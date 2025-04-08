להישען על סטאק AI כדי להגדיל את מאמצי השיווק

צוות השיווק של Tomorrow.io פועל עם היקף אחריות רחב ומבנה רזה, שמורכב מחמישה אנשים בלבד. כדי להתחרות בארגונים גדולים עם משאבי שיווק בלתי מוגבלים, קלי פיטרס, מנהלת השיווק, מנצלת אסטרטגיות מבוססות AI וסטאקים טכנולוגיים מתקדמים.

״אנחנו משרתים הרבה יחידות עסקיות שונות. אנחנו צריכים לבלוט כמו כל צוות מרקטינג אחר. אבל בגלל הגודל שלנו, אנחנו חייבים להיות יצירתיים וחסכוניים במיוחד,״ אמרה פיטרס. ״לכן אימצנו בגדול את ה‑AI במקום רק להגיב אליו באופן פסיבי.״

צוות השיווק של Tomorrow.io נשען במידה רבה על וידאו. זה חלק קריטי מאסטרטגיית השיווק שלהם, גם מבחינת SEO וגם מבחינת מעורבות. אבל הפקה מסורתית של וידאו גוזלת הרבה זמן, ודורשת תיאום עם מנהלים בכירים, צלמי וידאו ופוסט־פרודקשן מקיף.

״אנחנו יודעים שווידאו הולך לייצר מעורבות גבוהה יותר ולהשפיע הרבה יותר חזק מבחינת המותג״, אמר פיטרס. ״אנחנו רואים בו מרכיב קריטי בעתיד של עולם השיווק״.

כדי לאמץ גישה יותר בסגנון ABM, הצוות היה צריך דרך להגדיל את היקף התוכן המותאם אישית ברמת החשבון וברמת האדם הבודד, ולשמור על עקביות לאורך מגוון הולך וגדל של תוצרים. זה מה שהוביל אותם ל‑HeyGen.

למצוא את הפלטפורמה הנכונה למכונת התוכן שלהם

אחרי השימוש ב‑Synthesia, הצוות הבין שהיא לא עונה על הצרכים שלהם מבחינת איכות האווטארים. Tomorrow.io בחרה ב‑HeyGen בזכות אווטארי ה‑AI הריאליסטיים שלה והיכולת ליצור ולשלוח סרטונים מותאמים אישית של מנהלים.

״אחד האתגרים שהתמודדנו איתם לפני שהתחלנו להשתמש ב‑HeyGen היה לגמרי עניין הזמן. לוקח שבועות להכין מודעה או וידאו שנראים ממש טוב ומקצועי. וחיפשנו דרך לקצר את פרק הזמן הזה״, אמרה מדיסון סופילד, אסטרטגיית תוכן AI ויצירת וידאו ב‑Tomorrow.io.

היום, HeyGen מניעה את מכונת התוכן היומיומית של Tomorrow.io ומשתלבת בצורה חלקה בתהליכי העבודה על התוכן. הצוות משתמש בפלטפורמה כדי ליצור תוכן וידאו שאפשר להתאים מחדש למגוון פורמטים, מסרטוני הסבר על המוצר וסרטוני הנהלה ועד פוסטים לרשתות חברתיות וקמפיינים במייל.

״רוב צוותי השיווק מתכננים קודם את התוכן הכתוב שלהם ואז יוצרים ממנו וידאו. אצלנו זה הפוך – אנחנו מתכננים קודם את הווידאו והופכים אותו לתכנים כתובים״, אומרת רות פבלה, מנהלת שיווק AI. ״הבנו – למה לא פשוט להתחיל מווידאו שאפשר להפוך למספר סוגים של תוכן?״

לדוגמה, Tomorrow.io משתמשת ב‑HeyGen כדי ליצור אווטארים מבוססי AI של מנהלים, כולל ה‑CMO שלה, ולהפיק סרטוני וידאו מותאמים אישית עבור לידים ולקוחות בעלי ערך גבוה. כל מה שהצוות צריך לעשות הוא להיפגש עם בעל עניין כדי להגדיר מטרות, להשתמש ב‑ChatGPT או Claude כדי לכתוב תסריט, להזין אותו ל‑HeyGen כדי ליצור וידאו אווטאר, ולייצא אותו לפוסט‑פרודקשן — הכל עם בינה מלאכותית. הסרטונים הסופיים משולבים אחר כך בערוצי ההפצה.

״כשראיתי את סרטון ה‑HeyGen הראשון שלי, זה היה גם ממש מגניב אבל גם ממש מוזר, כי בעצם יצרתי וידאו של הבוס שלי. הרגשתי כאילו יש לי המון כוח בידיים, אבל גם ממש מגניב כי מיד יכולתי ליצור משהו לקמפיינים שלנו,״ אמרה מדיסון.

מעבר לשיווק, אווטארי ה-AI של HeyGen מצאו שימושים בכל המחלקות, עם שימושים פוטנציאליים כמו מודולי הדרכה או סרטוני תמיכה ללקוחות. "צוות השיווק שלנו הפך עכשיו למגדלור של מנהיגות בתחום שיווק ה-AI, גם בתוך החברה וגם כלפי חוץ", אמר פיטרס.

להפוך סרטוני AI לשיווק ברמה גבוהה