יוצר סרטוני הקרטון עם בינה מלאכותית הזה הופך תסריט לסרטון אנימציה מוכן, עם דמויות מצוירות, קריינות טבעית ומוזיקת רקע. בלי מצלמות, בלי עריכת וידאו ובלי צורך בניסיון קודם באנימציה. נבנה במיוחד עבור יוצרים, מורים וערוצי פייסלס.
Features of the AI Cartoon Video Maker
AI Cartoon Video Maker from Any Script
צור אנימציות מונעות בינה מלאכותית מטקסט עם אותו טקסט לווידאו תהליך עבודה שמניע יותר מ־120M סרטונים. מחולל סרטוני האנימציה מבוססי AI מפצל את התסריט שלך או פרומפט טקסט פשוט לשוטים מונפשים, מתאים ויז׳ואלים לכל שורה, ומחזיר סרטונים מונפשים מוכנים לשיתוף בתוך דקות.
Talking Cartoon Characters from a Photo
העלה איור, קמע או ציור ו־Avatar IV יהפוך אותו לדמות מדברת עם סנכרון שפתיים ברמת פונמות. המודל מותאם לדמויות מצוירות, 2D, 3D ועיצובים לא אנושיים, כך שהדמויות המונפשות שלך שומרות על המראה המדויק שלהן בכל סצנה שאתה יוצר.
Natural AI Voiceovers in 175+ Languages
תן לכל דמות קול ייחודי עם מחולל הקול מבוסס ה-AI המובנה, ואז לוקלייז את כל הווידאו עם דיבוב AI ביותר מ-175 שפות וסנכרון שפתיים מדויק. רוב יוצרי הסרטונים המצוירים נעצרים בכתוביות בכמה עשרות שפות במקום בדיבור מדובב וטבעי.
טמפלייטים, סצנות וסגנונות לווידאו מצויר
The generator features ready-made video templates and scenes that help you create a polished look from the first frame. Pick an animated or Pixar-style look, then customize brand colors, fonts, and aspect ratios for YouTube, TikTok, or presentations.
One Prompt to a Finished Cartoon
Video Agent עושה את כל העבודה הכבדה: נותנים לו פרומפט אחד והוא כותב את התסריט, בונה סטוריבורד לסצנות ומרכיב את הגרסה הסופית, תוך שהוא מציג לך בלופרינט קריאייטיבי שניתן לעריכה לפני הרינדור. רעיון אחד הופך לסרטון אנימציית AI שלם – בלי לגעת בטיימליין או בקי־פריימים.
ערוצי פייסלס צריכים תוכן יומי לרשתות חברתיות בלי לצלם בכלל. אפשר לכתוב פרקי וידאו עם מחולל הסקריפטים, להפוך רעיונות לפרקים לחיתוכים מונפשים, ולהעלות סרטונים קצרים ל‑TikTok, Reels ו‑Shorts לפי לוח זמנים שאדם אחד יכול לעמוד בו.
קריינות מצוירת הופכת נושאים מורכבים לקלים להבנה. להפוך ווקתרו של פיצ׳ר למצגת מונפשת ולהסביר תמחור, תהליכי עבודה או נהלים בפורמט וידאו מושך שאנשים צופים בו עד הסוף.
Teachers and course creators create engaging animated videos from lessons and storybooks instead of narrating static slides. One lesson script becomes a full animated episode in an afternoon, without needing an animator.
חוברות מדיניות ומסמכי תהליכים כמעט אף פעם לא נקראים. הפוך אותם לסרטוני הדרכה קצרים בסגנון מצויר עם מציג מונפש קבוע, ואז עדכן את הסקריפט וצור מחדש את הווידאו בכל פעם שהתהליך משתנה – בלי צורך בצילומים חוזרים.
מודעות מונפשות נבדקות מהר יותר ועולות פחות מפקת וידאו מצולם. החייה צילומי מוצר או קמע מותג עם תמונה לווידאו, והפוך רעיונות לקמפיין לגרסאות מודעות מצוירות וממירות לכל ניסוי.
