Tomorrow.io, פלטפורמת ה-Resilience™ המובילה בעולם, מאפשרת למגזר הציבורי והפרטי לצמצם את השפעת מזג האוויר על הפעילות שלהם. עם קונסטלציית הלוויינים ההולכת וגדלה שלה, היא משלבת נתונים מתקדמים במודלים קנייניים כדי לספק תובנות חיזוי חסרות תקדים דרך פלטפורמת ה-Resilience™ שלה. כך ארגונים יכולים לצפות ולנהל שיבושים הקשורים למזג האוויר, ולהבטיח חוסן ורציפות בכל תנאי. למשל, חברת ביטוח רכב יכולה להתריע למבוטחים להזיז את הרכב אם עומד להגיע ברד.
מכיוון ש‑Tomorrow.io תומכת במגוון רחב של תעשיות ושימושים, החברה התמודדה עם אתגרים בהגדלת היקף יצירת תוכן וידאו מותאם אישית ובעל אימפקט, כדי לשרת קהלי יעד מגוונים, לשפר יעילות, לחזק את הנוכחות של ההנהלה הבכירה ולהניע את אסטרטגיית התוכן.
להישען על סטאק AI כדי להגדיל את מאמצי השיווק
צוות השיווק של Tomorrow.io פועל עם היקף אחריות רחב ומבנה רזה, שמורכב מחמישה אנשים בלבד. כדי להתחרות בארגונים גדולים עם משאבי שיווק בלתי מוגבלים, קלי פיטרס, מנהלת השיווק, מנצלת אסטרטגיות מבוססות AI וסטאקים טכנולוגיים מתקדמים.
״אנחנו משרתים הרבה יחידות עסקיות שונות. אנחנו צריכים לבלוט כמו כל צוות מרקטינג אחר. אבל בגלל הגודל שלנו, אנחנו חייבים להיות יצירתיים וחסכוניים במיוחד,״ אמרה פיטרס. ״לכן אימצנו בגדול את ה‑AI במקום רק להגיב אליו באופן פסיבי.״
צוות השיווק של Tomorrow.io נשען במידה רבה על וידאו. זה חלק קריטי מאסטרטגיית השיווק שלהם, גם מבחינת SEO וגם מבחינת מעורבות. אבל הפקה מסורתית של וידאו גוזלת הרבה זמן, ודורשת תיאום עם מנהלים בכירים, צלמי וידאו ופוסט־פרודקשן מקיף.
״אנחנו יודעים שווידאו הולך לייצר מעורבות גבוהה יותר ולהשפיע הרבה יותר חזק מבחינת המותג״, אמר פיטרס. ״אנחנו רואים בו מרכיב קריטי בעתיד של עולם השיווק״.
כדי לאמץ גישה יותר בסגנון ABM, הצוות היה צריך דרך להגדיל את היקף התוכן המותאם אישית ברמת החשבון וברמת האדם הבודד, ולשמור על עקביות לאורך מגוון הולך וגדל של תוצרים. זה מה שהוביל אותם ל‑HeyGen.
למצוא את הפלטפורמה הנכונה למכונת התוכן שלהם
אחרי השימוש ב‑Synthesia, הצוות הבין שהיא לא עונה על הצרכים שלהם מבחינת איכות האווטארים. Tomorrow.io בחרה ב‑HeyGen בזכות אווטארי ה‑AI הריאליסטיים שלה והיכולת ליצור ולשלוח סרטונים מותאמים אישית של מנהלים.
״אחד האתגרים שהתמודדנו איתם לפני שהתחלנו להשתמש ב‑HeyGen היה לגמרי עניין הזמן. לוקח שבועות להכין מודעה או וידאו שנראים ממש טוב ומקצועי. וחיפשנו דרך לקצר את פרק הזמן הזה״, אמרה מדיסון סופילד, אסטרטגיית תוכן AI ויצירת וידאו ב‑Tomorrow.io.
היום, HeyGen מניעה את מכונת התוכן היומיומית של Tomorrow.io ומשתלבת בצורה חלקה בתהליכי העבודה על התוכן. הצוות משתמש בפלטפורמה כדי ליצור תוכן וידאו שאפשר להתאים מחדש למגוון פורמטים, מסרטוני הסבר על המוצר וסרטוני הנהלה ועד פוסטים לרשתות חברתיות וקמפיינים במייל.
