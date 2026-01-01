להפוך תיאור נכס לסרטון מודעת נדל״ן מלוטש בתוך דקות. יוצר הווידאו לנדל״ן הזה מטפל בתסריט, בקריינות ובוויז׳ואלס, כדי שתוכל לשווק נכסים, לשתף עדכוני שוק ולבנות את המותג שלך בלי לצלם בכלל.
פיצ׳רים שהופכים שיווק נדל״ן לפשוט
להפוך פרטי נכס לסרטון
הדבק תיאור נכס, מאפיינים עיקריים ומחיר. תהליך העבודה הזה של טקסט לווידאו עם בינה מלאכותית מטפל ביצירת הווידאו מקצה לקצה – כותב את הטקסט והקצב, מוסיף ויז׳ואלים, וכך אפשר ליצור סרטוני נכסים ולפרסם מודעות חדשות באותו היום.
להחיות תמונות מודעת הנכס עם אנימציה
העלה את תמונות הנכס שלך והפוך אותן לסיורי וידאו דינמיים עם פאנינג קולנועי, זומים ואנימציות. מנוע התמונה‑לווידאו מוסיף תנועה, מעברים וקריינות באופן אוטומטי, כך שמערך תמונות מהיר הופך לסיור וידאו מלוטש שמציג לקונים פוטנציאליים את הזוויות הטובות ביותר של הנכס.
עריכת וידאו נקייה עם Speech Cleanup
הקלט טייק אחד ותן ל‑Speech Cleanup לעשות בשבילך את עריכת הווידאו. הוא משתמש ביכולות AI כמו חיתוך אוטומטי כדי להסיר מילות מילוי, פאוזות ארוכות וטייקים חוזרים. במקום קפיצות חדות בעריכה, עורך הווידאו עם הבינה המלאכותית מחבר את הקליפים הטובים ביותר שלך עם מעברים בלתי נראים, כך שאתה חוסך מעצמך הקלטות חוזרות.
קריינות טבעית ביותר מ־175 שפות
להוסיף קריינות טבעית לכל סרטון נדל״ן בלי להעסיק קריין ובלי להקליט אודיו. מחולל הקול מבוסס ה‑AI מקריין את הסקריפט שלך ביותר מ‑175 שפות וניבים, כך שאפשר להתאים אישית נכסים לקונים מקומיים ובינלאומיים בשפה שבה הם מדברים בבית.
טמפלייטים מוכנים מראש לסרטוני נדל״ן
להתחיל ממגוון רחב של טמפלייטים מקצועיים כדי ליצור סרטונים מלוטשים ומרשימים, כולל עיצובים מוכנים ל־Just Listed, Open House והיכרות עם סוכן, שנבנו במיוחד לעולם הנדל״ן. בוחרים סגנון, מזינים את הפרטים, וגenerator הווידאו עם הבינה המלאכותית משלים את המבנה — כך שכל נכס נראה עקבי ובהתאם למיתוג.
רעיונות ושימושים לסרטוני נדל״ן
Filming and editing a listing tour takes a videographer, a shoot day, and money. Write the property highlights, highlight key features, and produce polished marketing videos that captivate potential buyers and attract offers the moment a home hits the market.
Sellers choose real estate agents they trust, but recording a polished intro is awkward and slow. Turn a short bio into a confident introduction with an AI spokesperson to elevate your personal brand, and personalize it anytime your market area changes.
Saying the same market update on camera every week burns time you do not have. Type your latest stats and let the video script generator shape them into weekly video content, keeping your real estate video marketing consistent without extra effort.
Posting daily on Instagram and TikTok is hard to keep up with. Turn one listing into vertical clips and short video ads with the reel generator, then schedule a steady stream of social ads that powers your video marketing.
International buyers often skip listings they cannot follow. Record a buyer guide once, then use the AI video translator to deliver videos online in 175+ languages with matching lip sync, attracting a wider pool of buyers.
Capturing client testimonials usually means scheduling shoots and chasing busy people. Turn a written success story or sold stats into a polished promo video and social proof ad that helps you win listings and grow your brand.
איך יוצר וידאו לנדל״ן עובד
צור סרטון נדל״ן בארבעה שלבים שלוקחים אותך מתיאור הנכס ועד לסרטון מודעה מלוטש ומוכן לשיתוף.
בחר לייאאוט נדל״ן, קבע את יחס התצוגה ובחר מראה שמתאים לנכס שאתה מפרסם.
הדבק את פרטי הנכס או הנקודות שתרצה להגיד, ואז כוונן את הטון והקצב כדי שיהיו ברורים יותר.
להוסיף קריינות, תמונות, כתוביות, מוזיקה ומיתוג, ואז לכוונן את הסצנות עד שהכול נראה מדויק.
HeyGen מייצרת וידאו נקי ואיכותי, מוכן לפרסום במודעה שלך ובכל ערוצי הסושיאל.
יוצר וידאו לנדל״ן הוא פלטפורמה מבוססת בינה מלאכותית שהופכת פרטי נכס לסרטוני נדל״ן מקצועיים. מוסיפים פרטי מודעה או פרומפט קצר, כלי ה־script to video מטפל ביצירת הווידאו עם סצנות, קריינות ויזואליים, והווידאו שלך מוכן תוך דקות – כך שאפשר ליצור סרטוני נדל״ן מקצועיים בלי לצלם בכלל.
כן. אפשר ליצור סרטוני ״טוקינג הד״ שבהם מציג מקריא את הסקריפט שלך, או לבנות וידאו בלי פנים בעזרת תמונות וקריינות. אפשר להפיק סיורי וידאו, ״וירטואל ווק־ת׳רו״, וסרטונים אונליין עבור מודעות ה‑MLS שלך, כדי שסוכני נדל״ן יוכלו לפרסם בלי בכלל להקים מצלמה.
העלה את התמונות שלך, בחר לייאאוט, וכלי יצירת המצגת יסדר אותן לסיור וירטואלי זורם עם אנימציות ומעברים. גרור את הצילומים כדי לשנות את הסדר, פתח את ספריית המדיה המובנית כדי להוסיף מוזיקה ומדיה מסטוק, ואז ייצא סיור מודרך מוכן.
כן. אפשר ליצור סרטוני וידאו באיכות גבוהה שמופקים ב‑HD או 4K עם קצב קולנועי ונראטיב ברמת סטודיו. אפשר לספר את הסיפור בקול שלך עם שיבוט קול בינה מלאכותית, להתאים אישית את הפרטים לכל נכס, ולהפיק סרטונים במקבצים כדי להרים את הרמה של כל מודעה בפורטפוליו שלך.
שניהם מציעים עריכת וידאו קלה לשימוש עם גרירה ושחרור, אבל יוצר הווידאו הזה לנדל״ן בנוי במיוחד סביב שיווק נדל״ן. במקום עורך כללי, אתה מקבל טמפלייטים למודעות נכסים, קריינות אוטומטית ותרגום, כך שאתה משקיע פחות זמן בעריכה ויותר זמן במכירת בתים.
HeyGen מאפשר ליצור סרטוני וידאו אונליין בחינם בלי צורך בכרטיס אשראי, אם כי הייצוא בחינם כולל סימן מים קטן. מנוי בתשלום מסיר את סימן המים ופותח את כל סט כלי ה-AI, עם תוכניות מנוי שמתחילות מ-$24 לחודש עבור סרטונים ארוכים יותר ושיבוט קול.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
להפוך את מודעות הנדל״ן שלך לסרטוני וידאו מקצועיים עם בינה מלאכותית.