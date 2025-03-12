צור סרטון הסבר עם בינה מלאכותית בלי צילום ובלי כישורי עיצוב. הדבק תסריט, העלה מסמך או פשוט כתוב רעיון, בחר אווטאר AI וקבל סרטון מדובב עם כתוביות, מוכן לשיתוף תוך דקות. מתאים לשיווק, הדרכה וחינוך.
יכולות של סרטון הסבר עם בינה מלאכותית
מחולל סרטוני ההסבר עם בינה מלאכותית הזה הופך יצירת וידאו לפשוטה כמו כתיבת מסמך, וכלי יצירת הווידאו מבוסס ה‑AI עוזר לך ליצור סרטוני הסבר מקצועיים שמפשטים רעיונות מורכבים מתוך תסריט או קובץ קיים.
להתחיל מתסריט, PDF או פרומפט
להדביק תסריט וידאו, להעלות PDF או מצגת, להדביק כתובת URL או לכתוב פרומפט אחד. מחולל סרטוני ה‑AIממיר את התוכן הקיים שלך לסטוריבורד וטקסט לסצנות, כדי שתוכל ליצור סרטונים מטקסט ולסיים סרטון הסבר מוכן לצפייה תוך דקות.
קריינות AI טבעית בכל טון שתרצה
התסריט שלך הופך לנראטיב מדובר בקול ברור שנשמע אנושי. אפשר להגדיר טון רגוע לסרטון הדרכה או טון קצבי למצגת מוצר, לבחור מבין יותר מ־300 קריינויות, ולבנות סרטוני הסבר עם קריינות שמתאימה לקצב שלך — בלי אולפן הקלטות ובלי קריין שכיר.
סצנות מונפשות וטמפלייטים לסרטוני הסבר
בחר לייאאוט והסרטון ה-AI המסבירממלא אותו באנימציה, ויז׳ואלים ומעברים שמתאימים לכל שורה בתסריט שלך. אפשר להחליף כל סצנה, לכוון זמנים או לעצב מחדש את כל הווידאו כדי לשמור על מיתוג חזק ומראה מושך – בלי תוכנת עריכה.
כתוביות אוטומטיות וטקסט על המסך
כל מילה בקריינות מומרת לכתוביות מסונכרנות בזמן שהווידאו נוצר. כותרות על המסך וביטויים מרכזיים מופיעים ברגע המדויק, ואתה יכול לערוך כל שורה, כך שהסרטון ההסבר יישאר ברור גם לצופים שצופים על מיוט או עוקבים בשפה שנייה.
סרטון הסבר אחד ביותר מ־175 שפות
יוצרים את סרטון ההסבר פעם אחת, ואז מתרגמים את כל הווידאו ליותר מ־175 שפות עם דיבוב מסונכרן לשפתיים וקולות משובטים. המציג שומר על אותו פנים ואותו טון בכל שוק, כך שתסריט אחד מייצר סרטוני איכות לקהל גלובלי – בלי צילום נוסף ובלי הקלטות חוזרות.
סרטוני הסבר דרך משרד פרסום לוקחים שבועות ועולים אלפי דולרים. תכתוב את הזווית, תריץ אותה דרך Script to Video, ותעלה באותו יום סרטון הסבר מוצר של 60 שניות לדף נחיתה או לקמפיין מודעה.
משתמשים חדשים נרשמים ואז הולכים לאיבוד בהגדרות. סרטון הסבר קצר מוביל אותם דרך הפעולה הראשונה החשובה, מצמצם פניות לתמיכה והופך אונבורדינג מבלבל למסלול ברור לערך של המוצר.
מורים ויוצרי תוכן יכולים להפוך מערך שיעור לסרטון לימודי מדובב, עם ויז׳ואלים לכל מושג. במקום לקרוא מצגות עמוסות או לשבת בהרצאה ארוכה, תלמידים צופים בהסבר ברור של שתי דקות.
