סוף סוף, אווטאר AI שנראה ומתנהג בדיוק כמוך
עקביות דמות היא מה שמבדיל בין אווטאר שימושי לגימיק. Avatar V מספק את זה מכל זווית, בכל הבעה ובכל וידאו שאתה יוצר.
- דורג במקום הראשון ב-G2 עבור האווטארים הכי מציאותיים
- עקביות הדמות מאומתת בכל הסצנות
- הקלטה אחת, אינסוף לוקים
הדור הבא של הגרסה הדיגיטלית שלך
Avatar V הוא דגם האווטאר המתקדם ביותר של HeyGen עם בינה מלאכותית. אווטארים קודמים התחילו מתמונה והנפישו את הפנים. אחר כך הגיע אימון מבוסס וידאו, שתפס טוב יותר איך אתה זז ונשמע. Avatar V לוקח את זה צעד קדימה: הוא מפריד בין הזהות שלך לבין המראה שלך, לומד בדיוק איך אתה זז, מחווה ומביע את עצמך, כך שאפשר ליישם את התנועה הזו על כל גרסה שלך.
זה אומר שמקליטים פעם אחת, עם מה שאתה לובש, איפה שאתה נמצא. אחר כך אפשר ליצור את עצמך בכל סביבה, בכל לבוש, בכל לוק שאתה יכול לדמיין. האווטאר שמופיע בווידאו שלך הוא לא סתם משהו שמזכיר אותך. הוא זז כמוך, נשמע כמוך, ושומר על הזהות הזו בדיוק גבוה בכל וידאו שאתה יוצר.
כבר לא צריך סטודיו מקצועי, צוות צילום או שעות של חומר גלם. הקלטה של 15 שניות במצלמת רשת מספיקה כדי ליצור וידאו ברמת הפקה מקצועית בכל היקף.
הדבר האחד שמשנה את הכל
עקביות דמות היא היכולת שמגדירה את Avatar V. המשמעות היא שהטווין הדיגיטלי שלך נראה, נשמע ומתנהג כמוך — לא רק בקליפ אחד, אלא בכל סצנה, בכל רקע ובכל וידאו שתיצור אי פעם.
עקביות דמות
Avatar V שומר על זהות אחת עקבית בכל סרטון שאתה יוצר. אותו פנים, אותן מיקרו־הבעות, אותה נוכחות — בין אם זה קליפ של 30 שניות או מודול קורס של 10 דקות. בלי סטיות, בלי ארטיפקטים, בלי תחושת ״עמק המוזרות״.
זוויות מרובות
שוטים רחבים, פריימים בינוניים וקלוז־אפים – הכל עקבי, הכל מהקלטה אחת. הזוויות שהופכות אווטאר אחד לשימושי בכל פורמט.
סצנות דינמיות
תנועת פלג גוף עליון זורמת, מחוות מגיבות ותנועה עקבית גם כשעוברים בין סצנות. ההבדל בין אווטאר שרק מציג לבין אווטאר שממש מופיע על המסך.
סנכרון שפתיים מדויק יותר
דיוק ברמת פונמות בכל שפה נתמכת. מה ששומעים ומה שרואים נמצאים בהתאמה מושלמת בכל מהירות, ביותר מ־175 שפות וניבים.
דיוק הבעות פנים
תנועת גבות טבעית, קשר עין אמיתי ומיקרו־הבעות שנקלטות כמציאותיות. מאומן על יותר מ־10M נקודות נתונים, הפרטים הם מה שמבדיל בין סרטון משכנע למוזר ולא טבעי.
על מודל האווטאר
Avatar V מציג שינוי מהותי באופן שבו מודלי יצירת אווטארים מטפלים בזהות. בעוד שמערכות קודמות הסתמכו על פריים יחיד כנקודת ייחוס, Avatar V פועל על פני חלון הקשר וידאו מלא, מה שמאפשר למודל להתמקד באופן סלקטיבי ברגעים המידעיים ביותר בהקלטה שלך.
מנגנון הקשב הסלקטיבי מחלץ אותות זהות בולטים לאורך פריימים, כולל גאומטריית שפתיים, מבנה קווי המתאר של הפנים ותבניות מעבר הבעות, תוך דיכוי טבעי של פריימים שבהם תנוחת הראש, התאורה או ההסתרה פוגעים באיכות האות. התוצאה היא הטמעת זהות עשירה יותר, מעוגנת בזמן, שנשמרת לאורך כל הקונטקסט של תהליך היצירה.
