יוצר סרטוני הסבר עם AI — בלי מצלמה

צור סרטון הסבר עם בינה מלאכותית בלי צילום ובלי כישורי עיצוב. הדבק תסריט, העלה מסמך או פשוט כתוב רעיון, בחר אווטאר AI וקבל סרטון מדובב עם כתוביות, מוכן לשיתוף תוך דקות. מתאים לשיווק, הדרכה וחינוך.

Presenter creating an AI explainer video on a laptop with a HeyGen overlay.
145,973,860סרטונים נוצרו
121,029,216אווטארים נוצרו
20,177,110סרטונים תורגמו
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.
אייקון של רכב לבן מעוצב על רקע כחול.תכונות עיקריות

יכולות של סרטון הסבר עם בינה מלאכותית

מחולל סרטוני ההסבר עם בינה מלאכותית הזה הופך יצירת וידאו לפשוטה כמו כתיבת מסמך, וכלי יצירת הווידאו מבוסס ה‑AI עוזר לך ליצור סרטוני הסבר מקצועיים שמפשטים רעיונות מורכבים מתוך תסריט או קובץ קיים.

להתחיל מתסריט, PDF או פרומפט

להדביק תסריט וידאו, להעלות PDF או מצגת, להדביק כתובת URL או לכתוב פרומפט אחד. מחולל סרטוני ה‑AIממיר את התוכן הקיים שלך לסטוריבורד וטקסט לסצנות, כדי שתוכל ליצור סרטונים מטקסט ולסיים סרטון הסבר מוכן לצפייה תוך דקות.

להתחיל בחינם →
A friendly professional at a laptop turns a script, PDF, and prompt into a video storyboard with scene thumbnails.

קריינות AI טבעית בכל טון שתרצה

התסריט שלך הופך לנראטיב מדובר בקול ברור שנשמע אנושי. אפשר להגדיר טון רגוע לסרטון הדרכה או טון קצבי למצגת מוצר, לבחור מבין יותר מ־300 קריינויות, ולבנות סרטוני הסבר עם קריינות שמתאימה לקצב שלך — בלי אולפן הקלטות ובלי קריין שכיר.

Get Started For Free →
A person speaking near a studio microphone beside a UI panel showing an audio waveform and voice-tone options.

סצנות מונפשות וטמפלייטים לסרטוני הסבר

בחר לייאאוט והסרטון ה-AI המסבירממלא אותו באנימציה, ויז׳ואלים ומעברים שמתאימים לכל שורה בתסריט שלך. אפשר להחליף כל סצנה, לכוון זמנים או לעצב מחדש את כל הווידאו כדי לשמור על מיתוג חזק ומראה מושך – בלי תוכנת עריכה.

Get Started For Free →
A creator selects an animated explainer scene layout from a grid of template thumbnails in a clean UI.

כתוביות אוטומטיות וטקסט על המסך

כל מילה בקריינות מומרת לכתוביות מסונכרנות בזמן שהווידאו נוצר. כותרות על המסך וביטויים מרכזיים מופיעים ברגע המדויק, ואתה יכול לערוך כל שורה, כך שהסרטון ההסבר יישאר ברור גם לצופים שצופים על מיוט או עוקבים בשפה שנייה.

להתחיל בחינם →
A presenter in a video frame with synced captions along the bottom and an on-screen title chip, with a caption-edit panel.

סרטון הסבר אחד ביותר מ־175 שפות

יוצרים את סרטון ההסבר פעם אחת, ואז מתרגמים את כל הווידאו ליותר מ־175 שפות עם דיבוב מסונכרן לשפתיים וקולות משובטים. המציג שומר על אותו פנים ואותו טון בכל שוק, כך שתסריט אחד מייצר סרטוני איכות לקהל גלובלי – בלי צילום נוסף ובלי הקלטות חוזרות.

