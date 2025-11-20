סרטוני מכירה מותאמים אישית שבאמת מקבלים תגובות
אאוטריץ׳ פרוספקטינג, פולואפים אחרי דמו, תוכן ל‑deal room — ליצור סרטון מותאם אישית לכל ליד בלי להקליט כל אחד בנפרד. לתת לכל צוות המכירות שלך את שיעורי המעורבות של איש המכירות המוביל שלך.
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת הטקסט‑לסרטון AI החדשנית ביותר.
הבעיה בפניות המכירה
לוח התוכן שלך לא עוצר לרגע. השקות מוצר צריכות וידאו. הרשתות החברתיות דורשות תוכן יומי. קמפיינים צריכים קריאייטיב מותאם לכל שוק. אבל הפקת וידאו מסורתית אומרת להזמין סטודיו, לתאם טאלנטים, לחכות שבועות לעריכות—ולשרוף את כל התקציב על יום צילום אחד. עד שהתוכן מוכן, הרגע כבר עבר. המתחרים שלך מעלים סרטונים כל יום בזמן שאתה עדיין בשלב הפרה־פרודקשן. ולבקש מההנהלה להופיע מול המצלמה? בהצלחה עם סיוט התיאומים הזה.
הפתרון של HeyGen
HeyGen הופכת כל נציג מכירות לטופ פרפורמר שלך. צור טמפלייט וידאו אחד, ואז צור אלפי גרסאות מותאמות אישית—כל אחת עם השם של הליד, החברה שלו ונקודות הכאב הספציפיות—בלי להקליט אפילו סרטון נוסף אחד. פנייה אישית במכירות, בקנה מידה של אוטומציה, עם רמת מעורבות של חיבור 1:1. בנה ספריות enablement למכירות שנשארות עדכניות כשהמוצרים מתפתחים. הכשר נציגים חדשים עם מסרים עקביים. הגיע ללידים בכל העולם בשפה שלהם. תן לכל הצוות שלך את הכלים למכור כמו הטובים ביותר שלך.
כל מה שצוותי מכירות צריכים כדי לסגור יותר עסקאות
סרטוני וידאו מותאמים אישית בקנה מידה גדול
הפוך הקלטה אחת לאלפי סרטוני פנייה מותאמים אישית. משתנים דינמיים מכניסים את שמות הלידים, שמות החברות, כאבי התעשייה והפרטים המותאמים אישית. כל סרטון מרגיש כאילו הוקלט אחד־אחד — כי הפרסונליזציה אמיתית — אבל אתה יוצר פעם אחת ומפיץ לכל הפייפליין שלך.
• שדות פרסונליזציה דינמיים
• יצירה מרובת סרטונים לקמפיינים
• מיקוד פרטני בכל ליד
אינטגרציה עם CRM
וידאו משתלב בתהליך המכירה שלך בדיוק איפה שהוא כבר קורה. אינטגרציה עם HubSpot מפעילה סרטוני AI מותאמים אישית באופן אוטומטי — ליד חדש יוצר סרטון Welcome, פגישה שנקבעה מייצרת סרטון היכרות לפני השיחה, שינוי סטטוס בעסקה שולח סיפור לקוח רלוונטי. Zapier, Make ו‑n8n מחברים את HeyGen כמעט לכל CRM.
• אינטגרציה נייטיבית עם HubSpot
• אוטומציה עם Zapier/Make
• להפעיל סרטונים משלביי דיל
ספריית חומרי מכירות
תן לכל נציג את התוכן שהוא צריך כדי לסגור עסקאות. דמוים למוצר, מיצוב מול מתחרים, טיפול בהתנגדויות, סיפורי לקוחות — ספריית נכסי מכירה שנשארת מעודכנת כשהמוצר והמסרים שלך מתפתחים.
• ספריית תוכן מרכזית
• לעדכן מסרים מידית
• אחיד אצל כל נציגי המכירות
אונבורדינג והכשרה לנציגים
לקצר את זמן ההכשרה של עובדים חדשים בעזרת סרטוני הדרכה שמלמדים את המתודולוגיה, המוצר וסקריפטי השיחה שלך. כל נציג מקבל אונבורדינג באותה איכות, בלי קשר למי מדריך אותו או מתי הוא מתחיל.
