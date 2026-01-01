כן. אפשר ליצור סרטוני וידאו באיכות גבוהה שמופקים ב‑HD או 4K עם קצב קולנועי ונראטיב ברמת סטודיו. אפשר לספר את הסיפור בקול שלך עם שיבוט קול בינה מלאכותית, להתאים אישית את הפרטים לכל נכס, ולהפיק סרטונים במקבצים כדי להרים את הרמה של כל מודעה בפורטפוליו שלך.