צוותי למידה ופיתוח מחליפים מצגות מיושנות בסרטוני הסבר שאנשים באמת מסיימים. מעדכנים את הסקריפט, יוצרים מחדש את הווידאו ומעלים את הגרסה החדשה באותו יום, כדי שההדרכות על נהלים ומדיניות יישארו תמיד מעודכנות בכל סניף ומיקום.
אף אחד לא קורא חוברות ודוחות צפופים. מעבירים אותם דרך PDF לוידאו והפלטפורמה בונה מתוך המסמך סרטון הסבר מדובב, כך שהשלבים החשובים עוברים בשלוש דקות במקום ארבעים עמודים.
צוותים גלובליים צריכים את אותו סרטון הסבר בהרבה שפות במקביל. צור אותו באנגלית, ואז בצע דיבוב ליותר מ־175 שפות עם סנכרון שפתיים מדויק, ותגיע לכל אזור בעולם מאותו וידאו מקור אחד.
How AI explainer video maker works
לעבור מרעיון כתוב לסרטון הסבר AI מוכן בארבעה צעדים פשוטים, בלי צורך בצילום או בעריכה.
Paste a script, upload a PDF or slide deck, paste a link, or type a topic to start.
Pick an avatar and voice, or capture your screen for a clean walkthrough explainer.
לערוך את הסקריפט, להחליף סצנות, להוסיף B-roll ומיתוג, ואז לתרגם בלחיצה אחת.
רנדר ב‑HD או 4K, הורד כ‑MP4 ופרסם בכל אתר, פלטפורמה חברתית או LMS.
סרטון הסבר עם בינה מלאכותית הוא סרטון קצר שנוצר בעזרת AI, שמפרק ומסביר רעיון אחד, מוצר אחד או תהליך אחד, ונבנה על ידי תוכנה במקום צוות צילום. יצירת סרטון הסבר בעזרת כלי AI ליצירת סרטוני הסבר מתחילה מתסריט, מסמך או פרומפט, וטכנולוגיית ה‑AI יוצרת את הוויז׳ואלס, הקריינות והכתוביות. הכלי פועל אונליין בדפדפן שלך.
לא עם מציג AI ריאליסטי.Avatar Vיוצר אווטארים מציאותיים מווידאו של 15 שניות בלבד, ושומר על אותו פנים וקול עקביים בכל סצנה. מדורג #1 בריאליזם ב‑G2. אפשר להפיק סרטוני הסבר עם אווטארי AI שנראים כמו וידאו מצולם, לא כמו קליפ אנימציה.
מעלים את הקובץ, ה‑AI קורא אותו, מוציא את הנקודות המרכזיות ובונה סטוריבורד סצנה‑אחר‑סצנה עם קריינות. תהליך העבודה מטקסט לווידאו מאפשר לעבור על תסריט הטיוטה, להחליף ויז׳ואלים או לקצר חלקים, ואז ליצור וידאו תוך כמה דקות.
סרטוני הסבר חזקים נפתחים עם הבעיה של הצופה, נשארים ממוקדים ברעיון אחד ומשתמשים בוויז׳ואלים כדי לפשט נושאים מורכבים. כדי ליצור סרטוני הסבר שמושכים את הצופה, כתוב נרטיב ברור ומשכנע בשפה פשוטה, הוסף כתוביות וסיים בצעד הבא אחד וברור. ה‑AI מטפל בתהליך היצירה כדי שאתה תתמקד במסר.
רוב הכלים יוצרים וידאו אחד בשפה אחת. HeyGen מייצרת פעם אחת סרטון הסבר עם מציג ריאליסטי, ואז מדבבת אותו ליותר מ־175 שפות עם סנכרון שפתיים ומעדכנת אותו מטקסט, כדי שתוכל להוציא סרטוני הסבר משכנעים לכל שוק בלי לצלם מחדש.
