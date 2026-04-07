Avatar V הוא דגם האווטאר המתקדם ביותר של HeyGen עם בינה מלאכותית. אווטארים קודמים התחילו מתמונה והנפישו את הפנים. אחר כך הגיע אימון מבוסס וידאו, שתפס טוב יותר איך אתה זז ונשמע. Avatar V לוקח את זה צעד קדימה: הוא מפריד בין הזהות שלך לבין המראה שלך, לומד בדיוק איך אתה זז, מחווה ומביע את עצמך, כך שאפשר ליישם את התנועה הזו על כל גרסה שלך.

זה אומר שמקליטים פעם אחת, עם מה שאתה לובש, איפה שאתה נמצא. אחר כך אפשר ליצור את עצמך בכל סביבה, בכל לבוש, בכל לוק שאתה יכול לדמיין. האווטאר שמופיע בווידאו שלך הוא לא סתם משהו שמזכיר אותך. הוא זז כמוך, נשמע כמוך, ושומר על הזהות הזו בדיוק גבוה בכל וידאו שאתה יוצר.

כבר לא צריך סטודיו מקצועי, צוות צילום או שעות של חומר גלם. הקלטה של 15 שניות במצלמת רשת מספיקה כדי ליצור וידאו ברמת הפקה מקצועית בכל היקף.