• הדרכה על מתודולוגיה ותהליכים
• סרטוני היכרות עם המוצר
• אונבורדינג עקבי לנציגי מכירות
פנייה רב־לשונית
הלקוחות הפוטנציאליים שלך מדברים שפות שונות. גם הפנייה השיווקית שלך צריכה להיות כזו. תרגום סרטוני AI מתאים את סרטוני המכירה שלך ליותר מ־175 שפות עם שיבוט קול וסנכרון שפתיים. להגיע ללקוחות פוטנציאליים ב‑EMEA, APAC ו‑LATAM בשפה המקומית שלהם.
• שיבוט קול שומר על האותנטיות
• סנכרון שפתיים מתאים לתנועות הפנים
• טמפלייט אחד, פייפליין גלובלי
אנליטיקות וידאו
לדעת אילו סרטונים מייצרים מעורבות ואילו לידים כבר מוכנים לקנייה. לעקוב אחרי צפיות, זמן צפייה ומעורבות כדי לתעדף פולואפים ולהבין איזה מסר עובד הכי טוב.
• מעקב אחרי צפיות ומעורבות
• אותות כוונת ליד/פרוספקט
• אופטימיזציה מבוססת נתונים
מטמפלייט לפנייה אישית ב־3 שלבים
צור טמפלייט משלך
הקלט פעם אחת או כתוב סקריפט. בנה את הודעת האאוטריץ׳ שלך עם משתני פלייסהולדר לשם הליד, החברה, התעשייה ושדות מותאמים אישית. טמפלייט אחד הופך לכמות בלתי מוגבלת של סרטונים מותאמים אישית.
בחר את הקריאייטיב שלך
בחר מבין יותר מ־200 אווטארים מגוונים של AI שמתאימים למותג ולקהל שלך. בחר קולות, רקעים וסגנונות ויזואליים, או צור שיבוט דמות דובר קבועה לנוכחות מותג עקבית בכל התכנים.
שלח ועקוב
צור סרטונים מותאמים אישית בכמויות גדולות או לפי דרישה. הטמע אותם ברצפי אימייל, שתף באמצעות קישור, או דחוף ישירות ל-CRM שלך. עקוב אחרי מעורבות והעדף לידים שמראים סימני כוונת קנייה.
מותאם לכל סוגי תהליכי המכירה
איתור לידים ל-SDR
לבלוט בתוך אינבוקס עמוס. סרטוני פרוספקטינג מותאמים אישית שמזכירים את החברה, התפקיד והאתגרים הספציפיים של הליד — בקנה מידה גדול. לתת לכל SDR את שיעורי התגובה שהמבצעים המובילים שלך מקבלים מסרטוני וידאו ידניים.
שימוש לדוגמה: ליצור 500 סרטוני פרוספקטינג מותאמים אישית לקמפיין ABM בזמן שלוקח להקליט 5 סרטונים ידנית.
תוצאה מאומתת: Videoimagem השיגה עלייה פי 3 במעורבות עם וידאו מותאם אישית, והפיקה יותר מ־50,000 סרטונים מותאמים אישית ללקוחות אנטרפרייז.
פולואפים לדמו
לחזק את הדמו שלך עם סרטוני סיכום מותאמים אישית. לסכם נקודות מפתח, לענות על שאלות ספציפיות ולשמור על המומנטום לאורך תהליך העסקה — בלי לקבוע שיחת המשך נוספת.
שימוש מומלץ: שליחת סרטוני פולואפ לדמו באותו היום, שמפנים לנקודות הכאב הספציפיות של הלקוח הפוטנציאלי שעלו בפגישה.
תוכן לחדר עסקאות
צייד את האלופים הפנימיים שלך בתוכן שהם צריכים כדי למכור בתוך הארגון. הסברים על המוצר, סיכומי ROI ומסרים מותאמים לבעלי עניין שעוזרים לאיש הקשר שלך לסגור את העסקה אצלם בארגון.
שימוש מומלץ: ליצור סרטוני סיכום מנהלים מותאמים לכל בעל עניין בעסקת אנטרפרייז מורכבת.
העצמת מכירות
תן לצוות שלך גישה לתוכן עדכני ואחיד. עדכוני מוצר, מודיעין תחרותי, טיפול בהתנגדויות — ספריית אנייבלמנט שמתפתחת יחד עם המוצר והשווקים שלך.
שימוש מומלץ: השקת מסרים חדשים למוצר לכל צוות המכירות עם סרטוני הדרכה שיוצאים באותו יום של השקת המוצר.