להתחיל בחינם →
A smiling presenter beside a language list panel with country flags and a 175+ languages chip.
Green gift box icon.שימושים אפשריים

Use cases for the AI explainer video maker

משווק מעלה לדף נחיתה סרטון הסבר מוצר באורך 60 שניות עם כפתור פליי.

סרטוני הסבר שיווקיים ומוצריים

סרטוני הסבר דרך משרד פרסום לוקחים שבועות ועולים אלפי דולרים. תכתוב את הזווית, תריץ אותה דרך Script to Video, ותעלה באותו יום סרטון הסבר מוצר של 60 שניות לדף נחיתה או לקמפיין מודעה.

A friendly presenter guides new user onboarding beside a checklist panel with a completed first step.

סרטוני אונבורדינג ללקוחות חדשים

משתמשים חדשים נרשמים ואז הולכים לאיבוד בהגדרות. סרטון הסבר קצר מוביל אותם דרך הפעולה הראשונה החשובה, מצמצם פניות לתמיכה והופך אונבורדינג מבלבל למסלול ברור לערך של המוצר.

מורה הופך מערך שיעור לסרטון מדובב עם ויז׳ואלים של מושגים בפאנל השיעור.

Course and classroom explainers

מורים ויוצרי תוכן יכולים להפוך מערך שיעור לסרטון לימודי מדובב, עם ויז׳ואלים לכל מושג. במקום לקרוא מצגות עמוסות או לשבת בהרצאה ארוכה, תלמידים צופים בהסבר ברור של שתי דקות.

איש L&D מעדכן מודול הדרכה עם עדכון מדיניות וכפתור יצירה מחדש.

הדרכת עובדים ועמידה בדרישות רגולציה

צוותי למידה ופיתוח מחליפים מצגות מיושנות בסרטוני הסבר שאנשים באמת מסיימים. מעדכנים את הסקריפט, יוצרים מחדש את הווידאו ומעלים את הגרסה החדשה באותו יום, כדי שההדרכות על נהלים ומדיניות יישארו תמיד מעודכנות בכל סניף ומיקום.

A person converts a dense manual into a narrated explainer, a PDF page transforming into a video.

להפוך מדריכים ומסמכים לסרטוני וידאו

אף אחד לא קורא חוברות ודוחות צפופים. מעבירים אותם דרך PDF לוידאו והפלטפורמה בונה מתוך המסמך סרטון הסבר מדובב, כך שהשלבים החשובים עוברים בשלוש דקות במקום ארבעים עמודים.

The same presenter shown in three language version cards with flags for USA, Spain, and Japan.

סרטוני הסבר גלובליים לכל שוק

צוותים גלובליים צריכים את אותו סרטון הסבר בהרבה שפות במקביל. צור אותו באנגלית, ואז בצע דיבוב ליותר מ־175 שפות עם סנכרון שפתיים מדויק, ותגיע לכל אזור בעולם מאותו וידאו מקור אחד.

Blurred white document icon with a play button on a light blue background.איך זה עובד

How AI explainer video maker works

לעבור מרעיון כתוב לסרטון הסבר AI מוכן בארבעה צעדים פשוטים, בלי צורך בצילום או בעריכה.

step icon

שלב 1: הוסף את התוכן שלך

Paste a script, upload a PDF or slide deck, paste a link, or type a topic to start.

step icon

שלב 2: לבחור מציג

Pick an avatar and voice, or capture your screen for a clean walkthrough explainer.

step icon

Step 3: Customize the video

לערוך את הסקריפט, להחליף סצנות, להוסיף B-roll ומיתוג, ואז לתרגם בלחיצה אחת.

step icon

שלב 4: לייצא ולשתף

רנדר ב‑HD או 4K, הורד כ‑MP4 ופרסם בכל אתר, פלטפורמה חברתית או LMS.

שאלות נפוצות על כלי יצירת סרטוני הסבר עם AI

מהו סרטון הסבר עם בינה מלאכותית ואיך הוא עובד?

