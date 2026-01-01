יוצר וידאו לנדל״ן: ליצור סרטוני נכסים מרהיבים

להפוך תיאור נכס לסרטון מודעת נדל״ן מלוטש בתוך דקות. יוצר הווידאו לנדל״ן הזה מטפל בתסריט, בקריינות ובוויז׳ואלס, כדי שתוכל לשווק נכסים, לשתף עדכוני שוק ולבנות את המותג שלך בלי לצלם בכלל.

AI real estate video maker creating a stunning property listing video.
141,933,535סרטונים נוצרו
116,689,951אווטארים נוצרו
19,574,242סרטונים תורגמו
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תכונות עיקריות

פיצ׳רים שהופכים שיווק נדל״ן לפשוט

להפוך פרטי נכס לסרטון

הדבק תיאור נכס, מאפיינים עיקריים ומחיר. תהליך העבודה הזה של טקסט לווידאו עם בינה מלאכותית מטפל ביצירת הווידאו מקצה לקצה – כותב את הטקסט והקצב, מוסיף ויז׳ואלים, וכך אפשר ליצור סרטוני נכסים ולפרסם מודעות חדשות באותו היום.

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AI video generation from real estate property listings.

להחיות תמונות מודעת הנכס עם אנימציה

העלה את תמונות הנכס שלך והפוך אותן לסיורי וידאו דינמיים עם פאנינג קולנועי, זומים ואנימציות. מנוע התמונה‑לווידאו מוסיף תנועה, מעברים וקריינות באופן אוטומטי, כך שמערך תמונות מהיר הופך לסיור וידאו מלוטש שמציג לקונים פוטנציאליים את הזוויות הטובות ביותר של הנכס.

להתחיל בחינם →
Virtual property walkthrough created with AI animation.

עריכת וידאו נקייה עם Speech Cleanup

הקלט טייק אחד ותן ל‑Speech Cleanup לעשות בשבילך את עריכת הווידאו. הוא משתמש ביכולות AI כמו חיתוך אוטומטי כדי להסיר מילות מילוי, פאוזות ארוכות וטייקים חוזרים. במקום קפיצות חדות בעריכה, עורך הווידאו עם הבינה המלאכותית מחבר את הקליפים הטובים ביותר שלך עם מעברים בלתי נראים, כך שאתה חוסך מעצמך הקלטות חוזרות.

להתחיל בחינם →
AI video editing software for real estate content.

קריינות טבעית ביותר מ־175 שפות

להוסיף קריינות טבעית לכל סרטון נדל״ן בלי להעסיק קריין ובלי להקליט אודיו. מחולל הקול מבוסס ה‑AI מקריין את הסקריפט שלך ביותר מ‑175 שפות וניבים, כך שאפשר להתאים אישית נכסים לקונים מקומיים ובינלאומיים בשפה שבה הם מדברים בבית.

להתחיל בחינם →
AI video creator interface with multilingual voiceover options for real estate.

טמפלייטים מוכנים מראש לסרטוני נדל״ן

להתחיל ממגוון רחב של טמפלייטים מקצועיים כדי ליצור סרטונים מלוטשים ומרשימים, כולל עיצובים מוכנים ל־Just Listed, Open House והיכרות עם סוכן, שנבנו במיוחד לעולם הנדל״ן. בוחרים סגנון, מזינים את הפרטים, וגenerator הווידאו עם הבינה המלאכותית משלים את המבנה — כך שכל נכס נראה עקבי ובהתאם למיתוג.

להתחיל בחינם →
AI video generator templates for real estate listings.

רעיונות ושימושים לסרטוני נדל״ן

סרטוני פרסום נכסים וסיורי וידאו

Filming and editing a listing tour takes a videographer, a shoot day, and money. Write the property highlights, highlight key features, and produce polished marketing videos that captivate potential buyers and attract offers the moment a home hits the market.

סרטוני היכרות עם האייג׳נט ומיתוג אישי

Sellers choose real estate agents they trust, but recording a polished intro is awkward and slow. Turn a short bio into a confident introduction with an AI spokesperson to elevate your personal brand, and personalize it anytime your market area changes.

עדכוני שוק שבועיים לשכונה

Saying the same market update on camera every week burns time you do not have. Type your latest stats and let the video script generator shape them into weekly video content, keeping your real estate video marketing consistent without extra effort.

רילס לרשתות חברתיות עבור נכסים

Posting daily on Instagram and TikTok is hard to keep up with. Turn one listing into vertical clips and short video ads with the reel generator, then schedule a steady stream of social ads that powers your video marketing.

סרטוני מדריך קנייה רב־לשוניים

International buyers often skip listings they cannot follow. Record a buyer guide once, then use the AI video translator to deliver videos online in 175+ languages with matching lip sync, attracting a wider pool of buyers.

