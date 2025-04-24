אולג רצה להטמיע כלי שיאפשר לצוות שלו לחסוך זמן ביצירת תוכן לרשתות חברתיות ולהדגים איך הבינה המלאכותית משנה אינטראקציות גלובליות.

HeyGen הפכה במהירות לפתרון החסכוני ביותר בזמן ובעלות עבור אנסטסיה והצוות שלה ליצירת סרטוני TikTok אישיים עבור Oleg. HeyGen מאפשרת להם ליצור תוכן יצירתי תוך הגדלה משמעותית של קהל העוקבים של Oleg ברשתות החברתיות – וכל זה בלי צורך במעורבות ישירה שלו.

אחרי שבדקו כמה פלטפורמות שונות ליצירת סרטוני AI, הצוות בחר ב‑HeyGen כי היא הציעה את האווטארים הכי מציאותיים ותהליך יצירת וידאו פשוט לשימוש.

עם HeyGen, צוות הסושיאל של Reply.io יכול עכשיו להפיק 10 עד 14 סרטונים בשבוע, להוריד את הלחץ של הקלטות יומיומיות ולאפשר חיבור טוב יותר לקהל של Oleg. על ידי העלאת מגוון אווטארים, הם יכולים לשדרג את הסרטונים שלהם בצורה חלקה, לרוב בלי שהצופים בכלל שמים לב להבדל.

הצוות של Anastasiia כבר לא צריך לבזבז שעות על הקלטת וידאו. במקום זה, הם יכולים להתמקד במה שהם עושים הכי טוב — יצירת תוכן מרתק.

התוצאות

אחרי 10 חודשי שימוש ב-HeyGen, צוות הסושיאל של Oleg ראה תוצאות מרשימות. לא רק שהשימוש ב-HeyGen חסך לצוות עד שלוש שעות לכל וידאו, הוא גם הביא לתוצאות האלה ב-TikTok:

אינגייג׳מנט מרשים: סרטון ה-TikTok הנצפה ביותר שלהם הגיע ל- 5.7 מיליון צפיות באמצעות HeyGen, בעוד אחרים מושכים באופן עקבי בין 8,000 ל- 30,000 צפיות.

בתוך 10 חודשים, מספר העוקבים של Oleg ב-TikTok זינק ל- , עם בששת החודשים הראשונים של השימוש ב-HeyGen. עלייה בתנועה:עם הקישור בביו שלהם, הם יכולים עכשיו להביא יותר תנועה מ‑TikTok מאשר מכל פלטפורמת סושיאל אחרת, מה שמשפיע לטובה על העסק שלהם בכך שמביא עוד מבקרים לאתר שלהם ויותר תשומת לב ל‑Reply.io בכלל.

״HeyGen הייתה מועילה בצורה מטורפת עבורנו, במיוחד כי זה היה תחום חדש לכולם. אני לא חושב שיש הרבה יוצרים שמעלים כל יום אחד או שניים סרטונים שמתמקדים ב‑AI וגם משתמשים בו בפועל. לא היינו בטוחים עד כמה זה יצליח בהתחלה. לא היו לנו סרטונים ויראליים עד שהתחלנו להשתמש ב‑HeyGen. מהרגע שהתחלנו להשתמש בה, הכל השתנה. מספר העוקבים שלנו עלה, והקהל שלנו נהיה הרבה יותר מעורב בתוכן.״

אנסטסיה נאק

מנהל סושיאל מדיה ב-Reply.io