אונבורדינג לנציג חדש
לקצר את זמן האונבורדינג בעזרת תוכן אונבורדינג מובנה. הכשרות על מתודולוגיה, צלילות עומק למוצר ודוגמאות לטוק-טרקס שעוזרות לנציגים חדשים להגיע לפרודוקטיביות מהר יותר.
שימוש מומלץ: לבנות תוכנית אונבורדינג ל-30 יום, שאותה נציגים חדשים עוברים בקצב שלהם תוך שמירה על איכות אחידה.
צוותי מכירות גלובליים
למכור בכל שוק בלי להכין תוכן נפרד לכל אזור. לבצע לוקליזציה לחומרי המכירה לצוותי EMEA, APAC ו‑LATAM באופן מיידי.
שימוש: לתרגם ספריית enablement למכירות ל־10 שפות לקראת קיקאוף מכירות גלובלי.
המוצר שצומח הכי מהר ב‑G2, ולא סתם
מכשרת עובדים גלובלית ועד מודעות וידאו, HeyGen מאפשרת לכל אחד (כן, גם לך) ליצור תוכן וידאו איכותי ובקנה מידה גדול לכל צורך. הנה כמה מהיתרונות שהלקוחות שלנו הכי אוהבים:
בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.
יש שאלות? יש לנו תשובות
מה זה סרטון מכירה מותאם אישית?
סרטון מכירה מותאם אישית הוא תוכן אאוטריץ׳ שמכיל פרטים ספציפיים לליד – השם שלו, החברה, אתגרי התעשייה ונקודות שיחה רלוונטיות – כך שכל סרטון מרגיש כאילו הוקלט אישית עבור אותו נמען. HeyGen מאפשרת ליצור וידאו מותאם אישית בקנה מידה גדול: יוצרים טמפלייט אחד עם משתנים דינמיים, ואז יוצרים אלפי גרסאות ייחודיות לכל הפייפליין שלך בלי להקליט כל סרטון ידנית.
איך ליצור סרטוני וידאו מותאמים אישית לפניות מכירה?
כתוב את הסקריפט שלך או תן ל-AI script generatorשל HeyGen ליצור אחד מתוך הבריף שלך. בחר אווטאר AI כמגיש על המסך, בחר קול וסגנון ויזואלי, וצור את הווידאו שלך. כל התהליך לוקח דקות ולא דורש ניסיון בהפקה. כדי לשמור על אחידות המותג, אפשר clone your spokespersonכדי שהטווין הדיגיטלי שלו יוכל לייצג את המותג שלך בכל התכנים.
האם HeyGen מתחבר ל-CRM שלי?
כן — HeyGen מייצא בכמה יחסי מסך מאותו פרויקט. ליצור פעם אחת, ואז לייצא ב‑16:9 ל‑YouTube, ב‑9:16 ל‑TikTok ול‑Instagram Reels, וב‑1:1 לפוסטים בפיד של Instagram. אין צורך ליצור מחדש תוכן לכל פלטפורמה או לנהל כמה תהליכי הפקה שונים.
איך וידאו מותאם אישית משפר שיעורי תגובה?
צור את סרטון השיווק שלך בשפת האם שלך, ואז השתמש ב-translation featureשל HeyGen כדי ליצור גרסאות בכל אחת מ-175+ השפות הנתמכות. התרגום כולל שיבוט קול (כדי שקול המותג שלך יישמע טבעי בכל שפה) וסנכרון שפתיים (כדי שתנועות הפה יתאימו לאודיו המתורגם). השקת קמפיינים גלובליים מסרטון מקור אחד.
האם אפשר להשתמש ב-HeyGen לתוכן enablement למכירות?
כן. מעבר לפרוספקטינג, HeyGen מפעילה ספריות מלאות לאנייבלמנט מכירות. ליצור הדגמות מוצר, סרטוני מיצוב מול מתחרים, מדריכי טיפול בהתנגדויות וסיכומי סיפורי לקוחות. כשמוצרים או מסרים משתנים, פשוט מעדכנים את הסקריפט ומייצרים מחדש — הספרייה שלך נשארת עדכנית בלי לצלם שוב. צוותים מדווחים על עדכוני תוכן מהירים משמעותית לעומת הפקת וידאו מסורתית.
איך לאמן נציגי מכירות חדשים עם HeyGen?