תצוגות ותמליצי לקוחות שנמכרו

Capturing client testimonials usually means scheduling shoots and chasing busy people. Turn a written success story or sold stats into a polished promo video and social proof ad that helps you win listings and grow your brand.

איך זה עובד

איך יוצר וידאו לנדל״ן עובד

צור סרטון נדל״ן בארבעה שלבים שלוקחים אותך מתיאור הנכס ועד לסרטון מודעה מלוטש ומוכן לשיתוף.

שלב 1

בחר טמפלייט

בחר לייאאוט נדל״ן, קבע את יחס התצוגה ובחר מראה שמתאים לנכס שאתה מפרסם.

שלב 2

הוסף את הסקריפט שלך

הדבק את פרטי הנכס או הנקודות שתרצה להגיד, ואז כוונן את הטון והקצב כדי שיהיו ברורים יותר.

שלב 3

התאמה אישית של הווידאו

להוסיף קריינות, תמונות, כתוביות, מוזיקה ומיתוג, ואז לכוונן את הסצנות עד שהכול נראה מדויק.

שלב 4

ליצור ולשתף

HeyGen מייצרת וידאו נקי ואיכותי, מוכן לפרסום במודעה שלך ובכל ערוצי הסושיאל.

Real estate video setup with template selection.
AI video creator interface for adding a real estate script.
Customizing a real estate video walkthrough.
AI-generated real estate social ads ready to share.

שאלות נפוצות (FAQs)

מהו יוצר וידאו לנדל״ן ואיך הוא עובד?

יוצר וידאו לנדל״ן הוא פלטפורמה מבוססת בינה מלאכותית שהופכת פרטי נכס לסרטוני נדל״ן מקצועיים. מוסיפים פרטי מודעה או פרומפט קצר, כלי ה־script to video מטפל ביצירת הווידאו עם סצנות, קריינות ויזואליים, והווידאו שלך מוכן תוך דקות – כך שאפשר ליצור סרטוני נדל״ן מקצועיים בלי לצלם בכלל.

האם אפשר ליצור סרטוני ״טוקינג הד״ וסיורי וידאו למודעות MLS?

כן. אפשר ליצור סרטוני ״טוקינג הד״ שבהם מציג מקריא את הסקריפט שלך, או לבנות וידאו בלי פנים בעזרת תמונות וקריינות. אפשר להפיק סיורי וידאו, ״וירטואל ווק־ת׳רו״, וסרטונים אונליין עבור מודעות ה‑MLS שלך, כדי שסוכני נדל״ן יוכלו לפרסם בלי בכלל להקים מצלמה.

איך להפוך את תמונות הנכס שלי לסרטון נכס?

העלה את התמונות שלך, בחר לייאאוט, וכלי יצירת המצגת יסדר אותן לסיור וירטואלי זורם עם אנימציות ומעברים. גרור את הצילומים כדי לשנות את הסדר, פתח את ספריית המדיה המובנית כדי להוסיף מוזיקה ומדיה מסטוק, ואז ייצא סיור מודרך מוכן.

האם הסרטונים שלי ייראו מקצועיים מספיק עבור נכסי יוקרה?

כן. אפשר ליצור סרטוני וידאו באיכות גבוהה שמופקים ב‑HD או 4K עם קצב קולנועי ונראטיב ברמת סטודיו. אפשר לספר את הסיפור בקול שלך עם שיבוט קול בינה מלאכותית, להתאים אישית את הפרטים לכל נכס, ולהפיק סרטונים במקבצים כדי להרים את הרמה של כל מודעה בפורטפוליו שלך.

איך יוצר סרטוני הנדל״ן של HeyGen בהשוואה ל-VEED.io?

שניהם מציעים עריכת וידאו קלה לשימוש עם גרירה ושחרור, אבל יוצר הווידאו הזה לנדל״ן בנוי במיוחד סביב שיווק נדל״ן. במקום עורך כללי, אתה מקבל טמפלייטים למודעות נכסים, קריינות אוטומטית ותרגום, כך שאתה משקיע פחות זמן בעריכה ויותר זמן במכירת בתים.

האם כלי יצירת סרטוני הנדל״ן הוא בחינם, והאם אפשר ליצור וידאו אונליין בלי סימן מים?

HeyGen מאפשר ליצור סרטוני וידאו אונליין בחינם בלי צורך בכרטיס אשראי, אם כי הייצוא בחינם כולל סימן מים קטן. מנוי בתשלום מסיר את סימן המים ופותח את כל סט כלי ה-AI, עם תוכניות מנוי שמתחילות מ-$24 לחודש עבור סרטונים ארוכים יותר ושיבוט קול.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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