״רוב צוותי השיווק מתכננים קודם את התוכן הכתוב שלהם ואז יוצרים ממנו וידאו. אצלנו זה הפוך – אנחנו מתכננים קודם את הווידאו והופכים אותו לתכנים כתובים״, אומרת רות פבלה, מנהלת שיווק AI. ״הבנו – למה לא פשוט להתחיל מווידאו שאפשר להפוך למספר סוגים של תוכן?״
לדוגמה, Tomorrow.io משתמשת ב‑HeyGen כדי ליצור אווטארים מבוססי AI של מנהלים, כולל ה‑CMO שלה, ולהפיק סרטוני וידאו מותאמים אישית עבור לידים ולקוחות בעלי ערך גבוה. כל מה שהצוות צריך לעשות הוא להיפגש עם בעל עניין כדי להגדיר מטרות, להשתמש ב‑ChatGPT או Claude כדי לכתוב תסריט, להזין אותו ל‑HeyGen כדי ליצור וידאו אווטאר, ולייצא אותו לפוסט‑פרודקשן — הכל עם בינה מלאכותית. הסרטונים הסופיים משולבים אחר כך בערוצי ההפצה.
״כשראיתי את סרטון ה‑HeyGen הראשון שלי, זה היה גם ממש מגניב אבל גם ממש מוזר, כי בעצם יצרתי וידאו של הבוס שלי. הרגשתי כאילו יש לי המון כוח בידיים, אבל גם ממש מגניב כי מיד יכולתי ליצור משהו לקמפיינים שלנו,״ אמרה מדיסון.
מעבר לשיווק, אווטארי ה-AI של HeyGen מצאו שימושים בכל המחלקות, עם שימושים פוטנציאליים כמו מודולי הדרכה או סרטוני תמיכה ללקוחות. "צוות השיווק שלנו הפך עכשיו למגדלור של מנהיגות בתחום שיווק ה-AI, גם בתוך החברה וגם כלפי חוץ", אמר פיטרס.
להפוך סרטוני AI לשיווק ברמה גבוהה
HeyGen הפכה לחלק בלתי נפרד מאסטרטגיית התוכן של Tomorrow.io, ומאפשרת לצוות להגדיל את היקף התוצרים ולהעמיק את המעורבות בלי להתפשר על האיכות. על ידי ייעול הפקת הווידאו ואפשרות לפנייה אישית, HeyGen עזרה ל‑Tomorrow.io לדמיין מחדש את הפוטנציאל של וידאו במאמצי השיווק שלהם.
האימוץ של HeyGen קיצר בצורה דרמטית את זמני הפקת הווידאו, כשהצוות יוצר סרטונים מלוטשים בתוך שעות במקום שבועות. עם HeyGen, הצוות יוצר עכשיו סרטונים בתוך יומיים בלבד במקום שבוע שלם, מה שמאיץ את קצב הקמפיינים ומאפשר להם לעמוד בביקוש הגובר לתוכן. הסקיילביליות והפרסונליזציה ש-HeyGen מאפשרת שינו את היכולת של Tomorrow.io לייצר מעורבות עם קהלי היעד שלה ולשפר את מסע הלקוח — בלי לשחוק את המשאבים הפנימיים.
״אני אפילו לא יכול לדמיין לעשות את זה עם סטאפ וידאו מסורתי,״ אמרה מדיסון. ״היינו צריכים להביא וידאוגרפר, לתת למנהל הבכיר לקרוא תסריט של דקה, ולחכות לחומר המצולם.״
Tomorrow.io מראה איך כלי AI מתקדמים מאפשרים לצוותים קטנים להתחרות בענקיות התעשייה, לקדם חדשנות ומצוינות תפעולית, ובמקביל לשנות את הדרך שבה ארגונים מתחברים לקהלים שלהם.
עם צוות של רק 3–5 אנשי שיווק שמייצרים כמות תוכן ברמת אנטרפרייז, Tomorrow.io מראה איך AI פותח אימפקט לא פרופורציונלי עבור צוותים רזים וביצועיסטיים. בסך הכול, הצוות חוסך כ־2–3 חודשי עבודה בשנה על הפקת וידאו, בזכות ביטול לוגיסטיקת צילומים מסורתית, סבבי תיקונים הלוך־חזור וזמן של פרילנסרים וקבלנים.
״זה לא רק חיסכון בזמן. זה גם העובדה שכשאני לא צריך להשקיע את כל הזמן הזה במודעה, אני יכול לחשוב יותר על פרויקטים גדולים כמו דוקומנטריים או קמפיינים שלא הייתי בכלל מדמיין לפני שהיה לי את הכלי הזה״, אמר פיטרס.