בנה תוכן אונבורדינג מובנה לאונבורדינג שיכסה את המתודולוגיה, המוצר, השוק וסקריפטי השיחה שלך. נציגים חדשים עוברים את ההכשרה בקצב שנוח להם, תוך קבלת הדרכה עקבית ואיכותית בלי קשר למי מאמן אותם או מתי הם מצטרפים. עדכן את חומרי ההכשרה מיד כשמשתנים תהליכים — בלי חומרים מיושנים ובלי חוויות אונבורדינג לא עקביות.
האם אפשר להגיע ללקוחות פוטנציאליים ברחבי העולם בשפה שלהם?
כן. צור את תוכן המכירות שלך בשפת האם שלך, ואז השתמש ב־HeyGen's translation feature כדי ליצור גרסאות בכל אחת מ־175+ שפות נתמכות. התרגום כולל שיבוט קול (המסר שלך נשמע טבעי בכל שפה) וסנכרון שפתיים (תנועות הפה תואמות לאודיו המתורגם). כך אפשר להגיע ללקוחות פוטנציאליים ב־EMEA, APAC ו־LATAM בלי הפקה נפרדת לכל אזור.
כמה מהר אפשר ליצור סרטוני מכירה מותאמים אישית?
HeyGen תומכת בווידאו באורכים שונים כדי להתאים לעיצוב ההדרכה שלך. רוב מודולי הציות עובדים מצוין בטווח של 3–10 דקות ללמידה מיקרו, אבל אפשר ליצור תכנים ארוכים יותר לנושאים מקיפים. עבור הדרכות ארוכות (20+ דקות), כדאי לשקול לפצל את התוכן לפרקים או מודולים כדי לשפר מעורבות של הלומדים ומעקב אחר ההתקדמות.
האם אפשר לעקוב אחרי מי שצופה בסרטוני המכירה שלי?
כן. HeyGen מספקת מעקב צפיות ואנליטיקות מעורבות, כדי שתדע אילו לידים צפו בסרטונים שלך, כמה זמן הם צפו ומתי. אפשר להשתמש בדאטה הזה כדי לתעדף פולואפים — לידים שצופים בכל הסרטון כנראה יותר מתעניינים מאלה שלא פותחים אותו בכלל. האינטגרציה עם ה‑CRM שלך שומרת שהמידע הזה יהיה מחובר לרקורדים של הדילים.
איך לשמור על מסרים עקביים בכל צוות המכירות?
מערכת הטמפלייטים של HeyGen מבטיחה שכל נציג יעביר מסרים מאושרים. צור טמפלייטים לתרחישי פנייה שונים, מענה להתנגדויות והסברי מוצר. הנציגים יכולים להתאים אישית לכל ליד ולקוח פוטנציאלי, תוך שמירה על המסר. Brand Kit נועל את השפה החזותית, וספריות מרכזיות דואגות שכולם ישתמשו בתוכן עדכני במקום בסליידים או סקריפטים מיושנים.
איזה סוגי סרטוני מכירה אפשר ליצור?
HeyGen תומכת כמעט בכל פורמט של סרטוני מכירות: פנייה ללקוחות פוטנציאליים, פולואפים אחרי דמו, תוכן ל‑deal room, וידאו להצגת הצעות מחיר, סיכומים מנהלתיים, פרזנטציות של סיפורי לקוח, מיצוב מול מתחרים, טיפול בהתנגדויות, הכשרת נציגים חדשים, הסברים על מתודולוגיות ועוד. אם צוות המכירות שלך צריך תוכן וידאו, HeyGen יכולה לייצר אותו בהיקף גדול.
האם התוכן השיווקי שלי מאובטח?
HeyGen עומדת בתקן SOC 2 Type II ותואמת ל‑GDPR. התוכן שלך מוצפן בזמן העברה ובמנוחה. עבור צוותי מכירות שמטפלים במידע רגיש על עסקאות או בחומרים תחרותיים, HeyGen מציעה יכולות אבטחה לארגונים, כולל אינטגרציית SSO וניהול גישה מרכזי. אנחנו לא מאמנים את מודלי ה‑AI שלנו על בסיס התוכן שלך.
להתחיל ליצור היום סרטוני מכירה מותאמים אישית
די להתלבט בין פרסונליזציה לסקייל. צור סרטוני פרוספקטינג מותאמים אישית בתוך דקות, תן לצוות שלך תוכן אנייבלמנט עדכני, ותצייד כל נציג בכלים למכור כמו הטופ־פרפורמרים שלך. הצטרף לצוותי המכירות ב-Reply.io, HubSpot ובחברות אנטרפרייז ברחבי העולם שכבר שדרגו את האאוטריץ׳ שלהם.
