כדי ליצור דמות מצוירת מותאמת אישית, העלה את התמונה, בחר קול והדבק את הסקריפט שלך. Avatar IV מנפיש את הפנים כך שיתאימו לכל מילה, כך שמסכה, איור או דמות מספר ילדים ידברו את הטקסט שלך תוך שמירה על העיצוב המקורי שלהם בכל וידאו.