כן, לעיתים בצורה חדה.Anton Voroniukדיווח על תהליך הפקה שעולה פחות פי 40 וחוסך 15.5 שעות בכל שבוע אחרי המעבר ל-HeyGen, מה שאיפשר לצוות שלו ליצור וידאו מהר יותר ולהגיע ליותר ממיליון סטודנטים. קרא את סיפורו של Anton Voroniuk.
לא. יצירת סרטוני AI בפלטפורמה מבוססת הבינה המלאכותית הזו עובדת כמו עריכת מסמך, כך שאין צורך להתקין שום דבר ואין ציר זמן שצריך ללמוד. פשוט להקליד או להדביק את התוכן, לבחור מציג AI, והפלטפורמה מרכיבה סרטונים דינמיים שאפשר לשפר על ידי שינוי הטקסט.
כן. בתוכנית החינמית אפשר ליצור סרטון בחינם, לנסות מציגים וקולות, ולייצא קובץ MP4 כדי לבדוק את תהליך העבודה לפני שדרוג. התוכניות בתשלום מוסיפות ייצוא ב‑HD וב‑4K, סרטונים ארוכים יותר, יותר שפות ופיצ׳רים לצוותים.
לשיווק, אורך של 60 עד 90 שניות עובד הכי טוב ומתאים למשך הזמן שרוב הצופים נשארים. סרטוני הדרכה והסבר חינוכיים יכולים להיות באורך של שלוש עד חמש דקות כשהנושא דורש את זה. פתח עם הוק חזק שתופס תשומת לב, שמור על רעיון אחד לכל וידאו, וחתוך כל מה שלא משרת אותו.
סרטון הסבר מותאם אישית מסוכנות בדרך כלל עולה בין 3,000 ל‑15,000 דולר ולוקח שבועות להפקה. יצירה של כזה עם בינה מלאכותית הופכת את זה למנוי חודשי ולדקות עבודה לכל וידאו, כך שהעלות לכל סרטון הסבר יורדת בצורה חדה ברגע שמייצרים יותר מאחד.
כן. הקריינות מומרת לכתוביות מסונכרנות בזמן שהווידאו נוצר, ומחולל הכתוביותמאפשר לערוך את הניסוח, העיצוב והתזמון. כתוביות מעלות את שיעור הצפייה המלאה אצל משתמשים שצופים על מיוט.
לא צריך לצלם או להקליט שום דבר. פשוט מקלידים או מעלים את התוכן, בוחרים אווטאר וקול, והפלטפורמה יוצרת את הווידאו, הקריינות והכתוביות. מצלמה, מיקרופון ותוכנת עריכה הם כולם אופציונליים.
כן. שיבוט קול לוכד את הקול שלך מדגימה קצרה ומשתמש בו כדי להקריא כל תסריט, כך שכל סרטון הסבר נשמע כמוך. אפשר גם לשמור על אותו קול משובט כשהווידאו מתורגם לשפות אחרות.
כן. יוצרים את סרטון ההסבר פעם אחת, ואז סרטון ה‑AI מתרגםמדבב אותו ליותר מ‑175 שפות עם סנכרון שפתיים תואם וקול משובט. המציג שומר על אותו מראה, כך שכל גרסה מרגישה מקומית ולא כמו כתוביות.
כן. מכיוון שהווידאו נבנה מטקסט, אפשר לערוך סרטונים על ידי שינוי הסקריפט, החלפת סצנה או שינוי הקול, ואז ליצור מחדש בתוך דקות. אין צורך בצילומים חוזרים, כך שאפשר לעשות תיקונים מהירים למחיר או למדיניות ולעדכן סרטוני הסבר במהירות.
אפשר להתחיל מטקסט כתוב, מקובץ PDF או מצגת, מכתובת URL של דף אינטרנט, או מפרומפט אחד שמתאר את הנושא. לא משנה באיזה סוג תוכן יש לך, אפשר ליצור וידאו שהופך אותו להסבר מדובב עם כתוביות, כך שאתה עובד עם תוכן שכבר שייך לך.
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