סרטון הסבר עם בינה מלאכותית הוא סרטון קצר שנוצר בעזרת AI, שמפרק ומסביר רעיון אחד, מוצר אחד או תהליך אחד, ונבנה על ידי תוכנה במקום צוות צילום. יצירת סרטון הסבר בעזרת כלי AI ליצירת סרטוני הסבר מתחילה מתסריט, מסמך או פרומפט, וטכנולוגיית ה‑AI יוצרת את הוויז׳ואלס, הקריינות והכתוביות. הכלי פועל אונליין בדפדפן שלך.

האם סרטון הסבר עם AI ייראה גנרי או כמו רובוט מצויר?

לא עם מציג AI ריאליסטי.Avatar Vיוצר אווטארים מציאותיים מווידאו של 15 שניות בלבד, ושומר על אותו פנים וקול עקביים בכל סצנה. מדורג #1 בריאליזם ב‑G2. אפשר להפיק סרטוני הסבר עם אווטארי AI שנראים כמו וידאו מצולם, לא כמו קליפ אנימציה.

איך להפוך קובץ PDF או מצגת לסרטון הסבר?

מעלים את הקובץ, ה‑AI קורא אותו, מוציא את הנקודות המרכזיות ובונה סטוריבורד סצנה‑אחר‑סצנה עם קריינות. תהליך העבודה מטקסט לווידאו מאפשר לעבור על תסריט הטיוטה, להחליף ויז׳ואלים או לקצר חלקים, ואז ליצור וידאו תוך כמה דקות.

מה הופך סרטון הסבר לאפקטיבי?

סרטוני הסבר חזקים נפתחים עם הבעיה של הצופה, נשארים ממוקדים ברעיון אחד ומשתמשים בוויז׳ואלים כדי לפשט נושאים מורכבים. כדי ליצור סרטוני הסבר שמושכים את הצופה, כתוב נרטיב ברור ומשכנע בשפה פשוטה, הוסף כתוביות וסיים בצעד הבא אחד וברור. ה‑AI מטפל בתהליך היצירה כדי שאתה תתמקד במסר.

למה לבחור ב‑HeyGen ולא בכלי אחרים ליצירת סרטוני הסבר עם AI?

רוב הכלים יוצרים וידאו אחד בשפה אחת. HeyGen מייצרת פעם אחת סרטון הסבר עם מציג ריאליסטי, ואז מדבבת אותו ליותר מ־175 שפות עם סנכרון שפתיים ומעדכנת אותו מטקסט, כדי שתוכל להוציא סרטוני הסבר משכנעים לכל שוק בלי לצלם מחדש.

האם סרטוני הסבר עם בינה מלאכותית חוסכים זמן ותקציב הפקה?

כן, לעיתים בצורה חדה.Anton Voroniukדיווח על תהליך הפקה שעולה פחות פי 40 וחוסך 15.5 שעות בכל שבוע אחרי המעבר ל-HeyGen, מה שאיפשר לצוות שלו ליצור וידאו מהר יותר ולהגיע ליותר ממיליון סטודנטים. קרא את סיפורו של Anton Voroniuk.

האם יצירת סרטוני AI היא משהו שקשה ללמוד?

לא. יצירת סרטוני AI בפלטפורמה מבוססת הבינה המלאכותית הזו עובדת כמו עריכת מסמך, כך שאין צורך להתקין שום דבר ואין ציר זמן שצריך ללמוד. פשוט להקליד או להדביק את התוכן, לבחור מציג AI, והפלטפורמה מרכיבה סרטונים דינמיים שאפשר לשפר על ידי שינוי הטקסט.

האם אפשר ליצור סרטון הסבר עם AI בחינם לפני שמשלמים?

