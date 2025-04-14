AI Cartoon Video Maker: להפוך כל תסריט לסרטון מצויר

יוצר סרטוני הקרטון עם בינה מלאכותית הזה הופך תסריט לסרטון אנימציה מוכן, עם דמויות מצוירות, קריינות טבעית ומוזיקת רקע. בלי מצלמות, בלי עריכת וידאו ובלי צורך בניסיון קודם באנימציה. נבנה במיוחד עבור יוצרים, מורים וערוצי פייסלס.

AI cartoon video maker interface turning a script prompt into an animated video with an original cartoon character speaking.
147,851,399סרטונים נוצרו
122,995,284אווטארים נוצרו
20,456,587סרטונים תורגמו
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Stylized white car icon on a blue background.Key Features

Features of the AI Cartoon Video Maker

AI Cartoon Video Maker from Any Script

צור אנימציות מונעות בינה מלאכותית מטקסט עם אותו טקסט לווידאו תהליך עבודה שמניע יותר מ־120M סרטונים. מחולל סרטוני האנימציה מבוססי AI מפצל את התסריט שלך או פרומפט טקסט פשוט לשוטים מונפשים, מתאים ויז׳ואלים לכל שורה, ומחזיר סרטונים מונפשים מוכנים לשיתוף בתוך דקות.

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A script panel with a Generate button turning text into a storyboard row of original cartoon scenes.

Talking Cartoon Characters from a Photo

העלה איור, קמע או ציור ו־Avatar IV יהפוך אותו לדמות מדברת עם סנכרון שפתיים ברמת פונמות. המודל מותאם לדמויות מצוירות, 2D, 3D ועיצובים לא אנושיים, כך שהדמויות המונפשות שלך שומרות על המראה המדויק שלהן בכל סצנה שאתה יוצר.

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An uploaded original cartoon mascot illustration becoming an animated speaking character with lip-sync markers.

Natural AI Voiceovers in 175+ Languages

תן לכל דמות קול ייחודי עם מחולל הקול מבוסס ה-AI המובנה, ואז לוקלייז את כל הווידאו עם דיבוב AI ביותר מ-175 שפות וסנכרון שפתיים מדויק. רוב יוצרי הסרטונים המצוירים נעצרים בכתוביות בכמה עשרות שפות במקום בדיבור מדובב וטבעי.

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An original cartoon character beside a voice panel and a language list with flags and matched lip-sync.

טמפלייטים, סצנות וסגנונות לווידאו מצויר

The generator features ready-made video templates and scenes that help you create a polished look from the first frame. Pick an animated or Pixar-style look, then customize brand colors, fonts, and aspect ratios for YouTube, TikTok, or presentations.

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A gallery of original animated style templates with a brand-kit panel of color swatches and aspect-ratio chips.

One Prompt to a Finished Cartoon

Video Agent עושה את כל העבודה הכבדה: נותנים לו פרומפט אחד והוא כותב את התסריט, בונה סטוריבורד לסצנות ומרכיב את הגרסה הסופית, תוך שהוא מציג לך בלופרינט קריאייטיבי שניתן לעריכה לפני הרינדור. רעיון אחד הופך לסרטון אנימציית AI שלם – בלי לגעת בטיימליין או בקי־פריימים.

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A Video Agent panel showing one prompt flowing through an editable Script to Scenes to Final cut blueprint.
אייקון של קופסת מתנה ירוקה.שימושים אפשריים

Use cases for the AI cartoon video maker

תצוגה אנכית של טלפון עם תצוגה מקדימה של סרטון מצויר מקורי קצר לצד לוח תוכן עם סימוני וי.

סרטוני קריקטורה בלי פנים ל‑Shorts

ערוצי פייסלס צריכים תוכן יומי לרשתות חברתיות בלי לצלם בכלל. אפשר לכתוב פרקי וידאו עם מחולל הסקריפטים, להפוך רעיונות לפרקים לחיתוכים מונפשים, ולהעלות סרטונים קצרים ל‑TikTok, Reels ו‑Shorts לפי לוח זמנים שאדם אחד יכול לעמוד בו.

קריין מצויר מקורי מצביע על לוח מחיק עם דיאגרמת תהליך עבודה פשוטה של המוצר.

סרטוני אנימציה מסבירים לעסקים

קריינות מצוירת הופכת נושאים מורכבים לקלים להבנה. להפוך ווקתרו של פיצ׳ר למצגת מונפשת ולהסביר תמחור, תהליכי עבודה או נהלים בפורמט וידאו מושך שאנשים צופים בו עד הסוף.

סצנת סרטון מצויר מקורית וחמימה מספר ילדים, עם חיות כלליות וחביבות לצד פאנל של תסריט שיעור.

סרטוני אנימציה חינוכיים וסיפורים לילדים

Teachers and course creators create engaging animated videos from lessons and storybooks instead of narrating static slides. One lesson script becomes a full animated episode in an afternoon, without needing an animator.

A consistent original animated presenter delivering a training module as a policy document converts to video.

Training and Onboarding Animations

חוברות מדיניות ומסמכי תהליכים כמעט אף פעם לא נקראים. הפוך אותם לסרטוני הדרכה קצרים בסגנון מצויר עם מציג מונפש קבוע, ואז עדכן את הסקריפט וצור מחדש את הווידאו בכל פעם שהתהליך משתנה – בלי צורך בצילומים חוזרים.

מוצר גנרי ללא מיתוג מונפש לפרסומת מצוירת, שמוצגת כשתי כרטיסיות תצוגה מקדימה שונות.

