אפשר להתחיל מטקסט כתוב, מקובץ PDF או מצגת, מכתובת URL של דף אינטרנט, או מפרומפט אחד שמתאר את הנושא. לא משנה באיזה סוג תוכן יש לך, אפשר ליצור וידאו שהופך אותו להסבר מדובב עם כתוביות, כך שאתה עובד עם תוכן שכבר שייך לך.