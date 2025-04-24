איך Reply.io חיזקה את הנוכחות של ה-CEO שלה ב-TikTok בעזרת HeyGen
Reply.io, שנוסדה ב-2014, היא פלטפורמת אנגייג׳מנט מכירות מולטי-צ׳אנל לצוותי מכירות פנימיים ולסוכנויות, שעוזרת להם להגיע ללקוחות פוטנציאליים.
ב־2023, המייסד והמנכ״ל אולג קמפבל רצה להרחיב את הנוכחות שלו ברשתות החברתיות, אבל כל הזמן שלו הוקדש לתפעול החלק של פלטפורמת ה‑sales engagement. כדי לחזק את האמינות של Reply.io ולהציג את המומחיות שלו בתעשייה, צוות הסושיאל של אולג התחיל להשתמש ב‑HeyGen כדי להעלות את הנוכחות שלו ברשתות, באמצעות יצירת תוכן מושך שמדגיש את התובנות שלו ואת החדשנות הטכנולוגית של Reply.io.
דיברנו עם אנסטסיה נאק, מנהלת הסושיאל של Reply.io שמנהלת את הערוצים החברתיים של אולג. מאז, הצוות שלה הצליח לחזק משמעותית את הנוכחות של אולג ב‑TikTok בעזרת האווטארים הריאליסטיים של HeyGen.
האתגר
בהתחלה, השקה של תוכנית סושיאל למדיה עבור ה‑CEO שלהם נראתה מאיימת ויקרה. הלו״ז העמוס של Oleg השאיר מעט מאוד זמן להקלטה, עריכה ותיאום מפגשים עם צוותי הפקה כמה פעמים בשבוע כדי ליצור תוכן לרשתות החברתיות. בלי תהליך עבודה מסודר, הצוות חשש שהצגת המומחיות והמנהיגות המחשבתית של Oleg אונליין תניב תוצאות מינימליות, מה שכמעט בלתי אפשרי לשמור איתו על תוכן עקבי ומעניין.
אבל הכול השתנה עם כניסת HeyGen. הפלטפורמה נתנה לצוות את הכלים ליצור ביעילות סרטוני וידאו באיכות גבוהה, עם מינימום זמן שמושקע באישורים של Oleg — ובעלות חלקית בלבד מהמחיר הקודם.
הפתרון
אולג רצה להטמיע כלי שיאפשר לצוות שלו לחסוך זמן ביצירת תוכן לרשתות חברתיות ולהדגים איך הבינה המלאכותית משנה אינטראקציות גלובליות.
HeyGen הפכה במהירות לפתרון החסכוני ביותר בזמן ובעלות עבור אנסטסיה והצוות שלה ליצירת סרטוני TikTok אישיים עבור Oleg. HeyGen מאפשרת להם ליצור תוכן יצירתי תוך הגדלה משמעותית של קהל העוקבים של Oleg ברשתות החברתיות – וכל זה בלי צורך במעורבות ישירה שלו.
אחרי שבדקו כמה פלטפורמות שונות ליצירת סרטוני AI, הצוות בחר ב‑HeyGen כי היא הציעה את האווטארים הכי מציאותיים ותהליך יצירת וידאו פשוט לשימוש.
עם HeyGen, צוות הסושיאל של Reply.io יכול עכשיו להפיק 10 עד 14 סרטונים בשבוע, להוריד את הלחץ של הקלטות יומיומיות ולאפשר חיבור טוב יותר לקהל של Oleg. על ידי העלאת מגוון אווטארים, הם יכולים לשדרג את הסרטונים שלהם בצורה חלקה, לרוב בלי שהצופים בכלל שמים לב להבדל.
הצוות של Anastasiia כבר לא צריך לבזבז שעות על הקלטת וידאו. במקום זה, הם יכולים להתמקד במה שהם עושים הכי טוב — יצירת תוכן מרתק.
התוצאות
אחרי 10 חודשי שימוש ב-HeyGen, צוות הסושיאל של Oleg ראה תוצאות מרשימות. לא רק שהשימוש ב-HeyGen חסך לצוות עד שלוש שעות לכל וידאו, הוא גם הביא לתוצאות האלה ב-TikTok:
- אינגייג׳מנט מרשים: סרטון ה-TikTok הנצפה ביותר שלהם הגיע ל-5.7 מיליון צפיות באמצעות HeyGen, בעוד אחרים מושכים באופן עקבי בין 8,000 ל-30,000 צפיות.
- צמיחת עוקבים: בתוך 10 חודשים, מספר העוקבים של Oleg ב-TikTok זינק ל-200,000 עוקבים, עם 50,000 עוקבים חדשים מרשימים בששת החודשים הראשונים של השימוש ב-HeyGen.
- עלייה בתנועה:עם הקישור בביו שלהם, הם יכולים עכשיו להביא יותר תנועה מ‑TikTok מאשר מכל פלטפורמת סושיאל אחרת, מה שמשפיע לטובה על העסק שלהם בכך שמביא עוד מבקרים לאתר שלהם ויותר תשומת לב ל‑Reply.io בכלל.
״HeyGen הייתה מועילה בצורה מטורפת עבורנו, במיוחד כי זה היה תחום חדש לכולם. אני לא חושב שיש הרבה יוצרים שמעלים כל יום אחד או שניים סרטונים שמתמקדים ב‑AI וגם משתמשים בו בפועל. לא היינו בטוחים עד כמה זה יצליח בהתחלה. לא היו לנו סרטונים ויראליים עד שהתחלנו להשתמש ב‑HeyGen. מהרגע שהתחלנו להשתמש בה, הכל השתנה. מספר העוקבים שלנו עלה, והקהל שלנו נהיה הרבה יותר מעורב בתוכן.״
אנסטסיה נאק
מנהל סושיאל מדיה ב-Reply.io