כן. בתוכנית החינמית אפשר ליצור סרטון בחינם, לנסות מציגים וקולות, ולייצא קובץ MP4 כדי לבדוק את תהליך העבודה לפני שדרוג. התוכניות בתשלום מוסיפות ייצוא ב‑HD וב‑4K, סרטונים ארוכים יותר, יותר שפות ופיצ׳רים לצוותים.

מה האורך המומלץ לסרטון הסבר AI כדי לשמור על תשומת הלב?

לשיווק, אורך של 60 עד 90 שניות עובד הכי טוב ומתאים למשך הזמן שרוב הצופים נשארים. סרטוני הדרכה והסבר חינוכיים יכולים להיות באורך של שלוש עד חמש דקות כשהנושא דורש את זה. פתח עם הוק חזק שתופס תשומת לב, שמור על רעיון אחד לכל וידאו, וחתוך כל מה שלא משרת אותו.

כמה עולה ליצור היום סרטון הסבר?

סרטון הסבר מותאם אישית מסוכנות בדרך כלל עולה בין 3,000 ל‑15,000 דולר ולוקח שבועות להפקה. יצירה של כזה עם בינה מלאכותית הופכת את זה למנוי חודשי ולדקות עבודה לכל וידאו, כך שהעלות לכל סרטון הסבר יורדת בצורה חדה ברגע שמייצרים יותר מאחד.

האם הכלי מוסיף כתוביות ותמלול באופן אוטומטי?

כן. הקריינות מומרת לכתוביות מסונכרנות בזמן שהווידאו נוצר, ומחולל הכתוביותמאפשר לערוך את הניסוח, העיצוב והתזמון. כתוביות מעלות את שיעור הצפייה המלאה אצל משתמשים שצופים על מיוט.

האם צריך לצלם או להקליט משהו כדי ליצור סרטון הסבר?

לא צריך לצלם או להקליט שום דבר. פשוט מקלידים או מעלים את התוכן, בוחרים אווטאר וקול, והפלטפורמה יוצרת את הווידאו, הקריינות והכתוביות. מצלמה, מיקרופון ותוכנת עריכה הם כולם אופציונליים.

האם אפשר להשתמש בשיבוט הקול שלי בתוך סרטון ההסבר?

כן. שיבוט קול לוכד את הקול שלך מדגימה קצרה ומשתמש בו כדי להקריא כל תסריט, כך שכל סרטון הסבר נשמע כמוך. אפשר גם לשמור על אותו קול משובט כשהווידאו מתורגם לשפות אחרות.

האם אפשר ליצור את אותו סרטון הסבר בכמה שפות?

כן. יוצרים את סרטון ההסבר פעם אחת, ואז סרטון ה‑AI מתרגםמדבב אותו ליותר מ‑175 שפות עם סנכרון שפתיים תואם וקול משובט. המציג שומר על אותו מראה, כך שכל גרסה מרגישה מקומית ולא כמו כתוביות.

האם אפשר לערוך או לעדכן את סרטון ההסבר אחרי שהוא נוצר?

כן. מכיוון שהווידאו נבנה מטקסט, אפשר לערוך סרטונים על ידי שינוי הסקריפט, החלפת סצנה או שינוי הקול, ואז ליצור מחדש בתוך דקות. אין צורך בצילומים חוזרים, כך שאפשר לעשות תיקונים מהירים למחיר או למדיניות ולעדכן סרטוני הסבר במהירות.

מאילו סוגי קלט אפשר להתחיל ליצור סרטון הסבר עם AI?

אפשר להתחיל מטקסט כתוב, מקובץ PDF או מצגת, מכתובת URL של דף אינטרנט, או מפרומפט אחד שמתאר את הנושא. לא משנה באיזה סוג תוכן יש לך, אפשר ליצור וידאו שהופך אותו להסבר מדובב עם כתוביות, כך שאתה עובד עם תוכן שכבר שייך לך.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

להתחיל ליצור עם HeyGen

להפוך רעיונות לסרטוני וידאו מקצועיים עם בינה מלאכותית.

להתחיל בחינם →
CTA background