אגרגציה ממוקדת בין פריימים פותרת את בעיית ה־identity drift – הסטייה ההדרגתית בין זהות הרפרנס לבין הפלט שנוצר, שמגבילה את עקביות הדמות במודלים שמבוססים על פריים יחיד. Avatar V שומר על ייצוג זהות יציב בין סצנות, זוויות מצלמה וקטעי וידאו ארוכים, בלי צורך בפיין־טיונינג נוסף או בקלט רפרנס נוסף.
שלושת שלבי ההכשרה
המודל קודם לומד להעתיק את מראה הפנים בצורה מדויקת בתוך אותה סצנה, וכך יוצר בסיס חזק לשמירה על זהות לפני שמכניסים כל מורכבות בין סצנות שונות.
לאחר מכן מאמנים את המודל לגשר על פער הדומיין בין וידאו רפרנס לבין סצנת יעד עם רקע, תאורה והתפלגות פוזות שונים, כדי לאפשר התאמה יציבה בין סצנות שונות.
בשלב הסופי, למידת חיזוק ייעודית למשימה עם אותות תגמול ממוקדי-אדם ממקסמת את דמיון הזהות, כדי להבטיח שהאווטאר שנוצר יהיה דומה ככל האפשר לאדם האמיתי.
קפיצה משמעותית קדימה
Avatar IV יצר תוצאות שניתן לזהות. Avatar V יוצר תוצאות שלא ניתן להבחין ביניהן מהמקור. ההבדל הוא ארכיטקטורת רפרנס חדשה שמבוססת על כל הווידאו שלך במקום על פריים בודד, כדי לחלץ נתוני זהות עשירים יותר ולבטל סטייה בין סצנות.
ממצלמת רשת לתאום דיגיטלי בארבעה שלבים
בלי סטודיו. בלי צוות צילום. בלי התקנה מסובכת. רק אתה ומצלמת רשת.
הקלט 15 שניות של עצמך
פתח את מצלמת הוובקאם במחשב הנייד והקלט קליפ קצר שבו אתה מדבר באופן טבעי. לא צריך תאורה מיוחדת או ציוד מיוחד.
Avatar V מאמן את התאום הדיגיטלי שלך
המודל מעבד את הווידאו שלך כחלון הקשר מלא, ולומד את המראה שלך, ההבעות, המחוות ודפוסי התנועה.
בחר סצנה
בחר כל רקע שתרצה: סטודיו מקצועי, משרד ממותג, לוקיישן חיצוני או סביבה מותאמת אישית. הזהות שלך נוסעת איתך לכל מקום.
ליצור ולשתף
הזן את הסקריפט שלך וצור וידאו באורך שאתה צריך. האיכות לא נפגעת, והדמות שלך נשארת עקבית לכל אורך הסרטון.
כל מקרה שימוש שצריך אותך, בקנה מידה גדול
מוידאו אונבורדינג אחד ועד ספרייה מלאה של תכנים מותאמים לשפות ותרבויות שונות, Avatar V יודע להתמודד עם כל כמות.
הדרכה ואונבורדינג
בנה ספריית הדרכה מלאה פעם אחת. עדכן מודולים בודדים בלי להקליט מחדש. הצוות שלך מקבל בכל פעם הדרכה עקבית ובהתאם למותג.
העצמת מכירות
הקלט סרטון פרוספקטינג פעם אחת והתאם אותו אישית בקנה מידה גדול. Avatar V שומר על הנוכחות והאמינות שלך בכל פנייה.
לוקליזציה
צור וידאו באנגלית. Avatar V יספק אותו ביותר מ־175 שפות עם סנכרון שפתיים מדויק, כדי שהמסר שלך יעבור אותו דבר בכל מקום.
מנהיגות מחשבתית
פרסם באופן עקבי בלי החיכוך של הקלטות חוזרות. הרעיונות שלך, הפנים שלך, האמינות שלך — נמסרים בקצב שהקהל שלך מצפה לו.
תקשורת מייסדים והנהלה בכירה
להישאר נוכח בארגון שלך בלי לגור בחדר הקלטות. לשלוח עדכונים פנימיים, הכרזות מוצר והודעות למשקיעים בזמן שנוח לך.
שיווק מוצר
להפוך תוכן כתוב למסרים שמתחילים בווידאו. דמוים מודרכים, הכרזות על פיצ׳רים וחומרי הדרכה ללקוחות – הכול עם הפנים שלך על המסך.