מודעות מצוירות וקידומי מוצר

מודעות מונפשות נבדקות מהר יותר ועולות פחות מפקת וידאו מצולם. החייה צילומי מוצר או קמע מותג עם תמונה לווידאו, והפוך רעיונות לקמפיין לגרסאות מודעות מצוירות וממירות לכל ניסוי.

An original cartoon character surrounded by language cards labeled ES, FR, JA, DE over a faint world map.

Multilingual Cartoons for Global Reach

פעם דיבוב של סרטון מצויר לכל שוק דרש מדבבים חדשים לכל שפה. היום אפשר לתרגם סרטוני אנימציה עם קולות משובטים ליותר מ־175 שפות, ולהוציא לאור וידאו מקומי לכל שוק כבר באותו שבוע.

אייקון מסמך לבן מטושטש עם כפתור פליי על רקע כחול בהיר.איך זה עובד

How AI cartoon video maker works

צור סרטון מצויר בארבעה שלבים והפוך רעיונות לחיים – בלי לצאת מלשונית דפדפן אחת.

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שלב 1: הזן את הרעיון שלך

להדביק תסריט או להקליד פרומפט, ואז לתת ל-AI לחלק אותו לסצנות עם קצב וסיפור קולי.

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Step 2: Select a style

בחר מראה מונפש, יחס רוחב־גובה וטמפלייט, והחל את צבעי המותג והפונטים שלך.

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שלב 3: לבחור את הדמויות שלך

Pick stock characters, design one in the character builder, or upload a photo to animate.

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Step 4: Generate and export

להציג תצוגה מקדימה, להתאים כל סצנה, ואז לייצא כקובץ MP4 באיכות של עד 4K או לשנות גודל לכל פלטפורמה.

שאלות נפוצות

מה זה יוצר סרטוני קריקטורה עם בינה מלאכותית ואיך זה עובד?

An AI cartoon video maker, sometimes called an AI animation maker, is software that lets you create animated videos from text. To create an animation, enter a script or prompt, and it produces scenes, characters, voiceover, and music in minutes using advanced AI models to generate each shot.

האם סרטוני ה-AI המצוירים שלי ייראו זולים או חובבניים?

Not if the characters stay consistent and the audio sounds human, the two markers of a high-quality result. HeyGen holds one character design across every scene and pairs it with natural voices, which is why it leads G2's Summer 2026 reports with 281 badges and 23 #1 rankings.

איך להפוך תמונה או ציור לדמות מצוירת מדברת?

כדי ליצור דמות מצוירת מותאמת אישית, העלה את התמונה, בחר קול והדבק את הסקריפט שלך. Avatar IV מנפיש את הפנים כך שיתאימו לכל מילה, כך שמסכה, איור או דמות מספר ילדים ידברו את הטקסט שלך תוך שמירה על העיצוב המקורי שלהם בכל וידאו.

למה לבחור ב‑HeyGen ולא בכלי אחרים ליצירת סרטוני AI מצוירים?

רוב כלי האנימציה נעצרים בטמפלייטים ודמויות סטוק. HeyGen היא אפשרות ה‑AI הטובה ביותר כשצריך דמויות מותאמות אישית מהתמונות שלך, יצירה בפרומפט אחד עם Video Agent, תרגום ליותר מ‑175 שפות וייצוא ב‑4K, והיא בשימוש אצל 85% מחברות Fortune 100.

האם יוצר אחד יכול להפעיל ערוץ אנימציה בקנה מידה גדול בעזרת AI?

כן. כפי שמפורט בסיפור הלקוח של Anton Voroniuk, המרצה משתמש ב-AI כדי ליצור סרטוני קורס בעלות הפקה נמוכה פי 40, חוסך 15.5 שעות בשבוע ומגיע ליותר מ-1M סטודנטים.

האם יוצר סרטוני הקרטון עם AI של HeyGen הוא בחינם, ומה מוסיפים המסלולים בתשלום?

Yes, you can make a cartoon free of charge on the free plan, which works as a free AI animation generator for testing. Creator plans start at $24 per month with more video minutes and advanced features, plus custom enterprise pricing for teams scaling video creation.

האם צריך כישורי אנימציה או להוריד תוכנות כדי להשתמש בזה?

לא. כלי ה-AI עובד כיוצר אנימציה אונליין בדפדפן שלך ובאפליקציה לנייד, ומיועד לכל אחד שרוצה ליצור סרטוני אנימציה מקצועיים מטקסט פשוט. אם אתה יודע לכתוב תסריט, אתה יכול לפרסם סרט מצויר.

האם אפשר לערוך סרטון מצויר אחרי שה‑AI יוצר אותו?

Yes, you keep full creative control. Every scene stays editable, so you can rewrite lines, swap voices, or reorder shots in the AI video editor and shape the result the way you want, then re-export in minutes.

האם אפשר לתרגם את סרטוני האנימציה שלי לשפות אחרות?

Yes. Use our AI video translation to turn one cartoon into 175+ languages and dialects with cloned voices and matched lip-sync, so characters speak each language naturally instead of reading over mismatched mouth movement.

אילו סגנונות של סרטי מצוירים ואנימציה ה‑AI יכול ליצור?

יוצר האנימציה המצוירת מציע דמויות בסגנון Pixar ודמויות אנימציה מוכנות, או שאפשר ליצור אנימציות מהעיצובים שלך ב‑2D, 3D או מצוירים ביד. אנימציות ה‑AI מותאמות לקיט המיתוג שלך, כך שהצבעים והפונטים נשארים עקביים בכל הסדרה.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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הפוך את התסריט שלך לסרטון אנימציה מוכן עם דמויות מצוירות, קריינות ומוזיקה.

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