פעם דיבוב של סרטון מצויר לכל שוק דרש מדבבים חדשים לכל שפה. היום אפשר לתרגם סרטוני אנימציה עם קולות משובטים ליותר מ־175 שפות, ולהוציא לאור וידאו מקומי לכל שוק כבר באותו שבוע.
How AI cartoon video maker works
צור סרטון מצויר בארבעה שלבים והפוך רעיונות לחיים – בלי לצאת מלשונית דפדפן אחת.
להדביק תסריט או להקליד פרומפט, ואז לתת ל-AI לחלק אותו לסצנות עם קצב וסיפור קולי.
בחר מראה מונפש, יחס רוחב־גובה וטמפלייט, והחל את צבעי המותג והפונטים שלך.
Pick stock characters, design one in the character builder, or upload a photo to animate.
להציג תצוגה מקדימה, להתאים כל סצנה, ואז לייצא כקובץ MP4 באיכות של עד 4K או לשנות גודל לכל פלטפורמה.
An AI cartoon video maker, sometimes called an AI animation maker, is software that lets you create animated videos from text. To create an animation, enter a script or prompt, and it produces scenes, characters, voiceover, and music in minutes using advanced AI models to generate each shot.
Not if the characters stay consistent and the audio sounds human, the two markers of a high-quality result. HeyGen holds one character design across every scene and pairs it with natural voices, which is why it leads G2's Summer 2026 reports with 281 badges and 23 #1 rankings.
כדי ליצור דמות מצוירת מותאמת אישית, העלה את התמונה, בחר קול והדבק את הסקריפט שלך. Avatar IV מנפיש את הפנים כך שיתאימו לכל מילה, כך שמסכה, איור או דמות מספר ילדים ידברו את הטקסט שלך תוך שמירה על העיצוב המקורי שלהם בכל וידאו.
רוב כלי האנימציה נעצרים בטמפלייטים ודמויות סטוק. HeyGen היא אפשרות ה‑AI הטובה ביותר כשצריך דמויות מותאמות אישית מהתמונות שלך, יצירה בפרומפט אחד עם Video Agent, תרגום ליותר מ‑175 שפות וייצוא ב‑4K, והיא בשימוש אצל 85% מחברות Fortune 100.
כן. כפי שמפורט בסיפור הלקוח של Anton Voroniuk, המרצה משתמש ב-AI כדי ליצור סרטוני קורס בעלות הפקה נמוכה פי 40, חוסך 15.5 שעות בשבוע ומגיע ליותר מ-1M סטודנטים.
Yes, you can make a cartoon free of charge on the free plan, which works as a free AI animation generator for testing. Creator plans start at $24 per month with more video minutes and advanced features, plus custom enterprise pricing for teams scaling video creation.
לא. כלי ה-AI עובד כיוצר אנימציה אונליין בדפדפן שלך ובאפליקציה לנייד, ומיועד לכל אחד שרוצה ליצור סרטוני אנימציה מקצועיים מטקסט פשוט. אם אתה יודע לכתוב תסריט, אתה יכול לפרסם סרט מצויר.
Yes, you keep full creative control. Every scene stays editable, so you can rewrite lines, swap voices, or reorder shots in the AI video editor and shape the result the way you want, then re-export in minutes.
Yes. Use our AI video translation to turn one cartoon into 175+ languages and dialects with cloned voices and matched lip-sync, so characters speak each language naturally instead of reading over mismatched mouth movement.
יוצר האנימציה המצוירת מציע דמויות בסגנון Pixar ודמויות אנימציה מוכנות, או שאפשר ליצור אנימציות מהעיצובים שלך ב‑2D, 3D או מצוירים ביד. אנימציות ה‑AI מותאמות לקיט המיתוג שלך, כך שהצבעים והפונטים נשארים עקביים בכל הסדרה.
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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
הפוך את התסריט שלך לסרטון אנימציה מוכן עם דמויות מצוירות, קריינות ומוזיקה.