצגים את הזהות שלך. HeyGen Avatar V בונה תאום דיגיטלי שלך מקליפ של 15 שניות ושומר על הפנים, הקול וההגשה שלך עקביים בכל פוסט. לפי G2 זה האווטאר הריאליסטי ביותר בשוק, כדי שתפרסם סרטוני סושיאל עוצמתיים שנראים בדיוק כמוך.